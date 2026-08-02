Premium| Journey Behind the Film : आत्मशोधाच्या ‘पावसा’तील गप्पा...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com शूटिंगच्या काळात सहकलाकाराबरोबर कधी गप्पा होत असतात. यावेळी एकदा आपण कुठे-कुठे अडलो होतो, त्यातून कशी वाट काढली याची चर्चा झाली. या चर्चेत आपल्याच प्रवासाचा वेध घेतला गेला. बाहेर पाऊस कोसळत असताना हा आत्मशोधाचा प्रवास करताना मनातला हा पाऊस वेगळंच काही देऊन गेला...‘खंडोबाच्या नावानं...?’हे सिनेमाचं नावय तुझ्या? तू काय आता पौराणिक पिक्चरमध्ये काम करायला लागला काय?रणजित दाते हा माझ्या मित्राचा भाऊ, जेव्हा मी त्याला माझ्या आगामी सिनेमाचं नाव सांगितलं.‘खंडोबाच्या नावानं.’ त्यावरची त्याची वरील प्रतिक्रिया... ‘‘पौराणिक पिक्चर नको करू तू. त्या गेटअपमुळं कळत नाही कोण-कोण नट आहेत ते... दाढ्या-मिशांच्या मागे चेहरा लपून जातो. तुला कधी ओळखायचे लोक मग...?’’नको करूस हे मायथॉलॉजिकल सिनेमे. तसंही मला हे असले विषय आवडतच नाहीत. रणजितचा देव - बीव या गोष्टींवर विश्वास नाही. त्याचे वडील अतिशय देवभक्त होते... त्यांच्या अंतिम क्षणी ते वाचावेत म्हणून त्यानं देवाची खूप विनवणी, प्रार्थना केली. ते काही बचावले नाहीत. त्यांचं देहावसान झालं तो क्षण... रणजितनं देव-देवपण नाकारलं. आत्ताही त्याचा तो नकार टोचत होताच..Premium|Milind Shinde Chandralekha : ‘फुलराणी’ की ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’? मोहन वाघांना ‘फोन ठेव’ म्हणायला भाग पाडणारा मिलिंद शिंदेंचा निर्णायक क्षण.त्याला सांगितलं, अरे ‘खंडोबाच्या नावानं...’ हे नुसतं नाव आहे. ही तीन पारधी तरुणांची गोष्ट आहे. ज्यांच्यावर प्रस्थापित समाजव्यवस्था अन्याय करते... त्यांची घरं जाळली जातात, स्त्रियांवर अमानुष अत्याचार केले जातात आणि त्यांच्यावरच पुन्हा उलटे गुन्हे दाखल होतात. त्यामुळं त्यांना फरार व्हावं लागतं. व्यवस्थेला धडा म्हणून ते जेजुरी देवस्थानातले देव चोरतात. तुम्हाला धडा शिकवूच अशी खंडोबाच्या नावानं शपथ घेतात... अशी काहीशी रचना आहे या सिनेमाची...अच्छा... म्हणजे रियलिस्टिक आहे. रणजित जरा ढिला झाला... तर ‘खंडोबाच्या नावानं...’ गजेंद्र अहिरेचा सिनेमा. यात गौतम जोगळेकर (‘प्रहार’ सिनेमातला हीरो), मी, विशाल अहिरे (गजेंद्रचा भाऊ), मेघा घाडगे, मोहन जोशी अशी कलावंत मंडळी. ‘खंडोबाच्या नावानं’ या सिनेमाच्या निमित्तानं दोनतीन गोष्टी घडल्या. या सिनेमाचं डबिंग जॉन्सन अँड जॉन्सन या माटुंगास्थित स्टुडिओमध्ये सुरू होतं. सिनेमाचं इतर कामही त्या इमारतीत सुरू होतं... त्यामुळे तिथं आम्हा सगळ्यांचा वावर असे. गजेंद्रच्या आणखी एका सिनेमाचंही तिथंच काम सुरू होतं. ‘सरीवर सरी’ त्याचं नाव. त्यातही मी होतोच... नीना कुळकर्णी यांचं डबिंग झालं. तिथंच गजेंद्रनं त्यांना ‘शेवरी’ या सिनेमाचं कथानक ऐकवलं. त्यांना आश्वस्त केलं, बळ दिलं. काही दिवसांतच सिनेमा तयार झाला. ‘शेवरी’ला त्या वर्षाचा सर्वोत्कृष्ट मराठी सिनेमाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. घडलं कुठं ‘खंडोबाच्या नावानं’ सिनेमाच्या निर्मितीपश्चात (post production) स्टुडिओमध्ये ‘खंडोबाच्या नावानं’ सिनेमाचं पॅच वर्क (उरलेलं... राहिलेलं... नव्यानं सुचलेलं) चं काम शूटिंग चालू असतानाच बारामतीला गजेंद्रनं मोहन जोशींना ‘सैल’ नावाचा सिनेमा ऐकवला. ‘खंडोबाच्या नावानं’चे निर्माते ओसवाल यांनीच तो निर्मित केला... तोही तयार झाला ‘खंडोबाच्या नावानं’च्या बरोबरीनं... आणि ‘सैल’ सिनेमाचं चित्रीकरण जिथं झालं ते ‘आर्या फार्म’ (कल्याण तावरे यांचं बारामतीस्थित शेतघर) तिथंच जन्म घेतला गजेंद्रच्या पुढच्या सिनेमानं. त्याचं नाव ‘त्या रात्री पाऊस होता...’ ‘खंडोबाच्या नावानं’ने ‘शेवरी’, ‘सैल’, ‘त्या रात्री पाऊस होता’ या तीन सिनेमांना एकत्र आणलं आणि या सगळ्या सिनेमात मी होतो... यावर त्या वेळेस विनोदही होत म्हणजे उद्या ‘पांढऱ्या घोड्यावरचा राजपुत्र’ असा सिनेमा गजेंद्रनं केला, तर त्यातला तो पांढऱ्या घोड्यावरचा राजपुत्र मिलिंद शिंदे असेल किंवा ‘मुगल-ए-आझम’ जर गजेंद्रनं केला तर ‘सलीम’चा रोल मिलिंद शिंदे फिक्स, करणार म्हणजे करणारच. ‘शेवरी’, ‘त्या रात्री पाऊस होता’, ‘सैल’ या सिनेमांचा गौरव झाला. महत्त्वाचे सिनेमे म्हणून गणले गेले. ‘सैल’ तर पाचच दिवसांत तयार झाला होता. (खरं तर रात्री). ‘सैल’ सिनेमाचं शेड्युल सहा दिवसांचं ठरलं होतं. काटेकोर नियोजनामुळं ते पाचव्या रात्रीच संपलं... कांचन नायक एकदा त्राग्यानं म्हणाले होते, ‘‘तुझ्या मित्रानं इंडस्ट्रीमध्ये फार गडबड करून ठेवलीय... गजेंद्र इतक्या कमी दिवसांत सिनेमा करतो. तुम्हाला इतके दिवस का लागतात, असा प्रश्न निर्माते विचारायला लागले.’’.माझं दोन्हीकडून शिक्षण सुरू होतं. पण काटेकोर नियोजन पुढच्या जगण्याचा, प्रवासाचा भाग झालं. जमेचं झालं. ‘त्या रात्री पाऊस होता’ हा सिनेमासुद्धा संपूर्ण रात्रीच चित्रित झालेला चित्रपट आहे. लोकेशन तेच कल्याण तावरे यांचं आर्या फार्म. इथलं ग्रंथालय समृद्ध आहे. या सिनेमाच्या आधी गजेंद्रचे दोन अतिशय महत्त्वाचे आतापर्यंत सोबत करणारे शिलेदार ‘त्या रात्री पाऊस होता’ या चमूचा भाग नव्हते. प्रमुख सहायक दिग्दर्शक महेश पावसकर आणि छायाचित्रकार इम्तियाज बारगीर. ही दोन माणसं गजेंद्रसोबत बरंच अंतर चालली होती. या नव्या चित्रपटाचा भाग नव्हती... जे घडलं होतं ते कारण होतं... त्यावर गजेंद्रचं इतकंच म्हणणं होतं.‘‘मला सांगायचं ना... मी काही नाही म्हणालो नसतो...’’घडलं असं...