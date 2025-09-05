Premium| Study Room: लॉर्ड कर्झनचे धोरण भारतीय राष्ट्रवादासाठी वरदान?

समर्पणपरीक्षेत फक्त माहिती असून चालत नाही, तर त्या माहितीची अचूक, विश्लेषणात्मक व रचनात्मक मांडणी करावी लागते. आपणास समर्पण उपक्रमांतर्गत एक मॉडेल उत्तर दिले असून या पूर्वी आयोगाने विचारलेले ४ प्रश्न सरावासाठी देत आहोतप्रश्न १. लॉर्ड कर्झन यांच्या धोरणांचे मूल्यमापन करा व राष्ट्रीय चळवळीवर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम स्पष्ट करा. (२०२०).प्रस्तावना लॉर्ड कर्झन (१८९९-१९०५) हा भारतातील ब्रिटिश व्हाईसरॉयपैकी सर्वाधिक वादग्रस्त मानला जातो. त्याच्या धोरणांमध्ये एकीकडे कार्यक्षमता, प्रशासकीय सुधारणा दिसून येतात, तर दुसरीकडे त्याची केंद्रीकरणवादी, दडपशाही आणि भारतीयांविरुद्ध वंशभेदी वृत्ती स्पष्ट होते. या धोरणांचा भारतीय राष्ट्रीय चळवळीवर दूरगामी परिणाम झाला..प्रशासकीय व आर्थिक सुधारणाप्रांतीय प्रशासन सुदृढ करण्यासाठी प्रांतीय पुनर्गठन.पोलीस आयोग (१९०२) सिव्हिल सेवा सुधारणा, महसूल व आर्थिक व्यवस्थापन काटेकोर केले.कृषी सुधारणा व कोकणात ''कोकण कृषी आयोग''.मात्र, या सुधारणा भारतीय हितापेक्षा ब्रिटिश नियंत्रण वाढवण्यासाठी केल्या गेल्या..शैक्षणिक व सांस्कृतिक धोरणे भारतीय विद्यापीठ अधिनियम १९०४ - विद्यापीठांवरील सरकारी हस्तक्षेप वाढवला. प्राध्यापकांना स्वातंत्र्य कमी मिळाले. पुरातत्त्व विभागाची स्थापना केली. भारतीय वारसा जपला, पण त्यातून स्वतःची कीर्ती साधली..धार्मिक व वांशिक धोरणेभारतीयांविषयी सार्वजनिकरीत्या तिरस्कार असलेली वंशभेदी वक्तव्ये केली.उच्च शिक्षणाऐवजी प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला कारण उच्चशिक्षित भारतीय ब्रिटिशांविरुद्ध उभे राहतात अशी त्याची धारणा..फाळणी धोरण : बंगाल फाळणी (१९०५) १९०५ मध्ये बंगालचे विभाजन केले. अधिकृत कारण - ‘प्रशासकीय सोय’, पण प्रत्यक्ष हेतू “फोडा आणि राज्य करा”. मुस्लिम-हिंदू समाजांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न.हे धोरण कर्झनविरोधी चळवळीचे मूळ ठरले..राष्ट्रीय चळवळीवर झालेले दीर्घकालीन परिणामनवीन राष्ट्रवादी टप्प्याची सुरुवातबंगाल विभाजनाविरोधात स्वदेशी चळवळ (१९०५-०८) उभी राहिली.विदेशी वस्त्रांचे बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगांचा विकास, राष्ट्रीय शिक्षणाची संकल्पना पुढे आली..काँग्रेसमध्ये बदल काँग्रेसमधील मवाळ व उग्र गटांतील फूट उघड झाली. लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लाजपत राय यांसारखे उग्र राष्ट्रवादी नेते पुढे आले..जनतेचा सहभाग वाढलाविद्यार्थी, स्त्रिया, व्यापारी वर्ग, कामगार या सर्वांचा जनआंदोलनात सक्रिय सहभाग सुरू झाला.राष्ट्रीय चळवळ फक्त उच्चभ्रू नेत्यांपुरती मर्यादित न राहता जनआधारित चळवळ बनली..ब्रिटिशांविषयी अविश्वास दृढ भारतीयांना समजले की ब्रिटिश सुधारणा म्हणजे केवळ सत्ताधारण व विभाजनकारी युक्ती आहे. पुढील स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटिशांविषयी अविश्वास कायम राहिला..राष्ट्रवादाची नवी संकल्पना स्वदेशी, स्वावलंबन, राष्ट्रीय शिक्षण, स्वराज्य यांसारखे मुद्दे पुढे आले. गांधीजींनी पुढे चालवलेल्या चळवळींसाठी ही पायाभरणी झाली..Premium| PM Modi SCO Summit: अमेरिकी वर्चस्वाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताची नेमकी रणनीती काय?.निष्कर्षलॉर्ड कर्झनचे धोरण हे प्रशासकीय काटेकोरपणाचे व भारतीयांविरुद्ध वैरभावाचे मिश्रण होते. त्याच्या विभाजनकारी धोरणांनी जरी ब्रिटिश सत्ता तात्पुरती मजबूत केली, तरी त्यातून निर्माण झालेली स्वदेशी चळवळ, राष्ट्रीय जनजागृती आणि उग्र राष्ट्रवाद हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील निर्णायक टप्पे ठरले. त्यामुळे असे म्हणता येईल की, कर्झन भारतीय इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त पण राष्ट्रवादाला नवी ऊर्जा देणारा व्हाईसरॉय ठरला..Premium| Prison life India: कारागृह म्हणजे फक्त दगडी भिंती नव्हेत, तर सत्ता, वेदना आणि अन्याय यांचा गुंता आहे. ठाणे कारागृहातील अनुभव असा होता!.सरावासाठीचे प्रश्न२. १९२० च्या दशकापासून राष्ट्रीय चळवळीत विविध वैचारिक प्रवाह उदयास आले आणि त्यातून तिचा सामाजिक पाया वाढला. चर्चा करा. (२०२०)३. यंग बंगाल (Young Bengal) व ब्राह्मो समाजाचा विशेष उल्लेख करून सामाजिक-धार्मिक सुधारणांच्या चळवळींचा उदय व वाढ स्पष्ट करा. (२०२१)४. भारतीय संस्थानांच्या एकत्रीकरण प्रक्रियेत मुख्य प्रशासकीय मुद्दे व सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या यांचा आढावा घ्या. (२०२१)५. जगातील विविध देशांमध्ये रेल्वेच्या आगमनामुळे झालेले सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा आढावा घ्या. (२०२२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.