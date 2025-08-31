Premium| Monsoon Session 2025: पावसाळी अधिवेशनानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय दरी आणखी का वाढली?

सुनील चावके, नवी दिल्लीसंसदेच्या महिनाभर चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या मिनिटापासून सुरू झालेला गोंधळ समारोपाच्या शेवटच्या मिनिटापर्यंत कायम राहिला. अधिवेशनाचा समारोप होत असताना लोकसभेत पंतप्रधान मोदी, तर राज्यसभेत गृहमंत्री शहांना ‘इंडिया आघाडी’तील घटक पक्षांच्या नेत्यांच्या उग्र विरोधाला आणि संतप्त घोषणांना सामोरे जावे लागले. गेल्या ११ वर्षांमध्ये असे प्रथमच घडले. पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील दरी आणखीच रुंदावली आहे. येत्या दिवसांत त्याचे तीव्र पडसाद देशाच्या राजकारणात उमटू शकतात.संसदेचे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन नाट्यमय आणि वादळी ठरले. मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात संसदेत आणि संसदेबाहेर प्रथमच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये प्रथमच पराकोटीची धुमश्चक्री बघायला मिळाली. या अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने मोदी सरकारविरुद्ध केवळ आक्रमकताच नव्हे तर आपापसांतील सारे मतभेद विसरून कमालीची एकजूट दाखवली. मोदी सरकार आणि विरोधकांमध्ये या अधिवेशनापूर्वीच तेढ निर्माण झाली होती. .पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ती आणखीच वाढली. त्याचे पडसाद येणाऱ्या दिवसांत उमटल्यावाचून राहणार नाही. या अधिवेशनातून सत्ताधारी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि विरोधकांच्या ‘इंडिया आघाडी’ने किती ताकद मिळविली, त्याचे प्रत्यंतर संसदेत ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत आणि दिवाळीनंतर होणाऱ्या बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत येणार आहे..धनकड राजीनाम्याने धमाकापहलगामचा दहशतवादी हल्ला, त्याचा हिशेब चुकविण्यासाठी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी केलेली लष्करी कारवाई, ‘एअर इंडिया’च्या अहमदाबाद-लंडन ‘एआय-१७१, बोइंग-७८७’ विमानाला झालेला अपघात, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध मांडावयाचा महाभियोग प्रस्ताव, अमेरिकेने भारतावर लादलेले आयात शुल्क, भारत-पाक संघर्ष हस्तक्षेप करून थांबविल्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला दावा, बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम अशा मुद्द्यांवरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांना मोदी सरकारला या अधिवेशनात सामोरे जायचे होते. .त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी होणार हे उघडच होते आणि तसेच झाले. पण संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची धमाकेदार सुरुवात झाली ती उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांच्या राजीनाम्यामुळे. सभापतीच्या आसनात बसून राज्यसभेत मोदी सरकारवर विरोधी पक्षांकडून होणारा एकूण एक हल्ला परतावून लावणारे धनकड यांची पाच वर्षांची उपराष्ट्रपतिपदाची कारकीर्द तीनच वर्षांमध्ये संपली. कुठलेही ठोस कारण नसताना राजीनामा देणारे ते देशाच्या इतिहासातील पहिले उपराष्ट्रपती ठरले. .राजीनाम्याच्या पत्रात प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण नमूद केले असले तरी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले याविषयी आता शंका उरलेली नाही. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्याचे खरे कारण अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. राजीनामा दिल्यानंतर धनकड कुठेही अवतरलेले नाहीत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांच्या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज होऊ शकले नाही. पण धनकड यांनी विरोधकांना नीट हाताळून गोंधळाला बऱ्यापैकी काबूत ठेवल्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज साडेचारपर्यंत चालले. पण तिथेच धनकड यांच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या कारकिर्दीची इतिश्री झाली. त्यांना अकस्मात द्याव्या लागलेल्या राजीनाम्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चा सोडली तर राज्यसभेचे कामकाज कसेबसे खेचले गेले..‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चापहलगामच्या पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याचा हिशेब चुकविण्यासाठी भारताने‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी केलेल्या लष्करी कारवाईत पूर्ण वर्चस्व असताना भारताला अचानक संघर्षविराम का करावा लागला, या प्रश्नाचे मोदी सरकारकडून ‘इंडिया आघाडी’ला उत्तर हवे होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची विरोधकांची मागणी स्वीकारण्याऐवजी सरकारने पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केल्यामुळे साऱ्या देशाचे या चर्चेकडे लक्ष लागले होते. पण धनकड यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यामुळे संसदेचा मूड बिघडला तो aशेवटपर्यंत पूर्वपदावर आलाच नाही. .प्रचंड गोंधळ आणि गदारोळामुळे संसदेच्या कामकाजाची घसरलेली गाडी केवळ ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेमुळे थोडीफार रुळावर आली आणि या चर्चेमुळे लोकसभेतील एकूण कामकाजाच्या ५० टक्के वेळ ‘सत्कारणी’ लागला. पण या चर्चेचा राज्यसभेतील शेवटही विरोधी पक्षांच्या बहिष्काराने झाला. कारण लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतील चर्चेचे उत्तर पंतप्रधान मोदी देणार हे विरोधी पक्षांनी गृहित धरले होते. लोकसभेत १०४ मिनिटे भाषण दिल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांचे राज्यसभेतील उत्तर कदाचित पुनरुक्तीच ठरले असते. पण पंतप्रधानांनी कुठलीही पूर्वसूचना न देता राज्यसभेतील चर्चेच्या उत्तराकडे पाठ फिरवली. त्यांच्याऐवजी गृहमंत्री अमित शहा ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. त्यामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी सभात्याग करीत निषेध व्यक्त केला..