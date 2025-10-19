Premium| Lata Mangeshkar Memories: संगीत म्हणजे केवळ गाणे की त्याहून अधिक काही?

हृदयनाथ मंगेशकरsaptrang@esakal.com बाबांकडून मला देणगी मिळाली ती फक्त गाण्याची, हरवून जाण्याची, समर्पणाची असं सांगून लतादीदी म्हणाल्या, ‘हृदय, शेर समजण्यापेक्षा जाणवत ठेवण्यातच आनंद मिळतो.’ बाबांकडून काय मिळाले ते तर त्यांनी सांगितलेच, पण गाणं कसं समजावून घ्यायचं आणि कशाला महत्त्व द्यायचं तेही सांगितलं. बहीण-भावांमधला हा हृद्य संवाद उलगडत आहेत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर....‘‘हृदय ! बाबा म्हणायचे, शुद्ध रिखब आणि शुद्ध मध्यमाच्या बरोबर मध्यभागी कोंदलेला ‘शुद्ध गंधार’ जर तिसऱ्या श्रुतीवर पुनश्च कोंदला गेला, तर तो श्रवणाच्या कक्षेत सामावत नाही. प्रखर सूर्यकिरणमालेपुढे ज्योत तेवतानाही जशी विझल्यागत भासते, तसा गंधारही स्वस्थानी सहज निमतो. हृदय ! मी आता सात दिवस माझे रेकॉर्डिंग रद्द केले आहे. कारण मन लागत नाही. सलिल चौधरी यांचं एक बंगाली गाणे मी गायले, शब्द होते. ‘‘ना मोनो लागे ना’’ खरंच मन लागत नाही. कशातही रस वाटत नाही. सारे काही अपूर्ण किंवा अधिक पूर्ण वाटते. .‘कोठे तुझे रिते न दिसे रया’ हे पूर्णत्व फार फार रिते असते रे’’ मी जरा चिंतित झालो, दीदी असं का बोलते? तिला पूर्ण रिते का भासते ? हे पूर्णपण, पण रिते, म्हणजे..., ‘‘कुणीतरी साद घालीऽऽऽऽऽऽ दूरच्या अनंतातून एक जिप्सी आहे माझ्या खोल मनात दडून’’ हे तर नाही ना? ‘‘अभिसार गर्द रंगाचे, रानात सांज अडलेली कावळे उडाले स्वामी, देहाची संगत तुटली’’ ‘‘मयसभा डोंगरी भरते, की बालपणाचे रंग कावळे उडाले स्वामी, का उमलत नाही अंग’’ ‘‘ही देहसंग तुटण्याची उन्मनी अवस्था तर हिच्या मनाला ओढीत तर नसेल ना?’’ मी अडखळत म्हणालो. .‘‘दीदी! तू वेगवेगळ्या कवींची आशयघन गाणी गातेस. त्या शब्दकळेला साकार करणारे संगीत. स्वररचना गातेस. त्या सर्व कलाकृतीला पूर्णरूप देणाऱ्या प्रसंगात तुला एकाकार व्हावे लागते. आणि हे रोज, रोज होणारे काम आहे. तुझे व्यक्तिमत्त्व, वेगवेगळ्या कविता, स्वररचना, प्रसंग. चित्रीकरण यामध्ये विखुरले जात आहे. यातून थोडा काळ मुक्त होणे फार फार आवश्यक आहे. नाहीतर तुझ्या कलेचे मीपण, सत्त्व तू विसरून जाशील, तू काही काळ बाहेरगावी जा. चित्रपट सृष्टीच्या या मायावी पण प्रतिभेच्या निर्मितीक्षम वातावरणातून काही काळ तू बाहेरच पड.’’ दीदी थोडावेळ विचारात पडली, हसून म्हणाली. ‘‘बाळ! तू थोडासा घाबरला आहेस. अरे, मी रोज या नवनवोन्मेशाली प्रतिभेच्या प्रांगणात, "खेळ मांडीयेला" गात, गात, सहज विसर्जित होत असते. ह्या प्रतिभावंतांच्या अभिव्यक्तीत विसर्जित होणं ह्यालाही भाग्य लागते. पण तू म्हणतोस ते किंचित खरे आहे. हे विसर्जित होणे म्हणजे व्यक्तित्वाचे विघटनच होणे आहे. यात दमायला होते. मी काही दिवस हे सारे विसरणे आणि निसर्गाचा आनंद घेणे आवश्यक आहे. मी या दोन दिवसांत ‘पन्हाळ्याला’ जाते, शिवकालाचा आनंद घेते. तुही माझ्याबरोबर चल. तू, मी, उषा आपण तिघेही जाऊ या.’’ मी हसलो, म्हणालो..‘‘दीदी, तू सहलीला जाणे आवश्यकच आहे. उषाताई तुझ्या सोबत असेल. पण मी मात्र येऊ शकत नाही, कारण मला तीन कार्यक्रमांचा दौरा मिळाला आहे. तुम्ही सहलीला जा. मी गायला जातो." दीदी फार रागावली. फणकाऱ्याने म्हणाली. ‘‘माहीत आहेत मला तुझे ते कार्यक्रम ! चार दिवस वणवण भटकशील, चारपाच तास एकटा फक्त तबल्याच्या संगतीवर गाशील आणि चार कार्यक्रमांची बिदागी म्हणून हजार, दीड हजार रुपये घेऊन येशील!’’ मी मान खाली घालून बसलो. हळूच म्हणालो, ‘‘दीदी ! माझे गुरुजी, उस्ताद अमीर खाँ हिंदुस्थानातले एकमेव शास्त्रीय संगीताचे उस्ताद. ते फक्त एक हजारात, चार चार तासांची मैफील गातात, गाजवतात. मी तर त्यांच्या समोर एक जर्रा, म्हणजे, एक सामान्य धूलिकण आहे. दीदीने कौतुकाने माझ्याकडे बघितले. ‘‘तू माझा भाऊ शोभतोस, खरा मंगेशकर शोभतोस, तुझा हा स्वाभिमान आणि सत्याला सामोरा जाणं हे मला फार आवडतं. आम्ही फिरायला जातो, तू तुझा गाण्याचा तो खडतर दौरा करून ये. बाळ, मला फार अभिमान आहे तुझा. बाबांसारखाच आहेस तू. मी नेहमी म्हणते, ‘हृदय हा शेवटचा मंगेशकर.’ जो जर्रा जिस जगाह हैं वही आफताब हैं (प्रत्येक धूलिकण हा स्वजागी प्रतिसूर्य असतो.) .संवादिनी मांडीवर घेऊन मी बसलो होतो. माझा पाय वयाच्या चौथ्या वर्षी खराब झाला. तो बराच झाला नाही. कुठलाही मैदानी खेळ खेळता आला नाही. बरेच झाले. खेळण्यात फार वेळ वाया गेला असता. ‘‘बालत्व आहे, वय वाढण्याचे स्नायूस सामर्थ्य जडावयाचे ते खेळ सुखे देतात तुम्हाला खेळा तरी टाकून आळसाला’’ समर्थांनी हे आळशी माणसांसाठी लिहिले आहे. पण मी आळशी नव्हतो. आजाराने माझ्या जीवनातील इतकी वर्षे वाया घालविली होती, की मला आता प्रत्येक गोष्टीत घाई करावी लागत होती. .मला बिगारीत बसवलं आणि दीड वर्षाने मी पाचवी पास करून सेवासदन शाळा सोडून, रॅाबर्ट हायस्कूलमध्ये दाखलही झालो. त्या दुखऱ्या पायाला दुमडून मी मांडी घालून बसायचा आणि वाकता येत नाही, म्हणून संवादिनी मांडीवर घ्यायचा. निर्मितीवस्थेची समाधी लागली, की ही मांडी आठ-दहा तासही घातली जायची. कौतुक नाही, पण माणसाएवढं काहीही चिकट नाही. साला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जगतो. दीदी समोर येऊन बसली. हातात वही, पेन. ‘‘हं बाळ! मला आता रेकॉर्डिंगला जायचे आहे. चल गाणे सांग, मी लिहून घेते.’’ ‘‘दीदी! गाणे लिहिले आहे. तू नव्याने लिहिण्याची आवश्यकता नाही.’’ ‘‘नाही, बाळ! मी जे गाते, ते गाणे मीच लिहून घेते, माझ्या काही खास खुणा गाण्यावर केलेल्या असतात, तुम्ही जसे नोटेशन लिहिता, तसे माझे हे मी तयार केलेले खास नोटेशन आहे." मी हसलो.‘‘ठीक आहे. लिही गाणे’’ दीदीने मग भराभर गाणे लिहून घेतले. ‘‘हृदय ! चाल ऐकव, मला घाई आहे.’’ मी घाईघाईने गाणे ऐकविले. .दीदीने गाणे ऐकले, मधेच मान हलविली की समजावे गाण्यातली जागा (मुरकी, स्वर, हरकत, सुसंवादी स्वर. हलकी गमक) तिला आवडली आहे आणि गाणे ऐकून जर तिने विचारपूर्वक आपल्याकडे पाहिले, तर समजावे, की हे रेकॉर्डिंग रद्द होणार आहे, म्हणजे त्या गाण्याच्या काव्यावर, स्वरांवर त्या आशयावर ती चर्चा करणार. विचार करणार. त्या गाण्याच्या अंतरंगाचा शोध घेणार आणि नंतरच माइक समोर उभी राहणार आणि चाल ऐकून ती जर पटदिशी उठून बाहेर गेली तर ओळखावे, गाणे, काव्य सामान्य आहे आणि मग काही वेळातच गाणे ध्वनिमुद्रित होईल. दीदीने गाणे ऐकले, माझ्याकडे रोखून बघत ती म्हणाली ‘‘बाळ, मी फार बिझी आहे. ८-१० दिवस तरी रेकॉर्डिंग होणार नाही. तू असे कर. गाणे टेप करून ठेव. स्वर मग ठरवू. आता तू काळी एकमध्ये गाऊन ठेव. मी रात्री ऐकेन. मग ठरवू या काय करायचे ते’’ मी हसलो, म्हणालो ‘‘म्हणजे या महिन्यात गाणे रेकॉर्ड होणार नाही, पण दीदी मलाही घाई नाही,’’ ‘बीज नुरे, डौलात तरू डुले’ तुला या गाण्याचे बीज तुझ्या मनात खोल खोल मुरवायचे आहे. ‘‘शुद्ध बिजापोटी फळे रसाळ गोमटी’’ दीदी हसली. .‘‘बाळ, हे चित्रपटाचे गाणे थोडेच आहे! ही भा. रा. तांबे यांची ही कविता. हे गीत नाही. या कवितेवर विचार करावा लागेल, तिच्या आशयाच्या आसपास तरी फिरकता आले पाहिजे. गाताना सर्व शब्द पाठ हवेत. कागद वाचत वाचत असल्या कविता गाणे म्हणजे एक मोठा अपराधच आहे. नंतर गाण्याचा स्वरआकृतिबंध जशी आपण बंदिश पाठ करतो. तसे सारा स्वरबंध पाठ हवा. हे झाले सारे तांत्रिक. मग गाण्याचा आशय. त्या आशयाला, सुरावटीला आपण न्याय देऊ शकतो की नाही? या साऱ्या बाबी लक्षात घ्यायच्या. हृदय! तू बदमाश आहेस. मी हे गाणे लवकर रेकॉर्ड करणार नाही. हे तुला माहीत होते. म्हणून तू म्हणतोस, की मला घाई नाही’’ मी हसलो, म्हणालो. ‘‘दीदी! या कवितेला स्वरबद्ध करण्याआधी, शंकर वैद्य, शिरीष पै यांच्याशी मी सविस्तर चर्चा करून, अर्थ मनात मुरवून मगच मी ही कविता स्वरबद्ध केलीय. घाईघाईत अशा कविता रेकॉर्ड करू नयेत, या मताचा मी आहे, म्हणून मी तुला म्हणालो, की मला घाई नाही, आपण ही कविता नीट वेळ घेऊनच ध्वनिमुद्रित करू.’’ .