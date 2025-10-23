Premium|Khanderi Fort: इंग्रज-सिद्दीच्या जुलमी सत्तेला सुरुंग लावणारा जलदुर्ग!

खांदेरी किल्ला उत्तर कोकणातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी सत्तेचा मानबिंदू आहे. मुंबईकर इंग्रजांवर खांदेरीने वचक निर्माण केला. सिद्दी आणि इंग्रजांच्या अमानुष सत्तेला सुरुंग लावण्याचे ऐतिहासिक कार्य खांदेरी किल्ल्याने केले. खांदेरी किल्ला भूमिपुत्रांच्या स्वातंत्र्याचा जयघोष आहे. तो जंजिऱ्याच्या उत्तरेला आहे. म्हणजे इंग्रज आणि सिद्दीच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन स्वतःचा किल्ला बांधायचा शिवाजी राजांचा निर्धार खूपच क्रांतिकारक होता.ज्याची समुद्रावर सत्ता त्याची देशावर सत्ता’... देश सुरक्षित ठेवायचा असेल; तर समुद्रकिनारा ताब्यात ठेवणे अत्यावश्यक आहे, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओळखले; परंतु समुद्रावर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी सागरी किल्ले आणि आरमार असणे अत्यावश्यक होते. त्यामुळेच महाराजांनी सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि सुवर्णदुर्ग हे सागरी किल्ले बांधले. स्वतःचे आरमार निर्माण केले. पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रजांनी सुरतपासून गोव्यापर्यंत समुद्रकिनाऱ्यावर थैमान घातले होते. व्यापारी आणि प्रवासी वाहतुकीवर त्यांचे नियंत्रण होते. सागरी सत्तेच्या बळावर कोकणातील स्थानिक प्रजेवर सिद्दी, पोर्तुगीज आणि इंग्रज अन्याय-अत्याचार करत असत. भूमिपुत्रावर होणारा अन्याय पाहून महाराजांनी या परकीय सत्तांना धडा शिकवायचा निर्धार केला. सिद्दी, पोर्तुगीज आणि इंग्रज यांची अनियंत्रित सत्ता समुद्रावर होती. या सागरी सत्तेसाठी सिद्दी, पोर्तुगीज आणि इंग्रज यांचा अंतर्गत संघर्ष होता; परंतु स्थानिक मराठा सत्तेच्या तिघेही विरोधात होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सागरी सत्तेचे महत्त्व ओळखून सागरी किल्ले बांधण्यास सुरुवात केली, तेव्हा मात्र हे तिघेही त्यांच्या विरोधात उभे राहिले. ‘ज्याचे आरमार, त्याचा समुद्र’ या सूत्रानुसार महाराजांनी स्वतःचे आरमार उभारले..दर्यासागर दौलतखान, मायनाक भंडारी आणि पुढे कान्होजी आंग्रे, मानाजी आंग्रे, माणकोजी सूर्यवंशी यांनी स्वराज्याच्या आरमारासाठी सर्वस्व अर्पण केले. सागरी सत्तेच्या बळावर सिद्दी, पोर्तुगीज आणि इंग्रजांनी कोकणात जो अमानुष अत्याचार चालविला होता, त्याला कायमचा पायबंद घालण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी सामुद्रिक सत्ता निर्माण केली. गोव्याच्या पोर्तुगीजांना पायबंद घालण्यासाठी सिंधुदुर्ग बांधला. जंजिऱ्याच्या सिद्दीला रोखण्यासाठी विजयदुर्ग आणि सुवर्णदुर्ग निर्माण केला. मुंबईकर इंग्रजांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अलिबाग ते मुंबईदरम्यान एक सागरी किल्ला असावा, असे शिवाजी महाराजांना १६७० पासूनच वाटायचे. मुंबई हे आपल्या देशासाठी महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे, हे त्यांनी हेरले. मुंबई हे व्यापार आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बंदर आहे. सुरुवातीला ते पोर्तुगीजांकडे होते; परंतु ते त्यांनी आंदण म्हणून इंग्रजांना दिले. .