कामकाज थंड बस्त्यातविरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे बहुतांश कामकाज अपेक्षेप्रमाणे वायाच गेले. अठरावी लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून जून २०२४ पासून आतापर्यंत झालेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये दोन्ही सभागृहांनी यंदा कामकाजाच्या बाबतीत नीचांकांची नोंद केली. लोकसभेचे कामकाज निर्धारित वेळेच्या २९ टक्के, तर राज्यसभेचे कामकाज ३४ टक्के वेळच चालले. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात निर्धारित वेळेच्या २३ टक्केच कामकाज झाले. तर राज्यसभेत केवळ ६ टक्के. लोकसभेत मंत्र्यांकडून सात दिवस एकाही प्रश्नाचे मौखिक उत्तर दिले गेले नाही तर राज्यसभेत तब्बल १२ दिवस मंत्र्यांना मौखिक उत्तर देता आले नाही. लोकसभेत मंत्र्यांकडून मौखिक उत्तर देण्याचे प्रमाण ८ टक्के होते, तर राज्यसभेत ५ टक्के. राज्यसभेतील अखंड गोंधळाला उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या नाट्यमय राजीनाम्याची पार्श्वभूमी होती. संसदेत शुक्रवारचा दिवस खासगी विधेयके आणि प्रस्ताव मांडण्यासाठी राखून ठेवलेला असतो. पण या अधिवेशनात ते विचारातच घेण्यात आले नाही..चर्चेविना विधेयके मंजूरसंसदेतील विरोधकांच्या गोंधळाला न जुमानता मोदी सरकारने बारा महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेतली. त्यात राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, सुधारित प्राप्तिकर विधेयक २०२५, मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक, मणिपूर विनियोजन विधेयक, खाण आणि खनिज पदार्थ (नियमन आणि विकास) दुरुस्ती विधेयक, आयआयएम दुरुस्ती विधेयक, ऑनलाईन गेमिंग विधेयक, भारतीय बंदरे विधेयक, मर्चंट जलवाहतूक विधेयक, गोवा विधानसभेत आदिवासींसाठी राखीव जागा विधेयक यांचा समावेश होता. यापैकी अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर सभागृहांमध्ये धड अर्धा तासही चर्चा होऊ शकली नाही..संसदेबाहेरही अनेक घडामोडीया अधिवेशनात संसद भवनातच नव्हे तर संसदेबाहेरही बरेच काही घडले. पावसाळी अधिवेशनातील राजकीय उलथापालथीमध्ये शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे नेते उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकाच दिवशी सहकुटुंब दिल्लीत आले. एकनाथ शिंदे सहकुटुंब पंतप्रधान मोदींना भेटले, तर राहुल गांधी यांनी त्यांच्या नव्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या प्रीतिभोजनाला उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब हजेरी लावली. याच दरम्यान झालेल्या ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’च्या निवडणुकीत भाजपचे ‘बंडखोर’ उमेदवार राजीवप्रताप रुडी यांनी ‘इंडिया आघाडी’च्या खासदारांच्या मदतीने गृहमंत्री अमित शहा यांचे पाठबळ लाभलेले उमेदवार भाजपचे संजीव बालियान यांचा १०२ मतांनी पराभव करून आणखी एका छोटेखानी वादळाची भर घातली. .उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजप-रालोआने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची उमेदवारी जाहीर केली, तर ‘इंडिया आघाडी’कडून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांना मैदानात उतरिवण्यात आले. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद बोलावून कर्नाटकातील मध्य बंगळुरू लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रात एक लाख २५० बोगस मतांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. पाठोपाठ बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या मुद्द्यावरून आणि मतचोरीच्या आरोपावरून निवडणूक आयोगाचा निषेध करण्यासाठी ‘इंडिया आघाडी’ आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या सुमारे तीनशे खासदारांनी रस्त्यावर उतरून इतिहास घडविला. .निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी आणि विरोधकांचे आरोप दहा दिवस पडद्याआडून सूत्रांच्या माध्यमातून खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. पण शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेला सामोरे जावेच लागले. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणावरून निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी झडत होती. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे संसदेत त्यावर चर्चा होणार नाही, अशी भूमिका घेत मोदी सरकारने मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर संसदेत चर्चा टाळली. पण त्यामुळे संसदेचेच कामकाज बाधित होत राहिले..Premium| Saira Banu: ‘जंगली’पासून ‘पडोसन’पर्यंतचा त्यांचा प्रवास रसिकांना वेड लावणारा ठरला. सायरा आजही चाहत्यांच्या मनात जिवंत आहेत.घटनादुरुस्ती विधेयकावरून विरोधकांचा संतापअधिवेशन सुरू असतानाच राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ सुरू करून मतदारयाद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात सुरू असलेला संघर्ष रस्त्यावर नेला. त्यावरून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये संसदेत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्याचा आरोप व ३० दिवसांचा कारावास झाल्यास पदावरून हटविण्याची तरतूद असलेले १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. .Premium|Adolf Hitler: हिटलरचा अकरावा अवतार..!.पण विरोधक संतप्त झाले. महिनाभर चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या मिनिटापासून सुरू झालेला गोंधळ समारोपाच्या शेवटच्या मिनिटापर्यंत कायम राहिला. अधिवेशनाचा समारोप होत असताना लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तर राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांना ‘इंडिया आघाडी’तील घटक पक्षांच्या नेत्यांच्या उग्र विरोधाला आणि संतप्त घोषणांना सामोरे जावे लागले. गेल्या अकरा वर्षांमध्ये असे प्रथमच घडले. पावसाळी अधिवेशनाच्या या शेवटातून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील दरी आणखीच रुंदावली आहे. येत्या दिवसात त्याचे तीव्र पडसाद देशाच्या राजकारणात उमटू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.