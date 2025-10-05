Premium| Hridyanath Mangeshkar: लतादीदींनी संगीताचं खरं तत्त्व सांगितलं, अंधारात धडपडू नकोस, प्रकाशाचा मागोवा घे

हृदयनाथ मंगेशकरsaptrang@esakal.com‘‘ ज्ञानेश्वरांचाअभंग गाते, भोळाभाव त्या स्वरातअसतो, म्हणून तो अभंग लोकांना आवडतो. पण आपण तो समजून गायलो की फक्त श्रद्धेने? आपण फक्त भक्तीने, श्रद्धेने तो अभंग गायलो. माउलीला काय म्हणायचे आहे ते आपल्याला कळले कोठे? नाही... नाही अजिबात कळले नाही. त्या साठी वाचन, मनन, चिंतन, आणि...’’ हे सांगत होत्या गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर. गीत, अभंग कसा समजावून घ्यायचा, काय करायचं असते, त्यासाठी हे सगळं लतादीदींनी हृदयनाथ यांना सांगितलंच, पण अजूनही काही सांगितलं, त्यांनी काय मार्गदर्शन केलं ते उलगडत आहेत पंडितजी... मी आशयाचा - प्रकाशाचा मागोवा घेते... हृदयनाथ मंगेशकरsaptrang@esakal.comस्वच्छ पण थोडी चुरगळलेली पांढरी साडी. गळ्यात एक लांबलचक माळ, कानात साधी कुडं, हातात बांगड्या, एका हातात अतिशय मौल्यवान घड्याळ, सावळ्या रंगावर कष्टाची साय. सडपातळ पण थकलेला मूर्ती पण डोळे ! थकलेले, पण दयार्द्र, अथांग, करुणामय प्रभु रामचंद्रासारखे. पुराणात आणि वाल्मिकी रामायणात प्रभु रामचंद्रा एवढे सहनशील, अपार दुःख भोगलेले, करुणामय, कृपासिंधू, सुंदर, थोर उत्तुंग, लोभस दुसरे व्यक्तिमत्त्वच नाही. जन्मापासून नुसते कर्तव्य, दुःख, त्याग विरह, कृपा आणि करुणा. अशा प्रभुंचे डोळे कसे असतील? बहुतेक दीदीसारखेच असतील. दीदीच्या डोळ्यात प्रेम, भक्ती. दया, बुद्धी, करुणा, त्याग यांचे प्रतिबिंब उमटायचे. मी दीदीकडे चमकून बघितले. आणि त्या दयार्द्र डोळ्याच्या थकलेल्या सागरात, मायेच्या, प्रेमाच्या, करुणेच्या, उधाण लाटा उधाळत नव्हत्या, पण सागरावर उठणाऱ्या लहरी हळूहळू, अळुमाळु मायेचे निळे नक्षीकाम करीत होत्या. मघाशी संवादिनीतून उसळणाऱ्या उधाण स्वरलाटांनी मी चिंब भिजलो होतो. आता दीदीच्या डोळ्यातील माझ्यावरच्या सनातन मायेने मी गुदमरून गेलो. मी काही बोलण्याच्या आत माझ्याकडे बघत ती खाली बसली. कपाटाला एक हात टेकून काहीशी रेललेली. ‘‘अशीच असशील त्रिभुवन जननी बघत देखल्या मज का वरूनी’’ ‘‘बाळ नवीन गाणे करतो आहेस का ? कोणाचे काव्य आहे ?’’ .मी एकदम गडबडलो होतो. माझ्याकडेगानदेवता? की त्रिभुवन जननी?का मीराबाई? का दीदी?बघतेय, बोलतेय, हेच कळेना,‘‘दीदी! भा. रा. तांबेंची तुझी अतिशयआवडती कविता ‘घनतमी शुक्र बघ’हिला चाल लावण्याचा प्रयत्न करतोय.’’‘‘वाहवा, फारच छान कविता निवडलीआहेस, भा. रा. तांबे फार मोठे कवी.ग्वाल्हेरचे ! उत्तम मराठी, उत्तम हिंदी,ग्वाल्हेरमध्ये राहिल्यामुळे संगीताचे संस्कारअनेक राग-रागिण्या पाठ, संगीताचे ज्ञानअसल्यामुळे काव्यात गेयता, अनेककवितांवर त्यांनी स्वरबद्ध केलेल्या रागांचीनावे दिली आहेत. बघु जरा पुस्तक इकडे दे’’भा. रा. तांबे यांच्या काव्याबद्दल दीदीलाफार प्रेम आदर होता.