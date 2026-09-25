Premium|Child creativity : ‘आई.. बोअर होतंय..!’ असं म्हणणाऱ्या मुलांना काय सांगायचं.? मुलांच्या कंटाळ्यातूनच सर्जनशीलता जन्म घेते का?

पुणे - आई.. आज माझ्या कोणत्याच मित्राला सुटी नाहीये.. मी काय करू? मला बोअर होतंय..! आई आज मला करायला काहीच नाहीये तर मी तुझा मोबाईल घेऊ? आई मला खूप कंटाळा आलाय.. मला करमत नाहीये, मी काय करू?सणावारांदरम्यान, सुटीच्या काळात आमच्या तरी घरात अशी डायलॉगबाजी सतत सुरू असते. मला करायला काहीच नाहीये आणि आता त्याची जबाबदारी ही कशी तुझीच आहे असं काहीसं ‘इमोशन ब्लॅकमेलिंग’ करणाऱ्या मुलांच्या आपणही लगेच पुढे पुढे करून त्याचीही चिंता आपल्याच खांद्यावर घेऊन बसतो.. पण जर असं सातत्याने होत असेल तर कदाचित तुम्ही तुमच्या मुलांमधील सर्जनशीलतेला कुठेतरी ब्रेक लावत आहात.मुलांना मुलांची जबाबदारी घेऊ देणं, त्यांना त्यांच्या मोकळ्या वेळेचं काय करायचं आहे हे त्यांचं त्यांना ठरवून देणं यात पालक म्हणून अपराधी वाटून घेण्यासारखं काहीच नाही तर त्यामुळे मुलं स्वत: विचार करायला, त्यांचा वेळ सत्कारणी लावायला शिकतात. हे मीच नाही तर अनेक संशोधनं देखील हेच सांगतात. संशोधन सांगतं की, मुलाला सतत आखून दिलेल्या चौकटीतून चालायला सांगण्याऐवजी त्यांना स्वत:ला अनुभव घेऊ देणं जास्त गरजेचं असतं त्यामुळे मेंदूतील 'डिफॉल्ट मोड नेटवर्क' सक्रिय होतं. हा एकूणातच विषय शास्त्रीय दृष्टीकोनातून समजून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखातून.. .मुलं बोअर होतात म्हणजे नेमकं काय होतं?साधारण मुलं शाळेत जाण्याच्या वयाची झाल्यापासूनच म्हणजे तीन ते चार वर्षापासूनच आपण त्यांचं रूटीन ठरवून दिलेलं असतं आणि त्यानुसार ते गोष्टी करत असतात. त्यातून ते रूटीन त्यांच्या इतकं अंगवळणी पडलेलं असतं की ते रूटीन जेव्हा नसेल तेव्हा काय करायचं असा प्रश्न त्यांना पडतो. अगदी उदाहरणच घ्यायचं झालं तर समजा, तुमचं मूल सकाळी उठल्यावर आवरून शाळेत जातं, तिथून आलं की क्लासला जातं, त्यानंतर मित्रांसोबत खेळायला जातं आणि मग थोडा वेळ टीव्ही पहातं असा त्यांचा रोजचा दिनक्रम असतो. सुटीच्या दिवशी पण त्यांना कोणत्यातरी क्लासला गुंतवलेलं असतं किंवा त्यांचा वेळ कसा जाईल याचं नियोजन करून दिलेलं असतं. त्यामुळे सणावारांना मिळालेल्या अतिरिक्त सुट्यांना मुलांना नेमकं काय करायचं हेच कळत नाही आणि मग ते पालकांकडे मला बोअर होतंयचा तगादा लावतात. कारण त्यांनी हा रिकामा वेळ अनुभवलेलाच नसल्याने या रिकाम्या वेळात काय करायचं असतं हेच त्यांना माहिती नसतं. त्यातूनही मोबाईल असला तर तो रिकामा वेळही त्यांनी अनुभवलेला नसतो.हल्लीच्या मुलांना पालक इतकं खाऊ घालतात की त्यांना भूक म्हणजे काय हेच माहिती होत नाही, तसंच हल्लीच्या मुलांना पालकांनी इतकं आधीच व्यक्त करून ठेवलं आहे की रिकामपण आलं तर त्या रिकाम्या वेळेचं करायचं काय हेच त्यांना कळत नाही. मुलांची नैसर्गिक वाढ होणे म्हणजे काय?मुलांची नैसर्गिक वाढ आणि विकास म्हणजे केवळ उंची आणि वजन वाढणे नव्हे, तर मुलाच्या शरीराचा, मेंदूचा आणि भावविश्वाचा कोणत्याही बाहेरच्या दबावाशिवाय किंवा कृत्रिम अती-उत्तेजनाशिवाय होणारा स्वाभाविक प्रवास. लहान मुलांचे Brain Cells मोकळ्या वातावरणात आणि स्व-अन्वेषणातून वेगाने जोडले जातात. जेव्हा मुलांवर अभ्यासाचा किंवा सतत व्यस्त राहण्याचा अती ताण नसतो, तेव्हा त्यांच्या मेंदूतील 'डिफॉल्ट मोड नेटवर्क' सक्रिय होते. मानवी मेंदूला स्वत:च्या भावना ओळखून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वेळ हवा असतो.