Premium|Ranveer Singh FWICE non-cooperation : बंदी की कायदेशीर पेच? सिनेसंघटनांचा ‘असहकार’ आणि बॉलीवूडमधील कामगार शक्तीचे वास्तव

किशोर अर्जुन अभिनेता रणवीर सिंगविरोधात ‘एफडब्ल्यूआयसीई’ने जाहीर केलेल्या ‘असहकारा’च्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा भारतीय सिनेउद्योगातील संघटनांची ताकद, त्यांची भूमिका आणि कलाकारांवरील कथित बंदी वा बहिष्काराचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कलाकार, निर्माते आणि कामगार यांच्यातील संबंध, त्यामागील आर्थिक वास्तव आणि अशा निर्णयांचे उद्योगावर होणारे परिणाम काय असू शकतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.धुरंधर’च्या दोन्ही भागांना मिळालेल्या अफाट प्रतिसादानंतरही त्या सिनेमाचा नायक अभिनेता रणवीर सिंग त्याच्या कामापेक्षा गेल्या सहा महिन्यांत दोन वेगळ्याच निमित्ताने चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ‘इफ्फी’च्या समारोप सोहळ्यात त्याने ‘कांतारा’तील रिषभ शेट्टीने साकारलेल्या भूमिकेचे जाहीर विडंबन करून प्रेक्षक आणि भाविकांचा रोष ओढवून घेतला. त्यासाठी त्याने तेव्हा जाहीर माफीही मागितली आणि त्याचबरोबर अगदी दोन दिवसांपूर्वी म्हैसूरमधील चामुंडेश्वरी मंदिरात जाऊन पूजा करत क्षमायाचना केली. त्याच वेळी दोन दिवसांपूर्वीच ‘फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज’ (एफडब्ल्यूआयसीई) संघटनेने रणवीरविरोधात ‘असहकारा’ची घोषणा केली. एक्सेल एंटरटेन्मेंट निर्मित ‘डॉन ३’ सिनेमातून रणवीर सिंग अगदी ऐनवेळी बाहेर पडल्यामुळे आणि अर्थातच निर्मात्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची तक्रार दिग्दर्शक फरहान अख्तरने केल्यानंतर ‘एफडब्ल्यूआयसीई’ने आपल्या संलग्न संघटनांना रणवीरशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये सहकार्य न करण्याचे निर्देश दिले. अर्थात संघटनेने ही रणवीरवरील ‘बंदी’ नसून त्याच्याविरोधात ‘नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव्ह’ असल्याचे स्पष्ट केले. अशा वेळी भारतीय सिनेउद्योगात अशा ‘असहकारा’चे स्वरूप, वास्तव आणि परिणाम काय असू शकतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Latest Marathi News Update : मध्य रेल्वे मध्ये घेण्यात घेणार विशेष मेगा ब्लॉक.ज्या ‘एफडब्ल्यूआयसीई’ने हे ‘असहकार’ पुकारले आहे, ती भारतीय मनोरंजन उद्योगातील एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावशाली कामगार संघटनांपैकी एक मानली जाते. तंत्रज्ञ, ज्युनियर आर्टिस्ट, मेकअप कर्मचारी, संकलक, स्पॉट बॉय, लाइटमन यांसह सिनेमा आणि दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील तीसहून अधिक संघटना या फेडरेशनशी जोडलेल्या आहेत. १९५८ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था मूलतः कामगार हक्क, वेतन आणि कामाच्या अटींसंबंधी प्रश्न सोडवण्यासाठी उभी राहिली होती. मात्र गेल्या काही दशकांत तिची भूमिका केवळ कामगार संघटनेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. कलाकार, निर्माता आणि संगीतकारांशी संबंधित विविध वादांमध्येही ती सक्रिय हस्तक्षेप करू लागली आहे. ‘डॉन ३’सोबतचा सध्याचा वाद हा असाच निर्मिती संस्था आणि कलाकार यांच्यामधील आहे आणि तिथे या संघटनेने आपला निर्णय दिला आहे. वास्तविक कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर अशा प्रकारच्या संघटनेच्या निर्देशांना कायदेशीर अधिकार नसतो. न्यायालयांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे, की कोणत्याही कलाकाराला केवळ सार्वजनिक भावना किंवा राजकीय दबाव यांच्या आधारावर काम करण्यापासून रोखता येत नाही. २०१७ मध्ये पाकिस्तानी कलाकारांवरील बंदीसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते, की कोणत्याही नागरिकांना कायदेशीर व्यवसाय करण्यापासून रोखता येणार नाही. तरीही वास्तवात मात्र अशा संघटनांची ताकद मोठी असते. कारण सिनेमा हा सामूहिक कलेच्या आणि सामूहिक श्रमांचेच फलित असतो. अशा वेळी कोणतेही तंत्रज्ञ, कामगार आणि संलग्न संघटना यांनी कोणत्याही कारणामुळे सहकार्य न केल्यास शूटिंगपासून पोस्ट प्रॉडक्शनपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया सर्वार्थाने अडचणीत येऊ शकते आणि ‘एफडब्ल्यूआयसीई’ने दीर्घकाळ ‘असहकार’ केले, तर रणवीरच्या आगामी कित्येक सिनेमांना आणि त्यामुळे अर्थातच निर्मिती संस्थांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागू शकतो..बॉलीवूडमधील बंदी आणि बहिष्कार...१९४० आणि ५० च्या दशकातील स्टुडिओ संस्कृतीत कलाकार हे मोठ्या बॅनरचे करारबद्ध कर्मचारी असत. स्टुडिओच्या अटी मोडल्यास त्यांना निलंबित करणे किंवा बदलणे सहज शक्य होते. पुढे स्वतंत्र स्टार संस्कृती उदयाला आली आणि कलाकार फ्री-लान्स पद्धतीने काम करू लागले. याच काळात निर्माते, वितरक, तंत्रज्ञ आणि कामगार यांच्या संघटनांनी प्रभाव मिळवण्यास सुरुवात केली. सध्या रणवीर सिंगवर संघटनेने बंदी किंवा बहिष्कार घातलेला नाही, हे जरी त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी, या किंवा इतर विविध संघटनांनी भारतीय सिनेउद्योगात विविध कलाकारांवर अनौपचारिक बंदी किंवा बहिष्कार घातलेले वारंवार दिसून आले आहे.२०१६ मध्ये भारतातील उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर बॉलीवूडमध्ये काम करणाऱ्या पाकिस्तानी कलाकारांविरोधात सिनेउद्योगात तीव्र विरोध उभा राहिला. मनसेच्या चित्रपट संघटनेने प्रकरण धसास लावून धरल्यामुळे इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशनने (IMPPA) पेटलेल्या राजकीय वातावरणात पाकिस्तानी कलाकार आणि तंत्रज्ञांवर बंदी जाहीर केली. राहत फते अली खान, फवाद खान आणि माहिरा खान यांसारखे कलाकार, ज्यांना भारतीय प्रेक्षकांकडून मोठी लोकप्रियता मिळत होती, त्यांना काम मिळणे बंदच झाले. त्याचप्रमाणे २०१९ मध्ये गायक मिका सिंगवरही ‘एफडब्ल्यूआयसीई’ने ‘असहकार’चे निर्देश दिले होते. कारण पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण असताना मिकाने कराचीमध्ये एका खासगी कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. त्यानंतर फेडरेशनने त्याच्याशी सहकार्य न करण्याचे निर्देश दिले. काही आठवड्यांतच मिकाने सार्वजनिक माफी मागितल्यानंतर आणि दंड भरल्यानंतर ‘असहकार’ मागे घेण्यात आला.अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हिच्यावर २००० च्या दशकात काही निर्माते आणि संघटनांकडून ‘अव्यावसायिक वर्तना’चे आरोप होऊन अघोषित बहिष्काराला तोंड द्यावे लागले होते. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी अभिनेता शायनी आहुजाचे प्रकरण विशेष चर्चेत राहिले. ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’, ‘गँगस्टर’, ‘लाईफ इन अ मेट्रो’ इत्यादींसारख्या सिनेमांमुळे तो चांगलाच चर्चेत आला होता. मात्र २००९ मध्ये त्याच्यावर घरकाम करणाऱ्या महिलेवरील बलात्काराच्या आरोपांनंतर त्याची सुरू होणारी कारकीर्द जवळजवळ संपुष्टात आली. न्यायालयाने त्याला शिक्षा तर दिलीच; पण त्याचवेळी सिने उद्योगानेही त्याच्यावर अघोषित बंदी घातली होती. पुढे २०१५ मध्ये ‘वेलकम बॅक’मधून त्याचा पुनरागमनाचा प्रयत्न झाला; परंतु मुख्य प्रवाहातील हिंदी सिनेउद्योगाने त्याला अजून पूर्णपणे स्वीकारलेले नाही.