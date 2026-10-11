Premium|A Mother's Lesson on Sibling Love : लतादीदींच्या एका हाकेने उजळला रक्षाबंधनाचा दिवस; माईंचे शब्द मनात घर करणारे

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comलतादीदींनी हृदयनाथांना हाक मारल्यावर ते उठले आणि रक्षाबंधनाचा दिवस साजरा झाला, मात्र त्या दिवशी घरात वेगळेच वातावरण होते. राख्या आणण्यासाठी घरातील पूजेतील चांदीचे नाणे खर्चावे लागले होते. दीदी आणि हृदयनाथ व माईंच्यामध्ये वेगळाच संवाद घडला. काय घडलं त्या दिवशी, सांगताहेत स्वतः पंडितजी...मी हसून म्हणालो.‘‘दीदी ! मघा झोप आली होती, पण आतामी जागा आहे.’’आई घाईघाईने म्हणाली.‘‘लता ! तू उगाच घाबरतेस, छान आहे तो.मीना चल, आता तू बाळला राखी बांध,मग आशा, उषा, तुम्ही राखी बांधा.बाळ ! यांनी राखी बांधली की यांनारक्षाबंधनाचा एक एक रुपया दे आणि मग यांच्या पाया पड.’’मीनाताई, आशाताई, उषाताई या साऱ्यांनीमला राखीचे धागे बांधले. माझा हात भगव्या रंगाच्या राख्यांनी भगवा झाला. आधीच मी अशक्त, त्यात आजारी आणि त्यात उपासमार, त्यामुळे माझा अशक्त हातकोपऱ्यापर्यंत राख्यांनी बांधला गेला आणिमला तो जड, जड भासू लागला.मी कंटाळून आईला म्हणालो,‘‘हे काय, माझा सारा हात बांधून टाकला !सारा हात लाल पिवळा झाला, सोड हेलाल पिवळे धागे."अचानक आई गंभीर झाली. नरम स्वरातम्हणाली,‘‘बाळ ! हे साधे धागे नाहीत. हे सोडूनसोडवता येणार नाहीत, हे तोडून तुटणारनाहीत. तू भाग्यवान आहेस, तुझ्यावरआईसारखं प्रेम करणाऱ्या चार बहिणी तुलामिळाल्या आहेत. तू यांचं रक्षण करायचंस,आज राखीपौर्णिमा म्हणजे रक्षाबंधन दिवस.भावाला राखी बांधून बहीण सांगते,‘‘या पुढे तू माझे रक्षण करायचे,मी कुठल्या संकटात सापडले, तर तू त्यासंकटातून मला वाचवायचे.".Premium|Study Room : व्यक्ती विशेष आणि नोकरी अड्डा .आणि भाऊ ती राखी स्वीकारून वचन देतो,‘‘आजपासून प्रत्येक आपत्तीत मी तुमचेरक्षण करीन, बाळ, आता मालक नाहीत.तुझ्या बहिणींची रक्षा तू नाही तर कोण करणार?आणि तू त्या रक्षाबंधनाच्या धाग्यांना,त्या राख्यांना सोडव असे म्हणतोस?"आई काय बोलली? आणि का बोलली?हे मला काही कळले नाही.पण काहीतरी जाणवले,मी भगव्या राख्यांनी भरलेल्यामाझ्या भगव्या हाताकडे पाहत राहिलो.तो हात मला रंगफकिरा सारखा भासला,त्या अशक्त कोवळ्या हातावर कसलीतरीजबाबदारी येऊन पडली होती.तो कोवळा हात समजदार पोक्त भासू लागला होता.मी पायाच्या दुःखाकडे दुर्लक्ष केले किंवादुर्लक्ष झाले. मी पोक्तपणे समजदार दृष्टीनेमाझ्या चारी बहिणींकडे पाहिले,अशक्त, सावळी, देवीच्या व्रणांनी चेहराउसवलेली, लांबच लांब केस असलेली,किंचित पोक आलेली, विटका परकर पोलकाघातलेली लता (दीदी)अगदी तिच्यासारखीच दिसणारी पणगरीब डोळ्यांची मीनाताई. रेखीव चेहऱ्याचीबाबांसारखीच दिसणारी, सुदृढ अंगाचीसावळी,गाईचे डोळे करुण उभे कीसांज निळाईतले.