Premium|Borrowed money loss: भावनेच्या भरात दिलेले पैसे परत मिळाले नाहीत; लक्ष्मी हरवली, विश्वास तुटला!

विठ्ठल काळेघोडचूक केली आहे तुम्ही. साधी चूक नाही, भान हरवलं होतं का तुमचं? कशाच्या धुंदीत होतात एवढे? मी म्हणतो, अशी चूक होऊच कशी शकते?.... माझ्या समोर उभी असलेली व्यक्ती दैवी किंवा राक्षसी प्रचंड ऊर्जा मिळाल्यासारखी माझ्याशी बोलत होती. मी बिचारा हरलेल्या अवस्थेत त्याच्या समोर कस्पटासमान उभा होतो. पुन्हा त्याच्यामध्ये शक्ती संचारली.मान्य आहे की चुका होतात माणसाकडून; पण ही अशी चूक?माफ करा, झाली भावनेच्या भरात माझ्याकडून... मी हात जोडून विनंती करत म्हणालो.भावनेच्या भरात?! काय हो, फक्त तुम्हालाच आहेत का भावना? आं... सांगा... आम्हाला नाहीत का? आम्ही जातो का कधी वाहत भावनेच्या भरात? छे छे... भावनेने आपल्यावर स्वार होणं म्हणजे गुलामीचं लक्षण आहे हे. मागचा-पुढचा विचार राहू द्या किमान आपल्या कुटुंबाचा, बायकोचा, मुलांचा तरी विचार करायचा. काय आदर्श घ्यायचा तुमच्या मुलांनी तुमच्याकडून? हा असा आदर्श....खरं आहे चूक झाली माझ्याकडून; पण माझा हेतू...खबरदार, जर माझ्या बोलण्यात व्यत्यय आणला तर. चूक तुमची आहे; तुम्ही फक्त ऐकून घ्यायचं. मी बोलतोय ना? मधे मधे बोलू नका, जास्त अक्कल असल्यासारखं. मी त्या दैवी ऊर्जेकडे बघतचं राहिलो.एकवेळ जगात सगळ्या चुका माफ होतील; पण या चुकीला माफी नाही. लक्ष्मीबाबत तुमचे हे विचार? काय समजता काय तुम्ही लक्ष्मीला? भावनेच्या भरात तुम्ही काहीही करणार? आणि तेही लक्ष्मीबरोबर? हजार वेळा विचार करायला हवा होता तुम्ही.समजतंय मला; पण समोरच्याला खूप गरज होती हो. खूप अडचणीत होता तो. एकदा म्हणाला मुलांच्या शाळेची फी... मग, घरभाडं... पुन्हा, किराणा माल की हफ्ता... नंतर आईचं ऑपरेशन... औषधं असा काहीसा म्हणत होता तो. माझं त्याच्या बोलण्याकडे लक्षच जाईना. पाणी एवढं त्याच्या डोळ्यात, की मला त्याचे डोळेच दिसेना. नुसतंच पाणी. कुठे मिळतं एवढं पाणी देव जाणे!इथेच चुकलात तुम्ही, इथेच... त्या डोळ्यातील पाण्यात तुम्ही वाहत गेलात आणि देऊन बसलात लक्ष्मी..नाही नाही... उसणे दिले आहेत मी पैसे.मुळात ‘उसणे’ हा शब्दच खूप जादुई आहे. पैसे आणि पैसे घेणारा या दोघांना गायब करण्याची शक्ती आहे त्या शब्दात. घरात असला तरीही कधी गायब होईल तो व्यक्ती काही सांगता येत नाही आणि मग चालू होतात तुमच्यासोबत जादूचे खेळ.जादूचे खेळ! कसले जादूचे खेळ?सांगतो सांगतो, जगात सगळ्यांच्या फोनला रेंज असणार, त्या व्यक्तीच्या फोनला रेंज नसणार. तुम्ही म्हणाल, मी नवीन नंबरवरून कॉल करेन. बरं ठीक आहे. तुमचा फोन उचललाच तर त्याला तुमचा आवाज नीट ऐकू जाणार नाही, असं तो सतत म्हणत राहील. त्याचा आवाज मात्र तुम्हाला ऐकू येईल. मग अचानक जादू झाल्यासारखी त्याच्या मोबाईलची रेंज जाणार. तुम्ही म्हणाल, मी त्याच्या रोजच्या येण्या-जाण्याच्या रस्त्यावर थांबेन. पण थांबा, कारण आता तो रस्ताच त्याच्या नकाशातून गायब झालेला असेल. तुम्ही म्हणाल, मी त्याच्या घराबाहेर पाळत ठेवून थांबेन. हरकत नाही थांबा. कारण अगदी तुमच्याच मागे थोड्या अंतरावर तो तुमच्यावर पाळत ठेवून थांबलेला असेल. कंटाळून तुम्ही तुमच्या घरी जाणार. तो त्याच्या घराच्या जवळच आहे, त्याला किती वेळ लागणार घरी जायला! तुम्ही त्याच्या मित्राकडे त्याची तक्रार करण्याआधी ते तुमच्याकडे त्याची तक्रार करतील. ते खोटे नाहीत त्यांच्यावर विश्वास ठेवा आणि समजा एखादवेळेस दिसलाच तो तर पुन्हा डोळ्यात पाणी अन् मग पुन्हा त्याचे डोळे.