आता खासदार झालेली पूर्वाश्रमीची अभिनेत्री कंगना राणावतदेखील यातून गेली आहे. अर्थात तिच्यावर कधी कोणत्याही संस्था, संघटनेने थेट बंदी किंवा असहकार घोषित केले नसले तरी, ‘नेपोटिझम’वरील तिची आक्रमक भूमिका, राजकीय विधाने आणि हृतिक रोशनवर केलेल्या वैयक्तिक आरोपांमुळे कित्येक निर्माते, कलाकार आणि स्टुडिओंनी तिच्याशी काम करण्याबाबत सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले..दक्षिणेकडील काही उदाहरणेदक्षिण भारतीय सिनेउद्योगात ‘लेडी सुपरस्टार’ नयनताराचे उदाहरण यासंदर्भात महत्त्वाचे मानले जाते. २०११ मध्ये ‘श्री रामराज्यम’ या तेलुगू सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान तिने वैयक्तिक कारणांमुळे अभिनयातून निवृत्ती जाहीर केली होती; परंतु चाहत्यांच्या आग्रहामुळे ती एकाच वर्षात पुन्हा सिनेमात सक्रिय झाली. मात्र याच काळात निर्माते आणि संघटनांशी संबंधित आर्थिक व तारखांच्या वादांमुळे तिच्याविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त होऊ लागली आणि तिला निर्मिती संस्था अन् संघटनेच्या रोषाला तोंड द्यावे लागले होते. दुसरीकडे तमिळ ज्येष्ठ अभिनेते वडिवेलू यांनी २०११ च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकांदरम्यान द्रमुक पक्षात सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे पुढे काही निर्मात्या संघटनांसोबत त्यांचे व्यावसायिक वाद झाले. त्यामुळे मधली काही वर्षे त्यांना मुख्य प्रवाहातील सिनेमांमध्ये काम मिळणे जवळजवळ बंद झाले होते. कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्सने २०११ मध्ये अभिनेत्री निकिता ठुकरालवर तीन वर्षांची बंदी घातली होती. कन्नड अभिनेता दर्शनसोबतच्या तिच्या वैयक्तिक संबंधांमुळे आणि त्याच्या पत्नीने तक्रार नोंदवल्यामुळे तिच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.मल्याळममध्ये २०१९ मध्ये निर्मात्यांच्या संघटनांनी अभिनेता शेन निगमच्या अव्यावसायिक आणि सार्वजनिक वर्तनाबाबत जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. शूटिंग वेळापत्रक न पाळणे, शारीरिक वजन वाढवणे, निर्मात्यांना विश्वासात न घेता केस कापणे आणि निर्मात्यांशी अकारण मतभेद करणे या मुद्द्यांवरून त्याच्यावर केरळ फिल्म प्रोड्युसर्स आणि ‘अम्मा’ या दोन्ही संस्थांनी काही काळ बंदी घातली होती. त्याचप्रमाणे अभिनेता श्रीनाथ भासी यांच्यावरही २०२२ मध्ये एका महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांनंतर केरळ फिल्म प्रोड्युसर्स असोसिएशनने तात्पुरते निर्बंध घातले होते. नंतर त्यांनी माफी मागितल्यानंतर परिस्थिती निवळली. त्याचवेळी अभिनेता आणि निर्माता दिलीप यांच्यावरदेखील सहअभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन केल्याचा आणि पुढे तर शारीरिक हल्ला केल्याचा गुन्हा नोंद झाल्याने ‘अम्मा’ने अंशकालीन बंदी लागू केली होती. काही वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ अभिनेते थिलकन यांचे प्रकरण आणखी वेगळे होते. ‘अम्मा’ आणि इतर संघटनांशी झालेल्या संघर्षांनंतर त्यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकण्यात आला होता.सिनेमा हा कलेचा भाग असला तरी, तो त्याचवेळी खूप मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचा उद्योगदेखील आहे. व्यावसायिक सिनेमांच्या शूटिंगमध्ये विविध विभागांत मिळून साधारणतः किमान शंभर ते दीडशे लोक थेट काम करत असतात. अशा वेळी एखादा प्रमुख कलाकार कोणत्याही टप्प्यात सिनेमा सोडून गेल्यास किंवा कलाकारामुळे सदर निर्मात्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागू शकते. तसेच यामुळे शूटिंगचे वेळापत्रक, मार्केटिंग, सिनेमाचे वितरण आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे अन् त्यांचा निर्मिती संस्थेवरील विश्वास या सगळ्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हे