Premium|Share Market Strategy: एखादा शेअर किती काळ होल्ड करावा? नफ्यासाठी रणनीती!

Stock Market Strategy Explained: Why Long-Term Holding Beats Short-Term Tradingशेअर बाजारात माणसं येतात ते पैसे कमावण्यासाठी. पण यश जसं झटपट मिळत नाही तसंच पैशाचंही आहे. दीर्घकाळ, लयीत पैसा हवा असेल तर त्यासाठी योग्य ते नियोजन आवश्यक आहे. पैसे कुठे गुंतवावे, कोणते शेअर्स घ्यावे, घेऊ नये, यासाठी हुशारी आवश्यक आहेच पण आणखीही एका गुणाची गरज आहे.शेअर बाजारात तगून राहायचं तर सगळ्यात मह्त्वाचं म्हणजे संयम राखणं गरजेचं आहे. पण हा संयम नेमका किती काळ आणि कशाप्रकारे राखायचा, एखादा स्टॉक किती काळ होल्ड करायचा हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो. त्याचंच उत्तर मिळवण्यासाठी वाचा, हा विशेष लेख..असं म्हणतात, शेअर बाजारात तोच जिंकतो जो संयमाने वाट पाहतो. कंटाळवाण्या काळात किंवा बाजार उतरणीला लागलेला असतानाही घाईने स्टॉक विकून टाकत नाही आणि वाट पाहतो. शेअर मार्केट तज्ज्ञांना विचारला जाणारा कायमचा प्रश्न म्हणजे, एखादा शेअर किती काळ होल्ड करावा?या प्रश्नाचं उत्तर लोकांना तीन वर्ष, पाच वर्ष असं ठोकळेबाज हवं असतं. म्हणजे एखाद्या गणितासारखं पण दुर्दैवाने ते तसं देता येत नाही. इक्विटीचा विचार केल्यास, या अशा गोष्टी चालत नाहीत. कारण शेअर्समध्ये वाट पाहा, असं सांगताना किती वर्ष वाट पाहा, हा खरा प्रश्न नसतो तर किती चक्र वाट पाहायची हा प्रश्न असतो. ते समजून घेणं गरजेचं आहे. .Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.दीर्घकाल सातत्याने मूल्यवृद्धी करणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायाचा विचार केला तर लक्षात येतं की, त्यांच्या शेअरची किंमत सरळ रेषेत वाढत नाही. दहा-पंधरा वर्षांत तो शेअर १० रुपयांवरून ३०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यावेळी एकदम तुमच्या मूळ गुंतवणुकीचा विचार करता त्याची किंमत अनेकपटींनी वाढते. पण या प्रवासात असे टप्पे येतात, जिथे दोन-तीन वर्षं काहीच घडत नाही, किंवा अचानक ३०–४० टक्क्यांची तीव्र घसरण होते. किंमत-चार्ट जर लांबून पाहिला तर सगळं सुरळीत वाढल्यासारखं वाटतं पण रोज तेच ते बघत बसलात तर मग गोंधळ होऊ शकतो. .उदा. टायटनसारख्या दर्जेदार शेअरचं घेता येईल.आज हा शेअर मागे वळून पाहिला तर ‘परफेक्ट मल्टिबॅगर’ वाटतो.पण मजबूत कंपनी असूनही, त्याचा प्रवास गुंतवणूकदारांची संयमाची परीक्षा घेणारा ठरला आहे.समजा, २०१० मध्ये एखाद्या गुंतवणूकदाराने हा शेअर सुमारे १७० रुपयांना घेतला.पुढील काही वर्षं, म्हणजे २०१३ ते २०१६ या काळात, शेअर जवळपास स्थिरच राहिला. फारसे बदलही नाही आणि दणकट, ठोस परतावाही.त्यानंतर किंमत वाढत ३०० ते ४५० रुपयांपर्यंत गेली.१७० रुपयांवरून ४५० पर्यंतचा हा प्रवास पाहता, शेअरने गती पकडल्यासारखं वाटलं.पण ही वाढ टिकली नाही. काही काळातच शेअर पुन्हा सुमारे ३०० रुपयांपर्यंत घसरला.नंतर पुन्हा वाढ, पुन्हा घसरण, असे चढ-उतार सुरूच राहिले.