असे करुण, निरागस डोळे लाभलेली आशाताई.आशाताई सारखीच दिसणारी पणजाईच्या पाकळ्यास दव अजून सलणाऱ्यानाजूक अंगाची गोरीपान उषाताई.चार मोठ्या बहिणी, चौघींचेही डोळे करुणसाऱ्या विश्वाच्या आर्ततेने पाणावलेले.मी त्यांच्याकडे पाहत राहिलो आणि एकाअनाम जाणिवेने हादरलो,‘‘या जर उद्या काही संकटात सापडल्या तरमी अपंग यांचे संरक्षण करणार ?बाबांनी ही जबाबदारी सहज पेलली असती,पण ही जबाबदारी मी पेलणार ?मी माझ्या अपंग पायाकडे दयार्द्र नजरेनेपाहिले आणि उमज पडलेले एककरुण हास्य, नकळतपणे माझ्या तोंडावर पसरले.दीदी मात्र गंभीर झाली. स्वतःला सांभाळतती म्हणाली.‘‘माई ! बाळ फक्त पाच वर्षाचा आहे,त्याला हे रक्षाबंधन वगैरे काय समजावतेस !त्याला आधी आजारातून बरा होऊ दे.थोडा मोठा होऊ दे. मग त्याला रक्षाबंधनम्हणजे काय ते समजव.चल, सारे उपाशी आहेत, तुझा खानदेशीमसालेभात सगळ्यांना वाढ.’’‘‘लता ! तू थोरली, समजदार,मालक गेल्यानंतर साऱ्या घराचीजबाबदारी तू घेतलीस,पण आज सणावारी तुला माझी गंमतकराविशी का वाटतेय?अग! चार दिवस झाले,घरात एक दाणा नाही आणितू मला मसालेभात वाढायला सांगतेस?"आई अत्यंत कोरड्या आवाजात म्हणाली.साऱ्यांनी चमकून तिच्याकडे पाहिले.माझी आई?माझी आई कशी होती?बाबांपेक्षाही सुंदर, नाजूक, गोरीपान,रेखीव चेहरा, मोठे पाणीदार उमज पडलेले,दयार्द्र डोळे.गुजराथी ब्राह्मण, खेडेगावात बालपणगेल्यामुळे कष्टानी झालेले प्रमाणबद्धसडपातळ शरीर, किंचित उंच, पण अतिशयलोभस, नाजूक, वनवासी द्रौपदीप्रमाणे.हात मुलायम आणि मऊशार पावल.पावलाला स्पर्श करतील असे लांबलचककाळेशार केस.दीदीचे हात हातात घ्यायला, पायाला स्पर्शकरायला भीती वाटायची, आपल्या स्पर्शानेहे हात, ही पावलं, दुखावतील की काय ?अशी भीती वाटायची.माझ्या आईचे आणि दीदीचे हात, पावलं,अशीच ज्ञानेश्वरीय परिमळु अळुमाळु होती.शरीराने जरी आई अळुमाळु असली तरी माझीआई मनाने अतिशय कणखर, खंबीर धीर, गंभीर होती.तिला आपल्या मालकांचा (मा. दीनानाथ)फार फार अभिमान होता, तिला बाबांच्यास्वभावाचा, गाण्याचा विलक्षण अभिमानहोता. अहंकारच होता म्हणा ना!शिवरायास आठवावेजीवन तृणवत् मानावेसाऱ्या विश्वात फक्त मालक, बाकी पालापाचोळा,मीराबाई वृंदावनाला गेली आणिगोस्वामींना भेटण्याची इच्छा तिने प्रगट केली.गोस्वामी बालब्रह्मचारी होते, साधक होते,त्यांनी निरोप दिला,की ‘‘मी स्त्रियांना भेटत नसतो.’’मीरेने त्यांना निरोप पाठवला.‘‘धन्यवाद ! मला आज तुमच्यामुळेकळले की वृंदावनात पुरुषही राहतात.मी तर आजपर्यंत हेच समजत होते, कीवृंदावनात फक्त एकच पुरुष आहे आणितो म्हणजे श्रीकृष्ण.’’मीरेसारखा आईचाहीतसाच दृढ विश्वास होता, कीविश्वात एकच पुरुष,एकच गायक, म्हणजे मालक (मा. दीनानाथ)दीदीला ‘भारतरत्न’ ही सर्वोच्च पदवी मिळाली.सारे आनंदले. मी आईला म्हटले..