दिसणार नाहीत पाण्याने. जादू... दुसरं काय...?हो बरोबर, अहो जादूच ती! मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलं आहे त्या पाण्यात त्याचे डोळे नाहीशे होताना.मला एक सांगा, त्या पाण्यात मीठ होतं का?मीठ??हो... हो... मीठ...नेमकं सांगता येणार नाही त्यात होतं की नव्हतं.घ्या... अहो, मीठ नव्हतं तर विश्वास कसा ठेवला तुम्ही? मीठ असेल तर किमान ०.०००००००००१ टक्के तरी आशा असते आपण दिलेल्या पैशांची समोरच्याला जाणीव राहण्याची, परत करण्याची आणि तुम्ही तर म्हणताय, मीठच नव्हतं. लोकं मिठाच्या शपथा घेतात. मिठाची आठवण राहिली तरच ‘चव’ राहते माणसाला आणि जेवणाला.नाही, नाही... तसा वास आला होता मला मिठाचा... मेंदूवर भयंकर ताण देऊन मी आठवलं.अहो, हल्ली सगळे कृत्रिम वास मिळतात बाजारात आणि ते वास आणलेत कुणी बाजारात? सांगा ना... माणसानेच ना. मग... अख्खा माणूस कृत्रिम मिळतो हल्ली. वासाचं काय घेऊन बसलात?अहो, पण ज्याने माझ्याकडून पैसे घेतले तो कृत्रिम नव्हता ना..माझ्या मानेला खसकन धरून माझा कान स्वतःच्या तोंडाजवळ आणत समोरची व्यक्ती म्हणाली, ‘हाच प्रॉब्लेम आहे ना साहेब, तुम्हाला कळतच नाही. कृत्रिम असता तर खोटं बोलला नसता. त्याला अत्यंत गरज होती तेव्हा तुम्ही त्याला विश्वासाने तुमच्या कष्टाचे पैसे उसणे दिले हे तो विसरला नसता. पण तो कृत्रिम नाही, माणूस आहे. इथेच त्याला सहा अंक पडले आणि तुम्हाला शून्य... म्हणजे काय तर सोंगटी त्याच्या हातात. तुम्ही वाट बघायची सोंगटी तुमच्याहातात येण्याची.असं कसं...? मला खूप गरज आहे हो पैशांची...मी एवढंच बोलू शकलो. माझा कंठ दाटून आला. अचानक माझ्या डोळ्यात पाणी तरळलं...नाही, डोळ्यातील एवढ्याशा पाण्याने काही होणार नाही. तुम्हाला सरावाची खूप गरज आहे.अहो, असं काय करता हे माझे खरे अश्रू आहेत. त्याचे खोटे होते.खरे कोणते आणि खोटे कोणते, हा तेव्हा विचार करायला हवा होता तुम्ही. आत्ता करून उपयोग नाही.केला होता हो... खूप विचार केला होता. मला वाटलं, एक महिन्याचा तर प्रश्न आहे. म्हणून मी दिले पैसे...अहो, प्रश्न महिन्याचा नाही; प्रश्न लक्ष्मीचा आहे. अशी कशी देऊ शकता तुमची लक्ष्मी कोणाच्याही हातात? जग-दुनिया चालते आणि थांबते तिच्या इशाऱ्यावर. सगळे व्यवहार तिच्यामुळेच घडतात. ऐका जरा... छोटीशीच आहे; पण ताजी आहे कविता....लक्ष्मी मातेचा महिमा न्याराकरी खऱ्याला खोटा, खोट्याला खरासावला चोर, चोरावर मोर, गरजूला लाचारनेत्याच्या गळ्यात घालते हारपाडते, हलवते, पुन्हा उभा करते सरकारजनता मात्र वेडी ठारलक्ष्मी मातेचा महिमा मोठा फारलक्ष्मी माते तू किती महान!दर्शन देऊन सरकारी अधिकाऱ्यांना;बनवते वेगवानरुसलीस तर हलत नाहीफायलीतील एकसुद्धा पानसत्तेला आलिंगन मिळतं छान.Premium| AI Financial Plan: माझी salary ₹ ३०,००० आहे, माझ्यासाठी एक financial plan बनवशील का? असं आम्ही AI ला विचारलं. ते म्हणालं....माते... तू खूप महान!निरागस बनतो बाजारीसरळ पाय वाकडी वाट धरीडॉक्टरांची बोटे प्रिस्क्रिप्शन भरीमातेचा महिमा लय भारीभ्रष्टांना श्रेष्ठ, श्रेष्ठांना भ्रष्ट करीनिपचित पडलाय वेडा कष्टकरीआयुष्यभराच्या संस्कारांनाक्षणात भस्म करीमातेचा महिमा लय भारीनाती तोडण्यात गर्भश्रीमंत लक्ष्मीअसा तुकडा पाडते नात्यातपुन्हा एकरूप होणे ‘अ श क्य’पुन्हा एकरूप होणे ‘अ श क्य’...मग, कशी वाटली कविता?मी - ‘..........’ मला खूप गरज आहे हो माझ्या पैशांची.(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.