‘जन पळभर म्हणतील’ ‘मधु मागसी’अशा अनेक कविता दीदीने वसंत प्रभुंनानिवडून देताना मी पाहिले होते.दीदीने माझ्याकडून भा. रा. तांबे यांचे पुस्तकघेतले. एकदोन पाने उलटून पाहत असतानाती एकदम गंभीर, खिन्न, शांत, श्रांत,झाली, कोठेतरी हरवली. ते दयार्द्र डोळेगहन आणि खोल वाटू लागले, त्या लांबलचकपापण्या थोड्याशा ओलावल्याचा भास झाला.मी गडबडीने दीदीला म्हणालो.‘‘दीदी ! आज रेकॉर्डिंग फार लांबले का ?तू थकल्यासारखी वाटतेस ! मला वाटतंय तूआता जेवून झोप. आपण उद्याया गाण्याबद्दल बोलू.’’दीदीने माझ्याकडे पाहिले, आता डोळे स्वच्छझाले होते. एखादी सर पडावी आणि आकाशस्वच्छ दिसावे. तसे दीदीचे डोळेस्वच्छ. पण एखादा चुकार मेघ उगाचरेंगाळत असावा, तसा मिश्कील भाव त्याडोळ्यात तरळत होता.‘‘घाबरलास का? मी अतीतात हरवले की तुलाबरोबर कळते. बाबाही असे हरवले कीमला कळायचे. हृदय! मी ठीक आहे.रेकॉर्डिंग लांबणे, थकणे, हे नेहमीचे आहे.पण ‘भा. रा. तांबे यांची समग्र कविता’हे पु्स्तक हातात घेतले आणि मी२५ वर्षांपूर्वीच्या आठवणीत गुरफटले.शिवाजी पार्कच्या ‘आशीर्वाद’ या बंगल्यातहे पुस्तक मला विनायकरावयांनी दिले आणि म्हणाले.‘‘लता, हे पुस्तक वाच.यातल्या कविता समजावून घेण्याचाप्रयत्न कर. तुझे मराठीचे उच्चार फार छानआहेत. पण तू तुझे विचार मांडताना मलाहे जाणवते, की शालेय शिक्षणाचे अधिष्ठानतुझ्या भाषेच्या मागे उभे नाही. काहीतरी उणेआहे. तुझे लहानपण बाबांच्या (दीनानाथ)सावलीत गेले.पण आता तुझ्यावर साऱ्या कुटुंबाची जबाबदारी आहे.मा. दीनानाथ यांच्या संगीत परंपरेची,आणि मंगेशकर हे नाव संगीत विश्वातगाजले पाहिजे, या कर्तव्याची जबाबदारीही तुझ्यावरच आहे. ही सारी जबाबदारीलता या लहान मुलीने यशस्वीरीत्या पार पाडलीअसे साऱ्या जगाने म्हटले पाहिजे. मी जग हा शब्दया साठी वापरतो, की माझी इच्छा,सदिच्छा आणि आशीर्वादही आहे कीतू जागतिक कीर्तीची गायिका व्हावीस.कारण तुझी जिद्द, वडिलांबद्दलचा अभिमान,कुटुंबाबद्दलचे प्रेम, कर्तव्याची जाणीव,आणि तुला मिळालेली संगीताची दैवी देणगी,जन्मजात हुशारी आणि प्रामाणिकता,तुला जागतिक कीर्तीचीएकमेव गायिका बनवेल, या बद्दल मलाखात्री आहे. पण...पण आता मात्र तू एकटी आहेस,या जगाच्या उघड्या, निर्दय, निर्मम,बाजारात तुला झुंजायचे आहे. तुला झगडायचेआहे, सन्मानाने जगायचे आहे.या साठी शिक्षणाची खूप आवश्यकता असते.मला माहीत आहे, तुझ्या लहान वयातचतुझ्यावर साऱ्या कुटुंबाची जबाबदारी येऊन पडली.विद्यालय, महाविद्यालयात शिक्षण घेण्याचीसंधी तुला मिळालीच नाही.पण लता! ज्ञानेश्वरांना तरी कुठे शिक्षणाचीसंधी मिळाली होती? तेही तुझ्यासारखेलहानपणी अनाथ झाले होते. पण जन्माच्याआधीच ज्यांना आपल्या कार्याची, प्रतिभेची.प्रज्ञेची जाणीव होते, त्यांना शिक्षणाचीकाहीही आवश्यकताच नसते.फक्त चिंतन, मनन.