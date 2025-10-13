Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हवामान बदलाच्या आव्हानाची चर्चा होत आहे. विकासाच्या नावाखाली उद्योग आणि अन्य प्रकल्पांसाठी पर्यावरणाची बेसुमार हानी होत आली आहे. या आव्हानाविरुद्ध वेळीच गांभीर्याने पावले उचलण्याची गरज आहे. आपली पृथ्वी वर्षानुवर्षे अधिकाधिक तापते आहे. गेली तीन वर्षे ती पूर्वीपेक्षा अधिक तापली होती, याचा स्पष्ट शास्त्रीय पुरावा उपलब्ध आहे. मात्र, पृथ्वी तापल्यावर त्यातून हवापाणी कसे बदलेल, हा मोठा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. एक निश्चित आहे की आता ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ हे सृष्टीचे कौतुक चालू राहीलच, पण अतोनात पाऊस पडणे किंवा अतिशय कमी पाऊस पडणे यासारख्या टोकाच्या घटना अधिक वारंवार घडू लागतील. यंदाची महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांतील अतिवृष्टी हा याचाच एक भाग असावा. या अतिवृष्टीमुळे गावागावांत शेतीला, शेतकरी-शेतमजुरांना जबरदस्त फटका बसला आहे. नुसते पिकांचे नुकसान झाले एवढेच नाही, तर वावरातली माती पण वाहून गेली आहे, अनेक विहिरी बुजून गेल्या आहेत; शिवाय घरातील महत्त्वाच्या दस्तावेजांसहीत सगळी मालमत्ता पाण्यात गेली आहे. शासनाने दोन हजार २१५ कोटी रुपये मदत मंजूर केली आहे. याचाच अर्थ नुकसान काही कोटी रुपयांचेच धरण्यात आले आहे. मात्र वास्तवातील नुकसान हजारो कोटी रुपयांचे असू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अठरा लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असेल आणि प्रतिहेक्टरी नुकसान दहा ते वीस हजार रुपये असेल, तर एकूण नुकसान १७८ हजार कोटी रुपये असेल. प्रतिहेक्टरी नुकसान आणखीच जास्त असेल, तर हे आकडे दोन ते पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचतील. मग हे शेतीचे नुकसान महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नाच्या ०.१ टक्क्यापर्यंत भरेल. जोडीलाच पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधा विचारात घेता यंदाचे शेतीशी संबंधित नुकसान नक्कीच लक्षणीय आहे. .उद्योगांसाठी पर्यावरणाचा बळीहा केवळ राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा सवाल नाही, कारण महाराष्ट्रातील ५५ टक्के जनता शेतीवर किंवा शेतमजुरीवर अवलंबून आहे. त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. तेव्हा आपण वनाचे आच्छादन वाढवले पाहिजे, सौर आणि पवन ऊर्जा असे शाश्वत स्रोत वापरत कोळशाचा वापर कमी केला पाहिजे, अशा अनेक गोष्टी मान्य केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात काय चालले आहे? भारतात ब्रिटिशांनी देशाच्या संसाधनांचे शोषण करण्यासाठी आपली ग्रामव्यवस्था पूर्णपणे व वनाच्छादन मोठ्या प्रमाणात नष्ट केले. गोव्यात पोर्तुगीजांनी वेगळ्या हेतूंनी व पद्धतीने शासन व्यवस्था राबवली आणि म्हणूनच परंपरागत गावकरी व्यवस्थेमुळे गोव्याचे हरित आवरण अजून बरेच शाबूत आहे. १९६१ मध्ये पोर्तुगीजांची हकालपट्टी केल्यानंतर ब्रिटिशांचा वारसा चालवणारे केंद्र सरकार गावकरी व्यवस्थापनाची आमदनी हळूहळू संपुष्टात आणत आहे. .