महेश पावसकर हा मूळचा मेकअप आर्टिस्ट. त्याच्यातला मेहनती महेश गजेंद्रनं हेरला. त्याला माध्यमभान दिलं. पुढे तो गजेंद्रच्या अनेक चित्रपटांचा प्रमुख सहायक दिग्दर्शक झाला. त्याच्या सिनेमाचा खास करून पोस्ट प्रॉडक्शनचा महत्त्वाचा घटक बनला. याला दिग्दर्शक व्हावं असं वाटू लागलं. साहजिकच कुणीही कायमच सहायक दिग्दर्शक व्हायला आलेलं नसतं... पण हे गजेंद्रला सांगायचं कसं... घालमेल... इम्तियाज बारगीर हे गजेंद्रच्या ‘झाले मोकळे आकाश’ या मालिकेसाठी सहायक कॅमेरामन म्हणून काम करत असत. काही कारणानं मुख्य कॅमेरामन आले नाहीत म्हणून गजेंद्रनं इम्तियाज बारगीर यांना कॅमेरा करायला सांगितला. बारगीर तयार नव्हते. गजेंद्रनं बळ दिलं. इम्तियाज बारगीर यांनी कॅमेरामन म्हणून ‘रोलिंग’ सुरू केलं. नंतर ते गजेंद्रच्या अनेक सिनेमांचे छायाचित्रकार होते... नंतर-नंतर त्यांना त्याचे मानधन कमी वाटू लागले.महेश आणि बारगीर यांनी आपणच काहीतरी करू म्हणून वेगळी चूल मांडायचं ठरवलं; मांडलीही.त्यावरचं गजेंद्रचं म्हणणं होतं‘‘मला सांगायचं ना... मी काही नाही म्हणालो नसतो...’’वाटा वेगळ्या झाल्या. महेश, बारगीर आणि गजेंद्र समांतर रेषेत चालू लागले. व्यवहार थंडावले. वाटा दूर-दूर निघून गेल्या.महेश गेल्यामुळे त्याच्यासोबतचे त्यानं आणलेले सहकारीही तंबू सोडून गेले. पर्यायी मंडळींची गर्दी होतीच. त्यातली दोन माणसं गजेंद्रनं निवडली. एक निखिल खजिनदार, दुसरा आदित्य बेडेकर. दोघंही गजेंद्रला सहायक म्हणून उभे राहिले. एकदम नवखे १७-१८ वर्षांचे असतील... ते घाबरायचे. दबायचे. सिनेमात सयाजी शिंदे, सोनाली कुलकर्णी, अमृता सुभाष, सुबोध भावे सोबत होते....Premium|Struggle of Marathi Actors : साधेपणात न्हाऊन निघालेलं... अव्वल दर्जाचं कलात्मक आयुष्य.सयाजी शिंदे आणि माझ्यामध्ये एक प्रसंग घडतो त्याची डायलॉग कॉपी घेऊन निखिल खजिनदार आला.‘‘सर हे डायलॉग...’’ ‘‘वाचून दाखव.’’ - सयाजी. निखिल घाबरला... नुसतंच पाहू लागला. ‘‘वाच वाच... सीन वाच... ’’ - सयाजी.कशीबशी त्यानं स्वतःच्या मनाची तयारी केली आणि घाबरत-घाबरत, अडखळत वाचू लागला.सयाजीने त्याच्याकडे पाहिलं तर तो आणखीनच घाबरला. सयाजीनं त्याला थांबवलं.‘‘तू कोण आहेस या सिनेमाचा?’’ ‘‘सर, असिस्टंट डायरेक्टर.’’ ‘‘तुझं नाव स्पॉट बॉय म्हणून लावायला सांगतो मी.’’निखिल घाबरला. सयाजीचं म्हणणं होतं, की तुम्ही मेनस्ट्रीम सिनेमामध्ये आहात. तुम्हाला साधे डायलॉग नीट वाचता येत नाहीत... ही तर किमान अपेक्षा आहे. सयाजीचं बरोबर होतं. निखिल घाबरून गेला. पण तो खचला नाही. नंतर प्रयत्नपूर्वक गोष्टी शिकला. स्वतःला तयार केलं. मेहनत केली. जंग-जंग पछाडलं आणि काही वर्षांतच ‘डार्लिंग’ नावाच्या सिनेमाची निर्मिती केली जो यशस्वी ठरला. निखिलनं सयाजीचं ते सांगणं, रागावणं सकारात्मक पद्धतीनं घेतलं. वाट काढली... सयाजींना कोसत नाही बसला. ‘हे काय समजतात स्वतःला’ वगैरे म्हणत नाही बसला... आदित्य बेडेकर अतिशय बुजरा मुलगा. आज आघाडीचा पार्श्वसंगीतकार म्हणून काम करत आहे. पाऊस झेलायचा... पावसाला गोंजारायचं... या सिनेमाचं शूटिंग संध्याकाळी पाच ते सकाळी पाच या वेळेत होत असे. दिवसभर म्हणजे साडेतीन वाजेपर्यंत झोपून साडेचारला निघून आम्ही पावणेपाचला सेटवर पोचत असू ते सकाळी उजाडेपर्यंत. पाच वाजेपर्यंत. एकदा उजाडलं की पॅक अप.