अंतर्मुख होणे, मनाच्या डोहात बुडून जाणे,स्वत:च्या मनाला स्वत:च कवटाळण्याची क्षमताप्राप्त करणे, फक्त ‘मी’ चा शोध घेणे.म्हणजे लता! हे साध्य होणे, एक अपूर्व‘श्रेय’ आहे. श्रेय म्हणजे ‘शुभ,’‘अलौकिक’, ‘अतुलनीय,’ ‘विद्गगत्’,हे श्रेय, मनन, चिंतन, श्रद्धा याने तुलाप्राप्त होईल. तांबेंच्या कवितेत जीवनाचे,समाजाचे. मानव्याचे, कलावंताच्या मनाचे,फार खोल उत्कट चिंतन आहे.या कविता वाच. तूच त्यांचा अर्थ शोध.तू जन्मजात हुशार आहेस, तुला काहीअशक्य नाही.’’विनायकरावांनी मला प्रेमाने आशीर्वाद दिला,आणि हा कविता संग्रह हाती दिला.मा. विनायक हे मराठीचे प्राध्यापक आणिप्रतिभावंत दिग्दर्शक, अभिनेते होते.सहृदय निर्माते आणि दृष्टे विचारवंतही होते.त्यांच्या बोलण्याने मी अंतर्मुख झाले,विचार करत बसले. सारे बालपण बाबांच्यासावलीत, स्वरांच्या सावलीत गेले.‘‘मी दुपारी सोशीले ऽऽ उन्ह माथी रेतुझ्याच साठी रे’’विनायकरावांच्या बोलण्याने जगाचे हेमाध्यानीचे उष्ण उन्ह सोसण्याचे साहस,तीव्र इच्छा माझ्या मनात उत्पन्न झाली.दीनानाथ या नावाला जागतिक कीर्तीचीझळाळी देण्याच्या कर्तव्याची जाणीवआज नव्याने माझ्या मनात प्रकटली.माझे सारे बालपण महाराष्ट्रातल्यागावोगावात वाटले गेले होते. आज मुंबईतर उद्या खानदेश. तर मराठवाडा,तर परवा विदर्भ, तर मग पश्चिम महाराष्ट्र,तर एकदम गोवा. तर अचानक कोकण.मग मुस्लीम संस्कृतीचे हैदराबाद, तर कर्नाटक.या मुळे कुठल्याच जीवनपद्धतीचा, अन्नाचा,राहणीचा, संस्कृतीचा, भाषेचा माझ्यावरपरिणाम, संस्कार झालाच नाही.संस्कार झाला तो फक्त आणि फक्तअभिजात संगीताचा.बाबांच्या विचारांचा, बाबांच्या मायेचा.आणि शिवरायांच्या मराठी अस्मितेचा.मराठी भाषेचा, विचारांचा, मराठी जीवन पद्धतीचा,प्रेमाचा. मायेचा. मराठी मातीचा.हृदय ! मी विनायकरावांच्या बोलण्यावरखूप खूप विचार केला. लहानपणापासूनगडकरी, सावरकर, वीर वामनराव यांचीभाषा ऐकून त्यांच्या नाटकातील प्रगल्भसंवाद, भाषा पाठ करून माझे उच्चारउत्तम झाले. पण ते विचार, ते भाषासौंदर्यआपल्याला उमगले का?का आपण फक्त पोपटपंची केली?विनायकराव म्हणाले होते, ते खरेच होते,आपले उच्चार उत्तम आहेत. पण त्याउत्तम उच्चारामागे विचाराचे अधिष्ठानआहे का? ज्ञानेश्वरांचा अभंग गाते,भोळाभाव त्या स्वरात असतो, म्हणून तोअभंग लोकांना आवडतो. पण आपण तोसमजून गायलो की फक्त श्रद्धेने?आपण फक्त भक्तीने, श्रद्धेनेतो अभंग गायलो. माउलीलाकाय म्हणायचे आहे तेआपल्याला कळले कोठे? नाही...नाही अजिबात कळले नाही. त्या साठीवाचन, मनन, चिंतन, आणि...‘‘बरवा संत समागमु, प्रकटला आत्मारामु’’संतांची संगत, सद्गगुरुची सेवा केली पाहिजे.आणि मी ती सातत्याने केली, करीत आहे.आता मराठीतले असो वा उर्दूमधले असो,हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिळ मधले असोते काव्य, प्रसंग, संगीतकारचे हृद्गत जाणूनघेतल्याशिवाय मी माइकवर उभीच राहत नाही.अनेक भाषेमध्ये मी गाते. पण संगीतकाराकडून,कवीकडून संपूर्ण अर्थ समजल्यानंतरचमी गायला उभी राहते.