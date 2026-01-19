Premium|Study Room : लोकमान्य टिळकांचे विचार, नेतृत्व आणि स्वातंत्र्य चळवळीत योगदान

लेखक : विपुल वाघमोडेलोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणी नेतृत्व व्यक्तींपैकी एक असले तरी त्यांच्या विचारांचा आणि कार्याचा प्रभाव केवळ राजकीय आंदोलनापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक स्तरावरही खोलवर रुजलेला होता. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचा जन्म २३ जुलै १८५६ रोजी रत्नागिरी (तेव्हाचा बॉम्बे प्रेसिडेन्सी) येथे एका चिंतामणी टिळक व पार्वतीबाई टिळक या चित्पावन ब्राह्मण कुटुंबात झाला.त्यांचे वडील संस्कृतचे जाणकार आणि शिक्षक असल्यामुळे टिळकांच्या बालपणावर संस्कृत परंपरा, धार्मिक ग्रंथ आणि शास्त्रीय तर्कशुद्धतेचा प्रभाव दिसून येतो. त्यांनी वकील, पत्रकार, तत्त्वज्ञ आणि समाजनेता या अनेक भूमिका बजावल्या. ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध त्यांची लढाई साधी विरोधी भावना नसून तो संघटित, तत्त्ववादी आणि दार्शनिक राष्ट्रवाद होता..Premium| Dr. N. B. Parulekar: ७० वर्षांपूर्वीची ‘नानासाहेब परुळेकर’ यांची चिकित्सा आजच्या राजकारणालाही लागू?.जीवनशैली, स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्वलोकमान्य टिळकांचे वैयक्तिक जीवन अत्यंत साधे, शिस्तबद्ध आणि संयमी होते. त्यांचा साधा आहार, साधे वस्त्र त्यांना सर्वसामान्यांचा नेता बनवायचे. राष्ट्रहितासाठी त्यांनी वैयक्तिक ऐषआरामाकडे दुर्लक्ष केले. वैचारिक स्पष्टता व आत्मविश्वास यामुळे ऐकणाऱ्यांवर त्यांचा चटकन प्रभाव पडायचा.आत्मविश्वासी पण अहंकारी नाही, ठाम पण जनतेशी जोडलेला, धार्मिक पण अंधश्रद्धाळू नाही असा त्यांचा स्वभाव होता..राष्ट्रवादी विचार आणि स्वराज्याचा संदेशटिळकांचे सर्वात प्रभावी विचार हे स्वराज्य या संकल्पनेवर आधारित होते. “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच!” हे त्यांनी घोषित केलेलं वाक्य इतिहासात अजरामर झाले. हे विधान आजही भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील सर्वात सामर्थ्यवान घोषवाक्यांपैकी एक मानले जाते. या घोषणेने लोकांच्या मनात स्वतंत्रतेची जागा निर्माण केली आणि जनतेला क्रियाशील राष्ट्रीय चळवळीबद्दल आत्मविश्वास दिला. टिळकांनी या विचारातून स्वराज्य म्हणजे केवळ राजकीय सत्ता नव्हे, तर मानसीक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य ही आत्म्याची गरज आहे, हे स्पष्ट केले.टिळक हे ‘सर्व भारतीय’ या व्यापक राष्ट्रीयतेवर विश्वास ठेवत होते. त्यांना वाटत असे की स्वातंत्र्यलढा राजकिय नेते आणि सामाजिक संस्था यांची संयुक्त क्रिया असावी लागेल. ते हे मानत होते की शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि राष्ट्रीय संघटना स्वराज्याच्या प्राप्तीसाठी आवश्यक घटक आहेत. त्यांनी केसरी आणि द मर्हट्टा (मराठा) अशा वृत्तपत्रांचे माध्यम वापरून हे संदेश देशभर पसरवले.टिळक हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये उग्रमतवादी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी बॅलेंस/संधीवादी धोरणाऐवजी सरळ संघर्ष आणि सामान्यांच्या सक्रिय सहभागावर भर दिला. त्यांनी गणेशोत्सव व शिवजयंती सारख्या कार्यक्रमांना सार्वजनिक स्वरूप दिले, ज्याने लोकांना राष्ट्रीय जागरूकता आणि ऐक्याचे भान मिळवून दिले..Premium| Terrorism: राष्ट्रराज्यांऐवजी विचारसरणीवर आधारलेला दहशतवाद कसा उदयास आला?.स्वातंत्र्य चळवळीतील विशेष योगदानटिळकांनी पत्रकारितेला राष्ट्रीय चळवळीत सशक्त हस्तक्षेपाचे माध्यम बनवले. त्यांनी केसरी (मराठी) आणि मराठा (इंग्रजी) या पत्रिकांद्वारे ब्रिटिश अन्यायाचा आरोप, देशभक्तीचा संदेश आणि राजकीय शिक्षण दिले. सार्वजनिक उत्सवांचे आयोजन करून एकात्मता आणि संघटना यांना बळकटी देण्याचा टिळकांचा प्रयत्न होता. या उत्सवांनी विविध जाती, धर्म आणि समाज स्तरातील लोकांचे राष्ट्रीय भावनांमध्ये सहभागी होण्याचे माध्यम म्हणून काम केले.टिळकांनी ब्रिटिश राजवटीच्या कायद्यांना धक्का देत तीव्र राजकीय आंदोलन आणि असहकार चळवळी सुरू केल्या, ज्यामुळे भारतीय लोकस्वातंत्र्य चळवळीला नवीन दिशा आणि ऊर्जा मिळाली. टिळकांचे विचार सर्वसमावेशक नसले तरी त्यांनी राष्ट्रीय विचार, सामाजिक बदलगीरी आणि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता यांवर कायम भर दिला. त्यांच्या काही विचारांवर जातीय दृष्टिकोनाचे वाद निर्माण झाले असले, तरी राष्ट्रीय एकात्मता आणि स्वराज्याचे प्रमुख तत्व त्यांनी स्पष्टपणे मांडले..लोकमान्य टिळक हे स्वातंत्र्य चळवळीतील निर्मात्यांपैकी एक स्तंभ होते. त्यांच्या विचारांनी राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक सक्रियता आणि राजकीय चेतना या मूल्यांना तीव्र प्रेरणा दिली. गांधीजींनीही त्यांना “आधुनिक भारताचा निर्माता” असे संबोधले. कारण टिळकांच्या कार्यामुळे एक सशक्त, संघटित आणि जनसामान्य-आधारित चळवळ उभी राहिली.लोकमान्य टिळक यांचे विचार आजही भारतीय लोकशाही, राष्ट्रीय शिक्षण आणि समाज परिवर्तन या क्षेत्रात प्रेरणादायक आहेत, म्हणून ते UPSC परीक्षेत राष्ट्रीय चळवळीच्या विचारधारेचा इतिहास म्हणून महत्त्वाचे मानले जातात.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.