वास्को-द-गामा बंदर १९६१पर्यंत सुस्थितीत होते. आज वास्को-द-गामा बंदरात कोळशाच्या आयातीसाठी सुविधा निर्माण करण्याचा प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यासाठी या बंदरातील गेल्या साठ वर्षांत साठलेला गाळ काढणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे समुद्राचा तळ खरवडून काढून मत्स्यसंपत्तीचा उच्छेद चालवला आहे. देशाच्या अन्य भागाप्रमाणे गोव्यातही भारतातील धनदांडग्यांच्या वेगवेगळ्या उद्योगांना जोरदार पाठिंबा देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचे संबंधित मंत्रालय अदानी, अंबानी आणि अग्रवाल यांना कोळशाची आयात करण्यासाठी मार्मागोवा बंदर खोल करून देत आहे. केंद्र शासनाचे रस्ता वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय एक हजार कोटी रुपये खर्च करून कोळशाच्या वाहतुकीसाठी रस्ते बांधून देत आहे. या रस्त्यामुळे गोव्यातील बंदरातून कर्नाटकात हा कोळसा नेता येईल. त्याच्या मार्गावर गोव्यातील अरण्य आणि ग्रामीण मुलुख उद्ध्वस्त केला जात आहे. हा रस्ता गोव्यातील मोले राष्ट्रीय उद्यानाच्या आरपार जाणार असून तिथे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार आहे. शासकीय वनविभाग या नासाडीला पाठिंबा देत आहे. गोव्यातील जागरूक व त्रस्त जनता मात्र याला कसून विरोध करत आहे..वनाधिकार कायद्याला हरताळदुसरीकडे महाराष्ट्राचे सर्वाधिक वनाच्छादन असलेल्या आणि सामूहिक वनसंसाधनांच्या सुव्यवस्थापनामुळे हे आणखी वाढतच असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड डोंगरावर लोहखनिज उत्खननासाठी एका खासगी उद्यमाला जमिनीचा खनिज पट्टा देण्यात आला आहे. या वनाच्छादित जिल्ह्यात अधिकाधिक प्रमाणात ग्रामसभांना वनाधिकार कायद्याप्रमाणे सामूहिक वन संसाधनावरचे अधिकार दिले गेले पाहिजेत. पण हे डावलून शासन तिथे खासगी खनिज उत्पादनाला उत्तेजन देत आहे. सुरजागड डोंगर हा आदिवासींचा पवित्र डोंगर आहे. वनाधिकार कायद्याप्रमाणे अशा पवित्र स्थानांवर कोणतेही आक्रमण केले जाऊ नये. मात्र, राज्य सरकार सुरजागड प्रकल्पाला पाठिंबा देत लोकांचे पूर्णपणे समर्थनीय निषेध दडपून टाकत आहे.विकासाचा समतोल राखाआपण सातत्याने ऐकतो की हे सगळे विकासासाठी चालले आहे. या मांडणीत विकास म्हणजे संघटित क्षेत्रातील मानवनिर्मित संसाधनांची संपत्ती वाढवणे असे समीकरण गृहीत धरण्यात येते. पण विकास म्हणजे केवळ मानवनिर्मित संसाधनांची संपत्ती वाढवणे नव्हे. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चार दालने असतात. पहिले म्हणजे मानवनिर्मित कृत्रिम संपत्ती. यात रस्ते, पूल, कारखाने, इमारती, यंत्रसामग्री, बंदरे, रेल्वेमार्ग अशा भांडवली गोष्टी येतात. दुसरे म्हणजे निसर्ग संपत्ती, म्हणजे पृथ्वीने दिलेले साधनसंपत्तीचे भांडार. यामध्ये जमीन, पाणी, खनिजे, वने, जैवविविधता, हवामान व समुद्रसंपत्ती येतात. ही संपत्ती जपली नाही तर मानवनिर्मित संपत्ती टिकवता येणार नाही. तिसरे म्हणजे सामाजिक संपत्ती म्हणजे समाजातील परस्पर विश्वास, कायदे, परंपरा, सहकार्य, लोकशाही मूल्ये, सामाजिक एकजूट यांचा एकत्रित साठा. हे दालन जितके मजबूत तितके राष्ट्र अधिक स्थिर आणि न्याय्य राहते. चौथे म्हणजे मानवी संपत्ती, नागरिकांचे ज्ञान, कौशल्ये, आरोग्य, शिक्षण, सर्जनशीलता याचा यात समावेश होतो. हा देशाचा सर्वांत मोठा ‘दीर्घकाळ टिकणारा’ गुंतवणूक स्रोत आहे. देशाची खरी संपत्ती केवळ जीडीपी किंवा पैशांत मोजली जात नाही, तर या चारही दालनांच्या संतुलनात आहे. एखाद्या राष्ट्राकडे प्रचंड मानवनिर्मित संपत्ती असेल पण सामाजिक एकजूट नसेल किंवा निसर्ग संपत्ती नष्ट होत असेल, तर ते राष्ट्र टिकाऊपणे समृद्ध होऊ शकत नाही. .