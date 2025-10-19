Premium| Kookaburra Smart Ball: क्रिकेटमधील अचूक निर्णयांसाठी अत्याधुनिक सेन्सॉरचा वापर?

डॉ. दीपक शिकारपूरdeepak@deepakshikarpur.comकुकाबुरा स्मार्ट बॉल हा एक विशेष बॉल आहे, ज्यामध्ये अत्याधुनिक सेंसर टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहे. पारंपरिक बॉलप्रमाणे दिसणारा हा बॉल आतून मात्र अत्यंत तांत्रिक आणि बुद्धिमान आहे. या बॉलमध्ये स्मार्ट चिप्स आणि सेंसर बसवलेले असतात, जे बॉलच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती संकलित करतात.क्रिकेट हा खेळ प्राचीन काळापासून खेळला जात असून, कालांतराने त्यामध्ये अनेक बदल झाले आहेत. एकीकडे खेळाची गती वाढली, तशीच प्रेक्षकांची अपेक्षा आणि निर्णायकतेबाबतची अचूकतादेखील वाढली. या बदलत्या गरजांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर क्रिकेटमध्ये वाढू लागला. आजच्या घडीला, क्रिकेट सामन्यांमध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका इतकी महत्त्वाची झाली आहे की, त्याविना अचूक निर्णय, विश्लेषण किंवा प्रेक्षकांना उच्च दर्जाची अनुभूती देणे अशक्यप्राय झाले आहे. .तंत्रज्ञानाचा वापर क्रिकेटमध्ये १९९०च्या दशकात सुरू झाला; परंतु त्याचा खरा प्रभाव २००० नंतर दिसून आला. सुरुवातीला फक्त थोड्या प्रमाणावर रिप्ले दाखवणे, स्कोअरकार्ड इलेक्ट्रॉनिक करणे इतपत मर्यादित होता; परंतु जसजसे टीव्ही प्रक्षेपण व्यावसायिक होत गेले, तसे डीआरएस, हॉक-आय, अल्ट्रा एज, बॉल ट्रॅकिंग यांसारख्या प्रगत प्रणाली क्रिकेटचा अविभाज्य भाग बनल्या. आता त्यापुढची पायरी म्हणजे कुकाबुरा स्मार्ट बॉल. आजचा क्रिकेट खेळ ‘डेटा-ड्रिव्हन’ झाला आहे. बॉलचा वेग, स्विंग, बाउन्स, स्पिन हे सर्व डेटा रूपात संकलित करून त्याचे विश्लेषण केले जाते. याच पार्श्वभूमीवर ‘कुकाबुरा स्मार्ट बॉल’ हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी तंत्रज्ञान समोर आले आहे. या बॉलने क्रिकेटमध्ये अचूक मोजमाप, फिटनेस मोजणी आणि डेटा अनालिटिक्सला नव्या उंचीवर नेले आहे..कुकाबुरा स्मार्ट बॉल हे क्रिकेटच्या जगात तंत्रज्ञानाने आणलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पारंपरिक खेळाला आधुनिक डेटा ॲनालिटिक्सची जोड देऊन, या बॉलने खेळाडूंच्या प्रशिक्षणाची पद्धत, प्रेक्षकांचा अनुभव आणि सामन्यांच्या निर्णयाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलण्याची क्षमता दाखवली आहे. कुकाबुरा स्मार्ट बॉल हा एक विशेष बॉल आहे, ज्यामध्ये अत्याधुनिक सेंसर टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहे. पारंपरिक बॉलप्रमाणे दिसणारा हा बॉल आतून मात्र अत्यंत तांत्रिक आणि बुद्धिमान आहे. या बॉलमध्ये स्मार्ट चिप्स आणि सेंसर बसवलेले असतात, जे बॉलच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती संकलित करतात. हे तंत्र कुकाबुरा कंपनी आणि स्पोर्टकोर नावाच्या ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअपच्या संयुक्त प्रयत्नातून विकसित झाली आहे. बॉलच्या आतमध्ये लपवलेले हे सेंसर बॉलच्या वेगापासून ते बॉलिंग ॲक्शनपर्यंत अनेक गोष्टी मोजतात..कुकाबुरा स्मार्ट बॉलमध्ये काय असते?मायक्रो सेंसर युनिट : बॉलच्या कोअरमध्ये बसवलेले हे युनिट बॉलचा वेग, गती, फिरकी (spin), बाउन्स, seam orientation, swing direction यांसारखा डेटा संकलित करते.ब्लूटूथ टान्समीटर : हा ट्रान्समीटर बॉलमधून संकलित झालेला डेटा जवळील डिव्हाइस (स्मार्टफोन, टॅबलेट, संगणक)ला वायरलेस पद्धतीने पाठवतो.बॅटरी : लहान बॅटरी असते जी अनेक तास बॉल वापरला तरी टिकते. ही बॅटरी बदलता येते किंवा रिचार्ज करता येते..Premium|US Visa Crisis: विद्यार्थ्यांवर ‘व्हिसा संकट’, अमेरिकेत प्रवेश करणं झालं अवघड!.मोबाईल ॲप संलग्नता : कुकाबुरा स्मार्ट बॉलसाठी खास ॲप उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये बॉलिंग व गोलंदाजांची पूर्ण माहिती रिअल-टाइममध्ये दिसते.शोध, विकास आणि तंत्रज्ञानाचा अभूतपूर्व समन्वयडेटा स्टोरेज आणि एआय बेस्ड विश्लेषणाने क्रिकेटमधील विविध संशोधन व निर्णय प्रक्रियेत मदत होते. खेळाच्या भूतकाळातील, वर्तमानातील आणि भविष्यकालीन ट्रेंड एकत्र करता येतात.अनेकदा खेळाडू अन्याय झाला (पंचांनी चुकीचा निर्णय दिला) म्हणून हताश होतो. आता असे होणार नाही. झालेला निर्णय १००% बरोबरच असेल. पंचांना याचा अनन्यसाधारण फायदा मिळेल..Premium| Data and AI accountability: एआयमुळे ज्ञानाची मक्तेदारी स्वीकारायची की सार्वजनिक संसाधने खुली करायची?.वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग (सीपीएल)सारख्या स्पर्धांमध्ये त्याचा यशस्वी वापर झाला आहे आणि लवकरच ते आयपीएल आणि इतर मोठ्या लीगमध्ये अधिक नियमितपणे दिसू शकते. कुकाबुरा स्मार्ट बॉलचा उपयोग केल्याने क्रिकेट खेळाची प्रत्येक पातळी - प्रशिक्षण, सामना, निवड, ब्रॉडकास्ट आणि निर्णय ढाच्यात एक प्रगत, डेटा आधारित आणि विज्ञानाधारित युगाची सुरुवात होईल.(लेखक उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.