२०१९ मध्ये सुमारे १,३०० रुपयांना शेअर घेतलेल्या अनेक गुंतवणूकदारांचा संयम २०२० मध्ये सुटला.कोविड काळात शेअर ८५० रुपयांखाली घसरताच, वर्षअखेरीस काहींनी तो किरकोळ नफ्यात, तर काहींनी थोड्याशा तोट्यात विकण्याचा निर्णय घेतला..Premium|Asset Allocation : गुंतवणुकीची ‘लपाछपी’; नफा हवा असेल, तर ओळखा कोणता 'ॲसेट क्लास' ठरेल वरचढ!.मात्र २०२५ मध्ये पाहिलं, तर हाच शेअर सुमारे ३,९०० रुपयांवर चाललेला दिसतो.जेमतेम २–४ वर्षांपूर्वी ‘याचं काही होणार नाही’ असं वाटणारा शेअर, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहिल्यास उत्तम परतावा देणारा ठरला आहे.२०१० ते २०२५ या १५ वर्षांच्या कालावधीत टायटनचा वार्षिक सरासरी परतावा सुमारे २३ टक्के होता.बराच काळ सुप्तावस्थेतही तग धरून शेअर होल्ड केल्याचं हे फळ आहे.टायटनने पैसा कमावून दिला तो वेगाने नाही, तर संयमाला वेळ दिल्यामुळे..म्हणूनच तज्ज्ञ कायम सांगतात की, मार्केटमध्ये किती काळ राहिलात (time in the market) हे, मार्केटची वेळ अचूक साधण्यापेक्षा (timing the market) खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. परफेक्ट तळ आणि शिखर पकडायच्या नादात सतत आत-बाहेर करत राहिलात, तर मग चक्रवाढीला नीट काम करण्याची संधीच मिळत नाही. कोणतंही यश ज्याप्रमाणे क्रमाक्रमाने मिळतं तसंच शेअर्सचंही आहे..शेअर्समधील मोठी झेप बहुतेक वेळा अल्पकाळात आणि अनपेक्षितपणे येते. प्रत्येक वळणावर मात करण्याच्या नादात दशकभर घालवलं तर काही झेपा नक्कीच चुकू शकतात. काहीवेळा तर जेमतेम एखाद्या दिवसाच्या किंवा महिन्याच्या फरकाने चुकामूक होऊन दीर्घकालीन परताव्याचं गणित बिघडू शकतं..व्हॅल्यू रिसर्चमध्ये निर्देशांकाच्या (index) आकडेवारीतूनही हे दिसतं.२०१० ते २०२५ या काळातील व्यापक बाजार निर्देशांक घ्या. तुम्ही एखादी गुंतवणूक पूर्णवेळ ठेवली तर तुम्हाला मिळणारा वार्षिक परतावा साधारण १२ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. पण अस्थिरतेमुळे घाबरून किंवा प्रत्येक दुरुस्तीचा अंदाज बांधण्याच्या नादात, जर तुम्ही महत्त्वाच असे १० दिवस जरी बाजारात अॅक्टिव्ह नसाल तरी तो परतावा १२ वरून ८.७ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो. आणखी काही दिवस हुकले तर कदाचित मुदत ठेवीइतकाच किंवा त्याहीपेक्षा कमी परतावा मिळतो. प्रत्येकवेळी शेअर बाजारात हुशारीच कामी येते असं नाही. कधीकधी संयम आणि आसपासच्या कोलाहलात गुंतवणुकीचा पदर धरून ठेवल्याचं बक्षीस म्हणूनही परतावा मिळतो. .वरिष्ठ इक्विटी अॅनालिस्ट आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट आशिष मेनन यांनी टीओआयला सांगितलं, व्हॅल्यू रिसर्च स्टॉक अॅडव्हायझर (VRSA) मध्ये एखादा शेअर जोडला जातो तेव्हा, शेअरहोल्डिंगचा कालावधीतिमाहींमध्ये नव्हे, तर वर्षांमध्ये मोजलेला असतो. “या निकाल हंगामात कोण चांगलं करेल?” असा आमचा शोध नसतो. आम्ही अशा व्यवसायांकडे पाहतो, ज्यांचे उत्पन्न आणि रोख पैसा यात दीर्घकालीन वाढ होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा आम्ही शेअर विकण्याची शिफारस करतो त्यावेळी बहुतांश वेळा त्यामागे व्यवसायात किंवा मूल्यांकनात काही मूलभूत बदल झालेला असतो म्हणून केवळ किंमत वरखाली झाली म्हणून नव्हे. .Premium|Sabka Bima Sabka Raksha Bill 2025 : विमा क्षेत्रात १००% एफडीआय; देशाच्या आर्थिक विकासासाठी नवा अध्याय.