जर सातत्याने होत राहिले, तर कित्येक निर्मिती संस्था या व्यवसायातून बाहेर पडतात आणि त्यामुळे या व्यवसायासोबत निगडित असलेल्या कामगारांचे थेट नुकसान होत असते. कोणत्याही उद्योगाप्रमाणेच सिनेउद्योगदेखील या कष्टकरी, कामकरी, श्रमजीवी लोकांच्या हातावरच तरलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठीच या संस्था, संघटना कार्यरत असतात आणि जर कोणा कलाकारामुळे एखादी निर्मिती संस्था किंवा निर्माता जरी व्यवसायातून बाजूला गेला, तर शेकडो कुटुंबांच्या रोजीरोटीचा सवाल उभा राहू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि कलाकारांची मनमानी रोखण्यासाठी बहुतांश वेळा असे असहकार घोषित केले जातात..Premium|Arthur Road Jail reforms Mumbai : आर्थर रोड कारागृह की सुधारगृह? अट्टल गुन्हेगारांना मुख्य प्रवाहात आणणारे प्रशासनाचे 'हे' ३ यशस्वी प्रयोग नक्की काय आहेत?.याचा परिणाम होतो का?सिनेमा हा दीर्घकाळ स्टार सिस्टीमवर आधारित राहिला आहे. अनेक कलाकारांनी बहिष्कार, वाद किंवा तात्पुरत्या बंदींचा सामना करूनही प्रेक्षकांचा पाठिंबा मिळवलेला आहे. कित्येक कलाकारांनी तर अशा बंदी, बहिष्कार, असहकाराला भावनिक मुद्दा बनवून लोकांमध्ये स्वतःबद्दल सहानुभूतीदेखील वाढवलेली आहे. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या वाढीमुळे एखाद्या कलाकाराला कामापासून पूर्णतः दूर ठेवणे अधिक कठीण असते. त्याचवेळी हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे, की पूर्वी काही मोजकेच निर्माते, सिने वितरक, गुंतवणूकदार आणि चित्रपटगृह होते, त्यामुळे अशा असहकाराचा परिणाम लक्षणीय होत होता. पण आता कलाकारांकडे विविध उद्योग, डिजिटल माध्यमे आणि स्वतंत्र कलानिर्मितीचे पर्यायदेखील अर्थातच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अशा असहकाराचा परिणाम मर्यादित झाला आहे.कोणतीही संघटना दीर्घकाळ एखाद्या मोठ्या स्टारला काम करण्यापासून थांबवू शकत नाही. कारण त्या स्टारवर गुंतवणूकदार पैसे गुंतवत असतात. त्यामुळे शेवटी हा एका मोठ्या आर्थिक बाबीचाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे संघटना विविध प्रकारे कलाकारांवर काही काळासाठी दबाव नक्कीच आणू शकतात, वाटाघाटीसाठी प्रेरित करू शकतात; पण कायमचे दरवाजे बंद करू शकत नाहीत. मग या कथित बंदी, असहकार यांना आणि त्याउपरही या संघटनांना महत्त्व आहे का? तर होय, या संघटना आजही गरजेच्या आहेत. कारण कोणत्याही क्षेत्रातील कामगारांचे संरक्षण हे अत्यावश्यकच आहे आणि त्याचवेळी कलाकारांना अशा पद्धतीने जबाबदारीने, शिस्तीने वागण्याची जाणीवदेखील यानिमित्ताने करून देणे आणि निर्माते, निर्मिती संस्था यांच्या माध्यमातून या व्यवसायात होत असलेले अर्थार्जन राखत, व्यवसायाला कायम निकोपरीत्या सुरू ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..पण असे असले तरी, खरा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, जेव्हा अशा संघटना कामगार हक्कांचे रक्षण आणि सामाजिक व्यवहारावर नियंत्रण यांच्यातील सीमारेषा पुसट करू लागतील तेव्हा... किंवा कोणत्याही राजकीय वा आर्थिक यंत्रणा आपले हेतू आणि हितसंबंध साध्य करण्यासाठी अशा संघटनांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून इतरांवर (उदा : कलाकारांवर) निशाणा साधू लागतील तेव्हा... त्यामुळे अशा वेळी आपण आपल्या अधिकारांचा वापर करतो आहोत की, आपलाच ‘वापर होऊ देतो आहोत’ याकडे संघटनांनीही आवर्जून पाहणे गरजेचे आहे. अशा क्षणीच कलाकारांची कथित नैतिकता तपासणाऱ्या किंवा त्या विरोधात ‘असहकार’ पुकारणाऱ्या, या संघटनांची नैतिकतादेखील समाजाला कळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.