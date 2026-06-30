Premium|Konkan Rural Development : कोकणच्या मातीतील प्रेरणादायी यशोगाथा...

सुधीर जोगळेकर - sumajo51@gmail.comकोकणातील माती, माणसं आणि पारंपरिक ज्ञान यांच्यात अजूनही अपरंपार ताकद दडलेली आहे. गरज आहे ती त्या ताकदीला दिशा देणाऱ्या ध्येयवेड्या योजकांची. शिक्षण, ग्रामविकास आणि स्थानिक उत्पादनांच्या माध्यमातून कोकणात शांतपणे उभी राहत असलेली ही नवी उद्योजक चळवळ केवळ आर्थिक परिवर्तन घडवत नाही, तर मातीशी नातं जपण्याची नवी प्रेरणाही देत आहे. चिपळूणमध्ये अनुभवायला मिळालेली अशीच ही एक प्रेरणादायी यशोगाथा...‘‘असं कोणतंही अक्षर नाही, ज्यापासून मंत्र सुरू होत नाही; अशी कोणतीही वनस्पती वा असं कोणतंही मूळ नाही, ज्यात औषधी गुणधर्म नाहीत; सर्वथा अयोग्य असा कुणी माणूस या जगात नाही. दुर्लभता किंवा आवश्यकता आहे ती योजकांची!’’ असे योजक घडवणारी, निर्माण करणारी, त्यासाठी प्रेरणा देणारी, त्यांच्या मागे अनुभवाचं आणि अर्थकारणाचं बळ उभं करणारी आणि कोकणच्या मातीची महती वाढवणारी जागृती सध्या कोकणात सुरू आहे. अशाच एका जागरणाच्या प्रयोगाला उपस्थित राहण्याचा योग नुकताच चिपळूण शहरात आला आणि त्यातून लक्षात आलेली ही एक यशोगाथा....चतुरंग प्रतिष्ठान हे नाव पुणे-मुंबईकरांना सांस्कृतिक क्षेत्रात ध्येयवादी विचाराने काम करणारी शहरी संस्था म्हणून परिचित आहे; पण कोकणात ‘चतुरंग’ची ओळख वेगळीच आहे- शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारी, हुशार विद्यार्थ्यांबरोबरच गरजू-गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या मागे उभी राहणारी, त्यांना सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणारी संस्था म्हणून. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात चिपळूणमध्ये पार पडलेल्या ‘चतुरंग’च्या विद्यार्थी संमेलनाने ही खूणगाठ मनात आणखी पक्की बसली. ‘चतुरंग’तर्फे कोकणात अनेक शैक्षणिक उपक्रम चालवले जातात. त्यातील निवासी अभ्यासवर्गांना यंदा तीस वर्षे, सर्वोत्तम विद्यार्थी गोडबोले पुरस्काराला पंचवीस वर्षे आणि निर्धार निवासीवर्गाला वीस वर्षे पूर्ण होत असल्याने या सर्व उपक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचं एक संमेलन नुकतंच चिपळूणमध्ये आयोजित करण्यात आलं होतं. दोन दिवसांच्या या संमेलनाला या वर्गांमध्ये सहभागी झालेले अडीचशे विद्यार्थी, पंचवीस शिक्षक आणि ‘चतुरंग’च्या उपक्रमांवर प्रेम करणारे पुणे-मुंबईतील डझनभर मान्यवर उपस्थित होते. त्यातीलच एक होते डॉ. प्रसाद देवधर. कुडाळजवळील झाराप या गावी ‘भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान’च्या माध्यमातून ते शेती आणि ग्रामविकासाचे अनेक उपक्रम चालवतात. ‘माझं आणि कोकणचं नातं’ या विषयावर ते विद्यार्थ्यांशी बोलले. उच्च शिक्षण घेऊन शहरात किंवा विदेशात स्थायिक होण्यापेक्षा आपल्या गावात या, असं आवाहन करताना त्यांनी श्रीधर वेंबू आणि झोहो कॉर्पोरेशनचे उदाहरण दिले. अमेरिकेत उभी असलेली आयटी कंपनी तमिळनाडूच्या ग्रामीण भागात आणून त्यांनी तिथे, जी क्रांती घडवली, त्याची माहिती त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिली.