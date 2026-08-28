Premium|Life Insurance Penetration : आयुर्विमा क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होणार? डिजिटल तंत्रज्ञानासोबत एजंटची भूमिका ठरणार निर्णायक

समीर जोशीआयुर्विमा हे केवळ आर्थिक साधन नसून, प्रत्येक कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया आहे. बदलते तंत्रज्ञान, वाढती डिजिटल स्वीकारार्हता आणि छोट्या शहरांमधील नव्या संधी यांच्या पार्श्वभूमीवर, आयुर्विमा क्षेत्राची वाटचाल आणि एजन्सी चॅनेलची भूमिका याविषयी बजाज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्य एजन्सी अधिकारी समीर जोशी यांच्याशी प्राची गावस्कर यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी साधलेला संवाद.प्रश्न : आजही आपल्या देशात आयुर्विम्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. याबाबत आर्थिक साक्षरता आणि जागरूकता वाढविण्यासाठी संपूर्ण उद्योगाने कोणते सामूहिक प्रयत्न करायला हवेत, असे तुम्हाला वाटते?जोशी : आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी विमा कंपन्या, नियामक, धोरणकर्ते, शैक्षणिक संस्था, नियोक्ते आणि वितरण भागीदार यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विमा क्षेत्राने ४१.८४ कोटी पॉलिसी जारी केल्या, ११.९३ लाख कोटी रुपयांचा प्रीमियम संकलित केला, ८.३६ लाख कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले आणि ७४.४४ लाख कोटी रुपयांची व्यवस्थापनांतर्गत मालमत्ता नोंदवली. ही प्रगती महत्त्वाची असली तरी विम्याची माहिती असणे आणि त्याचे महत्त्व समजणे यात अजूनही मोठी तफावत आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी संवाद अधिक सोपा करणे, दैनंदिन जीवनातील उदाहरणांचा वापर करणे, प्रादेशिक भाषा आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यस्थळांवर आर्थिक शिक्षणाची सुरुवात लवकर होणेही गरजेचे आहे. या प्रक्रियेत विमा सल्लागार आणि वितरक यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहील. ते गुंतागुंतीच्या आर्थिक संकल्पना सोप्या भाषेत समजावून सांगून कुटुंबांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्यास मदत करतात..प्रश्न : आयुर्विम्याचा प्रसार आणखी वेगाने होण्यासाठी कोणते धोरणात्मक किंवा नियामक बदल मदत करू शकतात?जोशी : भारताने आयुर्विम्याची पोहोच वाढविण्याच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली असली तरी अजूनही मोठी संधी उपलब्ध आहे. सध्या आयुर्विम्याची पोहोच केवळ २.७ टक्के असल्याने संरक्षणापासून वंचित असलेल्या ग्राहकवर्गापर्यंत आणि दुर्गम भागांपर्यंत विमा पोहोचविण्याची गरज आहे. याचबरोबर विमा वितरण व्यवस्थाही वेगाने विस्तारत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मधील सुमारे ४८ लाख मध्यस्थांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये त्यांची संख्या जवळपास ८३ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. यावरून सक्षम आणि व्यापक वितरण व्यवस्थेचे महत्त्व स्पष्ट होते. ‘सबका विमा, सबकी रक्षा’ (विमा कायदा सुधारणा), २०२५ हा या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे. या सुधारणेमुळे विमा अधिक परवडणारा होण्याबरोबरच पॉलिसीधारकांचे संरक्षणही अधिक मजबूत होईल. भविष्यात आर्थिक साक्षरता, परवडणाऱ्या योजना, डेटा संरक्षणासह डिजिटल नावीन्य आणि मजबूत वितरण व्यवस्था हे चार घटक आयुर्विम्याची पोहोच वाढविण्यात निर्णायक ठरतील. यापैकी वितरण व्यवस्था सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. डिजिटल माध्यमांचा विस्तार निश्चितच होईल; मात्र विशेषतः द्वितीय व तृतीय श्रेणीची शहरे आणि ग्रामीण भागात विश्वासावर आधारित मानवी मार्गदर्शन हेच आयुर्विमा स्वीकारण्यामागील प्रमुख कारण राहील. आमचे विमा सल्लागार कुटुंबांना योग्य मार्गदर्शन करून लाखो नागरिकांपर्यंत आर्थिक संरक्षण पोहोचवत आहेत. ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे ‘इर्डा’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विमा कंपन्या आणि वितरण भागीदार यांच्यातील परस्पर सहकार्य अधिक मजबूत होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक भारतीयासाठी विमा अधिक सुलभ, समजण्यास सोपा आणि उपयुक्त बनविणे हेच सर्वांचे समान उद्दिष्ट असले पाहिजे.प्रश्न : ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात एजन्सी चॅनेलची भूमिका काय असेल?जोशी : ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे केवळ विमा क्षेत्राचे उद्दिष्ट नाही, तर प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण, सुरक्षितता आणि मानसिक समाधान देण्याचा राष्ट्रीय संकल्प आहे. आम्ही या उद्दिष्टाचे मनापासून समर्थन करतो. तंत्रज्ञानामुळे विमा अधिक सुलभ आणि सहज उपलब्ध होईल. मात्र, विश्वासावर आधारित मानवी मार्गदर्शनाचं महत्त्व कायम राहणार आहे. याच ठिकाणी एजन्सी चॅनेलची भूमिका निर्णायक ठरते. आमचे विमा सल्लागार हे केवळ वितरक नाहीत, तर समाजातील शिक्षक, मार्गदर्शक आणि विश्वासू सहकारी आहेत. विशेषतः द्वितीय व तृतीय श्रेणीची शहरे आणि ग्रामीण भागात त्यांचं योगदान अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘बजाज लाइफ’मध्ये आम्ही सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण, एआय-आधारित साधने आणि प्रादेशिक भाषांतील डिजिटल सुविधांच्या साह्याने भविष्यासाठी सक्षम एजन्सी नेटवर्क उभारत आहोत. एजन्सी चॅनेल आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यातून उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि लाखो कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित भविष्य घडविण्यास मदत होईल. आमच्यासाठी ‘लाइफ गोल्स डन’ हे केवळ घोषवाक्य नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीची आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी विश्वासार्ह भागीदार बनण्याची आमची वचनबद्धता आहे..Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल.प्रश्न : आयुर्विमा आणि दीर्घकालीन आर्थिक संरक्षणाचा विचार केला जातो, तेव्हा ग्राहकांच्या पसंतीमध्ये काही बदल दिसून येत आहेत का?जोशी : आजचे ग्राहक केवळ आयुर्विमा संरक्षण शोधत नाहीत, तर आर्थिक सुरक्षिततेची दीर्घकालीन खात्री शोधत आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचे संरक्षण, मुलांचे शिक्षण, निवृत्ती नियोजन आणि संपत्तीनिर्मिती या उद्दिष्टांवर आधारित आर्थिक नियोजनाकडे त्यांचा स्पष्ट कल दिसून येत आहे. ग्राहक पूर्वीपेक्षा अधिक माहितीपूर्ण झाले आहेत. त्यांना पारदर्शकता, सोपी प्रक्रिया आणि विश्वासार्ह सेवा अपेक्षित आहे. ‘केपीएमजी इंडिया सीएक्स रिपोर्ट २०२५’नुसार, ४१ टक्के ग्राहक खरेदीपूर्वीच्या अनुभवाला, तर ४५ टक्के ग्राहक खरेदी प्रक्रियेला सर्वाधिक महत्त्व देतात. यावरून स्पष्ट संवाद आणि सुलभ प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित होते. तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार अधिक सोपे झाले असले, तरी दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय घेताना ग्राहक आजही विश्वासू सल्लागाराचे मार्गदर्शन पसंत करतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि मानवी कौशल्य यांचा समतोल साधणारी सेवा भविष्यात अधिक प्रभावी ठरेल. आज ग्राहक केवळ योजनांवरून विमा कंपनीची निवड करत नाहीत, तर संपूर्ण प्रवासात मिळणारा सल्ला, सेवा, पारदर्शकता आणि एकूण अनुभव या निकषांवर निर्णय घेतात.प्रश्न : आज आयुर्विमा खरेदी करताना ग्राहकांकडून कोणत्या शंका किंवा चिंता व्यक्त केल्या जातात?