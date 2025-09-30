Premium| GST 2.0 मुळे वर्गीकरणाचे आणि परताव्याचे वाद संपणार का?

अॅड. गोविंद पटवर्धनजीएसटी परिषदेमध्ये जीएसटीच्या व्यवस्थेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी कररचनेमध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. या बदलांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. ‘जीएसटी २.०’नुसार होणाऱ्या सुधारणा भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये एक परिवर्तनकारी आणि नागरिककेंद्रित पाऊल ठरेल, अशी आशा आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘दिवाळी गोड करू’ असे म्हणत जीएसटीत सुधारणांचे सूतोवाच केले. सुधारणा विचाराधीन होत्या; पण कधी होतील याचा पत्ता नव्हता. पंतप्रधानांनीच घोषणा केल्याने जीएसटी परिषदेने तत्परता दाखवत त्यांच्या ५६व्या बैठकीत करदरांची फेररचना आणि अन्य महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. या सुधारणा चांगल्या असल्या, तरी राजकीयदृष्ट्या विरोधी सूर लावणारे काही जण असतातच. त्यात मुद्दे कमीच असतात. मात्र, यातील काही व्यक्ती अभ्यासू आणि तज्ज्ञांनी केलेल्या टीकेकडे लक्ष देणे गरजेचे असते. काही आक्षेप व त्यातील तथ्य बघू या. .आठ वर्षांच्या अनुभवानंतरमाजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासह विरोधी पक्षांतील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी सुधारणांच्या हेतू आणि परिणामांवर शंका उपस्थित केल्या आहेत. काही निवडणुका जवळ असल्याने, अमेरिकेने आयात शुल्कावरून दबाव आणल्याने तातडीने निर्णय घेतले, असे आक्षेप आहेत. या सुधारणाच नाहीत, असे काही जण म्हणत नाहीत. भारतात कुठे तरी निवडणुका होतच असतात. मग निर्णय घ्यायचाच नाही का? अमेरिकेने आयात शुल्क लावल्याने घाई केली असेल तर बिघडले कुठे, त्यानिमित्ताने चांगले निर्णय होत असतील तर बरेच आहे ना? त्यामुळेच या आक्षेपात काहीच दम नाही.आणखी एक आक्षेप आहे, जीएसटी सुधारणा खूप उशिरा आणल्या २०१७ पासूनच लागू करायला हव्या होत्या. आठ वर्षे का लागली? मात्र त्यावेळी जीएसटीचा परिणाम काय होईल, याबद्दल अनिश्चितता असताना असा निर्णय २०१७ साली घेणे अवघड होते. जीएसटी अमलात आणल्यावर किती महसूल गोळा होईल, याचा अंदाज नसताना सावध पाऊल टाकले ते योग्यच होते. आठ वर्षांच्या अनुभवाने पाऊल टाकले त्यात गैर काही नाही. ‘देरसे आये दुरुस्त आये’ म्हणून तरी विरोधकांनी स्वागत करायला हरकत नसावी..राज्यांवर परिणाम नाहीकरदर कमी केल्यामुळे या सुधारणांमुळे राज्यांना तोटा सहन करावा लागेल, कर्ज घ्यावी लागतील, अशीही टीका केली जाते. राज्याचे आर्थिक सार्वभौमत्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. काही राज्ये २०१७ पूर्वी हेच मुद्दे घेऊन जीएसटीला विरोध करीत होती. म्हणूनच कॉँग्रेसच्या १० वर्षांच्या काळात फक्त चर्चेची गुऱ्हाळे चालू होती. दिवंगत अरुण जेटली यांनी राज्य सरकारांना जीएसटी विधेयक पटवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. राज्यांच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही, हे आश्वासन दिले, पटवून दिले. जीएसटी परिषदेची नीट घडी बसवून दिली. देशाच्या आर्थिक हितासाठी जीएसटी परिषदेने चांगले काम केले आहे. विरोधी पक्षांची राज्ये असूनही आजपर्यंत सर्व निर्णय एकमताने घेतले आहेत, यातून संघराज्य पद्धतीचे यशच दिसून येते. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका कौतुकास्पद आहे. शिवाय मद्य आणि पेट्रोल अशा भरपूर महसूल देणाऱ्या वस्तूंवर कर देण्याचे राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत. अप्रत्यक्ष कर सुधारणांमुळे राज्यांचे आर्थिक सार्वभौमत्व कमी झालेले दिसत नाही आणि होईल अशीही शक्यता नाही..