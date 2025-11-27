Premium| Love Chemical : प्रेमाचा केमिकल लोचा, ह्दय प्रेमात पडतं तेव्हा मेंदुमध्ये नेमकं काय काय होतं?

आपण प्रेमात पडलो की फक्त मन नाही, तर संपूर्ण मेंदू रसायनांच्या एका अदृश्य वादळात अडकतो. एखाद्या व्यक्तीचा विचार सतत मनात येणं, दिवस-रात्र तिच्याबद्दलच विचार करणं, मेसेजची वाट पाहत हृदयाची धडधड वाढणं हे सगळं केवळ भावना नसून मेंदूतील डोपामिन, ऑक्सिटोसिन, सेरोटोनिन आणि कोर्टिसोलसारख्या शक्तिशाली रसायनांचा खेळ असतो. काही संशोधनांमध्ये असंही आढळून आलं आहे की प्रेमात असताना मेंदूतले तेच भाग सक्रिय होतात जे कोकेनसारख्या व्यसनांमध्ये सक्रिय होतात.विशेष म्हणजे प्रेमात पडल्यावर मेंदूच्या पेशींचा विकास वेगाने होतो, काही हार्मोन्स माणसाला अक्षरशः वेडं करू शकतात आणि ब्रेकअप झाल्यावर मेंदू व्यसनमुक्तीसाठी झगडत असल्यासारखी लक्षणं दाखवतो. पण असं का होतं? प्रेमाचे वेगवेगळे टप्पे नेमके कोणते? मेंदूमध्ये कोणकोणते भाग सक्रिय होतात? सोशल मिडियामुळे नात्यांवर काय परिणाम होतो? आणि भविष्यात प्रेम औषधांमध्ये बांधून ठेवता येईल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी सकाळ+चा हा संपूर्ण लेख नक्की वाचा..प्रेमाचे वेगवेगळे चार टप्पे आणि मेंदूमध्ये घडणाऱ्या हालचालीप्रेमाचे न्यूरोसायन्सचा समजून घेताना क्रश, इन्फॅच्युएशन, रोमँटिक लव्ह आणि कंपॅनियनशिप या प्रेमाच्या टप्प्यांविषयी माहिती असणे गरजेचे आहे. क्रश आणि इन्फॅच्युएशन ही सुरुवातीची अवस्था असते, ज्यात एखाद्या व्यक्तीबद्दल तीव्र आकर्षण वाटू लागतं त्यामुळे मन सतत त्याच व्यक्तीकडे ओढ घेतं.त्यानंतर रोमँटिक लव्हचा टप्पा येतो, ज्यात फक्त आकर्षण न राहता भावनिक जवळीक निर्माण होते. एकमेकांशी जोडून राहण्याची तीव्र गरज वाटते आणि आपण कायम एकत्र रहावं अशी भावना निर्माण होते. पुढे जेव्हा नातं स्थिर होतं तेव्हा कंपॅनियनशिपचा टप्पा सुरू होतो. या अवस्थेत नातं अधिक शांत, स्थिर आणि विश्वासावर आधारित असतं, पण मेंदूमध्ये आनंद देणाऱ्या केंद्रांची हालचाल सुरूच राहते.अमेरिकेतील हार्वर्ड मेडिकल स्कूलच्या संशोधनानुसार, प्रेमात असताना व्हेंट्रल टेग्मेंटल एरिया (व्हीटीए) आणि कॉडेट न्यूक्लियस हे मेंदूतील दोन महत्त्वाचे भाग अधिक सक्रिय होतात. त्यामुळे व्यक्ती प्रेमाच्या काळात अधिक आनंदी आणि उत्साही असतो.