‘‘शहरात राहून लाखभर पगार मिळवतानाही, जो जीवनसंघर्ष करावा लागतो, आपल्या माणसांपासून आणि आपल्या मातीतून तुटल्याची जी भावना सतत मनात राहते, ती टाळायची असेल तर २५-३० हजार रुपये कमी मिळाले तरी हरकत नाही; पण आपल्या माणसांत आणि आपल्या मातीत या,’’ असं आवाहन त्यांनी केलं. त्यांच्या या आवाहनाची प्रचीती मला संमेलन संपताना आली, ती ‘चतुरंग’चे जुने कार्यकर्ते अभय अंतरकर यांच्या भेटीतून..Premium|Financial planning for children : मुलांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करा; बचतीचे धडे आणि भविष्यातील तरतूद कशी असावी? .कृषिपूरक उत्पादनांचे प्रयोगआज सत्तर वर्षांचे असलेले अभय अंतरकर यांना कोकणला ‘कॅलिफोर्निया’ बनवण्याचं स्वप्न साद घालू लागलं ते वयाच्या पासष्टीत. नोकरीच्या काळात त्यांनी ‘सुयश चॅरिटेबल ट्रस्ट’साठी अनेक शेती आणि ग्रामविकास प्रकल्पांवर काम केलं. ‘सुयश’चे मोहनराव आणि स्मिता घैसास हे त्यांचे आप्त. कोरोना महासाथीच्या काळात शेतावर राबणं आणि पिकांची विक्री करणं कठीण होऊ लागलं. तेव्हा मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग करून घरच्या घरी तयार करता येतील अशा कृषिपूरक उत्पादनांचे प्रयोग अंतरकरांनी सुरू केले.आंबा, फणस आणि काजू ही त्यातील प्रमुख पिकं. कोकणातच नव्हे, तर संपूर्ण किनारपट्टीवर ही पिकं मोठ्या प्रमाणावर होतात; पण आंबे तयार झाले, की संपूर्ण बाग हंगामाच्या सुरुवातीलाच घाऊक पद्धतीने विकून टाकायची आणि त्यातून मिळालेल्या पैशावर पुढच्या वर्षीची तयारी करायची, एवढंच बहुतांश कोकणी माणसाचं अर्थकारण. या फळांपासून वेगळे खाद्यपदार्थ तयार करण्याइतका वेळ, उरक आणि इच्छा फार कमी जणांकडे असते. अभय अंतरकर यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली आणि घराचंच रूपांतर उद्योगात करून वयाच्या सत्तराव्या वर्षी ते बनवत असलेल्या सहा-सात पदार्थांची चव घेण्याची संधी मिळाली..उचगाव ग्राम पुस्तिका लेख.बाकरवडीसारखी अळूवडीचितळ्यांच्या बाकरवडीसारख्या पॅकबंद स्वरूपात मिळणारी अळूवडी हे अंतरकरांचं खास उत्पादन. कोकणातील पारंपरिक ‘अळूवडी’चा हा एक वेगळाच प्रकार- कुरकुरीत आणि विशेष म्हणजे ‘रेडी टू इट’, चार ते सहा महिने सहज टिकणारा. गुजरातमधील बारडोलीच्या प्रसिद्ध ‘पात्रा’ या पदार्थाशी साधर्म्य असलेला; पण चव मात्र पूर्णपणे वेगळी... चिंच-गुळाच्या स्वादाची आणि सुंदर कुरकुरीत. निवृत्तीनंतर छोट्याशा शेतात काहीतरी नवे प्रयोग करावेत म्हणून त्यांनी जळगावहून अळूच्या वडीचे कंद आणून वीस गुंठ्यांत लागवड केली. स्थानिक बाजारपेठ कमी आणि पुणे मंडईत योग्य दर मिळेना, म्हणून दोन महिला कामगारांच्या मदतीने त्यांनी स्वतः अळूवड्यांचे उंडे बनवून हॉटेलनी पुरवठा सुरू केला. व्यवसायाचा चांगला जम बसला; पण कोविड महासाथ आली. ‘लॉकडाउन’मुळे हॉटेलं बंद झाली आणि व्यवसाय ठप्प झाला. वैयक्तिक अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत; पण काम करणाऱ्या महिलांना कमी करावं लागेल, ही शक्यता त्यांना अस्वस्थ करू लागली. हे मनाला पटेना. त्यामुळे त्यांच्या मदतीने अनेक महिने प्रयोग सुरू राहिले आणि त्यातूनच तयार झाली टिकाऊ, तयार खाण्यायोग्य अळूवडी! जाणकार खवय्ये आणि मित्रमंडळी यांच्या पसंतीला ही अळूवडी उतरली. २०२३ मध्ये तिचं व्यावसायिक उत्पादन सुरू झालं. आकर्षक पॅकिंगमधून विक्री सुरू झाली आणि आज १० महिला कर्मचारी हे काम सांभाळत आहेत. सध्या तयार होणारं सर्व उत्पादन चिपळूण परिसरातच विकलं जातं; पण पुढील काही महिन्यांत उत्पादन दहा-वीस पट वाढवून पुणे-मुंबई बाजारपेठ गाठण्याची तयारी सुरू आहे. ग्राहकांकडून मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. अनेक जण आपल्या मित्रांना आणि नातेवाइकांना भेट म्हणून ‘अंतरकर अळूवडी’चे आकर्षक पाउच घेऊन जात आहेत. जशी गुजरातची बाकरवडी पुण्यात येऊन खास पुणेरी चव घेऊन लोकप्रिय झाली, तशीच ‘कोकणी चवीची’ अंतरकर अळूवडी लवकरच महाराष्ट्रभर आणि देशा-परदेशात कोकणची ओळख बनली, तर आश्चर्य वाटणार नाही.