दोन लाख कोटी रुपये महसूल कमी होईल, असे अंदाज काही टीकाकारांनी व्यक्त केले आहेत. केंद्र शासनानेही त्यावर विचार केला आहे. नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे शिल्लक राहतील. ते वस्तू-सेवा घेण्यावर खर्च होतात आणि व्यापारी उलाढाल वाढते. त्यामुळे जी काही तूट येईल ती भरून निघेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे. कर कमी केले, कायदा सोपा केला तर त्याचे वैध व्यवहार वाढतात, ते अर्थव्यवस्थेला पुष्टी देणारे असते, असे इतिहासात वेळोवेळी दिसून आले आहे.जीएसटी अंमलबजावणी करताना जीएसटीचा सरासरी प्रभावी दर सुमारे १४ टक्के होता. तो आता सुमारे ९.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होत असल्याने, अप्रत्यक्ष कर महसूल कमी होईल, हे नक्की असले तरी नागरिक, व्यापारी व अर्थव्यवस्थेस पूरक असा निर्णय कधीतरी घ्यायलाच हवा. तो आज घेतलेलाच चांगले नाही का? केंद्र शासनालाही महसुलात तूट सहन करावी लागणार आहे. वरील विवेचनावरून असे म्हणता येईल की, बहुतेक टीका या राजकीय सोयीच्या अथवा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून केलेल्या आहेत. आता नक्की काय बदल केले आहेत आणि ते बदल म्हणजे सुधारणा आहे का? काय अडचणी होत्या आणि जीएसटी परिषदेच्या सूचना काय आहेत हे थोडक्यात पाहू या..वर्गीकरणात सुसूत्रताकर दराचे अनेक स्तर होते. त्यामुळे एखाद्या वस्तू-सेवेवर किती कर लागतो, यावर अनेक वाद होतात. कर अधिकारी जास्त दर लावू पाहतात, तर व्यापारी कमी दराचा दावा करतात. वर्षोनुवर्षे दावे कोर्टात पडून राहतात. अनिश्चितता व्यापारास मारक ठरते. यातून वैध अर्थव्यवस्थेबाहेर राहून व्यापार बरा अशी वृत्ती आणि कृती होते. म्हणून कमीतकमी स्तर असावेत हे सर्वांना तत्त्वत: मान्य असते. त्याबाबत ठोस पावले उचलली आहेत. १२ टक्के हा कर दर अपवाद वगळता रद्द केला आहे. २८ टक्के हा कर दरही रद्द केला आहे. करमाफी वगळता बहुतेक सर्व वस्तू सेवा ५ आणि १८ टक्के या दोन करदरात समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे वस्तू सेवा वर्गीकरण वाद मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. ४० टक्के कर दरात येणाऱ्या वस्तू सेवा यांचे वर्गीकरण बरेचसे स्वयंसिद्ध आहे..एकाच वस्तूला ती प्रीपॅक असेल, तर जास्त कर आणि सुटी विकली तर कमी दर ठेवले होते. नागरिकांना हे समजावणे अवघड असते. त्यातून सुटण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी पळवाटा काढल्या होत्या. वस्तू विकताना प्रीपॅक होती का नव्हती, यावर नोटिसा दिल्या गेल्या. तो एक वादाचा विषय झाला होता. नवीन कर दरानुसार असा भेद काढून टाकला आहे. बहुतेक ठिकाणी कर दर कमीच झाले आहेत. सर्व मूळ कायदे इंग्रजीत केलेले असल्याने काही वाद निर्माण झाले होते. पराठा हा अस्सल भारतीय पदार्थ आहे. कायद्यात ब्रेड असे म्हटले आहे. पराठा हा ब्रेड नाही, असा युक्तिवाद करून त्यावर १८ टक्के कर लावला होता. असे अनेक किस्से आहेत. त्यात सुसूत्रता आणली आहे..परताव्याचा फायदाकच्च्या माल व सेवा यांच्या कर दरांपेक्षा पुरवठ्याचा कर दर कमी असतो, त्याला उलटा दर संरचना (इनव्हर्टेड रेट स्ट्रक्चर) म्हणतात. यामध्ये इनपूट टॅक्स क्रेडिट पडून राहते व भांडवल गुंतून पडते. अशा व्यापाऱ्यांना साचलेल्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा रिफंड मिळतो. अर्थातच रिफंड देताना अनेक कायद्यातील अटी-शर्तींची पूर्तता सोडून इतरही अनेक अडचणी येतात. त्यावर उपाय म्हणून जीएसटी परिषदेच्या सूचनेनुसार बहुतेक ठिकाणी कच्च्या मालाचे कर दर आणि उत्पादित वस्तूच्या पुरवठ्याचा कर दर एका पातळीवर आणले आहेत. त्यामुळे इनपूट टॅक्स क्रेडिट साचून राहण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तरी अजून काही वस्तू सेवा बाबतीत ‘इनव्हर्टेड रेट स्ट्रक्चर’मुळे रिफंड मागावा लागेल. त्यांना ९० टक्के रिफंड लगेच द्यावा, अशी सूचना केली आहे. कायद्यात बदल होण्याची वाट न बघता तसे रिफंड द्यावे असे सूचित केले आहे. भांडवल लवकर मोकळे झाले तर ते व्यापार वृद्धीला पोषक होईल..