जोशी : ग्राहकांची सर्वांत मोठी चिंता म्हणजे त्यांच्या कुटुंबासाठी पुरेसे आर्थिक संरक्षण आहे का, ही असते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना विमा संरक्षण, मिळणारा परतावा, शुल्क, दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया आणि अटी याबाबत स्पष्ट माहिती हवी असते. याशिवाय महागाई, शिक्षणाचा वाढता खर्च, निवृत्तीचे नियोजन आणि बदलत्या गरजांसाठी सध्याचे संरक्षण पुरेसे आहे का, याबाबतही ग्राहक अधिक माहितीपूर्ण प्रश्न विचारत आहेत. विशेषतः प्रथमच आयुर्विमा घेणाऱ्यांसाठी परवडणारा हप्ता आणि पैशाचे योग्य मूल्य हे महत्त्वाचे निकष असतात. येथे विमा सल्लागारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ते केवळ योजनांची माहिती देत नाहीत, तर ग्राहकांच्या संरक्षणाच्या गरजांचे मूल्यांकन करून उपलब्ध पर्याय समजावून सांगतात आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करतात.प्रश्न : अलीकडच्या काळात महानगरांमधील ग्राहकांच्या तुलनेत छोट्या शहरांमधील ग्राहक विम्याकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत का?जोशी : भारतातील विमा बाजारपेठेचे दोन वेगळे चित्र दिसते. मेट्रो शहरांतील ग्राहक डिजिटल माध्यमांचा अधिक वापर करतात. ते विविध योजनांचा अभ्यास करून संपत्ती निर्मिती, निवृत्ती नियोजन आणि वारसांसाठी आर्थिक तरतूद यांसारख्या उद्दिष्टांना पूरक पर्याय निवडतात. दुसरीकडे, द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये विश्वास आणि वैयक्तिक नातेसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरतात. येथे ग्राहक विमा सल्लागार आणि वितरकांच्या मार्गदर्शनाला प्राधान्य देतात, कारण त्यांना स्थानिक परिस्थिती, भाषा आणि कुटुंबाच्या गरजा अधिक चांगल्या समजतात. मात्र, ही दरी आता झपाट्याने कमी होत आहे. डिजिटल सुविधांमुळे छोट्या शहरांतील ग्राहकही संपत्तीनिर्मिती आणि निवृत्ती नियोजनाबाबत अधिक जागरूक झाले आहेत. डिजिटल सुविधा आणि मानवी विश्वास यांचा संगम विमा क्षेत्रासाठी मोठी संधी निर्माण करत आहे.प्रश्न : ‘बजाज लाइफ’च्या भविष्यातील विकासात द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीची शहरे किती महत्त्वाची आहेत?जोशी : द्वितीय व तृतीय श्रेणीची शहरे आमच्या दीर्घकालीन विकास धोरणाचा केंद्रबिंदू आहेत. ‘इर्डा’च्या २०२४-२५ वार्षिक अहवालानुसार भारतातील एकूण विमा प्रवेश ३.७ टक्के असून, आयुर्विम्याचा वाटा केवळ २.७ टक्के आहे. यावरून देशात विमा संरक्षणाची मोठी तफावत स्पष्ट होते. या शहरांमध्ये केवळ सुमारे ३० टक्के लोकांकडेच विमा संरक्षण आहे. वाढते उत्पन्न, आर्थिक जागरूकता आणि डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर यामुळे ही बाजारपेठ विमा क्षेत्राच्या पुढील वाढीचे प्रमुख केंद्र ठरत आहे. स्मार्टफोनचा वाढता वापर आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे येथील ग्राहक अधिक माहितीपूर्ण होत आहेत. त्यामुळे योग्य आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही मजबूत वितरण व्यवस्था, डिजिटल-फर्स्ट सेवा आणि ग्राहकांच्या संरक्षणासोबत त्यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांना पूरक उपाय विकसित करत आहोत. आमचे विमा सल्लागार या संपूर्ण प्रवासाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे ‘इर्डा’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये या शहरांचा निर्णायक वाटा असेल..प्रश्न : बाजारपेठांमध्ये एजन्सी नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी कोणती धोरणे राबवत आहात?जोशी : ‘स्विस री’ या जागतिक संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील विमा संरक्षणातील तफावत अजूनही सुमारे ८३ टक्के आहे. त्यामुळे विमा पोहोच वाढवणे ही उद्योगाची मोठी जबाबदारी आहे. ‘बजाज लाइफ’मध्ये आमचे धोरण स्थानिक प्रतिभा, क्षमता विकास आणि डिजिटल सक्षमीकरण या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. आमचा विश्वास आहे, की स्थानिक समाजाची सेवा त्या समाजाला जवळून ओळखणाऱ्या व्यक्तींमार्फतच प्रभावीपणे करता येते. त्यामुळे आम्ही स्थानिक पातळीवर विमा सल्लागार आणि वितरक घडवतो. त्यांना सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि ‘एआय’आधारित आधुनिक साधने प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देतो. यामध्ये डिजिटल ऑफिस, व्हॉट्सॲप बॉट, स्मार्ट कोच आणि स्मार्ट पिच यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. या धोरणामुळे विमा पोहोच वाढण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधीही निर्माण होत आहेत.