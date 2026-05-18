Premium|Manik Varma Centenary Tribute : ‘सावळाच रंग तुझा’ गाणं रेकॉर्डिस्टने नाकारलं होतं; माणिक वर्मा यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त 'हा' रंजक किस्सा नक्की वाचा

१६ मे १९२६ रोजी जन्मलेल्या 'पद्मश्री' माणिक वर्मा यांच्या सुरांनी मराठी घराघरांमध्ये भक्ती, प्रेम आणि कारुण्याचं एक आगळंवेगळं विश्व निर्माण केलं. आज त्यांच्या जन्मशताब्दीची सांगता होत आहे. त्यानिमित्ताने मराठी भावसंगीतातील या अजरामर स्वराची आठवण... मराठी भाव संगीताच्या गाभाऱ्यात डोकावलं तर तिथे स्वरांच्या लख्ख तेजाने लकाकणारे एकाहून एक 'माणिक-मोती' पाहून रसिकांचं मन भारावून जातं. याच मंदिरातलं एक अढळ आणि मानाचं नाव म्हणजे, 'पद्मश्री' माणिक वर्मा. माणिक ताईंच्या स्वरांचा प्रवास जितका समृद्ध होता तितकेच त्यांच्याशी जोडलेले किस्सेही रंजक आहेत. ज्येष्ठ मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ पुण्यात एकदा एका संगीत कार्यक्रमात माणिक ताईंची मुलाखत घेत होते. प्रेक्षकांच्या पहिल्या रांगेत बसून साक्षात पु. ल. देशपांडे (भाई) ही मुलाखत ऐकत होते. गप्पांच्या ओघात गाडगीळ यांनी विचारले, 'तुमची आणि अमर वर्मा यांची पहिली भेट नेमकी कुठे झाली?' लग्नाला अनेक वर्षे झाली असल्याने माणिक ताई लाजून त्या प्रश्नाला उत्तर देण्याचे टाळत होत्या. ते पाहून पहिल्या रांगेतील पु. ल. उत्स्फूर्तपणे मोठ्याने म्हणाले, 'अरे सुधीर, सारखं सारखं त्यांच्या 'वर्मा'वर नको रे बोट ठेवूस!' केवळ भाईच अशा प्रकारची कोटी करू शकत होते. .Premium|Childhood Summer Memories : नेमेची येतो मग... उन्हाळा!.माणिक वर्मा यांच्या कारकिर्दीतील मैलाचा दगड ठरलेलं गाणं म्हणजे ग. दि. माडगूळकरांनी लिहिलेलं आणि सुधीर फडके (बाबूजी) यांनी स्वरबद्ध केलेलं 'सावळाच रंग तुझा'... या गाण्याच्या रेकॉर्डिंगचा किस्सा आजही संगीत क्षेत्रात आवर्जून सांगितला जातो. बाबूजींचा शब्दांच्या उच्चारावर आणि भावनेवर खूप कटाक्ष असे. या गाण्यासाठी त्यांनी माणिक ताईंकडून सलग दोन महिने कसून तालीम करून घेतली होती. जेव्हा प्रत्यक्ष रेकॉर्डिंगसाठी त्या 'एचएमव्ही'च्या स्टुडिओत गेल्या, तेव्हा तिथल्या रेकॉर्डिस्टला गाणं ऐकताना ते आवडलं नाही. त्याला वाटलं, की माणिक ताईंचा आवाज 'लो पीच' (खालच्या पट्टीचा) वाटतोय. गाणं मध्यावर आलेलं असताना त्याने रेकॉर्डिंग थांबवलं आणि तो चक्क म्हणाला, 'नाही, हे गाणं रेकॉर्ड होऊ शकत नाही! गाणं आणखी हाय पीचमध्ये हवं.' माणिक ताई रडकुंडीला आल्या; पण बाबूजी आपल्या निर्णयावर ठाम होते. ते म्हणाले, 'अहो, मी दोन महिने तालीम घेतली आहे. गाण्याच्या स्वभावधर्मानुसार हाच 'पीच' योग्य आहे.' अखेर बाबूजींनी तोडगा काढला, की गाणं रेकॉर्ड करूया... आवडलं नाही तर बाद करू. पुढे काय झालं तो इतिहास आहे. ते गाणं इतकं लोकप्रिय झालं, की गल्लीबोळात 'सावळाच रंग तुझा' घुमू लागलं..माणिक ताईंच्या गायकीचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या आवाजातील आर्तता. किराणा घराण्याची शास्त्रीय बैठक असूनही त्यांनी भावसंगीत, नाट्यसंगीत आणि भक्तिसंगीतात आपली स्वतंत्र मुद्रा उमटवली. त्यांच्या आवाजात एक नजाकत होती. 'घननीळा लडीवाळा', 'निघाले आज तिकडच्या घरी', 'अमृताहूनी गोड नाम तुझे देवा', 'कौसल्येचा राम बाई' किंवा 'अनंता अंत नको पाहू' ही गाणी आजही मराठी माणसाच्या सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. बाबूजींच्या 'गीत रामायणा'तही त्यांनी गायलेली गाणी अजरामर झाली. त्या काळातील सर्वच संगीतकारांकडे माणिक ताई गायल्या. हसले मनी चांदणे, कबीराचे विणतो शेले (पु. ल. देशपांडे), अंगणी गुलमोहर फुलला (दत्ता डावजेकर), चांदण्या रात्रीतले ते स्वप्न तू विसरून जा (वसंत पवार), आभाळीचा चांद हा (गजानन वाटवे), त्या चित्त चोरट्याला का आपले म्हणू मी (मधुकर गोळवळकर), त्या सावळ्या तनूचे मज लागले पिसे गं (दशरथ पुजारी), जाळीमंदी पिकली करवंदं (सुधीर फडके), सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण (बाळ माटे), दिलवर माझा नाही आला (वसंत प्रभू) इत्यादी काही गाण्यांतून त्यांचा सात्त्विक भाव आणि साधेपणा ओसंडून वाहायचा. 'निघाले आज तिकडच्या घरी' या माणिक ताईंच्या गाण्याने मराठी मनात आजही हुंदका दाटून येतो! 'विजयी पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी', 'प्रभू आले मंदिरी', 'क्षणभर उघड नयन देवा', 'अनंता अंत नको पाहू' ही भक्तिगीते कानावर पडली, की रसिक आजही जुन्या भावविश्वात रमतात..किराणा घराण्याच्या गायिका हिराबाई बडोदेकर यांच्याकडे माणिक ताई हिंदुस्तानी संगीत शिकल्या. संगीत क्षेत्रातील योगदानाबद्दल १९७४ मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. पुणे भारत गायन समाज हा माणिक वर्मा यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या नावाचा पुरस्कार देतो. माणिक वर्मा यांनी केवळ गाणी गायली नाहीत; तर येणाऱ्या पिढीला संगीताचा वारसाही दिला. त्यांच्या मुली त्यांचे सांगीतिक कार्य पुढे नेत आहेत.