मी दीदीची रिहर्सल घेत होतो. दीदी अतिशय प्रामाणिकपणे रिहर्सल करीत होती. तासाभरात रिहर्सल संपली. दीदी गंभीर होती. गप्प होती. मग कोमल स्वरात म्हणाली. ‘‘हृदय! - घन तमी शुक्र बघ- ही कविता फार उच्च दर्जाची आहे. एक निर्मिती दुसऱ्या निर्मितीला कशी जन्म देते. हे विलक्षण प्रत्यकारी तत्त्वज्ञान भा. रा. तांबे यांनी मांडून - का मरणी अमरता ही न खरी - हा विचार मांडून जडातून चैतन्याची मुक्तता म्हणजे मरण. या सनातन विचाराचे एक खंडन किंवा त्या धारणेसमोर एक आवाहन उभे केले आहे. हृदय! या जटिल भाष्याला तू समर्पक संगीतबद्ध केले आहेस. पण बाळ! हा एक प्रयोग आहे, किती काळ तू प्रयोगच करत बसणार आहेस?’’ ‘‘दीदी! करायचाच म्हणून मी प्रयोग करत नाही. गाणे हे एक नुकतेच उमलेले फूल आहे. फुलाला कोठे ठाऊक होते, की कसे उमलयाचे ? आपले विसर्जन फुलात झाले हे कळीला तरी केव्हा कळते? तिचे अस्तित्वच संपते तेव्हा. कुठलाही प्रयोग हा जाणीवपूर्वक होतच नसतो. .‘स्वरबंध’ एक निर्मितीच्या पातळीवरची संकल्पना आहे, ‘संकल्पना’ ती पण, ‘सहज निटू जाला’ या ज्ञानेय, सहज निर्मितीची. कारागिरीची नाही, अगदी सहज निटू झालेल्या संकल्पननेतून जी निर्मिती जन्मते तीच उपपत्ती द्रष्टेपणाची. मला माहीत आहे, ही पिढी माझा उपहास करते, आचरट लाडावलेला कलाकार म्हणते, पण दीदी ! आज जे मी गीत गातो ते उद्या गातील सारे चालू दे वक्षात माझ्या वादळांचे येरझारे ‘‘दीदी! मला लाभलेले हे द्रष्टेपण जाणून बुजून आव आणलेले नाही. ते आनुवंशिक आहे. ते माझ्या रक्तात आहे. ‘मानापमान’ नाटकातील लोकप्रिय पदांच्या चाली बाबांनी बदलल्या, हा एक धाडसी प्रयोग होता. पण नुसते धाडसही नव्हते. त्यात एक द्रष्टेपण होते. त्या वेळी बाबाचा उपहास झाला, वेडा बंडखोर अशी उपाधी श्रोत्यांनी बाबांना दिली. पण आता तीच गाणी, त्याच चाली, बदलेली पदं, नवी पिढी आदराने गाते. दीनानाथांना सौंदर्यदृष्टी होती. दूरदृष्टी होती, प्रतिभावंत होते ते असे आजचे संगीतज्ञ आदराने म्हणतात. ते जे द्रष्टेपण, ते एक वेड, एक बंडखोरी, एक पिसाटपण, ती एक अनाम अवस्था. .त्या पिसाट अवस्थेमागे स्वातंत्र्यसंकल्पनेचे एक आद्य अधिष्ठान असते. या काळापेक्षा वेगळे, या लोकप्रियतेपेक्षा काही आगळे, या सवंग लोकप्रियतेच्या गुलामगिरीच्या शृंखला तोडणे, झुगारणे, याला एक उन्मनी अवस्था यावी लागते. स्वातंत्र्य लढ्यात क्रांतिकारक सहज फासावर चढतात. कारण -- रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषःकाल-- या उषःकालाची त्यांना खात्री असते. दीदी! ज्ञाताच्या कुंपणा पलीकडेच एक गूढ गगन गीत गुंजत असते. ते गुणगुणाया साठी ज्ञातावरून उड्डाण करावेच लागते. कधी यश मिळते तर कधी विस्मृतीच्या खोल गर्देत तोल जातो. पण हे सारे विचार, हे ज्ञात अज्ञानात नाही. हे सारे पूर्ण शुद्धीमध्येच घडत असते.’’ दीदी माझ्याकडे गंभीरतेने पाहत होती. मनःपूर्वक ऐकत होती. थोड्या वेळाने म्हणाली. ‘‘ह्रदय! तुझे विचार, तुझे आहेत. बाबांबरोबर तुलना करू नकोस. ते बॉर्न जीनियस होते. पण त्यांची बंडखोरी तुझ्यात आली आहे. तुला मी कसलेच बंधन घालणार नाही. किंवा माझा विचार तुझ्यावर लादणार नाही. पण एक गोष्ट तुला सांगते. जर पटली तर त्यावर विचार कर. तुला वर्तमानातून भविष्यात उड्डाण करायचे आहे ना! मग वर्तमानातले स्थान, जागा. जमिनीची कसून मशागत करून ती इतकी मजबूत कर, की त्या जमिनीवरून उड्डाण करताना ती जमीन भंगणार नाही. .अभंग राहील, याची खात्री करून घे. कारण तू निर्माण केलेले भविष्य उद्या वर्तमान, परवा भूतकाळात परिवर्तित होणार आहे. तू बाबांचे उदाहरण देतोस, पण बाळ बाबा त्याच्या वर्तमानात ‘मा. दीनानाथ’ होते. त्यांचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ त्यांच्या मुठीत होता. थोडक्यात मला हे सांगायचे आहे, की वर्तमानाला सामान्य समजू नकोस. वर्तमानही गाजव. वर्तमान मजबूत कर आणि मग तुझी भविष्यामधली उडी बेधडक मार. पण हृदय! ते बघ, जरा तरी, वर बघ निसर्गाने आकाशात निर्माण केलेले, आकाश व्यापून टाकणारे, आकाशाला कलते करणारे , - प्रचंड सप्तरंगी इंद्रधनुष्य - पण त्या इंद्रधनुष्याला प्रत्यंचा लावायचा प्रयोग मात्र करू नकोस हं" ''दीदी! माझी टिंगल करू नकोस. आम्ही दैती, खानाफरोश.'' ''क्या हुस्नने जाना हैं, क्या इष्कने समझा हैं , हम खाक नशीनो के ठोकर मे जमाना हैं'' प्रत्यंचा नाही. पण बाणच लावून वेध घेतला, तर आश्चर्य वाटून घेऊ नकोस. दीदी खळखळून हसली. म्हणाली ''अजून साधा चहा करता येत नाही. म्हणे 'आम्ही दैती' कोणाचं वाक्य आहे रे हे? बहुतेक त्या ग्रेसचे. अरे! आई आणि आम्ही चार बहिणींनी लाडावून ठेवलेला तू! दैती, अदैतीच्या काय गप्पा मारतोस. मी तुझी टिंगल केली नाही, फक्त निसर्गाच्या सौंदर्याचे, विराटतेचे, दर्शन तुला घडविले, महत्त्व तुला सांगितले. बाळ! सामान्य रसिक आणि तत्त्वज्ञान यात फार अंतर आहे. पण निसर्ग. साधे खेडे, साधे जीवन, साधे गाव, एखादे नगण्य खेडेगाव सुद्धा, माणसाला, सामान्य रसिकांना आपल्या जवळचे वाटते, आपले वाटते, म्हणून कीर्तनकार कीर्तन करताना सगुणाचे वर्णन करीत असतात. पूजा, भक्ती, चमत्कार यावर अधिक निरुपण करतात. एखाद्या ज्ञानेश्वरांसारखा अद्वैतवादी योगीचे काव्य आले तर त्यावर ते भाष्य करतात. कीर्तन, पूजन, उत्सव, सण, यावर निरुपणच करतात. कारण सामान्य माणसाच्या बुद्धीला ते पटते, आवडते, भावते, पेलतेही. ललितकला ही जास्तीत जास्त मानवी जीवनाचे दर्शन घडविणारी असावी. हृदय! ही शक्ती शास्त्रीय संगीतापेक्षा लोकसंगीतात अधिक आहे. हृदय! विचार कर. आदिवासी स्त्री आपले मूल रडू लागले तर काय यमन मधला ख्याल