एकांगी विचार नकोभारतात सध्या चाललेला एकांगी विकास हा अखेरीस जग तापवत राहणार आहे आणि पूर, भूस्खलने वाढतच राहणार आहेत. या औद्योगिक विकासातून रोजगार निर्माण होतो खरा; पण तो निसर्गावर आधारित उपजीविकांना नष्ट करत होत असेल तर त्यातून निसर्गाधारित; तसेच सामाजिक आणि मानवी संपत्तीचा ऱ्हास होत असल्यामुळे हे बेरजेच्या बाजूला धरणे अयोग्य आहे. लोटे परशुरामचे रासायनिक संकुल आणि त्यातून होणारे वाशिष्टी नदीचे मर्यादेबाहेर प्रदूषण याचे उदाहरण घ्या. कारखान्यांतून निर्माण होणाऱ्या हवेच्या व पाण्याच्या भयंकर प्रदूषणावर व्यवस्थित व पुरेशी कारवाई होत नाही आणि यातून माशांची संख्या व मासेमारीतील रोजगार घटत आहे. रासायनिक उद्योगात ११ हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे तर मच्छीमार समाजातील २० हजार जणांचा रोजगार बुडाला आहे. .१९९१सालच्या ७३ व ७४ घटना दुरुस्त्यांप्रमाणे ग्रामपंचायती तालुका पंचायती आणि जिल्हा परिषदांना लोकांच्या आशा-आकांक्षा व्यक्त करण्याची भूमिका दिलेली आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाने आपल्या योजना ठरवताना या आशा-आकांक्षा विचारात घेणे आवश्यक आहे. शिवाय आपल्यासारख्या लोकशाही देशात लोकांचे नागरी हक्क जपले पाहिजेत. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यात हे सगळे धुडकावून लावण्यात येते आहे. अनेक प्रकल्पांबद्दल जनसुनावण्या करण्यात येतात; परंतु त्या सुनावण्यात लोकांनी दिलेल्या अभिप्रायांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात येते. लोकांचा विरोध असलेले अनेक प्रकल्प लादण्यासाठी लोकांचे नागरी हक्क चिरडले जातात. रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही निदर्शनात काहीही हिंसाचार झालेला नाही, तरीही लोकांना नको असलेले प्रदूषक उद्योग त्यांच्यावर लादण्यासाठी सातत्याने त्यांचे निषेध दडपले जातात. मी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोळा केलेल्या माहितीप्रमाणे २८ ऑगस्ट २००९ ते २७ ऑक्टोबर २०१० या कालावधीत १९१ दिवस म्हणजे सरासरीने प्रत्येक चौथ्या दिवशी शांततापूर्ण व समर्थनीय निषेध दडपण्यासाठी पोलिसी बडगा उगारला गेला होता. कोकणातील महाडचा परिसर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हे आणि घाटावरील कोल्हापूर जिल्हा पुरांच्या, दरडी कोसळण्याच्या विळख्यात सापडले आहेत. या आपत्तींमध्ये गेल्या पाच वर्षांत निदान २०९ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत; अनेक अब्ज रुपयांची मालमत्ता नष्ट झाली असावी. याला मुख्यतः दगडखाणी जबाबदार आहेत. .राज्यकर्त्यांतर्फे या सगळ्यावर सारवासारव केली जात आहे. जग तापते आहे ना, मग असा पाऊस कोसळणारच. पाश्चात्त्य देश, चीन जग तापवत आहेत, आम्ही निर्दोष आहोत. आम्ही आमच्याकडून विकासाच्या पवित्र कामात गर्क आहोत. आम्ही बांधकामांना आणखीच उत्तेजन देत जिकडेतिकडे भिंती बांधू. या आपत्तीचा फायदा घेऊन लोकांना विस्थापित करू. उगीच आम्हाला आठवण करून देऊ नका की १९५४ साली कोयनेच्या धरणाने विस्थापित झालेल्या लोकांचेही अजून नीट पुनर्वसन झाले नाही, काय बिघडते? मग सगळे विस्थापित लोक मुकाट्याने कमी मजुरीत आणखी, आणखी महारस्ते, श्रीमंतांसाठी इमले उठवायला बांधकाम व्यावसायिकांच्या हातात सापडतात ना? २०२०च्या मेमध्ये करोनाचा लांबलचक लॉकडाऊन उठल्यावर बांधकाम मजूर गावी परतायला निघाले, तेव्हा कर्नाटकाच्या कुशल प्रशासक मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना अडकवून ठेवण्यासाठी सर्व आगगाड्या रद्द केल्या होत्या. .मूठभरांच्या फायद्यासाठी...