उगाच अंधारात धडपडत नाही, .आशयाचा प्रकाशाचा मागोवा घेते.‘‘अंधुक आकृती तीस दिसतीत्या गाताती निगूढ गीती’’हृदय! मी त्या निगूढ गीतांचा मागोवा घेते.हृदय! माझी तुझ्याकडे मागणी आहे,एक अपेक्षा आहे. एक इच्छा आहे,नाही माझी एक महत्त्वाकांक्षा आहे.तू गाताना, संगीताबद्दल चिंतन करीत असताना,किंवा कविता स्वरबद्ध करीत असताना,स्वरांचे, रागांचे, शब्दांचे सृजनाचे वास्तवसमजून, जागृतपणे काम करावे. उगाच अंधारातवृथा हात मारू नयेस, उशिरा का असेना पणप्रकाशाचा एक दिव्य तुकडा तुझ्या स्वरात,गाण्यात, चलनात, शब्दात, आशयात,कोंदणात कोंदलेल्या हिरकणीसारखा कोंदला जावा,आणि हिरकणीसारखा लखलखावा.दीदीच्या चेहऱ्यावर एक भगव्या रंगाची आगळीचदिव्यत्वाची आभा पसरू लागली.मी भारावलेल्या स्वरात म्हणालो.‘‘दीदी, तुझी इच्छा किंवा महत्त्वाकांक्षापूर्ण करण्याची माझी लायकी नाही,पण तुझी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मीपूर्ण प्रयत्न करीन. तुझी इच्छा पूर्ण करणेसाधे काम नाही. ते शिवधनुष्य पेलण्यासारखेआहे. पण प्रवाहपतित न होता,तुझ्या इच्छेसाठी मी माझे तारुण्यही उधळूनदेईन. पण मागे हटणार नाही.पण दीदी तू जे काही बोलत होतीस,हे सारे तू कुठे शिकलीस? कुठल्या शाळेतहे बोलणे, विचार मांडणे शिकलीस?’’दीदी खिन्नपणे हसली. हलक्या स्वरात म्हणाली,‘‘कुठल्या शाळेत? अरे ! जगाच्या शाळेत.विद्यालयात जायला वेळ कुठे होता, माझ्याकडे?अरे, आपण सारे अनाथ होतो.ज्या वृक्षावर आपली घरटी होती ना,तो वृक्ष नियतीने निर्दयपणेतोडून, कापून छिन्न विछिन्न केला.आपण सारे उघड्यावर पडलो.‘‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणीएकेक ओंजळी मागे, असतेच झऱ्याचे पाणी’’हृदय! झऱ्याचे पाणी म्हणजे खळाळते चैतन्य.आणि ओंजळ मात्र जड, चैतन्यवाहक जडत्व.या जड, चैतन्यहीन जगाच्या मातीतआपण पडलो होतो.या उघड्या, निर्दयी, व्यवहारी जगात,तुम्हाला पंखाखाली घेऊन उन्हात उभी होते रे मी.शाळा, प्रशाला, विद्यालय, महाविद्यालयहे सारे शब्द निष्फळ, निरर्थक झाले होते,माझ्यासाठी.अन्न, निवारा, आधार, माया,आश्वासक हात,या सामान्य शब्दांपुढेप्रज्ञा, प्रतिभा, निर्मिती, अभिव्यक्तीहे सारे संस्कृतप्रचुर शब्द निरर्थक,सामान्य, अति सामान्य भासू लागले मला.हृदय! अन्न, निवारा, आधार, या साठीव्याकूळले होते का रे मी? .तुम्हाला दोन वेळचे अन्न आणि निवारा मिळावा,या साठी धडपडत होते का रे मी ?माझ्या पूर्वसंचिताच्या अबोध मनाच्यामार्दव मातीत एक कोंब लवलवत होते,त्याचा अळुमाळु स्वर मला चेतवित होता,की तू सामान्य गायिका नाहीस,तू लता दीनानाथ आहेस. हृदयऽऽऽ बाळ !‘मी लता दीनानाथ’ अन्न, निवारा, आधारइतक्या सामान्य गोष्टींसाठी जीवाचाआटापिटा करेन का रे ?हृदय! अरे ईश्वराने सर्व भूतमात्राच्याभुकेची सोय करून ठेवली आहे,जो पर्यंत प्रत्येक जीवाला अन्न मिळत नाही,तो पर्यंत सूर्यास्त होत नाही.मग मी तुमच्या अन्न, निवाऱ्यासाठीका डोके फोडून घेईन?