एखादी गोष्टी कोणीतरी सांगतंय म्हणून करणे आणि स्वयंप्रेरणेने करणे यामध्ये खूप फरक असतो.उदारणादाखल जर समजा तुम्ही तुमच्या मुलाला त्याची इच्छा नसतानाही चित्र काढायला बसवलं तर तो चित्र काढेलही पण ते तितकं चांगलं होणार नाही, याऊलट तुम्ही त्याला जेवायला बोलवत असतानाही तो त्याकडे दुर्लक्ष करून चित्र काढण्यात रमला असेल तर कदाचित तो त्या चित्राशी जोडला गेला असेल. त्याला त्यातून काहीतरी सांगायचे असेल. .मुलांमधील कल्पनाशक्ती कधी वाढते..?मुलाला सतत तयार खेळणी, स्क्रीन किंवा ठरवून दिलेल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये गुंतवून न ठेवता त्याच्या रिकाम्या वेळेचा उपयोग त्याला स्वत:ला करायला सांगितला तर तो त्यासाठी स्वत: विचार करायला सुरूवात करतो. अशा वेळी मेंदूची Default Mode Network ही प्रणाली अंतर्गत विचार, आठवणी आणि भविष्यातील कल्पनांशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये सहभागी होते. त्यामुळे मुलाला स्वतःच्या मनात विचार करण्यासाठी आणि कल्पना करण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो. यातूनच काही कल्पना सुचतात. साध्या बॉक्सपासून कार, घर किंवा रोबोट बनू शकतो.पण हे प्रत्येकवेळी हमखास होतेच असा थेट निष्कर्ष संशोधनातून अद्याप सिद्ध झालेला नाही. २०२४ मधे The association between boredom and creativity in educational contexts: A scoping review on research approaches and empirical findings २७ अभ्यासांच्या scoping review मध्ये Anke Zeißig, Julia Kansok-Dusche, Saskia M. Fischer, Julia Moeller आणि Ludwig Bilz या संशोधकांनी boredom आणि creativity या दोन्हींचा संबंध तपासणारे आधीचे संशोधन शोधण्यासाठी २ हजार ८४९ publications तपासले. त्यापैकी निकष पूर्ण करणाऱ्या १० publications मधील २७ empirical studies या review मध्ये घेतल्या.२७ अभ्यासांपैकी ५ मध्ये boredom आणि creativity यांच्यात सकारात्मक संबंध दिसला. ७ मध्ये नकारात्मक संबंध दिसला. ३ मध्ये परस्परविरोधी निष्कर्ष मिळाले. तर १२ अभ्यासात statistically significant संबंध आढळला नाही. त्यामुळे या अभ्यासाचा संमिश्र निकाल पहायला मिळाला. मात्र, unstructured play म्हणजे मुलाने स्वतः ठरवलेल्या आणि प्रौढांनी सतत नियंत्रित न केलेला खेळ, कल्पनाशक्ती, problem-solving आणि self-regulation साठी महत्त्वाचा असल्याचं बालविकास संशोधन सांगतं. म्हणून मुलाला प्रत्येक वेळी ‘काय करायचं’ हे सांगण्याऐवजी काही वेळ स्वतः शोधू देणं महत्त्वाचं ठरतं..मुलं स्वनियमन आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवायला शिकतात का?Journal of Experimental Child Psychology मध्ये प्रकाशित २०२४ मधील The kids are bored: Trait boredom in early childhood and links to self-regulation, coping strategies, and parent–child interactions या अभ्यासात ४ ते ६ वर्षांच्या १३० मुलांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात मुलांमधील boredom आणि self-regulation यांच्यात संबंध दिसून आला. कंटाळा आल्यावर मुलं तो कमी करण्यासाठी पालकांशी संवाद साधणे किंवा स्वतः खेळणे अशा विविध coping strategies वापरत असल्याचे दिसले. यावरून कंटाळा ही केवळ टाळायची भावना नसून, मुलाला स्वतःची अवस्था समजून घेऊन त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काहीतरी करण्याची संधी देणारा अनुभव असू शकतो.मुलांमध्ये Problem-Solving Skills वाढतात?