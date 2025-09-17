Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?

उदय वारुंजीकरएखादी जात किंवा जमातीला विशिष्ट दर्जा मिळणे ही एक मोठी लढाई असते. या लढाईत अनेक चकमकी समाविष्ट असतात. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत कुणबी नोंदींबाबत १९०९ पासून ‘हैदराबाद गॅझेटियर’चा वापर महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. दुर्दैवाने ‘आरक्षण’ हा प्रश्न हा आर्थिक किंवा शैक्षणिक न राहता तो राजकीय बनत चालला आहे. त्यामुळे या विषयाबाबत कायदेविषयक चर्चा न होता त्यावर राजकीय चर्चाच फक्त होते. .आपल्याकडे जनगणनेची २०२१ मधील आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे २०११ मधील जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या सुमारे ११ कोटी २३ लाख ७२ हजार ९७२ एवढी होती. त्यापैकी अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे ९.४ टक्के होते. अनुसूचित जाती या संवर्गाचे प्रमाण ११.८ टक्के होते. मात्र, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) मोठ्या प्रमाणावर दाखवण्यात आला होता. त्याचे प्रमाण ३३.८ टक्के होते. परंतु अनुसूचित जाती असो किंवा जमाती असो किंवा इतर मागासवर्ग असो या सगळ्या संवर्गांमध्ये असणाऱ्या अनेक जाती, उपजाती आणि जमाती यांचा समावेश आहे. .त्यामुळे एखादी जात किंवा जमात एखाद्या संवर्गातून वगळून दुसऱ्या संवर्गात समाविष्ट करायची असेल तर निश्चितच त्याचे अनेक पडसाद उमटतात. अस्तित्वातील संधी घटण्याची शक्यता असल्याने एका संवर्गातून दुसऱ्या संवर्गात बदल करण्याचा तरतुदीला विरोध केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आपल्या संवर्गातून आरक्षण देण्यास इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विरोध करत आहेत..इंदिरा सहानी प्रकरण१९९२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा सहानी प्रकरणातील निकालानुसार सर्वसाधारण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असता कामा नये. परंतु अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितीत हा ५० टक्क्यांचा नियम आरक्षणाच्या बाबतीत शिथिल केला जाऊ शकतो. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार प्रत्येक राज्याने आपल्या राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या जातींसाठी स्वतंत्र कायमस्वरूपी व्यवस्था करायला पाहिजे. १९९३ मध्ये राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापण्याचा निर्णय घेतला. २००५ मध्ये मागासवर्गीयांसाठीचा स्वतंत्र आयोग स्थापण्याची तरतूद करणारा कायदा बनविला. त्यातील तरतुदीनुसार मागासवर्ग आयोगाला वेगवेगळ्या गटांना यादीत समाविष्ट करायचे किंवा नाही, याच्या चौकशीचे अधिकार देण्यात आले. त्याचप्रमाणे जी जातींची यादी आहे त्या संदर्भातील ठराविक वेळेनंतर पुनर्विचाराचे आणि सरकारला सूचना करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या कायद्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचेही अधिकार दिले आहेत..नवीन कायदा२०१४ मध्ये नारायण राणेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, असे सुचवले. त्यांच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील मराठा समाज शैक्षणिक-सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगानेदेखील अहवाल दिला आणि त्याच्या आधारावर २०१८ मध्ये राज्य सरकारने सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास अशा प्रकारचे स्वतंत्र आरक्षण कायद्यात दिले. परंतु या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने हा कायदा हा योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढला. .परंतु आरक्षणासंदर्भातील १६ टक्क्यांवरून शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण असा आदेश दिला. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्यावर मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा कायदा रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाचे जे बंधन आहे ते उल्लंघन अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थिती दाखवण्याइतपत पुरेसा असा अभ्यास झालेला नाही, असा निष्कर्ष काढला. या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२३ मध्ये न्यायमूर्ती सुनील शुक्रेंची समिती अस्तित्वात येऊन त्यांचा अहवालही आला. त्यानुसार महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात २८ टक्के एवढी मराठा समाजाची लोकसंख्या आहे. त्यापैकी सुमारे ८४ टक्के हे दारिद्र्यात असून, त्यांचे शेतीउत्पन्न घटले आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वी असणारी जमिनीची मालकीही घटलेली आहे. .तसेच या अहवालात शेतकरी आत्महत्यांचाही उल्लेख आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०२४ मध्ये परत नव्याने कायदा आणला. परंतु त्यात आता दहा टक्के एवढे आरक्षण सुचवले. परिणामी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असणाऱ्या ५२ टक्के आरक्षणात आता दहा टक्के सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असे आरक्षण गृहीत धरून ६२ टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आले. या २०२४ च्या कायद्यालाही आव्हान देण्यात आले असून, उच्च न्यायालयासमोर या कायद्याच्या वैधानिकतेबद्दल सुनावणी चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुनावणीसाठी एक स्वतंत्र खंडपीठ निर्धारित केले असून त्याच्यासमोर ही सुनावणी चालू आहे. .२०२४ चा कायदा हा अल्पसंख्याक संचालित संस्थांत लागू होणार नाही. तसेच एकल पदाबाबतही लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे जी ‘सुपर स्पेशालिटी’ पदे आहेत त्यांनाही लागू होणार नाही. त्यानुसार ‘क्रिमी लेअर’ असल्यास या कायद्याचा फायदा मिळणार नाही. या कायद्यातील आरक्षण हे पाच वर्ष पुढे लागू करायचे असते आणि सगळ्यांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे या कायद्यातील तरतुदीनुसार जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता पडताळणीची प्रक्रिया या सामाजिक व शैक्षणिक मागास संवर्गालाही लागू केली आहे.अन्य जातींनाही निकष लागू?मुंबईतील आंदोलनाच्या निमित्ताने आरक्षणासंदर्भात ‘हैदराबाद गॅझेटियर’ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. या बाबतीमध्ये ‘गॅझेट’ आणि ‘गॅझेटियर’मधील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. केंद्र तसेच राज्य सरकार स्वतःचे स्वतंत्र ‘गॅझेट’ म्हणजेच राजपत्र प्रकाशित करीत असते. या राजपत्रांत विविध कायदे, नियम, निवडणुका, तपशीलवार आराखडा (मास्टरप्लॅन), अधिसूचना वगैरे प्रकाशित केल्या जातात. देशातील प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र राजपत्र आहे. त्यात नेमणुका, पदोन्नती, रजा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिलेले आदेश हेही उपलब्ध होतात. काही वर्षांपासून ही ‘गॅझेट’ आता ‘ऑनलाइन’ही उपलब्ध आहेत. ‘गॅझेट’बाबतीत पारदर्शकता दिसते. ते अधिकृत दस्तावेज समजले जातात. हे दस्तावेज न्यायालयही स्वीकारते. परंतु मागणी ‘गॅझेट’बद्दलची नसून, ही मागणी ‘गॅझेटियर’संदर्भातील होती. .