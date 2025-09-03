Premium| Lohagad Fort: लोहगड म्हणजे ऐतिहासिक आणि स्थापत्यदृष्ट्या महाराष्ट्राचा अनमोल वारसा!

डॉ. श्रीमंत कोकाटेshrimantkokate1@gmail.comछत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य, कर्तृत्व, शौर्य आणि पदस्पर्शाने पावन झालेला लोहगड म्हणजे ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. नुकताच या गडाचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये झालेला आहे. अत्यंत मजबूत, आल्हाददायक आणि प्रेरणादायक गड म्हणून लोहगडाची ख्याती आहे. हा गड स्थापत्यशास्त्राचा अनमोल ठेवा आहे. लोहगड हा गिरीदुर्ग प्रकारात येतो. या गडाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ३४०० फूट आहे. हा सह्याद्री पर्वताच्या माथ्यावर आहे. या गडाला लागूनच विसापूर हा गड आहे. किंबहुना विसापूर हा लोहगडाचा जोडकिल्ला आहे. लोहगडाच्या संरक्षणासाठी विसापूर गडाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिलेली आहे. लोहगड हा पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात असून लोणावळ्यापासून सुमारे बारा किलोमीटर अंतरावर आहे. हा गड पुणे ते मुंबई महामार्गावर मुंबईपासून सुमारे शंभर किलोमीटर तर पुण्यापासून सुमारे पन्नास किलोमीटर अंतरावर आहे. लोणावळा आणि मळवली हे लोहगडासाठी जवळचे रेल्वेस्थानक आहे. .लोहगड आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अतूट संबंध आहे. स्वराज्यनिर्मितीमध्ये लोहगडाने महाराजांना खूप साथ दिली. महाराजांनी १६६४ मध्ये सुरत जिंकली. सुमारे एक कोटीचा खजिना त्यांना मिळाला. त्यांनी तो सर्व खजिना लोहगडावर ठेवला. इतका लोहगड महत्त्वाचा होता. लोहगड म्हणजे एक प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील राखीव बँक होती..जगप्रसिद्ध कार्ले आणि भाजे ही लेणी गडापासून अगदी जवळच आहेत. विशेषतः भाजे लेणी पाहून हा गड पाहता येतो. ही लेणी इ. स. पूर्व सुमारे दुसऱ्या शतकातील आहेत. मावळ तालुक्याला खूप प्राचीन इतिहास आहे. इंद्रायणीच्या खोऱ्यात स्त्रीसत्ताक मावळाईचे राज्य होते. तिच्या नावावरून मावळा किंवा मावळ हा शब्द प्रचलित झाला, असे प्राच्यविद्यापंडित डी. डी. कोसंबी आणि शरद पाटील यांचे मत आहे. तसेच पुण्यातील डेक्कन कॉलेजच्या पुरातत्त्व विभागाने केलेल्या उत्खननानुसार लोहगड पायथा परिसरात इ. स. पूर्व सुमारे दुसऱ्या शतकातील मराठी प्राकृत भाषेतील पहिला शिलालेख मिळालेला आहे. नमो अरिहंताना या आशयाचा हा शिलालेख आहे. भाजे येथील बौद्ध लेणी आणि जैन शिलालेख यावरून लोहगड परिसरात प्राचीन काळी जैन अन् बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव होता, हे दिसून येते. राजकीय घडामोडीत हा प्रभाव पुढे क्षीण झाला, हे स्पष्ट दिसते.लोहगडाचे बांधकाम यादव काळात म्हणजे सुमारे आठशे वर्षांपूर्वी झाले, असे अभ्यासकांचे मत आहे. गडावर असणाऱ्या महादेव मंदिरावरून हे स्पष्ट होते. कारण यादव शिव उपासक होते. लोहगड हा प्राचीन गड आहे. यादवपूर्व काळात सातवाहन, चालुक्य आणि राष्ट्रकूट यांचे या भागावर राज्य होते. यादवानंतर निजाम आणि आदिलशहा यांचे लोहगडावर वर्चस्व होते; परंतु १६५७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोहगड जिंकून घेतला. १६६५ पर्यंत हा गड शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात होता. त्यांनी किल्ल्याचा जीर्णोद्धार केला. लोहगड हा उंच, अभेद्य आणि अजिंक्य असल्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याचे महत्त्व ओळखले होते. सभोवताली उंच सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आहेत. बोरघाट चढून येणे सतराव्या शतकात सोपे नव्हते. लोहगडाभोवती जवळच शेजारी विसापूर, तुंग आणि तिकोना हे किल्ले आहेत. