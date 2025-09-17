प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?

Kunbi Record Debate: मराठा आरक्षणासंदर्भात 'हैदराबाद गॅझेटियर'चा आधार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण यामुळे इतर अनेक जातींच्या आरक्षणाबाबतही नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सरकारनामा टीम
उदय वारुंजीकर

एखादी जात किंवा जमातीला विशिष्ट दर्जा मिळणे ही एक मोठी लढाई असते. या लढाईत अनेक चकमकी समाविष्ट असतात. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत कुणबी नोंदींबाबत १९०९ पासून ‘हैदराबाद गॅझेटियर’चा वापर महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

दुर्दैवाने ‘आरक्षण’ हा प्रश्न हा आर्थिक किंवा शैक्षणिक न राहता तो राजकीय बनत चालला आहे. त्यामुळे या विषयाबाबत कायदेविषयक चर्चा न होता त्यावर राजकीय चर्चाच फक्त होते.