‘‘आई ! तुला आज धन्य, धन्य वाटत असेलनाही !’’आई गदगदून म्हणाली‘‘लताला जन्म देऊन मी धन्य झाले.अरे, तुमच्यासाठी तिने सारे जीवन, सारे भोग.सारे आनंद उधळून दिले, सारे जीवनसंन्यासिनीसारखे व्यतीत केले.तुम्हा सर्वांची माउली आहे ती."मी हसलो आणि मुद्दाम म्हणालो."आई ! दीदीच्या त्यागमयी जीवनासंबंधीतू मला काही सांगू नकोस, तिला जी सर्वोच्च‘भारतरत्न’ ही पदवी मिळाली आहे,ती तिच्या गाण्यामुळे, संगीतामुळे, तिच्यागाण्याबद्दल बोल, तिच्या रियाजाबद्दल काही सांग !"आई गंभीरपणे अतीतात हरवून म्हणाली.‘‘लताच्या गाण्याबद्दल मी काय बोलणार ?जगातले सारे संगीतज्ञ, संगीत रसिक,तिला साक्षात मा सरस्वती म्हणतात,पण... पण बाळ, तू मालकांचे गाणे समक्षऐकले नाहीस. मालक, मालक होते."मी हसून म्हणालो‘‘म्हणजे बाबा दीदीपेक्षा मोठे गायक होते,हेच तुला सुचवायचे आहे ना !"‘‘अर्थातच,’’ आईचा आवाज धारदार झाला.‘‘कुठे मालक आणि कुठे तुम्ही?’’अशी माझी स्वामीनिष्ठ, स्वाभिमानी आईआज उदासपणे म्हणाली.‘‘लता घरात दाणे नाहीत.’’म्हणून साऱ्यांनी आईकडे चमकून पाहिले.हरिणी जळात बुडती जैसे उन्हात पाणीस्वप्नात चालताना आई भिजे फुलांनीगर्भात हात हलतो भरली दुपार पोटीआई उभ्याउभ्याने रचते अभंग कोटीवारा कधी सुखाने रानात पोचला नाजाळून बीज पोटी आई दळेल पान्हाआभाळ सावल्यांचे झाले नदीत गोळाआई घरी मुलांना वाटून दे उन्हाळा"माई ! तू उगाच चिंता करते आणि घरातदाणा नाही, मसालेभात कसा वाढू ? वगैरेदरिद्र बोल बोलत बसतेस. असे हताश बोलबोलू नकोस. आज पोरकी. निर्धन असलो तरी...आम्ही मा. दीनानाथांची मुलं, उद्या दगडावरसुद्धा गवत उगवून दाखवू. आम्हाला कायकमी आहे ? हा सतत आजारी हृदय, पायदुखतो म्हणून रडत असतो. पण आशा किंवाउषा यांनी बाबांची बंदिश किंवा राग चुकीचागायला, तर हा पथारीवरूनचती बंदिश किंवा राग बरोबर गाऊन दाखवतो,अग ! बाबा गेले तेव्हा हा फक्त चार वर्षाचा,पण या बदमाशाला ६०-७० बंदिशी पाठआहेत. याला बाबांनी केव्हा शिकवलं ?हा इतका लहान आणि त्यात आजारीहा बाबांकडे गाणं शिकायला केव्हा बसला ?पण याला गाणं, राग, बंदिशी गाता येतात,कारण सद्गुरू हा अज्ञेय पारलौकिक असतो. तो परात्पर गुरू असतो. शिकवणीचेपैसे घेऊन तो विद्यादान करत नाही.बाबा हे सद् गुरू होते. जेव्हा जेव्हा शिष्यालागुरूची आवशकता भासेल, त्या त्या वेळीहे सद् गुरू त्या त्या स्थळी प्रकट होतात.ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझेत्या त्या स्थळी हे सद् गुरू रूप तुझेमी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणीतेथे तुझे सद् गुरू पाय दोन्हीआम्ही पाची भावंड त्या सद् गुरूचे शिष्यआहोत आणि त्यांची मुलही आहोत,आम्हाला काय कमी ?आम्ही काय कुणाचे खातोतो राम आम्हाला देतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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