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लोहगड महत्त्वाचा आहे हे शिवरायांनी हेरले होते. लोहगडाचा रस्ता अत्यंत खडतर असल्याने शत्रू गडापर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते..लोहगडाची रचना खूपच मनमोहक आहे. विशेषतः जून ते सप्टेंबरमध्ये हा गड खूपच विलोभनीय दिसतो. गड जरी तीन हजार चारशे फूट उंच असला तरी, आता रस्ता आणि वाहनांची उत्तम सुविधा आहे. पायथ्याला लोहगडवाडी नावाचे गाव आहे. या गावातून गडावर जाण्यासाठी दगडी पायऱ्या आहेत. पायऱ्या सुस्थितीत आहेत. लोहगडाला चार प्रवेशद्वार असून ती सर्पासारख्या आकाराची मालिकाच आहे. लोहगडाचे प्रवेशद्वार हे खूप आकर्षक, सुरक्षित आणि सुंदर आहे. लोहगडाचे ते महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या गडाचे प्रवेशद्वार चार भागांत विभागलेले आहे. लोहगडाचे प्रवेशद्वार हा जागतिक दर्जाच्या स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना आहे. या गडाला एकूण चार दरवाजे आहेत. पहिला दरवाजा गणेश दरवाजा आहे. या दरवाजाच्या प्रवेशद्वाराच्या वरील दोन्ही बाजूंस गणेशाच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत. दरवाजा अखंड पाषाणात कोरलेला असून दरवाजे भरभक्कम आहेत. दरवाजावर मोठमोठे खिळे ठोकलेले आहेत. दरवाजाला मोठी लोखंडी आगळ आहे. आगळीच्या शेजारी दोन्ही बाजूंना देवळी आहेत. द्वारपाल किंवा चौकीदार यांना बसण्यासाठी ती सुरक्षित जागा आहे. दुसरा महादरवाजा आहे. तिसरा नारायण दरवाजा... सूर्योदय झाल्याबरोबर सूर्याची किरणे या दरवाजात पडतात, असा हा पूर्वमुखी दरवाजा असल्यामुळे त्याला नारायण दरवाजा असे नाव पडले असावे, असा अंदाज आहे. शेवटचा आणि चौथा दरवाजा आहे, हनुमान दरवाजा. या दरवाजावर अखंड पाषाणात वरच्या बाजूला मारुतीच्या दोन मूर्ती कोरलेल्या आहेत. चारही दरवाजे अभेद्य आणि अजिंक्य आहेत. दरवाजाच्या वर टेहळणी बुरुज आहे. हनुमान दरवाजाजवळ दोन भुयारे असून त्यामध्ये धान्य साठवून ठेवले जात असावे, असे अभ्यासकांचे मत आहे..लोहगडावर आल्याबरोबर जी पहिली वास्तू दृष्टीस पडते ते समाधीस्थळ आहे. थोडे पुढे गेले, की समोर महादेव मंदिर आहे. या शेजारी गडावरील वाड्याचे अवशेष दिसतात. महादेव मंदिराच्या मागील बाजूस सुंदर असा तलाव आहे. तो अष्टकोनी आहे. या तलावाला अष्ट कोन असणे हा प्राच्यविद्या शास्त्राच्या अभ्यासाचा विषय आहे. गडावर अनेक पाण्याच्या टाक्या आहेत. त्यातील पाणी स्वच्छ आणि चविष्ट आहे. आजही पिण्यासाठी त्या पाण्याचा वापर केला जातो. गडावर अशी एक सुरक्षित वास्तू आहे, की जी आजही सहजासहजी लक्षात येत नाही. ही वास्तू भूमिगत आहे. यामध्येच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरतेवरून जिंकून आणलेली संपत्ती (खजिना) ठेवली होती. म्हणजे शिवकाळात हा गड अत्यंत सुरक्षित होता. येथूनच ती संपत्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इतर गडावर स्वराज्याच्या उत्कर्षासाठी वापरली. याचा अर्थ लोहगड ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील राखीव बँक (रिझर्व्ह बँक) होती हे सिद्ध होते. स्वराज्याचा महत्त्वाचा व मुबलक खजिना ठेवावा इतका लोहगड हा गड सुरक्षित आणि महत्त्वपूर्ण होता. लोहगड या नावावरूनच त्याचा मजबूतपणा आणि भक्कमपणा दिसून येतो. लोह याचा अर्थ लोखंड म्हणजे लोखंडासारखा मजबूत असणारा गड होय किंबहुना या गडाच्या दरवाज्यांचे व अनेक बुरुज आणि तटबंदींचे बांधकाम शिसे या धातूमध्ये झालेले आहे. या गडाचे प्रवेशद्वार जसे भक्कम आहे, तसेच बुरुज आणि तटबंदीदेखील अत्यंत अभेद्य आहे. गडाच्या नावावरूनच त्याचा भक्कमपणा आणि मजबूतपणाची साक्ष मिळते..