गाईल? आनंद झाला तर काय हमीर मधील दृत गाईल? प्रेमात पडली तर काय पहाडीमधील ठुमरी गाईल? नाही, बाळ ! ती गाईल ते तिच्याभोवती वेटाळलेल्या ग्रामीण जीवनाचे, जीवनसंगीत. काही शास्त्र नसेल, महान काव्य नसेल. गोडगोड शब्दाचे गीत नसेल. तुझ्या भाषेत अंतर्मुख करणारा आशय नसेल. पण मानवी जीवनाचे संपूर्ण दर्शन घडविणारा एक आर्त सूर त्यात असेल. एक करुण सुरावट असेल. एक हृदयाच्या स्पंदनासारखा, एकदाच लयीला चुकणारा ताल असेल, गाईचे दुडुदुडु पायासारखा ठेका असेल. वृक्षांवर लोंबणाऱ्या वेलींच्या झुल्याचा झोल असेल, तर वारियाच्या झोतासारखा तोल असेल. निर्झराच्या झुळझळीसारखा षड्ज असेल, तर पिंपळपानांच्या सळसळीसारखा पंचम असेल. बकुळ, प्राजक्तीच्या मोगऱ्यातून निसटणाऱ्या परिमळुसारखा अळुमाळु गंधाराचा झुळकावा असेल. अशा या सप्तसुरांच्या सुरेल गानाचे पाजेब पायात बांधून सृष्टिदेवता, जेव्हा ठुमका मारेल, तेव्हा हे लोकगान, तरुण, प्रणयधुंद ,बेभान असेल, ठुमकत असेल, सृष्टिठुमका असेल. पण दारिद्र्याची, भुकेची, गावाकडल्या कष्टमय जीवनाची छटा असलेले, काळीज पिळवटून टाकणारे, उत्कट असे लोकगीत असेल, ते नैसर्गिक असेल, नव्हे, निसर्गच गात असेल. ते खरे निसर्ग गीत, गावदेवता गात असेल. बाळ ! खानदेशातल्या त्या नगण्य, भग्न, खेड्यात दुपारचे रणरणतं उन्ह सरलं की मी त्या घरासमोरच्या माळरानात जायची भगवट रंगाच्या मऊशार फुपाट्यात उभी राहून तो माळरान वारा, अंगावर घ्यायची. तो वारा मला वेटाळवत, कवळत. घेरून, वेधून, टाकायचा. दुपारभर तापलेला तो वारा, आता भणभणारा पण उबदार व्हायचा. एकामागोमाग त्या वाऱ्याचे झोत अंगावर आदळायचे, मग मी त्या वाऱ्याच्या झोतातून एक ओंजळभर वारियाची झुळकी ओंजळीत घ्यायचे आणि ती ओंजळ कानाला लावायचे. हृदय, वारा गाई गाणे, अरे, रानगीत जागृत व्हायचे. कानात अनाहत नाद तयार व्हायचा. माळरान आता शांत, श्रांत, गारवू लागायचे, मावळतीच्या गालाला खळी पडायची अन् दूर पसरल्या सायंतनीच्या लांब लांब सावल्यात, मघा भगवट दिसणारा मृदु फुपाटा थोडासा काळसर आणि मुलायम व्हायचा. त्या मऊ फुपाट्यात झाडांची प्रतिबिंब का सावल्या? हलू लागायच्या, डोलू लागायच्या. त्यांच्यामधून वाहणारा वारिया, त्या झाडाझुडपांचे हृदगत आसमंतात उधळून द्यायचा. हृदय! चक्क संध्या गीत, माळ गीत ऐकू यायचे. सारे माळरान जागे व्हायचे होत जागी रान गीते हृदय लागे गुणगुणू बाळ! दुपारभर तापलेला फुपाटा उबदार व्हायचा पण त्या भगवट, उबदार मृदू मुलायम फुपाट्यामध्ये झाडांच्या पडलेल्या सावल्या मात्र थंडगार असायच्या, त्यांनी मला आपल्या बाहूंमध्ये कवटाळून धरलेले असायचे. बहोत ठंडे ठंडे हैं राहो के साये ये दिल और उनकी निगाहे मुझे घेर लेते हैं बाहो के साये (क्रमशः). 