‘गॅझेटियर’ म्हणजे भौगोलिक शब्दकोश. त्याला ‘एन्सायक्लोपीडिया’ असेही म्हटले जाते. त्याच्यात इतिहास, भूगोल, संस्कृती, नकाशा, लोकसंख्या आणि आर्थिक व्यवस्था या सगळ्यांचा तपशीलवार उल्लेख आढळतो. ज्या ‘हैदराबाद गॅझेटियर’च्या तरतुदी लागू करण्याची या आंदोलनात मागणी करण्यात आली. ते १९०९ मध्ये प्रकाशित झाले आहे. त्याचे नाव ‘इम्पिरियल गॅझेटियर ऑफ इंडिया, प्रांतीय मालिका, हैदराबाद राज्य’ असे आहे. मराठवाड्याचा भाग हा महाराष्ट्रात सामील होण्यापूर्वी हैदराबादच्या निजामशाहीमधील भाग होता. हे ‘गॅझेटियर’ आता ऑनलाइन माध्यमातून राष्ट्रपती भवन ग्रंथालयातही उपलब्ध आहे. त्यातील तरतुदीनुसार शेती करणाऱ्या जातींत शिंदे, बंजारा, कोळी, मराठा, माळी, महार, मांग, धनगर, ब्राह्मण, वाणी, मारवाडी अशा विविध जातींचीही आकडेवारी आढळते. .परंतु ब्राह्मण-मारवाडी यांनाही ‘शेती करतात’ म्हणून इतर मागास वर्गीयांचा (ओबीसी) दरवाजा उघडा करायचा का, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या ‘गॅझेटियर’मध्ये औरंगाबाद विभागातील विविध गाव-शहरांतील रहिवाशांची मोजदाद आहे. मराठ्यांना शेती करणारे म्हणून कुणबी असा निकष लावला तर महार, मांग, ब्राह्मण आणि मारवाडी यांनी मागणी केली तर निश्चितच अडचण निर्माण होण्याची शक्यता असू शकते..अन्य जातीही लाभ उठवणार?हैदराबाद औरंगाबाद, परभणी, नांदेड या मोठ्या जिल्ह्यांचा या ‘गॅझेटियर’मध्ये समावेश आहे. या भागात २० शहरे आणि पाच हजार ४९० गावे होती. सध्या ‘मराठवाडा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागातील अनेक मराठा जातीच्या लोकांना ते शेती करत असल्याने त्यांची ओळख ‘मराठा कुणबी’ अशी होती असे दाखवणे शक्य होऊ शकते. सहाजिकच मराठा समाजाला याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु संपूर्ण ‘गॅझेटियर’ अभ्यासले तर मराठा शेतकरी, मराठा जिल्हे या प्रकारचा उल्लेख अनेक ठिकाणी आढळतो. त्यामुळे जर ‘हैदराबाद गॅझेटियर’ लागू करण्याच्या शासकीय आदेशाच्या विरोधात न्यायालयीन प्रकरण झाले तर गंभीर प्रश्न उभा राहू शकतो. जर ‘मराठा कुणबी’ ही हैदराबाद गॅझेटमधील नोंद अधिकृत धरली तर अनुसूचित जातींतील महार आणि मांग यांनाही ‘इतर मागासवर्ग’ म्हणजे ‘कुणबी’ असा दर्जा द्यावा लागू शकतो. .तसेच आरक्षणाच्या कोणत्याही निकषांत न बसणारे ब्राह्मण आणि मारवाडी यांनाही इतर मागास वर्गाचा दर्जा द्यावा लागू शकतो. त्यामुळेच सध्या ‘ओबीसी’ संवर्गातील जातीतील समाजबांधवांनी याला विरोध करायला सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे कोळी या समूहातील जे ‘महादेव कोळी’ किंवा तत्सम संवर्गात मोडतात ते अनुसूचित जमाती या संवर्गात धरले जातात. त्यामुळे साहजिकच कोळी संवर्गातील शेती करणारे हे इतर मागास वर्गामध्ये आणि अन्य हे अनुसूचित जमातीमध्ये संवर्गात जमा होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे त्यांच्यातही आता कुठल्या संवर्गातून जास्त संधी मिळते ते बघण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे..नव्या आंदोलनाची शक्यताआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला दोन वेगवेगळे अध्यादेश जारी केले आहेत. त्याप्रमाणे ज्या ५८ लाख नोंदींचा उल्लेख वारंवार केला जातो त्या नोंदी या प्रकाशित करणे आणि चावडीवर प्रकाशित करणे, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये लावण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्या. संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचाही आदेश सरकारने दिला. या पार्श्वभूमीवर २ सप्टेंबरला ‘हैदराबाद गॅझेटियर’मधील नोंदी लक्षात घेऊन जात प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार असणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला मदत करण्यासाठी गाव पातळीवर नवीन समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे स्वागत मराठा समाजाने केले आहे. कारण जरी ‘हैदराबाद गॅझेटियर’ अस्तित्वात होते तरीही मराठा समाजाला ‘कुणबी’ असल्याचा दाखले मोठ्या प्रमाणात मिळत नव्हते. .