प्रसिद्ध न्यूरोसायंटिस्ट हेलेन फिशर यांच्या मते प्रेम ही केवळ भावना नसून प्रेम माणसाच्या उत्क्रांतीशी जोडलेलं आहे. प्रजनन, जोडीदार निवड आणि सुरक्षित नातं निर्माण करण्यासाठी मेंदूमध्ये नैसर्गिकरित्या विकसित झालेली ही प्रणाली आहे. सायंटिफिक अमेरिकनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, जगातील केवळ सुमारे ३ ते ५ टक्के सस्तन प्रजाती आयुष्यभर एकाच जोडीदाराशी नातं टिकवतात आणि ‘प्रेरी व्होल्स’ या छोट्या प्राण्यांवर झालेल्या प्रयोगांमधून असे दिसून आले आहे की, दीर्घकालीन जोडीदार निष्ठेचा एकंदर जीवनमानावर सकारात्मक परिनाम होतो..प्रेमात जोडीदाराची सारखी आठवण का येते?मेंदूची रिवॉर्ड सिस्टीम म्हणजे एक प्रकारचं ‘पॉवर स्टेशन’ आहे. आपल्याला एखादी व्यक्ती आवडली की मेंदूच्या व्हीटीएम भागात डोपामिन नावाचं रसायन मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतं. मेंदू ही गोष्ट लक्षात ठेवतो की कोणत्या अनुभवांमुळे आपल्याला आनंद मिळतो. त्यामुळे व्यक्तीला आवडत्या व्यक्तीची ओढ लागते.हार्वर्ड मेडिकल स्कूलच्या संशोधनानुसार, डोपामिन वाढलं की माणसाला उत्साह, ऊर्जा, आनंदाची अनुभूती मिळते. पबमेडमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात रोमँटिक प्रेमात असलेल्या १७ लोकांच्या मेंदूचा एफएमआरआयद्वारे अभ्यास करण्यात आला आणि त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीचा फोटो पाहताना कॉडेट न्यूक्लियस आणि न्युक्लिअस अॅक्यूम्बेन्स हे भाग विशेष सक्रिय झाल्याचं दिसून आलं. या रिवॉर्ड सिस्टीममुळे जोडीदाराचा मेसेज, कॉल किंवा भेट व्यक्तीला हवी हवीशी वाटते..प्रेमात पडल्याने तुमच्या मेंदूचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होतो!प्रेमात पडल्याने वेळ वाया जातो करिअरकडे दुर्लक्ष होतं हे तुम्ही ऐकलं असेल. पण जर मी तुम्हाला म्हणालो की प्रेमामध्ये मेंदूचा विकास खूप जलद गतीने होतो, तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ना? पण हे खरं आहे. मेंदूच्या विकासासाठी उपयुक्त असणारी न्यूरोट्रोफिन्स रसायने प्रेमाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतात. न्यूरोट्रोफिन्स म्हणजे मेंदूचं खत, या मध्ये असणाऱ्या एनजीएफ आणि बीडीएनएफ मुळे मेंदूच्या पेशी मजबूत होतात. इटलीतील पाविया विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनात नव्याने प्रेमात पडलेल्या ५८ लोकांच्या रक्ताची तपासणी केली असता, त्यांच्या शरीरातील एनजीएफ पातळी ही सामान्य लोकांपेक्षा सुमारे ५० टक्क्यांनी जास्त आढळली, आणि ज्यांची प्रेमातील भावना अधिक तीव्र होती त्यांचा एनजीएफ स्तरही अधिक होता. त्यामुळे प्रेमात पडलेल्या मानसाच्या मेंदूचा विकास खूप जलद गतीने होत असतो हे सिध्द होतं..प्रेमावर परिनाम करणारी हॉर्मोन्सची जादूव्यक्ती प्रेमात पडल्यानंतर त्याच्या शरीरात वेगवेगळे हॉर्मोनल चेजेस (संप्रेरकांतील बदल) होत असतात. प्रेमाच्या प्रत्येक टप्प्यात होणारे वेगवेगळे बदल या हॉर्मोन्समुळे होत असतात आणि आपल्याला मात्र माझ्या बाबतीत हे काय घडत आहे हे समजत नाही.