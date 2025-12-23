प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Share Market Strategy: एखादा शेअर किती काळ होल्ड करावा? नफ्यासाठी रणनीती!

Stock Market Profits : शेअर बाजारात एखादा शेअर कधी विकावा,कधी राखावा त्यामागे कशाप्रकारे स्ट्रॅटेजी आखावी, याविषयी तज्ज्ञांची माहिती.
Time in the Market vs Timing the Market: The Real Secret to Stock Market Profits

स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

Stock Market Strategy Explained: Why Long-Term Holding Beats Short-Term Trading

शेअर बाजारात माणसं येतात ते पैसे कमावण्यासाठी. पण यश जसं झटपट मिळत नाही तसंच पैशाचंही आहे. दीर्घकाळ, लयीत पैसा हवा असेल तर त्यासाठी योग्य ते नियोजन आवश्यक आहे. पैसे कुठे गुंतवावे, कोणते शेअर्स घ्यावे, घेऊ नये, यासाठी हुशारी आवश्यक आहेच पण आणखीही एका गुणाची गरज आहे.

शेअर बाजारात तगून राहायचं तर सगळ्यात मह्त्वाचं म्हणजे संयम राखणं गरजेचं आहे. पण हा संयम नेमका किती काळ आणि कशाप्रकारे राखायचा, एखादा स्टॉक किती काळ होल्ड करायचा हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो. त्याचंच उत्तर मिळवण्यासाठी वाचा, हा विशेष लेख.