प्रत्येक मूल त्याला पडलेल्या प्रश्नाचे त्याच्या पद्धतीने उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत असते. त्याच्या समोर आलेल्या रिकामपणाची अडचण ही सोडवण्याची जबाबदारी देखील त्याचीच आहे. हे करायला पालकांनी ही संधी मुलांना द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांच्यातील असलेल्या अडचणी या त्यांना स्वत:ला सोडवायची सवय लागते. ही सवय एका दिवसात लागत नाही. त्यासाठी त्यांना या अडचणीला सामोरं कसं जायचं इथून होते. अनेक संशोधनांमध्ये problem solving आणि creativity चा संबंध देखील आढळून आला आहे. पालक मुलांना पर्याय सुचवू शकतात, मदत करू शकतात पण हा प्रश्न मुलांचा असल्याने तो त्यांनीच सोडवणं गरजेचं आहे.मनिषा भानुसे म्हणाली, माझ्या दोन्ही मुली लहान आहेत. सुरूवातीला मला त्यांना सोडून बाहेर कुठे जायचं असायचं तेव्हा या एकट्या घरात काय करतील असा फार प्रश्न पडायचा. एकदा दोनदा मुली कंटाळून झोपल्या देखील पण नंतर त्यांना त्यांचा रस्ता सापडला. आता त्या घरात छान खेळतात..Premium|Building Resilience in child: मुलांचे सगळेच हट्ट का पुरवू नये? नकार पचवण्याच्या सवयीची पायाभरणी लहानपणापासूनच का गरजेची? मानसशास्त्र काय सांगतं?.अभ्यासातील प्रश्नांची उत्तरंही मुलांना शोधू द्या..अनेकदा अभ्यास करताना मुलांना काही अडचणी येत असतात. एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तरावर ते अडलेले असतात. कदाचित थोडा विचार केला तर त्यांना त्याचं उत्तर मिळेलही पण त्यासाठी त्यांनी विचार करणं गरजेचं असतं. लगेचच त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पालक म्हणून आपण धावून जाणं गरजेचं नसतं किंवा त्यांना मोबाईल देऊन त्याचं उत्तर शोधायची देखील संधी देऊ नये. तसेच अनेकदा पालकही मुलांना त्रास होऊ नये या काळजीपोटी उत्तरं सांगतात, पण यामुळे त्यांच्यातील शोधक वृत्ती कमी होऊन आयतं घेण्याची सवय वाढू शकते. मुलांना स्वत:च्या आयुष्याची मालकी वाटावी म्हणून..बालमानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर भूषण शुक्ल त्यांच्या 'पॅरेंट अकॅडमी' या युट्यूब चॅनेलवरील व्हिडिओत मार्गदर्शन करताना म्हणतात.. आपण जर पाहिलं तर मुलांचे १० ते ११ तास हे मोठ्या व्यक्तीने ठरवून दिलेल्या चौकटीतले असतात. शाळा, बस, शिकवणी, घर असं सगळीकडे त्यांना ठरवून दिल्याप्रमाणे वागावं लागतं. असं असताना ते ज्या गोष्टी करतात त्यांना त्याची मालकी कशी वाटेल..? त्यांना माझी वस्तू कशी ठेवली जावी याचा अधिकारच नसेल तर त्याची मालकी तरी त्यांना कशी घ्यावी वाटेल. म्हणूनच त्यांना गोष्टी करू देणं. पालकांनी मुलांमध्ये शक्य तितका कमी हस्तक्षेप करणं किंवा जिथे आवश्यकच आहे अशा ठिकाणीच डोकं घालणं गरजेचं आहे. तरच मुलं त्यांनी जे ठरवलं आहे ते तसं करू शकतील. त्यांना त्यांच्या आयुष्याची मालकी वाटेल. त्यांना जसं हवं तसं स्वच्छंदीपणे करता येईल..Premium|Why do children fear their Parents: मुलं आईवडिलांना का घाबरतात? शिस्त आणि भीती यांच्यातल्या फरकाबाबत मानसशास्त्र काय सांगतं?.कंटाळलेल्या मुलाचे पालक म्हणून तुम्ही काय करू शकता?१) मुलांना प्रश्न विचारा की तुला का कंटाळा आलाय? तुला आत्ता नेमकं काय हवं आहे? माझी काय मदत होऊ शकते?२) त्यांना पर्याय द्या जसे की, चित्र काढ, खेळ खेळ, वाचन कर, तुझं कपाट आवर३) मुलांना तुमच्या कामात सहभागी करून घ्या. जसं की, मला भाजी नीट करायला मदत कर, झाडून घे, पसारा आवर४) या कोणत्याही गोष्टीसाठी त्यांचा नकार असेल तर त्यांना ठरवू द्या त्यांना काय करायचं आहे.----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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