तणाव निर्माण करणारा कॉर्टिसोल हॉर्मोनकॉर्टिसोल हा शरीरातील मुख्य तणाव निर्माण करणारा हॉर्मोन आहे. नवीन नात्याच्या सुरुवातीला मनात मेसज का आला नाही?, समोरचा दूर तर जाणार नाही ना?, माझ्या कडून काही चुकत तर नाही ना असे प्रश्न येतात. या अनिश्चिततेमुळे शरीरात कॉर्टिसोल वाढतो. या काळात हृदय धडधडणे, घाम येणे, छातीत जडपणा अशी लक्षणे दिसतात. स्प्रिंगर लिंकने प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यासात सुमारे ११०–१२० तरुणांमध्ये दिसले की, जेव्हा नाते सुरक्षित आणि दोघांमध्ये विश्वास वाढलेला असतो, तेव्हा दिवसातील सरासरी कॉर्टिसोल कमी होतो.सेरोटोनिनची पातळी कमी झाली की लोक प्रेमात वेडे होतातसेरोटोनिन हे मेंदूतील महत्त्वाचे रसायन असून ते आपला मूड, झोप, भूक आणि संयम नियंत्रित करते. पॅसिफिक न्यूरोसायन्स संस्थेच्या माहितीनुसार, जर सेरोटोनिन योग्य प्रमाणात असेल तर मन शांत, समतोल आणि स्थिर राहते. पण प्रेमाच्या सुरुवातीला, जेव्हा मन सतत त्या व्यक्तीकडेच वळलेले असते, तेव्हा लोकांमध्ये सेरोटोनिनची पातळी कमी होते. हार्वर्ड विद्यालयाच्या अभ्यासात हे आढळले की अशा लोकांना सतत तेच विचार येणे, भूक मंदावणे, झोप बिघडणे अशी लक्षणे दिसतात.इटलीतील अभ्यासक असेही सांगतात की ओसीडी म्हणजेच अती विचारांच्या आजारात जशी स्थिती दिसते तशीच अवस्था प्रेमात बुडालेल्या व्यक्तींमध्ये सुध्दा दिसते. यासाठी मेंदूतील सेरोटोनिन वाहकांमध्ये झालेला बदल कारणीभूत असतो. पॅथॉलॉजिकल ओब्सेशन म्हणजे इतर सर्व गोष्टी थांबवून फक्त एकाच व्यक्तीत अडकून राहणे ही अवस्था या हार्मोनमध्ये झालेल्या बदलामुळे होते. अशा वेळेस व्यक्तीला डिप्रेशन किंवा ऍन्क्झायटीसाठी दिली जाणारी एसएसआरआय औषधे दिली जातात त्यामुळे सेरोटोनिनची पातळी वाढते. त्यामुळे व्यक्ती हेल्दी ओब्सेशन म्हणजे प्रेमात असूनही स्वतःचे आयुष्य सांभाळण्या इतपत योग्य होतो..प्रेम हे एक व्यसन आहे हे सांगतो डोपामिनडोपामिनला ‘हवंहवंसं वाटणारा’ हॉर्मोन म्हणतात. हा आनंद देतोच, पण त्याहून जास्त करून ‘मला ते हवं आहे’ अशी ओढ निर्माण करतो. प्रेमात असताना मेंदूतील रिवॉर्ड सिस्टीम सक्रिय होते आणि डोपामिन झपाट्याने वाढतो. त्यामुळे तो/तीच का आवडली? हा प्रश्न केवळ भावनिक नसून, मेंदूतील रिवॉर्ड यंत्रणा आणि डोपामिन सिस्टीमशी संबंधित असतो.काही संशोधनांत असेही दिसले की, प्रेमात पडताना जे मेंदूचे भाग सक्रिय होतात, तेच भाग कोकेनसारख्या व्यसनांमध्ये सक्रिय होतात. त्यामुळे प्रेमाला ‘नैसर्गिक व्यसन’ असं काही शास्त्रज्ञ म्हणतात.खरं प्रेम म्हणजे काय तर एंडॉर्फिन्सची पातळी वाढणेएंडॉर्फिन्स हे शरीरातील नैसर्गिक वेदनाशामक हॉर्मोन आहेत. हे वेदना कमी करतात, मनाला शांतता देतात आणि सुरक्षितता निर्माण करतात. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, हसणे, स्पर्श, जवळ बसणे, प्रेमाने बोलणे यामुळे एंडॉर्फिन्स वाढतात.प्रेमाच्या सुरुवातीचा डोपामिनचा जोर ओसरलाल्या नंतर नात्यात जेव्हा आराम, विश्वास आणि शांतता येते तेव्हा एंडॉर्फिन्स हार्मोन प्रभावी होतो. अशा काळात काही न बोलता एकत्र बसण्यातही समाधान वाटते. ब्रेन ओपिऑइड थिअरी ऑफ सोशल अटॅचमेंट सांगते की दीर्घकाळ टिकणारी नाती ही एंडॉर्फिन्सवर आधारलेली असतात. दीर्घकालीन नात्यांत असलेल्या लोकांना तणाव कमी, झोप चांगली आणि मानसिक स्थिरता जास्त आढळते..टेस्टोस्टेरॉन नात्यात काय बदल घडवून आणतो?टेस्टोस्टेरॉन हा हॉर्मोन पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांमध्येही आढळतो. परंतू स्त्रियांमध्ये हा कमी प्रमाणात असतो. हा हॉर्मोन लैंगिक इच्छा, स्पर्धात्मक स्वभाव, जोखमीची आवड आणि वर्चस्वाशी जोडलेला आहे. पीएमसीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, टेस्टोस्टेरॉन जास्त असलेल्या लोकांमध्ये धाडसी वर्तन आणि नवीन अनुभवांची ओढ जास्त दिसते.युनिव्हर्सिटी ऑफ वोलोंगॉन्गच्या अभ्यासात असे दिसले की प्रेमाच्या सुरुवातीला पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉन थोडेसे कमी होते, तर स्त्रियांमध्ये थोडेसे वाढते. यामुळे दोघांचा भावनिक ताळमेळ मधल्या पातळीवर येण्यास मदत होते. दीर्घकालीन समाधानकारक नात्यांत असलेल्या पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची पातळी सुमारे २० टक्के कमी असू शकते. यामुळे आक्रमकता कमी होऊन सहकार्याची भावना वाढते.ऑक्सिटोसिन आणि व्हॅसोप्रेसिन प्रेम टिकवून ठेवणारे हॉर्मोनऑक्सिटोसिनला प्रेमाचा हॉर्मोन किंवा विश्वासाचा हॉर्मोन असे म्हटले जाते. हा हॉर्मोन प्रसूती, स्तनपान, स्पर्श, मिठी आणि जवळीक यामुळे स्रवतो. हार्वर्ड विद्यालयाच्या अहवालानुसार, ऑक्सिटोसिन जास्त असलेल्या जोडप्यांमध्ये जास्त स्पर्श, सहानुभूती आणि शांत संवाद दिसतो.तर व्हॅसोप्रेसिन हा जोडीदारावर निष्ठा संरक्षणात्मक वर्तन आणि दीर्घकालीन बांधिलकीशी जोडला जातो. प्रेरी व्होल्सवरील प्रसिद्ध संशोधनात ज्या प्रजातींमध्ये ऑक्सिटोसिन आणि व्हॅसोप्रेसिनचे रिसेप्टर्स जास्त होते, त्या प्रजाती अधिक एकनिष्ठ दिसल्या. या हार्मोनमुळे प्रिय व्यक्तीचे दोष कमी दिसतात. काही अभ्यासांत असेही आढळले की खूप ताण किंवा नैराश्य असतानाही ऑक्सिटोसिन वाढू शकतो, ज्यामुळे माणूस नात्याला जास्त चिकटून राहू शकतो. नाती दिर्घकाळ टिकण्यासाठी ऑक्सिटोसिन आणि व्हॅसोप्रेसिन हे हॉर्मोन महत्त्वाचे ठरतात..Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .प्रेम निर्माण करणारी आणि प्रेमाचा त्रास कमी करणारी औषधे शाप की वरदान?प्रेम, ब्रेकअप या संबंधीच्या दुख: वर मात करण्यासाठी सध्या अनेक औषधे वापरली जातात. या औषधांना लव्ह ड्रग असे म्हणतात. ऑक्सीटोसिनला आपण लव्ह हॉर्मोन म्हणून ओळखतो. जास्त ऑक्सीटोसिन असेल तर माणूस इतरांवर जास्त विश्वास ठेवू शकतो. अधिक ममतेने वागू शकतो. स्वित्झर्लंडमध्ये एका प्रयोगात काही लोकांच्या नाकात ऑक्सीटोसिन स्प्रे दिला गेला आणि ट्रस्ट गेम नावाचा आर्थिक खेळ खेळायला सांगितला. स्प्रे घेतलेल्या लोकांनी अनोळखी व्यक्तीवरही जास्त विश्वास ठेवला.ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ब्रायन ईर्प यांनी लव्ह ड्रग्स आणि अॅन्टी लव्ह ड्रग्स अशा दोन कल्पना मांडल्या आहेत. त्यांच्या मते काही औषधं नातं जपायला मदत करू शकतात.उदा. दोघांनाही थोडी शांतता देऊन संवाद शक्य करण्यासाठी तर काही औषधं अत्याचार करणाऱ्या, विषारी नात्यात अडकलेल्या व्यक्तीला धैर्य देऊन नातं तोडण्यास मदत करू शकतात. पण अशा औषधांमुळे मोठे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.औषध घेताना दोघांची खरी, माहितीपूर्ण आणि दबावमुक्त संमती आहे का? की जोडीदार, पालक, थेरपिस्ट किंवा अगदी राज्यसुद्धा तुझ्या भल्यासाठी आहे, असं म्हणत कोणावर औषध लादत तर नाही ना? भारतीय वैद्यकीय नीतिशास्त्र जर्नलने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, प्रेम किंवा नातेसंबंध बदलणारी औषधं अधिकार, स्वातंत्र्य आणि संमती यांना धक्का देऊ शकतात. केमिकल्सनेच आकर्षण, निष्ठा आणि इच्छा नियंत्रित केल्यास कोणावर प्रेम करायचं हा माणसाचा मूलभूत निवडीचा अधिकारच धूसर होतो. शिवाय असाही वाद सुरू आहे की, जर एखादं नातं फक्त औषध घेतल्यावर टिकत असेल आणि औषध बंद केलं की लगेच तुटत असेल, तर ते खरं प्रेम म्हणायचं का?या औषधांचा धोका असा आहे की व्यावसायिक जग जाहिरात कंपन्या, डेटिंग अॅप्स, पॉर्न उद्योग हिच औषधं परत प्रेम जिंकणारी गोळी किंवा त्याला/तिला तुझ्यावर फिदा करणारा स्प्रे म्हणून विकू लागल्यास भावनिक शोषणाला थेट रसायनांचा हातभार मिळेल. मग नातं म्हणजे संवाद, जबाबदारी, समता, न्याय यापेक्षा किती डोस दिला? यावर जास्त अवलंबून राहील. शेवटी, प्रेम पूर्णपणे रसायनांमध्ये बसवून समजून घेण्यात एक मोठा धोका आहे. प्रेमामागे नक्कीच न्यूरोट्रान्समीटर आणि हॉर्मोन्स आहेत. पण त्यासोबत आठवणी, कथा, सांस्कृतिक संदर्भ, लिंगसंबंध, आर्थिक अवलंबन, हिंसा-अन्यायाविरोधात उभं राहण्याची हिंमत या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे लव्ह ड्रग्स कडे पाहताना करुणा आणि उपचाराची शक्यता मान्य करण्याबरोबरच स्वायत्तता, संमती आणि नैतिक मर्यादा यांचं सुध्दा रक्षण व्हायला हवं. 