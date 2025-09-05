Premium| Study Room: लॉर्ड कर्झनचे धोरण भारतीय राष्ट्रवादासाठी वरदान?

प्रीमियम आर्टिकल

Study Room: लॉर्ड कर्झनचे धोरण भारतीय राष्ट्रवादासाठी वरदान?

Lord Curzon's Policies: कर्झनची धोरणे भारतीयांविरुद्ध वंशभेदी आणि विभाजनकारी होती. त्यामुळेच बंगाल फाळणीविरुद्ध स्वदेशी आंदोलन उभे राहिले.
Indian independence movement

समर्पण

परीक्षेत फक्त माहिती असून चालत नाही, तर त्या माहितीची अचूक, विश्लेषणात्मक व रचनात्मक मांडणी करावी लागते. आपणास समर्पण उपक्रमांतर्गत एक मॉडेल उत्तर दिले असून या पूर्वी आयोगाने विचारलेले ४ प्रश्न सरावासाठी देत आहोत

प्रश्न १. लॉर्ड कर्झन यांच्या धोरणांचे मूल्यमापन करा व राष्ट्रीय चळवळीवर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम स्पष्ट करा. (२०२०)

