Premium|Live in Relationship : आंतरधर्मीय लिव्ह इन रिलेशनशिपला विरोध नाहीच, न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल!

Interfaith Couples Entitled to Police Protection, Says Allahabad High Courtअलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या अविवाहित आंतरधर्मीय जोडप्यांनासुद्धा पोलीस संरक्षण मिळण्याचा पूर्ण हक्क आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर ही ग्वाही महत्त्वाची आहे. काय आहे विषय समजून घेऊ सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामधून.उत्तर प्रदेशात धर्मांतर बंदीचा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर त्याचा बराच बोलबाला झाला. या कायद्याला लव्ह जिहादविरोधी कायदा असंही म्हटलं गेलं होतं. मात्र याच कायद्यातील काही तरतुदींमुळे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांच्या अधिकारावर बंदी येण्याची भीती निर्माण झाली. न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांतूनही तसं जाणवलं. मग सत्य काय आहे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा का ठरतो आहे ? .काय आहे विषय?न्यायालयाने १२ याचिकांवर एक निर्णय दिला आहे. त्यामध्ये भिन्नधर्मीय जोडीदारांच्या लिव्ह इनविषयी खटला होता. नूरी आणि इतर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि ४ इतर या शीर्षकासह या प्रकरणाची न्यायालयात नोंद आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या १२ अविवाहित आंतरधर्मीय जोडप्यांनी आपल्या कुटुंबियांकडून होणारा छळ आणि मानसिक त्रासापासून संरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. या १२ जोडप्यांपैकी ७ जोडप्यातील महिला मुसलमान होत्या तर ५ जोडप्यांतील महिला हिंदुधर्मीय होत्या. या जोडप्यांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली होती कारण त्यांच्या कुटुंबियांकडून त्यांना धमक्या येत होत्या, तसेच भीती घातली जात होती. .Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?.अडचण कुठे?उत्तर प्रदेश धर्मपरिवर्तन प्रतिबंधक कायदा २०२१ (Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 )मध्ये एक तरतुद आहे की ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे तिने त्यासाठी पोलिसांकडे अर्ज करून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला बळजबरीने किंवा फसवून धर्म बदलण्यास भाग पाडले जाऊ नये. पण हाच मुद्दा घेऊन सदर याचिकांदरम्यान सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, उत्तर प्रदेश सरकारने लागू केलेला कायदा हा केवळ लग्नापुरताच मर्यादित नाही. तो लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू होईल. .त्यामुळेच ज्या जोडप्यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर धर्मांतराची अनिवार्य प्रक्रिया पार पाडलेली नाही, त्यांचे एकत्र राहणे कायद्यानुसार बेकायदा ठरते. मुळात एकत्र राहण्याचं कृत्यच कायद्याच्या चौकटीत बसत असल्याने त्यांना सरकारी संरक्षण मिळण्याचा प्रश्नच नाही.ही बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी २०२३सालच्या किरण रावत विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला. त्यात न्यायालयाने एका अविवाहित आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण देण्यास नकार दिला होता आणि असे निरीक्षण नोंदवले होते की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्नाशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे ही गोष्टच नियमबाह्य आणि शिक्षेस पात्र आहे..Premium | Hindu Marriage Act: मॅरेज सर्टिफिकेट नाही, तर लग्नविधी महत्त्वाचे, असं न्यायालय का म्हणतंय?.न्यायालयाने काय सांगितले?न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनी राज्य सरकारचे आक्षेप फेटाळून लावले. त्यांनी हा निकाल देताना काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. त्यांनी सांगितलं की, धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा लागू होण्यासाठी मुळात धर्मपरिवर्तन आवश्यक असते. सध्याच्या प्रकरणात अविवाहित व्यक्तींनी धर्मांतर केलेले नाही तसेच ते एकमेकांच्या संमतीने एकत्र राहत आहेत. त्यांच्याविरोधात धर्मांतरासंबंधी कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे २०२१चा धर्मांतरविरोधी कायदा इथे लागू होत नाही. किरण रावत खटल्याच्या संदर्भावरसुद्धा न्यायमूर्ती सिंह यांनी कडक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, कोणत्याही व्यक्तीला मुस्लिम कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाऊ शकणार नाही. कारण भारतीय फौजदारी कायद्यात मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला स्थान नाही..सर्वोच न्यायालयातील निकालांचा आधारसर्वोच्च न्यायालयातील लता सिंह आणि शफीन जहान या खटल्यात उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाच निकाल दिला होता. न्यायालयाने सांगितलं होतं की, संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या प्रौढ आणि सज्ञान व्यक्तीच्या जोडीदाराच्या निवडीवरून त्रास देणे, निवडीचा अनादर करणे, हे संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. .पोलीस संरक्षणाचं काय?सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'शक्ती वाहिनी' खटल्यानंतर २०१९मध्ये एक महत्त्वाचा सरकारी आदेश काढण्यात आला होता. त्या आदेशानुसार, जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या संरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. या जोडप्यांना धमक्या मिळत असतील तर त्यांना मदत देणे गरजेचे आहे. अनेकदा जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून अथवा खाप पंचायतींकडून धोका असतो. अशावेळी त्या जोडप्यांना सुरक्षित निवारा आणि सुरक्षा पुरवणे बंधनकारक असल्याचंही या आदेशात सांगण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती सिंह यांनी पोलिसांना याच सरकारी आदेशाची आठवण करून देत, त्याचं काटेकोर आणि कायदेशीर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. .Premium|Mary Kom: मेरी कोम आणि ओन्लर कोमच्या संसारातील तणाव; निकाल दिलासादायक पण गुंतागुंतीचासद्यस्थितीतील निकाल याचिका दाखल करणाऱ्या जोडप्यांसाठी दिलासा देणारा आहे. मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी याआधी परस्परविरोधी निकाल दिले आहेत. २०२४ मध्ये एका खटल्यात खंडपीठाने उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याचा दाखला देत आंतरधर्मीय जोडप्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. याउलट २०२५ मध्ये दुसऱ्या एका खंडपीठाने न्यायमूर्ती सिंह यांच्यासारखीच भूमिका घेतली होती. तसेच अविवाहित आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण दिले होते. दोन प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मग त्यांचे लग्न झाले असो वा नसो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.२०२०मध्येही एका खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण देण्यास संमती दिली होती. न्यायमूर्ती सिंह यांनी दिलेल्या या निकालाकडे एकल खंडपीठाचा निकाल म्हणून पाहिले जात आहे. कायद्यानुसार, एकल न्यायाधीशांच्या निकालापेक्षा द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाला अधिक कायदेशीर वजन आणि महत्त्व असते. जोवर उच्च न्यायालयाचे एखादे मोठे खंडपीठ किंवा सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करत नाही, तोवर कदाचित हा प्रश्न कायम राहील असं दिसतंय. 