मुंबईच्या बळावर इंग्रज स्वराज्याला सतत उपद्रव करायचे. त्यांचा बीमोड करण्यासाठी महाराजांनी मुंबईपासून दक्षिणेला सुमारे १८ किमी अंतरावर खांदेरी बेटावर सागरी किल्ला उभारण्याचा निर्धार केला. हे बेट अलिबागच्या वायव्येला सुमारे नऊ किमी अंतरावर व थळच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे तीन किमी अंतरावर आहे. खांदेरी हा जंजिऱ्याच्या उत्तरेला सुमारे ३५ किमी अंतरावर आहे. म्हणजे इंग्रज आणि सिद्दीच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन स्वतःचा किल्ला बांधायचा हा शिवाजी राजांचा निर्धार खूपच क्रांतिकारक होता. इंग्रज आणि सिद्दीला शह देऊन स्थानिकांचे रक्षण करण्यासाठी खांदेरी किल्ला अत्यावश्यक होता, हे शिवाजी राजांनी हेरले..खांदेरी किल्ला बांधण्याची जबाबदारी त्यांनी आरमाराचे सुभेदार मायनाक भंडारी आणि दर्यासारंग दौलतखान यांच्यावर सोपवली. जुलै १६७९ मध्ये महाराजांनी मायनाक भंडारी यांच्या हाताखाली १५० लोक व तोफा देऊन खांदेरीचे बांधकाम करण्यासाठी रवाना केले. या बांधकामासाठी महाराजांनी कल्याण आणि चौल येथील उत्पन्नातील एक लाख रुपयांची तरतूद केली. ऐन पावसाळ्यात सिंधू सागरात बांधकाम करणे हे मोठे दिव्यच होते. तसेच हे बांधकाम इंग्रज आणि सिद्दीच्या कराल दाढेत होणार होते. सिद्दी आणि इंग्रजांच्या जुलमी सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी शिवाजी राजांनी खांदेरीच्या बांधकामाला सुरुवात केली. याची चाहूल सिद्दी आणि इंग्रजांना लागताच त्यांनी खांदेरीवर हल्ला करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. मुंबईच्या इंग्रज गर्व्हनरने कॅप्टन मिचिनच्या नेतृत्वाखाली एक नौदल तुकडी खांदेरीकडे पाठवली. त्याने मायनाक भंडारी यांना स्पष्टपणे .सांगितले, की ‘खांदेरी हे बेट इंग्रजांच्या मालकीचे आहे. त्यामुळे तत्काळ ते सोडून जावे, अन्यथा कारवाई केली जाईल.’ त्या वेळेस भंडारी यांनी त्याला अत्यंत बाणेदारपणे उत्तर पाठवले, की ‘मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेवरून येथे आलेलो आहे. त्यांच्या हुकूमाशिवाय मी खांदेरी बेट सोडणार नाही’... पुढे सहा महिने इंग्रजांनी खांदेरी बेटावर अनेक हल्ले केले; परंतु भंडारी यांनी ते सोडले नाही. वरून धो धो कोसळणारा पाऊस आणि इंग्रजांच्या तोफांचा मारा अशा कठीण परिस्थितीत शिवाजी महाराजांचा निष्ठावंत आरमार सुभेदार मायनाक भंडारी यांनी खांदेरीचा मजबूत तट बांधला. इंग्रजांनी खांदेरीची चहूबाजूंनी नाकाबंदी केली. त्यांच्या मदतीला जंजिऱ्याचा सिद्दी आला. त्याने उंदेरीवरून खांदेरीला उपद्रव दिला.भंडारी यांना थळवरून मिळणारी रसद तोडण्यासाठी इंग्रजांनी नौदलाची व्यूहरचना केली. थळचा खुबलढा किल्ला हा खांदेरी-उंदेरीचा मदतनीस गड होता. थळवरून शिवाजी महाराजांचे आरमार दलप्रमुख दर्यासारंग दौलतखान यांनी सिद्दी आणि इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडले. खांदेरीला चहूबाजूंनी इंग्रजांनी वेढलेले होते. तरी थळवरून खांदेरीला रसद कशी पोहोचत होती, याबाबत २५ ऑक्टोबर १६७९च्या इंग्रजांच्या पत्रात पुढीलप्रमाणे उल्लेख येतो, ‘‘शिवाजी महाराजांच्या तांदळाने भरलेल्या सात होड्या खांदेरीत शिरल्या. त्या सकाळपर्यंत इंग्रजांना समजल्याच नाहीत. आता सापळा रचून पकडू, अन्य मार्गाने पकडावे तर वल्ह्यांच्या (होडी किंवा नाव चालवणे) बाबतीत ते फार चलाख आहेत. दररोज ते खांदेरी बेटाला मदत पोहोचवतात. कितीही काळजी घेतली तरी १६ ते १७ होड्या बेटात गेल्या. या लहान होड्या आमची नजर चुकवून बेटावरील दिव्यांच्या खालून चटकन जातात.’’.