Premium| Lata Mangeshkar Memories: संगीत म्हणजे केवळ गाणे की त्याहून अधिक काही?

Hridaynath and Lata on Creativity and Heritage: 'मी नेहमी म्हणते, हृदय हा शेवटचा मंगेशकर.' लतादीदींनी आपल्या भावाच्या कलेचा आणि स्वाभिमानाचा असा गौरव केला.
सप्तरंग टीम
हृदयनाथ मंगेशकर

बाबांकडून मला देणगी मिळाली ती फक्त गाण्याची, हरवून जाण्याची, समर्पणाची असं सांगून लतादीदी म्हणाल्या, ‘हृदय, शेर समजण्यापेक्षा जाणवत ठेवण्यातच आनंद मिळतो.’ बाबांकडून काय मिळाले ते तर त्यांनी सांगितलेच, पण गाणं कसं समजावून घ्यायचं आणि कशाला महत्त्व द्यायचं तेही सांगितलं. बहीण-भावांमधला हा हृद्य संवाद उलगडत आहेत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर...

lata mangeshkar