दुर्मीळ उकडांबा- मोहोरी फेसलेला...उकडांबा हा कोकणातील अत्यंत आगळावेगळा, चविष्ट आणि दुर्मीळ होत चाललेला लोणच्याचा प्रकार. पूर्ण पिकलेला अख्खा आंबा शिजवून त्याचं लोणचं घालण्याची ही पारंपरिक पद्धत. साधारणपणे ‘आगोट’च्या शेवटी, म्हणजे मे महिन्याच्या अखेरीस, जुन्या घरंदाज कुटुंबांमध्ये आजी, काकू किंवा आत्याबाई यांच्या देखरेखीखाली ‘उकडांबे घालण्याचा’ सोहळा पार पडायचा. त्या वेळी मुलांना स्वयंपाकघरात प्रवेशबंदी असायची! स्वच्छ, शुचिर्भूत वातावरणात पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेले उकडांबे खास चिनी मातीच्या बरणीत भरून ठेवले जायचे. बरणीच्या झाकणावर स्वच्छ कापडाचा ‘दादरा’ घट्ट बांधला जाई आणि मग ती बरणी देवघरातील अंधाऱ्या फडताळात साठवली जाई. लोणच्यासारख्या टिकाऊ पदार्थांना बुरशीपासून वाचवण्यासाठी हे पारंपरिक स्वच्छतेचं वातावरण अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जायचं. मग प्रतीक्षा असायची ती श्रावण महिन्याची! दोन-सव्वादोन महिने लोणचं मुरल्यावर पहिल्या श्रावण सोमवारी उपवास सोडण्यासाठी उकडांब्याची बरणी बाहेर काढली जायची. देवाला नैवेद्य दाखवल्यानंतर उकडांबा कापून खारासह पानात वाढला जाई. ‘मला बाठ, मला बाठ!’ म्हणत मुलांचा गलका सुरू व्हायचा आणि ‘सिनिऑरिटी’प्रमाणे एकेक दिवस बाठीचा नंबर लागायचा.झणझणीत फेटलेली मोहोरी, तिचा उग्रपणा संतुलित करणारा गुळाचा स्वाद, हिंग-मेथीचा दरवळ आणि लाल चुटूक तिखटाची फोडणी... यात उतरलेला आंब्याचा मधुर स्वाद शब्दांत वर्णन करणं अशक्यच! खरं म्हणजे, शब्दात वर्णन करावा असा हा पदार्थ नाहीच, स्वतःच्या ‘जिव्हे’द्वारे ती चव अनुभवणं हा एकच मार्ग! उकडांब्याचा खार, गर आणि साल- प्रत्येकाची चव वेगळी, तरी अप्रतिम. पण बाठ खाणं म्हणजे अक्षरशः ‘ब्रह्मानंदी टाळी’! आज व्यावसायिक पातळीवर उकडांबा तयार करणारे कोकणात मोजकेच घरगुती उद्योजक आहेत. मागणी भरपूर; पण पुरवठा मर्यादित अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं यात संधी मोठी आहे..वयाच्या सत्तरीतही उत्साह अपारअभय अंतरकर यांनी वयाच्या पासष्टीत ‘टाइमपास’ म्हणून सुरू केलेला रेडी-टू-इट अळूवडी, जॅकफ्रूट बर्फी, इन्स्टंट मिसळ-कुर्मा ग्रेव्ही आदी पदार्थांचा व्यवसाय गेली पाच वर्षे यशस्वीपणे सुरू आहे. वयाच्या सत्तरीतही ते पारंपरिक पद्धतीने उकडांबे तयार करत आहेत. अधिकृत विक्रीसाठी आवश्यक असलेली ‘न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू’ आणि ‘एक्सपायरी डेट’ची प्रयोगशाळा प्रमाणपत्रे त्यांनी मिळवली आहेत. पेट बॉटलमध्ये उपलब्ध असलेले अळूवडी, ग्रेव्ही, बर्फी, उकडांबा, आंबोशीचं लोणचं, खजूर लोणचं असे अनेक पदार्थ मागवता येतात.(संपर्क : अभय अंतरकर ९४२३८०५०५०)(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आहेत. ९८२००१६६७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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