माझी धडपड, माझा प्रयत्न, माझा आकांत,माझा आक्रोश, माझी उरफोडी धाव,माझा कुरुक्षेत्री मांडलेला युद्धाचा तांडव.ही जीवघेणी आर्त धाव, मृगतृष्णा नव्हती.ही तृष्णा होती त्या महत्त्वाकांक्षेची,जगाने उपेक्षेच्या, उपहासाच्या विस्मृतीच्या गर्देतफेकून दिलेल्या मा. दीनानाथ मंगेशकरयांच्या पुनर्स्थापनेच्या प्रयत्नांची.हृदय! माझी ही तहान होती, ती माझी भूक होती,एकमेव महत्त्वाकांक्षा होती.उपेक्षेच्या पराजयाच्या गर्तेत फेकलेगेलेले संगीतसूर्य मा. दीनानाथ,‘सूर,स्वर, संगीत’च्या रूपानेआकाशात, पुन्हा दीनानाथ म्हणजे,‘उदेला चंडेशू’ सारखे अक्षय तळपावे.हृदय! सूर्योदय होतो आणि अंधकाराचानाश होतो, पण सूर्यास्तानंतर पुन्हाकाळोखाचे साम्राज्य तयार होते.पण हा अक्षय संगीतसूर्य एकदा उदेलाकी सकळ अंधकाराच्या साम्राज्याचानाश करतो, या स्वरसूर्याला अस्त नाहीच.फक्त अक्षय प्रकाश, अक्षय स्वरप्रकाश.दारिद्र्य, आजार, उपेक्षा, उपहास, यांच्याभीषण गर्तेत फेकले गेलेले संगीतरत्न बाबापुन्हा आसमंतात सूर्यासारखे तळपावे. .ही माझी तीव्र इच्छा. माझी ही महत्त्वाकांक्षादैवाने पूर्ण केली आहे. ‘लताचे वडील दीनानाथ’ अशीबाबांची ओळख आता नाही,‘दीनानाथांची मुलगी लता’अशी माझी आता ओळख आहे.हृदय, बाळ! जग, वेळ, काळ, नियती, नशीबफार क्रूर, निर्दयी,अत्याचारी असते रे !ज्यांनी काळी तीन, काळी चार या सुरातगाऊन रंगभूमी दणाणून सोडली.वयाच्या फक्त ११ व्या वर्षा ताज-ए-वफासारखे उर्दू नाटक साऱ्या हिंदुस्थानातगाजविले, वयाच्या फक्त १८ व्या वर्षी‘बलवंत संगीत नाटक मंडळी’ सारखीअलौकिक नाट्य संस्था स्थापन केली.राम गणेश गडकरी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर,वीर वामनराव जोशी, विश्राम बेडेकर,श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर यांच्या सारख्यादिग्गज नाटकारांच्या कलाकृती रंगभूमीवरसादर केल्या, मानापमान या लोकप्रियनाटकातील लोकप्रिय गाण्यांच्या स्वरावलीम्हणजे चाली बदलल्या आणि आजहीत्याच स्वरावली लोकप्रिय आहेत.आणि आता बाबांनी (दीनानाथ) बदललेल्याचाली, महाराष्ट्रातील तरुण पिढी प्रेमाने,अगत्याने आदराने गातेय.संन्यस्त खङ्ग, रणदुंदुभी, राजसंन्यास यासारख्या परक्या राज्यसंस्थेविरुद्ध आवाजउठविणाऱ्या नाट्यकलाकृती रंगभूमीवरसरकार विरुद्ध आणल्या.सिमला शहरी इंग्लिश व्हॉइसराय समोर‘‘असुनी मालक खासच घरचा चोर म्हणती त्याला,परवशता पाश दैवे ज्यांचा गळा लागला’’हे वीरगान ज्यांनी बेधडक गाईले.ज्यांची असंख्य नाट्यगीते, शास्त्रीय बंदिशीमहाराष्ट्रातील कलाकार आदराने गातात.त्या माझ्या बाबांच्या पार्थिवालाउचलण्यासाठी, तिरडीला खांदा देण्यासाठी.पुण्यासारख्या पुण्यनगरीत चार माणसंसुद्धा मिळू नयेत?कुठे गेले ते सहकारी कलाकार? चादरीत गुंडाळून त्याचे शरीर 'थेल्या'वरूनम्हणजे हातगाडीवरून स्मशानात न्यावे लागले.चार दिवसांनी एक बोटभर बातमी आली,'पुणे येथे मा. दीनानाथांचे दु:खद निधन''बाळ ! बाबा इतके सामान्य होते का रे?'(क्रमश:) 