गडाच्या वायव्य दिशेला असणारा विंचूकडा आवर्जून पाहण्यासारखा आहे, कारण विंचुकडा हे या गडाचे खास आकर्षण आहे. हा गड आकाशातून पाहिला तर तो विंचवासारखा दिसतो. विंचवाला जशी लांब नांगी असते तशीच या गडाला विंचवाच्या आकाराची लांब अशी माची आहे. ही माची अत्यंत अरुंद असून खूपच लांब आहे. या माचीला दोन्ही बाजूंना भक्कम तटबंदी आहे. शेवटी बुरुज आहे. या बुरुजाला चिलखती बुरुज असे म्हणतात. या माचीचा आकार विंचवाच्या नांगीसारखा दिसतो म्हणून याला विंचूकडा असे म्हणतात. हा विंचूकडा मुख्य गडापासून थोडा खोलगट; परंतु लांब आहे आणि तो हुबेहूब विंचवाच्या नांगीसारखा दिसतो. हे या गडाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. किंबहुना लोहगड हा विंचुकडा या नावाने ओळखला जातो. अनेक गिर्यारोहक विंचूकडा पाहण्याच्या उद्देशाने येतात. पाऊस किंवा धुके असताना विंचुकड्यावर जाणे शक्यतो टाळावे; कारण रस्ता खूप जोखमीचा असतो.लोहगड हा मराठा इतिहासाचा मोठा साक्षीदार आहे. हा गड भूतकाळाशी वर्तमानाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. गडकिल्ले आपणास इतिहासाच्या जवळ घेऊन जातात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६४ मध्ये सुरत जिंकली. सुमारे एक कोटीचा खजिना त्यांना मिळाला. महाराजांनी तो सर्व खजिना लोहगडावर ठेवला. इतका लोहगड महत्त्वाचा आहे. पुढे हा गड १६६५ मध्ये पुरंदर तहानुसार मोगलांना द्यावा लागला. १६७० मध्ये म्हणजे पाच वर्षांनी शिवाजी महाराजांनी लोहगड परत जिंकून घेतला. १६८२ मध्ये तो मोगलांकडे होता. महाराणी ताराराणी यांनी तो १७०५ मध्ये मोगलांकडून जिंकून घेतला. लोहगड जिंकून घेणारे शूरवीर चाफाजी शिंदे, धावजी विसार आणि गुजर यांना महाराणी ताराराणी लिहितात, ''तुम्ही कष्ट करून लोहगड घेतला हे काम थोरच (महान) केले. तुमच्या सेवेचा मुजरा मिळाला. याप्रसंगी तुम्हाला बक्षीस जाहीर केले आहे. ते तुम्हाला देण्याची आज्ञा शिवाजी महाराजांनी (ताराराणी पुत्र दुसरे शिवाजी) बहिरोपंत पिंगळे यांना केली आहे.'' छत्रपती शाहू महाराजांच्या वतीने कान्होजी आंग्रे यांना भेटण्यासाठी बाळाजी विश्वनाथ लोहगडावर गेले होते. शाहू महाराजदेखील आवर्जून लोहगड पाहण्यासाठी गेले होते. तिथे त्यांनी मुक्काम केला होता. पेशवे आणि इंग्रज यांचाही लोहगडाशी संबंध आला. लोहगड आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अतूट संबंध आहे. स्वराज्यनिर्मितीमध्ये लोहगडाने शिवाजी महाराजांना खूप साथ दिली. त्यामुळे हा गड आपण आवर्जून पाहिला पाहिजे. तो पाहण्यासाठी जून ते फेब्रुवारीदरम्यानचा काळ अनुकूल आहे. उष्णता कमी असल्याने वातावरण उत्साहवर्धक असते. चढण कमी असल्यामुळे सहकुटुंब हा गड पाहण्यासारखा आहे. अशा ऐतिहासिक, प्रेरणादायी, निसर्गरम्य आणि सुंदर गडाला आवर्जून भेट द्या. गडकिल्ल्यांचे भ्रमण ज्ञान देते. प्रेरणा देते. आरोग्य देते. आनंद देते... तर लोहगड पाहण्यासाठी नियोजन करा!(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.) 