शासनकर्त्यांच्या दृष्टीने सगळी काही अर्थव्यवस्था, शासनव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था खूप छान रुळाला लागली आहे. पण वास्तवात काय होते आहे? आज जे रस्ते, महामार्ग, मेट्रो आणि विमानतळ यांसारखे प्रचंड व्याप्तीचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प जोरात चालवण्यात येत आहेत. त्यांच्यातून असमर्थनीय पर्यावरणीय आणि सामाजिक हानी होत आहे. अशा प्रकल्पांतून मोजकी मंडळी चिक्कार फायदा उठवतात आणि सगळी हानी मोठ्या संख्येने जनता वर्षानुवर्षे सोसत राहते. लोकांच्या इच्छेविरुद्ध ज्यांच्यातून प्रचंड फायदा होतो अशा बेकायदेशीर दगडखाणी हे त्याचे आणखी एक खासे उदाहरण आहेत. त्या ज्यांना दगड व मानवनिर्मित वाळू पुरवतात ते श्रीमंतांसाठीचे इमले हा भारतातील भरभराटीला आलेला दुसरा आर्थिक व्यवहार आहे. या उद्योगातूनही मोजकी मंडळी चिक्कार फायदा उठवतात आणि सगळी हानी मोठ्या संख्येने जनता वर्षानुवर्षे सोसत राहते. गृहबांधणी उद्योगाबद्दल भारतातील सध्याचे वास्तव तपासून पाहण्यालायक आहे. पुण्यामध्ये नदीकाठच्या साडेसात कोटी रुपयांहून जास्त किमतीच्या आणि ‘थोड्यांनाच असा ऐशोआराम परवडतो’ अशी फुशारकी मारणाऱ्या बंगल्यांच्या मोठमोठ्या जाहिराती झळकत असतात. याच वेळी देशात एक कोटी ८० लाख घरांचा तुटवडा आहे. सात कोटी ८० लाख लोक झोपडपट्ट्यांत राहतात. देशाचे ०.१५% म्हणजे अठरा लाख लोक बेघर आहेत. .नागरिकांचा दबावच हवासुदैवाने आपल्या देशात लोकशाही टिकून आहे आणि परिस्थिती अधिकाधिक बिघडत जाईल, तसा जनतेचा असंतोष वाढत जाईल. आजच्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे त्यांना आपले मत व्यक्त करणे व अर्थपूर्ण कारवाई करणे करायला आणखी आणखी सुलभ होत आहे मग अखेर लोकांच्या दबावामुळे आपण जग तापवण्याच्या विरुद्ध अर्थपूर्ण पावले उचलू लागू. गोव्यातील खाणकामाचे उदाहरण घेऊ या. अशा बेकायदेशीर खाणकामाची चोकशी करायला नेमलेला शहा आयोग आपल्या अहवालात नमूद करतो, की “गोव्यातील खाणींवर कधीही काहीही देखरेख ठेवली गेलेली नाही. त्यामुळे कशाचीही भीती नाही असे वातावरण निर्माण होऊन खाणचालकांद्वारे बेदरकारपणे पर्यावरण, जीवसृष्टी, शेती, भूजल, ओढे, नद्या, तळी यांचा विध्वंस चालला आहे.” अशा अवैध व्यवहारातून किती पैसा केला गेला आहे? शहा आयोगाचा अंदाज आहे पस्तीस हजार कोटी रुपये. अशा अंधाधुंद खाण व्यवसायाला गोव्यातील निवृत्त शाळा शिक्षक रमेश गावस यांनी आव्हान दिले व ‘गुगल अर्थ’वरील उपग्रहांनी घेतलेल्या छायाचित्रांसारख्या अत्याधुनिक माहितीचा वापर करत झेंटे खाणीला पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेली परवानगी उच्च न्यायालयामार्फत रद्द करवली. यापुढे असे सकारात्मक प्रयत्न अधिकाधिक प्रमाणात होत राहतील आणि आपण हवामान बदलास यशस्वीपणे तोंड देऊ याची मला खात्री आहे. .सध्याची संधी वाया घालवणे म्हणजे आपल्याकडील अनियंत्रित हवामानबदल थांबवण्याची शेवटची आणि सर्वोत्तम संधी गमावणे होईल. ते केवळ अनैतिकच नाही, तर आत्मघातकीही ठरेल.अँटोनियो गुटेरेस, सरचिटणीस संयुक्त राष्ट्रे.Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.जागतिक हवामानबदलाचे परिणामlकमाल तापमानात वाढlनैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाण व तीव्रतेमध्ये वाढlसमुद्र पातळीमध्ये वाढlहिमनद्या, अन्य हिमाच्छादन वेगाने वितळणेlमहासागरांचे आम्लीकरणlजैवविविधतेला फटकाlअन्न व जलसुरक्षेवर परिणामlमानवी आरोग्याच्या समस्याlस्थलांतरात वाढlआर्थिक नुकसान .Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.