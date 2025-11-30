Premium|The Golden Era of Hindi Film Music : अदृश्य नायकाने गाजवला ‘मधुमती’

सुलभा तेरणीकरभारतीय चित्रपटसृष्टीच्या तारांगणात नक्षत्रांची दाटी झाली होती. जणू आकाशगंगा अवतरली होती. चित्रसृष्टीची नक्षत्रं नुसतीच झगमगत नसतात-ती सुस्वर गातातही. प्रदीर्घ काळाच्या प्रतीक्षेनंतर तर ती अधिक प्रकाशमान होतात. संगीतकार मदन मोहनचा ‘अदालत’, सलील चौधरींचा ‘मधुमती’, ओ. पी. नय्यरचा ‘हावडा ब्रिज’, तर सचिन देव बर्मन यांचा ‘काला पानी’, तर ‘सुवर्ण सुंदरी’मध्ये ‘कुहू कुहू बोले कोयलिया’च्या रूपानं वसंत फुलला होता.दुसरे महायुद्ध १९४५ मध्ये समाप्त झाले आणि सैनिकीसेवेत असलेले मदन मोहन, खय्याम आणि इक्बाल कुरैशीसारखे लोक चित्रपटात संगीत द्यायला आले तेव्हा युद्ध समाप्ती किती भाग्याची असं वाटल्याशिवाय राहात नाही; पण सिनेसृष्टीची स्पर्धेची, परीक्षेची, प्रतीक्षेची, यश-अपयशाची, कीर्तीची, उपेक्षेची भूमी इतकी सहज मिळवणे अशक्यच....रायबहाद्दूर चुन्नीलाल या ‘बॉम्बे टॉकीज’च्या मालकाच्या मुखात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्मलेला राजपुत्रासारखा मदन मोहन नावाचा संगीतकार या चक्रातून जातो आणि मग त्याच्या हाताशी ‘अदालत’सारखा चित्रपट लागतो. लखनौ रेडिओवर काम करताना, बेगम अख्तर यांच्याशी सहवासातून मिळालेलं गझल, ठुमरी, दादरे यांचे रसायन मनात उसळत होतं. ‘अदालत’मध्ये त्याला वाट मिळते... ‘यूँ हसरतोंके दाग मुहब्बत में धो लिये’, ‘जाना था हम से दूर’, ‘उनको ये शिकायत है’ अशी गाणी लता मंगेशकर गातात आणि कवी राजेंद्र कृष्ण यांचे कागदावर निमूटपणे उतरलेले शब्द ज्वालाग्राही ठरतात. अनेक रसिकांच्या हृदयात जणू आग पेटते. ही गोष्ट १९५८ या वर्षातली आहे. पडद्यावर नर्गिस आहे. प्रणयी जोडीतून दूर, एका वेगळ्या भूमिकेत तवायफच्या कोठीवर ती गात आहे. हे जे काही घडलं त्याला इतिहासात एक नाव मिळतं- फिल्मी गझल, नव्हे लता मदन मोहन नावाचं अद्वैत.विख्यात ध्वनिमुद्रक मिनू कात्रक लिहितात- ‘४५ मध्ये मा. विनायक यांच्या चित्रपटासाठी एक पोरसवदा, सावळी, कृश मुलगी गात होती. आमच्या नवीन ध्वनिमुद्रणाच्या यंत्रात तिचा आवाज अगदी शार्प वाटला. तिला सगळे लता म्हणत; पण ‘अदालत’च्या वेळी ती शांत, समजूतदार, पांढऱ्या सुती साडीतली मुलगी गाऊ लागली आणि माझं भान हरपलं... तिची गाणी ध्वनिमुद्रित होताना ऐकणं हा वेगळाच अनुभव...’’.Premium|Gwalior Gharana: ग्वाल्हेरच्या 'सरोद घर'मध्ये संगीताचा इतिहास आजही जिवंत.!.याच वर्षी सोहराब मोदींचा ‘जेलर’ आला होता. त्यांनी ३८ या वर्षांत निर्माण केलेल्या ‘जेलर’ची ही नवी आवृत्ती होती; पण या नव्या चित्रपटाला एक सोन्याची मोहोर लागली होती- मदन मोहनच्या संगीताची! ‘हम प्यार में जलनेवालों को, चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ...’ पुन्हा लता-मदन मोहन यांनी संगीतप्रेमींच्या पदरात दान टाकलं. चित्रपट फारसा चालला नाही; पण गाणं अजून राज्य करत आहे. चित्रपटांतील गझलची आणखी एक नवी परिभाषा लिहिली गेली.