असेच एका दिवशी पाच वाजता पॅक झालं. आम्ही आमच्या हॉटेलकडे जायला निघालो. आम्ही सुबोधच्या गाडीतून जायचो. तेव्हा सुबोधकडे लाल रंगाची इंडिका गाडी होती. साडेपाचला आम्ही हॉटेलला पोहोचलो. थोड्या गप्पा मारू या. बारीक-बारीक शेअरिंग करू या म्हणत गप्पा सुरू झाल्या. शूटिंगचे विनोद -- इथून सुरू झालेल्या गप्पा... आतले कोपरे धुंडाळायला लागल्या आणि आपल्याला सुरुवातीच्या काळात कोणत्या गोष्टीमुळे त्रास व्हायचा किंवा अवघडून जायला व्हायचं... लाजायला व्हायचं इथं येऊन थांबल्या... सगळं असं पारदर्शक समोर उभं राहायला लागलं. सुबोध म्हणाला, ‘लेकुरे उदंड झाली’ या नाटकात एक जागा, एक प्रसंग असा होता, की तो त्याला नीट जमायचा नाही... ती जागा आली की विचलित व्हायला लागायचं... आता जमेल का ती जागा आपल्याला? होईल ना सगळं व्यवस्थित? पार पडेल ती जागा? न्याय देता येईल आपल्याला? असे अनेक प्रश्न डोक्यात फिरायचे. कालांतराने ठरवून त्यानं ती भीती घालवली. त्या जागेचा विचारच नाही करायचा... जसं आपल्याला जमेल तसं करायचं... मी जे करतो तेच शंभर टक्के बरोबर आहे, असं म्हणून त्या जागेला भिडायचं ठरलं. भीती नाहीशी झाली....अमृता सुभाषला ‘ती फुलराणी’ नाटकाच्या वेळेस काही ठिकाणी ‘रिफ्लेक्स’ (प्रतिक्रियेसंबंधी)चा प्रॉब्लेम होता, आहे... असं प्रो. वामन केंद्रे यांनी सांगितल्यावर त्यातून वाट कशी काढायची, असा प्रश्न पडला होता. त्यासाठीच्या अनेक एक्सरसाइज करून तिने त्यातून वाट काढली होती. त्यासाठी वामनसरांनी झाडाची एक फांदी आणून तिचा फटका मारून त्यावर रिॲक्शन किती वेगानं यायला हवी, यासंबंधी मार्गदर्शन केलं. अर्थात हा एक प्रकार होता. अमृतानेही अनेकांशी, जाणकारांशी चर्चा करून त्यातून वाट काढली होती... मला वाटायचं, की मी मोक्याच्या क्षणी वाक्य विसरणार आहे. अर्थात हे नाटकाच्या बाबतीत होतं. दर प्रयोगाला मला वाटायचं, की मी आत्ता विसरणार. इथं मी ब्लँक होणार. कधी-कधी तर ती जागा मला येताना दिसायची आणि आता वाक्य लंपास होणार, सगळ्या ऑडियन्ससमोर आपलं हसं होणार. संपूर्ण नाट्यक्षेत्रात त्याबद्दल चर्चा होणार, बदनाम होणार. कामं मिळणं बंद होणार असं वाटायचं. अर्थात मी काही विसरलं वगैरे नव्हतो. एक प्रकारचा गंडच होता मला तो... तिथून सहीसलामत पुढे जायचो; पण त्या वाक्याची भीती वाटायची... कालांतरानं विसरलो तर विसरलो. मागू माफी. बघू काय होतंय असं मनोमन ठरवलं... प्रयोग पार पडू लागले. हे सगळं एकमेकांशी वाटून घेताना मनमोकळं सांगताना दुपारचे साडेतीन वाजले होते. सकाळ होऊन, दुपार टळून, संध्याकाळ समोर उभी राहिली होती. फोन वाजायला लागले. प्रॉडक्शनची मंडळी दारं वाजवू लागली. परत सेटवर जाण्याची लगबग सुरू झाली.‘त्या रात्री पाऊस होता’ या सिनेमाच्या निमित्तानं आतला पाऊस इतरांसोबत वाटून घेता आला... असा स्वतःला शोधणारा, खंगाळून काढणारा पाऊस हवा...जगण्यात पाऊस आणणारापाऊसपण जिवंत करणारावाटा कोरणारा पाऊसवाटा देणारा पाऊस..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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