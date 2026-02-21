Premium|Study Room : वैज्ञानिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक  वैशिष्ट्ये असणारे लोणार सरोवर

लेखक : सागर रेपाळेलोणार सरोवर हे महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात वसलेले एक अद्वितीय नैसर्गिक सरोवर आहे. हे सरोवर जगातील मोजक्या बेसाल्ट खडकात निर्माण झालेल्या उल्कापातजन्य विवर सरोवरांपैकी (Crater Lake) एक असून त्याचे वय सुमारे ५२,००० वर्षे मानले जाते. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (GSI) व नासाच्या अभ्यासानुसार, लोणार सरोवराची निर्मिती उल्केच्या प्रचंड धडकेतून झाली आहे..वैज्ञानिक महत्त्वाबरोबरच लोणार सरोवराला समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसाही लाभलेला आहे. या प्रदेशाचा उल्लेख स्कंदपुराण तसेच आइन-ए-अकबरी यांसारख्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो. विवराच्या परिसरात चालुक्य आणि हेमाडपंती काळात बांधलेली शतकानुशतके जुनी मंदिरे आहेत. ही मंदिरे त्यांच्या उत्कृष्ट स्थापत्यकलेसाठी तसेच धार्मिक महत्त्वासाठी प्रसिद्ध असून, त्या काळातील समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडवतात..Premium|Solar storm : सूर्य संतापलाय! ISROचा रेडिओ ब्लॅकआऊटचा इशारा, उपग्रहांवरही होऊ शकतो परिणाम!.लोणार विवराच्या सभोवतालची परिसंस्था अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असून येथे वनस्पती आणि प्राणीजीवनाची मोठी जैवविविधता आढळते. सरोवरामध्ये पाण्याचे दोन वेगवेगळे थर आहेत. एक क्षारीय (alkaline) आणि दुसरा खारट (saline) ज्यात पृथ्वीवर इतरत्र न आढळणारे सूक्ष्मजीव आढळतात. विवराभोवतीचा जंगलयुक्त परिसर मोर, पोपट तसेच स्थलांतरित पक्षी यांसारख्या विविध पक्षीप्रजातींचे अधिवासस्थान आहे. याशिवाय लंगूर, हरीण आणि रानडुक्कर यांसारखे सस्तन प्राणीही या भागात आढळतात. विशेष मातीच्या रचनेशी जुळवून घेतलेल्या दुर्मिळ वनस्पतींची उपस्थिती या स्थळाच्या पर्यावरणीय महत्त्वात अधिक भर घालते..विवर सरोवर म्हणजे काय?विवर सरोवर (Crater Lake) म्हणजे पृथ्वीवर एखादी मोठी उल्का (Meteorite) प्रचंड वेगाने आदळल्याने निर्माण झालेल्या गोलाकार खोल विवरामध्ये कालांतराने पाणी साचून तयार झालेले सरोवर. अशा सरोवरांच्या भोवती तीव्र उतार, गोलाकार कडा आणि विशिष्ट खनिजे आढळतात..लोणार सरोवराची निर्मिती कशी झाली?सुमारे ५२ हजार वर्षांपूर्वी डेक्कन ट्रॅपच्या बेसाल्ट खडकांवर एक उल्का आदळली. या धडकेमुळे सुमारे १.८ किमी व्यासाचा आणि १५० मीटर खोल विवर तयार झाले. धडकेमुळे उच्च तापमान व दाब निर्माण होऊन शॉक क्वार्ट्झ, मास्केलिनाइट यांसारखी खनिजे तयार झाली, जी उल्कापाताचे ठोस पुरावे मानली जातात. पुढील काळात पावसाचे व भूजलाचे पाणी या विवरामध्ये साचत गेले आणि लोणार सरोवर अस्तित्वात आले. सरोवराच्या पाण्याची क्षारीय (alkaline) व खारट रचना ही त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख आहे..लोणार सरोवराच्या पाणीपातळीत वाढ का होत आहे?अलीकडच्या वर्षांत लोणार सरोवराच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामागे अतिवृष्टी, जलवाहिन्यांमधील अडथळे, गाळ साचणे, मानवी हस्तक्षेप आणि परिसरातील जलनिस्सारण व्यवस्थेतील बदल ही प्रमुख कारणे आहेत. सरोवरात सांडपाणी, धार्मिक विधींतील साहित्य व अतिक्रमणामुळे पाण्याचा नैसर्गिक निचरा कमी झाला आहे. परिणामी, आसपासची शेती, मंदिरे व जैवविविधता धोक्यात येत आहेत. लोणार सरोवर हे भूगोल, पर्यावरण, जैवविविधता आणि संवर्धन या सर्व घटकांचा संगम असलेले स्थळ आहे. मानवी हस्तक्षेप नियंत्रित करणे, जलनिस्सारण सुधारणा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि परिसंस्था संवर्धन आवश्यक आहे. लोणार सरोवराचे संरक्षण हे शाश्वत विकासाचे उत्तम उदाहरण ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.