अर्थातच याचा अर्थ असा नव्हे की गुंतवणूकदारांनी घेतलेले सगळेच शेअर होल्ड करून ठेवावे. पण एक सोपा नियम म्हणजे शेअर घेतला तेव्हा त्यामागे जे कारण होतं तेच जर लागू नसेल तर मग त्याचा पुनर्विचार करणं आवश्यक आहे. .सीए आशिष मेनन सांगतात, बहुतेक गुंतवणूकदार वरील बाबीच्या अगदी उलट वागतात. खराब शेअरला कधीतरी बरे दिवस येतील या आशेने चिकटून बसतात आणि चांगले शेअर्स थोडा कंटाळा आला किंवा छोटीशी घसरण झाली की लगेच विकून टाकतात. यामुळे तुमचा पोर्टफोलिओ असा ठिगळासारखा बनतो..शेअर्स केव्हा होल्ड करावे?केवळ बाजारातील किंमत नव्हे तर कंपनीची वाटचाल कशी आहे, यावर बऱ्याच बाबी ठरतात. व्यवसाय अपेक्षेप्रमाणे वाढत असेल, कंपनीचा ताळेबंद म्हणजे बॅलन्स शीट मजबूत असेल आणि मूल्यांकन वास्तविक आणि सकारात्मक असेल तर शेअर जरुर होल्ड करावे.जेव्हा आपण शेअर विकत घेतो. तेव्हा आपण ट्रेडर नाही तर मालक असतो. मग सतत पोर्टफोलिओत बदल करणं, ढवळाढवळ करणं उपयोगी नव्हे.तुम्ही जे शेअर्स पर्यायाने जी कंपनी, व्यवसाय निवडलेला आहे, त्यांना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि मोकळीक देणं महत्त्वाचं असतं..बाजारात सतत मोहाचे प्रसंग येतात.कधी तीव्र घसरण दिसते आणि मग लोक हातात असेल नसेल ते सगळं विकून टाकण्याच्या मागे लागतात.कधी एखादी नवी थीम येते त्यानुसार जुना पण संथ वाढ असलेला शेअर विकून टाका आणि नवीन ताजे शेअर घ्या, अशी टूम निघते.पण अशावेळी तुम्ही निर्णय घेताना कोणता दृष्टीकोन ठेवता ते महत्त्वाचं..व्हॅल्यू रिसर्च स्टॉक अॅडव्हायझरमध्ये आम्ही आमचे निर्णय नेहमी लिखित गुंतवणूक तर्कावर आधारीत ठेवतो. किंमतीत अस्थिरता आल्यास पहिला विचारतो, या कंपनीची कामगिरी बदलली आहे की बाजाराच मूड? या प्रश्नाचं खरं उत्तरच कठीण काळातही गुंतवणूक टिकवण्यासाठी मदत करतं.आशिष मेनन, चार्टर्ड अकाऊंटंट .मग शेवटी प्रश्न राहतो—शेअर किती काळ धरून ठेवावा?जोपर्यंत शेअर ज्या कंपनीचे आहेत, ती कंपनी नीट, सचोटीने व्यवसाय करत आहे. जोवर या गुंतवणुकीतील तर्क टिकून असेल. जोवर भविष्यातील शक्यतांच्या तुलनेत तुम्ही मोजलेली किंमत अजूनही व्यवहार्य वाटतेय. आता हे सगळं वाटण्याचा कालावधी तीन वर्षांचा असू शकतो किंवा वीस वर्षांचाही.पण ही अनिश्चितता स्वीकारून पुढे जा. प्रत्येक वळणाचा अंदाज बांधण्यापेक्षा शेअर बाजारातील चक्रांतून चांगले शेअर्स निवडा आणि सतत दरदिवशी दरक्षणी शेअर्सचा अंदाज बांधून आपले मूड बनवणाऱ्या लोकांपेक्षा थोडा संयम राखा आणि उत्तम कमाई करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.