या स्वर्गीय मैफलीत कुणा नवागतांची पावलं उमटत होती. औरंगाबादचे इकबाल कुरैशी सैनिकी परंपरेतील. ४७ मध्ये हैदराबाद रेडिओवर गात, कार्यक्रम करीत. निर्माते कुलदीप सहगल त्यांनी त्याचं गाणं ऐकलं आणि आपल्या नव्या चित्रपटासाठी संगीत द्यायला बोलावलं. ‘पंचायत’ हा त्यांना मिळालेला पहिला चित्रपट. त्यांचे गीतकार शकील नोमानी हे नवखे होते. पंचायत चालला नाही; पण लता गीताचं ‘ता थैय्या करके आना, ओ जादूगर मोरे सैंया’ गाजलं. पुढे इकबाल कुरैशी यांची कारकीर्द बहरली नाही; पण ती कोमेजलीही नाही. ‘एक चमेली के मंडवे तले’ किंवा ‘सुबह ना आयी’, मैं अपने आपसे घबरा गया हूँ’ अशा गाण्यांनी टवटवीत आहे. हैदराबादचे शायर मख्दूम मोईउद्दीन यांच्या शायरीचे मजमुआचं अत्तर इकबाल कुरैशीनं आपल्या गाण्यात बंदिस्त केलं आहे. शेवटी सैनिक ना. मैदान सोडलं नाही..आपल्या शर्तींवर काम करणारे संगीतकार खय्याम हेदेखील संगीन सोडून संगीतात रमले; पण सिनेमात बराच काळ गेला होता. एक चांगला चित्रपट मिळणं गरजेचं होतं. तेव्हा रमेश सहगल राज कपूरना घेऊन डोस्टोव्हस्कीचं ‘क्राइम अँड पनिशमेंट’वर चित्रपट करीत होते. गीत साहिर लिहिणार होते; पण राज कपूर म्हटल्यावर ‘शंकर जयकिशन हे जणू ठरलं होतं; पण साहिरनं खय्याम या नावाचा आग्रह धरला. राज कपूरना गाणी ऐकवायची पूर्व अट होती. मग एका संध्याकाळी खय्याम राज कपूर भेट ठरली- अर्थात आर. के. स्टुडिओत खय्याम सांगतात, ‘राज म्हणाले हार्मोनियम हवा की तानपुरा? मी म्हटलं तानपुरा. मग तानपुरा काढला. लताजींनी त्यांना भेट दिला होता. साहिर अगदी बहाद्दर- एक ओळ लिहून दिली होती- 'वो सुबह कभी तो आयेगी...' मी त्यांना सहा चाली ऐकवल्या. राज साब ब्लँक झाले. मला वाटलं मी उठावं. तेवढ्यात रमेश सैगल राजना पुन्हा घेऊन आले, म्हणाले, ''पुन्हा ऐकवा. मी ऐकवल्या.'' राज साब म्हणाले, ''कुठली निवडू तेच कळत नाहीये.'' मी म्हटलं, ''पहिलीवाली...'' शिक्कामोर्तब झालं. रमेश सैगलनं मला घट्ट मिठी मारली...''.पुढे रेकॉर्डिंगच्या वेळी आशाबाई आल्या. चाली ऐकून उत्स्फूर्तपणे म्हणाल्या, ''खय्याम साब आपकी तो सुबह हो गयी...'' 'सारे जहाँसे अच्छा हिंदोस्ताँ'चं विडंबन साहिरनं छान लिहिलं- 'हिंदोस्ताँ हमारा, रहने को घर नहीं है. सारा जहाँ हमारा..' शब्दांनी अचूक वेध घेतला होता... 'फिर सुबह होगी'साठी वाद्यवृंद नियोजन करीत होता एक १७-१८ वर्षांचा युवक. प्यारेलाल शर्मा... पाश्चात्त्य नोटेशन, व्हायोलिन वादन यात पारंगत... पुढे लक्ष्मीकांत कुडाळकरबरोबर मिळून त्यांनीही इतिहास रचला. गिरगावात किराणा मालाच्या दुकानदाराचा मोठा मुलगा शाळेतल्या बँड वादनाने प्रभावित झाला आणि अनेक वाद्यं वाजवता वाजवता चित्रपटाचा संगीतकार झाला. कदाचित कपोलकल्पित वाटणारी गोष्ट- पण कल्याणजीभाईंच्या बाबतीत घडली खरी. पहिल्यांदा 'नागपंचमी' आणि नंतर 'नागिन'मधली बीन खूप वाजली. गाजली आणि एके दिवशी सुभाष देसाई कल्याणजीभाईंना म्हणाले, ''तू माझ्या चित्रपटाचं संगीत द्यायचं.'' कल्याणजीभाई सांगतात- 'वाजवणं ठीक पण संगीत द्यायचं?' मी तर हबकलो. सुभाष देसाई म्हणाले, ''पहिल्या चित्रपटासाठी पाच हजार, दुसऱ्यासाठी दहा हजार, तिसऱ्यासाठी पंधरा हजार रुपये देईन. अकराव्या चित्रपटासाठी पन्नास हजार देईन; पण प्रसिद्ध झाल्यावर दोन-तीन लाख मागू नकोस.'' ५८मध्ये पहिला चित्रपट मिळाला 'सम्राट चंद 