त्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. परंतु या निर्णयाच्या विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार २००० चा कायदा आणि त्यात पारित केलेले २०१२ चे जे नियम आहेत. त्यात अस्तित्वात नसलेली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा मराठा कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला निश्चितच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सहाजिकच नवीन लढाई होण्याची शक्यता आहे..न्यायालयीन लढाईची शक्यता२००० च्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी कायद्यात तरतुदीचा वापर करून २०१२ मध्ये नियम बनवले आहेत. त्यात चौकशी समिती कशी असावी, चौकशी कशी करावी, पडताळणी समितीने काय कार्यपद्धती अमलात आणावी अशा अनेक सविस्तर तरतुदी आढळतात. परंतु त्यात गाव पातळीवरील ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांची समिती करण्याची तरतूद दिसत नाही. त्यामुळे २ सप्टेंबरच्या शासकीय आदेशातील तरतुदीची वैधानिकता तपासण्याची जर गरज निर्माण झाली तर मराठा समाजाला अडचण निर्माण होऊ शकते. निजामाच्या हद्दीतील विविध राज्यांतील विविध जिल्ह्यांतील रहिवाशांना वेगवेगळे कायदे लागू होते. जमिनीसंदर्भातही वेगळे कायदे होते. त्यामुळे २ सप्टेंबरच्या शासकीय आदेशात भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटाईने शेती करत असणाऱ्या व्यक्तीने ‘आपल्याकडे पुरावा नसेल तर शपथपत्र द्यावे,’ अशा प्रकारचीही तरतूद आहे. याच्यामुळे मराठा समाजातील भूमिहीन, शेतमजूर वर्गाला याचा निश्चित फायदा होऊ शकतो. .पण दुसऱ्या बाजूला या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला विरोध करणाऱ्यांच्या नजरेतून पाहिल्यास कायदा, नियमांत तरतूद नसणारी बाब या शासन निर्णयात पहायला मिळते. त्यामुळे साहजिकच याची वैधानिकताही तपासण्याची जर वेळ आली तर न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता आहे. तसेच या शासन निर्णयात वंशावळ, तसेच स्थानिक चौकशीचाही उल्लेख आहे. त्याच्यामुळे २००० चा कायदा आणि त्यात पारित केलेले जे २०१२ चे जे नियम आहेत, त्याच्या चौकटीतून मराठा आरक्षण इच्छुकांची सुटका झाली आहे, असे दिसत नाही. याच बरोबरीने १३ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामुळे राज्य सरकारने विविध जाती-जमातींची यादी प्रकाशित केली. त्यांच्या यादीचे इंग्रजीत भाषांतरही केले आहे. त्या यादीतील इतर मागासवर्गाच्या गटामध्ये क्रमांक ८३ या क्रमांकावर ‘कुणबी’ या जातीत ‘मराठा-कुणबी’ ही तत्सम जातही सापडते. त्यामुळे त्याचा फायदा ‘मराठा कुणबी’ असे प्रमाणपत्र मिळण्यास निश्चित होईल..या पार्श्वभूमीवर ‘सातारा गॅझेट’ आणि ‘सातारा गॅझेटियर’बाबतही आता कदाचित नवीन आंदोलन होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. एखाद्या जातीला किंवा जमातीला एखादा दर्जा मिळणे ही एक मोठी लढाई असते. या लढाईत अनेक चकमकी समाविष्ट असतात. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत कुणबी नोंदींबाबत १९०९ पासून ‘हैदराबाद गॅझेटियर’चा वापर महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. परंतु त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा करायची गरज आहे. दुर्दैवाने आरक्षण हा प्रश्न हा आर्थिक किंवा शैक्षणिक न राहता तो राजकीय बनला आहे. त्यामुळे यावर कायदेविषयक चर्चा न होता त्यावर राजकीय चर्चा दिसते. म्हणूनच या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कायदेविषयक माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे..नवीन संवर्ग का?राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक विभागामधील मागास जातींची आणि जमातींची यादी तयार करणे अभिप्रेत आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर करून राष्ट्रपती यादी प्रकाशित करतात. ज्यात विविध जातींचा समावेश असतो. त्यामुळे एक जात एका राज्यामध्ये वेगवेगळ्या दर्जामध्ये किंवा संवर्गातही आढळू शकते. उदाहरणार्थ मराठा समाज कर्नाटकात इतर मागासवर्ग संवर्गात आहेत. परंतु कर्नाटकात एका जिल्ह्यात ते अनुसूचित जमातीत धरले जातात. एक जात ही वेगवेगळ्या राज्यांतही वेगवेगळ्या संवर्गात समाविष्ट होऊ शकते. हे सर्व याद्यांचे वर्गीकरण करण्याचे अधिकार हे सरकारला असतात. त्यामुळे याबाबतीत राज्य सरकारने मराठ्यांना ‘कुणबी’ असा दर्जा दिल्यास त्यावरूनही वाद निर्माण होऊन प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. .त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ संवर्गाला ‘शैक्षणिक अन् सामाजिकदृष्ट्या मागास’ असा स्वतंत्र दर्जा दिला आहे. मंडल आयोगानुसार महाराष्ट्रातील मराठा जात ही प्रगत जात म्हणून समजली जात होती. मात्र, आता तयार झालेल्या न्या. शुक्रे यांच्या अहवालानुसार मराठा समाजातील ८४ टक्के समाज हा दारिद्र्यात आहे. तसेच त्यांच्याकडील शेती, तसेच जमिनीचा ताबा कमी होत आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत नवीन संवर्ग तयार केला. असे असतानाही २०१८ तसेच २०२४ च्या कायद्याप्रमाणे जातीचे प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता करण्याबाबत २००१ मध्ये लागू केलेला कायदा आहे, तो या संवर्गाला लागू केला आहे. .महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग यांच्याबाबत जातीचे प्रमाणपत्र देणे, तसेच त्याची पडताळणी करणे यासाठी नवीन कायदा बनवला आहे. त्या कायद्यात इतर मागासवर्गाचीही व्याख्या आढळते. याप्रमाणे जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे, कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची तरतूद सापडते. त्याचबरोबर जात पडताळणी समिती स्थापण्याचीही तरतूद आहे. या बाबतीत केलेले नियम हे २०१८ तसेच २०२४ च्या कायद्यानुसार मराठा आरक्षण मागणाऱ्या व्यक्तीला लागू आहेत. त्यामुळे मुळात अस्तित्वात असलेली ही व्यवस्था मराठा संवर्गासाठीही लागू करण्यात आली आहे..Premium| Air Miles: तुम्ही कधी फ्री एअर तिकिट्स मिळवलीयेत का? .आरक्षणाची मर्यादाइंदिरा सहानी प्रकरणात १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असता कामा नये.अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितीत ५० टक्क्यांचा नियम आरक्षणाच्या बाबतीत शिथिल केला जाऊ शकतो.मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार प्रत्येक राज्याने आपल्या राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या जातींसाठी स्वतंत्र कायमस्वरूपी व्यवस्था करायला पाहिजे.त्यानुसार, राज्य सरकारने १९९३मध्ये मागासवर्गीय आयोग स्थापण्याचा निर्णय घेतला. २००५ मध्ये मागासवर्गीयांसाठीचा स्वतंत्र आयोग स्थापण्याची तरतूद करणारा कायदा बनविला..Premium|Prem Sagar Ramayan: आर्थिक चणचण, राजकीय अडथळे आणि उपहास यांना तोंड देत रामायण वास्तवात उभारण्याचा हा पराक्रम प्रेम सागर यांना कसा जमला!.मागासवर्ग आयोगाचे अधिकारवेगवेगळ्या समाजांना मागास यादीमध्ये समाविष्ट करायचे की नाही, याच्या चौकशीचे अधिकार मागासवर्ग आयोगाला आहेत.विशिष्ट कालावधीनंतर जातींच्या यादीविषयी फेरविचार करणे आणि त्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्याचे अधिकारही या आयोगाला आहेत.२००५च्या कायद्यानुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचेही अधिकार दिले 