प्रश्न : छोट्या शहरांमधील कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन समजावून सांगण्यात विमा सल्लागार कोणती भूमिका बजावू शकतात?जोशी : छोट्या शहरांमध्ये व्यावसायिक आर्थिक मार्गदर्शनाची उपलब्धता तुलनेने कमी असते. अशा ठिकाणी विमा सल्लागार आर्थिक साक्षरता वाढविण्यात आणि कुटुंबांना भविष्याचा विचार करून योग्य आर्थिक निर्णय घेण्यास मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांची भूमिका केवळ विमा विकण्यापुरती मर्यादित नसते. ते मुलांचे शिक्षण, निवृत्ती नियोजन, उत्पन्नाचे संरक्षण आणि संपत्तीनिर्मिती यांसारख्या जीवनातील महत्त्वाच्या टप्प्यांचे नियोजन करण्यात मार्गदर्शन करतात. ‘एसआयएसओ’ (सिस्टीमॅटिक इन, सिस्टीमॅटिक आउट) सारख्या संकल्पनांच्या माध्यमातून ते ग्राहकांना शिस्तबद्ध बचत, गुंतवणूक आणि नियोजित उत्पन्नाचे महत्त्व समजावून सांगतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ते ग्राहकांशी दीर्घकालीन विश्वासाचे नाते निर्माण करतात. काळानुसार ग्राहकांच्या गरजा बदलत गेल्या, तरी त्यांना सातत्याने योग्य सल्ला देत राहतात. अनेक कुटुंबांसाठी ते आर्थिक मार्गदर्शनाचा पहिला आणि विश्वासार्ह आधार असतात..प्रश्न : आगामी पाच वर्षांत ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांनी आयुर्विमा क्षेत्रातील कोणत्या कलांकडे लक्ष ठेवावे?जोशी : आयुर्विमा उद्योग सध्या नव्या विकास टप्प्यात प्रवेश करत आहे. तंत्रज्ञान, ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा आणि आर्थिक सुरक्षिततेवरील वाढता भर यामुळे या क्षेत्राचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. पुढील पाच वर्षांत ‘एआय’ आणि डेटा ॲनालिटिक्समुळे आयुर्विमा अधिक वैयक्तिकृत होईल. प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा आणि जीवनप्रवासानुसार अधिक अचूक उपाय उपलब्ध होतील. ग्राहक संरक्षण, संपत्तीनिर्मिती आणि निवृत्ती नियोजन यांचा समतोल साधणाऱ्या उत्पादनांना अधिक पसंती देतील. वाढते आयुर्मान लक्षात घेता निवृत्ती नियोजन हे या क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या संधींपैकी एक ठरेल; तसेच द्वितीय व तृतीय श्रेणीची शहरे आणि ग्रामीण भाग आयुर्विमा विस्ताराचे प्रमुख केंद्र बनतील. सध्या आयुर्विम्याची पोहोच केवळ २.७ टक्के असल्याने संरक्षणातील तफावत भरून काढण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे. याशिवाय ग्राहक शिस्तबद्ध बचत आणि गुंतवणूक पद्धती स्वीकारत आहेत. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन आणि शिस्तबद्ध गुंतवणुकीकडे वाढता कल स्पष्टपणे दिसून येत आहे.प्रश्न : विविध गटांतील ग्राहकांसाठी आयुर्विम्याचे पर्याय उपयुक्त आणि समर्पक राहतील, याची खात्री कशी घेता?जोशी : प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक गरजा जीवनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांनुसार बदलत असतात. त्यामुळे आमचा दृष्टिकोन उद्दिष्टाधारित उपायांवर आधारित आहे. करिअरची सुरुवात करणाऱ्या तरुणांपासून ते मुलांच्या शिक्षणाचे नियोजन करणारे पालक आणि निवृत्तीची तयारी करणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत प्रत्येकासाठी संरक्षण, बचत, निवृत्ती आणि बाजाराशी संलग्न अशा विविध प्रकारच्या योजना आम्ही उपलब्ध करून देतो. आमचे विमा सल्लागार ग्राहकांच्या जबाबदाऱ्या, आर्थिक उद्दिष्टे आणि जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता समजून घेतात. त्यानंतरच योग्य योजनांची शिफारस केली जाते. डिजिटल साधने, सोपा संवाद आणि प्रादेशिक भाषांतील सेवांमुळे आयुर्विमा प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि ग्राहककेंद्री झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and 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