इंग्रज आणि सिद्दीला चकवा देऊन थळवरून दर्यासारंग दौलतखान खांदेरी बेटावर मायनाक भंडारी यांच्याकडे रसद पोहोचवत असत. इंग्रजांची जहाजे मोठी असल्यामुळे कमी पाणी असलेल्या खडकाळ भागात ते येऊ शकत नसत. शिवाजी महाराजांच्या होड्या लहान असल्यामुळे त्या रसद घेऊन सहज खांदेरी बेटावर जात असत. आरमाराचा विशेषतः नाविक दलाचा गर्व असणाऱ्या इंग्रजांचे शिवाजी महाराजांच्या आरमाराने गर्वहरण केले. इंग्रज आणि मराठा यांच्या खांदेरी येथील आरमारी लढाईत इंग्रजांचे थॉर्प, बॅडबरी आणि हेन्री वेल्थ मारले गेले; तर जॉर्ज कोल व इतर इंग्रज सैनिकांना कैद करण्यात आले. कॅप्टन रिचर्ड किलबिनच्या नेतृत्वाखालील नाविक दलाचाही शिवाजी महाराजांच्या आरमाराने पराभव केला. या हेन्री-केन्री (खांदेरी-उंदेरी) प्रकरणात आपण पडलो नसतो तर बरे झाले असते, असे इंग्रज बोलू लागले. इंग्रजांच्या आरमारी सत्तेला शिवाजी महाराजांनी शह दिला. अशा या युद्धाच्या आणि पावसाच्या धुमश्चक्रीतच मायनाक भंडारी यांनी खांदेरी किल्ल्याचे बांधकाम पूर्ण केले. खांदेरी किल्ला हा उत्तर कोकणातील शिवाजी महाराजांच्या सागरी सत्तेचा मानबिंदू आहे. मुंबईकर इंग्रजांवर खांदेरीने वचक निर्माण केला. सिद्दी आणि इंग्रजांच्या अमानुष सत्तेला सुरुंग लावण्याचे ऐतिहासिक कार्य खांदेरी किल्ल्याने केले. खांदेरी किल्ला हा भूमिपुत्रांच्या स्वातंत्र्याचा जयघोष आहे..खांदेरी किल्ला हा महत्त्वाचा जलदुर्ग असून तो अडीच किलोमीटर लांब आणि सुमारे आठशे मीटर रुंद अशा बेटावर बांधलेला आहे. हा थळच्या खुबलढ्यापासून समुद्रात सुमारे तीन किमी अंतरावर आहे. खांदेरीपासन सुमारे दीड किमी अंतरावर उंदेरी किल्ला आहे. होडीतून किल्ल्यावर प्रवेश केल्याबरोबर ‘कान्होजी आंग्रे द्वीप’ असे लिहिलेला दगडी फलक आपल्याला दिसतो. खांदेरी किल्ल्याची तटबंदी अभेद्य आणि मजबूत आहे. तटबंदीला तीव्र सागरी लाटांपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी खाली मोठमोठे दगड टाकण्यात आलेले आहेत. खांदेरी दुर्गावर दोन टेकड्या आहेत. दक्षिणेकडची टेकडी उंच; तर उत्तरेकडची कमी उंचीची आहे. गडाचे प्रवेशद्वार सहजासहजी दिसणार नाही, अशा पद्धतीचे आहे. गडावर वेताळाचे मंदिर आहे. वेताळ हा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटकातील प्रसिद्ध असा लोकदेव आहे. .तो अनेक गावांचा ग्रामदेवही आहे. भारतीय संस्कृतीत वेताळाला शिवशंकराचे भैरव रूप मानले जाते. खांदेरी किल्ल्यावरील वेताळ हा स्थानिकांचा प्रसिद्ध लोकदेव आहे. स्थानिक कोळीबांधव आपल्या प्रत्येक शुभकार्याची सुरुवात वेताळाच्या दर्शनानेच करतात. गडावर एक दगडी शिळा आहे. त्यावर दगड मारला की धातूनाद उत्पन्न होतो. म्हणजे लोखंडावर दगड मारल्यावर जसा आवाज येतो तसाच तेथे येतो. हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण दगड खांदेरीवर आहे. एकवीरा देवी, हनुमान आणि बौद्धांची अलीकडच्या काळात बांधलेली छोटी-छोटी मंदिरे आहेत. खांदेरीवर सुप्रसिद्ध दीपगृह आहे. त्याचे बांधकाम इसवी सन १८६६ मध्ये झालेले आहे. गडावर पाण्याच्या टाक्या आहेत. प्रथम पिण्याचे पाणी असल्याची खात्री पटल्यानंतर गडाचे बांधकाम केले जात असे. गडाला एकूण अठरा गोलाकार बुरूज आहेत. तटावर ठेवलेल्या चार तोफा आहेत, तसेच लोखंडी गाड्यावर ठेवलेल्या तीन तोफा आहेत. गडावर धान्य कोठार आहे. दारू कोठार आहे. तसेच संकटसमयासाठी चोर दरवाजाही आहे.खांदेरी किल्ल्यावर जाण्यासाठी अलिबागवरून प्रथम थळ येथे जावे. अलिबाग ते थळ सुमारे पाच किलोमीटर आहे. तेथून नावेने खांदेरी आणि उंदेरी किल्ल्यांवर जाता येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः बांधून घेतलेला खांदेरी किल्ला आवर्जून पाहावा.(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 