मध्यस्थाने दिलेल्या सेवाआंतरदेशीय व्यापारात इंटरमिजियरीचे (मध्यस्थ) विशेष महत्त्व आहे. मध्यस्थाने दिलेल्या सेवा निर्यात स्वरूपाच्या असतात. मात्र पुरवठा भारतात होतो, असा नियम केला असल्याने मध्यस्थाला जीएसटी भरावा लागतो. मध्यस्थ कोणाला म्हणायचे यावर असंख्य वाद आहेत. न्यायालयीन निर्णय उलटसुलट आहेत. जीएसटी परिषदेने सूचित केले आहे की पुरवठा ठिकाण भारतात होईल अशा निकषांतून मध्यस्थ हा शब्द वगळावा, अशी मागणी जीएसटी आल्यापासून होत होती. ही सूचना स्वागतार्ह आहे. सेवाग्राहक विदेशात असेल तर कर वाचेलच शिवाय रिफंडही मिळू शकेल..सवलतींच्या वादातून दिलासानोंदणी दाखला घेताना कागदपत्रांची पूर्तता करणे फार किचकट झाले आहे. त्याचा फटका छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना जास्त बसतो आहे. ज्याची मासिक कर देयता २.५ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना तीन दिवसांत सिस्टीम जनरेटेड नोंदणी दाखला द्यावा असे सूचित केले आहे. नवीन व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, व्यापार वृद्धीसाठी बहुतेक व्यापारी सवलत योजना (डिस्काऊंट स्कीम) जाहीर करीत असतात. विक्री करताना डिस्काऊंट माहीत असेल तर आणि विक्रीपश्चात डिस्काऊंट असा भेद कायद्याने केला आहे. ते एक दुखणे झाले आहे आणि तो एक मोठा वादाचा विषय झाला आहे. हा भेद काढून टाकावा असे सूचित केले आहे. हा एक मोठा दिलासा आहे..जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणआठ वर्षे होऊन गेली तरी जीएसटी लवादाची स्थापना झालेली नाही. लाखो अपिले करायची पडून राहिली आहेत. त्यात कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वादग्रस्त म्हणून पडून आहे. त्याला चालना दिली आहे. प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार हा एक यक्षप्रश्न आहे. एका अंदाजानुसार १० लाखांहून अपिले दाखल केली जातील. प्रत्यक्ष कामकाज सुरू व्हायला एप्रिल २०२६ तरी नक्की उजाडेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित अपिले कशी निकाली काढणार हा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. प्रलंबित अपिले आणि तुंबलेला महसूल ही काही नवी समस्या नाही. प्राप्तिकर, विक्रीकर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, ‘एलबीटी’मध्ये तडजोड योजना हा एकमेव उत्तम उपाय आहे. तशी कोणतीही सूचना केलेली नाही. आज ना उद्या हा उपाय करावा लागेलच. .Premium| India's Foreign Policy: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसमोर कोणते आव्हान?.अपिलीय न्यायाधिकरण कार्यान्वित होण्याअगोदरच तडजोड योजना घोषित केली तर अपिले करणे, ती चालविणे, मग मागे घेणे हा सगळा उपद्व्याप वाचेल. व्यापारी आणि अधिकारी यांचा वेळ व श्रम वाचेल आणि इतर कामांवर लक्ष देता येईल. ‘पण लक्षात कोण घेतो’ असे म्हणावे लागेल.शासनाने यातील काही समस्या लक्षात घेऊन परिपत्रके काढून स्पष्टीकरण दिले आहे. शासनाने जीएसटी २.० ही बदल रुजावा, समजावा आणि पचनी पडावा याबाबत गंभीर आहे असे दिसते. केलेल्या सुधारणा प्रशंसनीय असल्या तरी अजूनही काही अन्यायकारक तरतुदी आहेत. व्यापार सुलभता आणण्यासही वाव आहे. .Premium|Study Room : ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणातील नैतिक प्रश्न आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध.टीकाकारांनी शासनाच्या प्रत्येक कृतीवर शंका उपस्थित करण्याऐवजी पुढील वाटचालीबद्दल रचनात्मक सूचना कराव्यात, दबाव आणावा, वादविवाद करावा. शेवटी प्रगती देशाची होणार आणि त्यातच सर्वांचे हित आहे. ‘जीएसटी २.०’नुसार होणाऱ्या सुधारणा भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये एक परिवर्तनकारी आणि नागरिक-केंद्रित पाऊल ठरेल, अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा 