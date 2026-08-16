Premium|Auto Retail in Maharashtra : महाराष्ट्रातील ऑटो रिटेल क्षेत्र गावागावात कसे पोहोचले?स्थानिक रोजगार आणि बदलती ग्राहक संस्कृती

सचिन महाजन, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन, महाराष्ट्रमहाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या ‘ऑटो रिटेल’ (वाहन खरेदी-विक्री) क्षेत्राने आज थेट गाव-पातळीपर्यंत मजल मारली आहे. वाढते डीलर नेटवर्क, डिजिटल सेवा आणि सुलभ अर्थसाह्यामुळे ही अक्षरशः बहरली आहे. या विस्तारामुळे केवळ गाड्यांची विक्रीच वाढली नाही, तर सर्व्हिसिंग, विमा, फायनान्ससारख्या पूरक व्यवसायांमधून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यातील याच ऑटो रिटेल क्रांतीचा आणि रोजगारवाढीचा वेध घेणारा हा विशेष लेख...स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काही काळापर्यंत वाहन व्यवसायाची व्याप्ती मर्यादित होती. ग्राहकांना वाहन खरेदी किंवा सर्व्हिसिंगसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जावे लागत असे. आज परिस्थिती बदलली आहे. तालुका पातळीवर आणि गावोगावी डीलरशिप, सब-डीलर नेटवर्क आणि सेवा केंद्रे उभी राहिली आहेत. पूर्वी एका व्यक्तीकडे किंवा समूहाकडे अनेक जिल्ह्यांतील डीलरशिप असण्याचे प्रमाण अधिक होते. आता एका ब्रँडच्या अनेक डीलरशिप वेगवेगळ्या भागांमध्ये देण्यात येतात. त्यामुळे ग्राहकाला घराजवळच वाहन खरेदी, सर्व्हिसिंग आणि इतर सुविधा उपलब्ध होताना दिसत आहेत. या विस्ताराचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे स्थानिक रोजगारनिर्मिती. परिणामी रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याची गरज कमी होत आहे..शिक्षण नाही म्हणजे काम नाही, हा गैरसमजऑटोमोबाइल क्षेत्राबाबतचा एक महत्त्वाचा गैरसमज म्हणजे औपचारिक शिक्षण कमी असेल तर चांगला रोजगार मिळू शकत नाही. प्रत्यक्षात वाहन उद्योगात कौशल्याला मोठे महत्त्व आहे. वाहन वॉशिंगपासून सर्व्हिसिंगपर्यंत, इलेक्ट्रिकल कामापासून डायग्नोस्टिक्सपर्यंत अनेक प्रकारची कामे उपलब्ध आहेत. हाताला कौशल्य असेल तर या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात. आज वाहनांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, सेन्सर्स, सॉफ्टवेअर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्याने पारंपरिक मेकॅनिकच्या कौशल्याबरोबरच नवीन तांत्रिक कौशल्यांचीही गरज वाढली आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण, ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ आणि स्थानिक आयटीआयसोबतचे सहकार्य यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.महिलांसाठी वाढत्या संधीऑटो रिटेल क्षेत्रात महिलांचा सहभाग पूर्वी तुलनेने कमी होता. आता परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. वाहन विक्रीतील सेल्स एक्झिक्युटिव्ह, ग्राहक सेवा, विमा, आरटीओशी संबंधित कामकाज आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या अशा अनेक क्षेत्रांत महिला पुढे येत आहेत. शोरूममधील ग्राहकांशी संवाद साधण्यापासून वाहनांची माहिती देण्यापर्यंत महिलांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. मोटारसायकलच्या सेवा क्षेत्रातही महिलांची संख्या वाढत आहे. आता त्यांना केवळ ग्राहकसेवा किंवा कार्यालयीन कामापुरते मर्यादित न ठेवता तांत्रिक क्षेत्रातही सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे..Quick Commerce in India : दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीमागचं रहस्य; क्विक कॉमर्सचा बदलता चेहरा.ग्राहक अधिक जाणकारवाहन उद्योगात ग्राहकांचे स्वरूपही बदलले आहे. पूर्वी ग्राहकाला वाहनाची माहिती मिळवण्यासाठी प्रामुख्याने डीलर किंवा सेल्स एक्झिक्युटिव्हवर अवलंबून राहावे लागायचे. आज इंटरनेट आणि डिजिटल माध्यमांमुळे ग्राहक वाहन खरेदी करण्यापूर्वीच इंजिन, मायलेज, सुरक्षा, फीचर्स, किंमत, फायनान्स आणि स्पर्धक मॉडेल्सची माहिती घेतो. त्यामुळे सेल्स एक्झिक्युटिव्हपेक्षा ग्राहकाला काही वेळा अधिक माहिती असते. अशा परिस्थितीत ग्राहकाला योग्य आणि अचूक माहिती देणे, त्याच्या गरजेनुसार वाहन सुचवणे आणि खरेदीनंतरही चांगली सेवा देणे महत्त्वाचे झाले आहे. आज ग्राहक ‘गाडी विकत घेणे’ एवढ्यावर समाधानी नाही. त्याला ‘कस्टमर डिलाइट’ अपेक्षित आहे. पिक-अप अँड ड्रॉप, घरपोच सेवा, डिजिटल सर्व्हिस बुकिंग, विस्तारित वॉरंटी, विमा आणि गरजेनुसार वाहनांचे कस्टमायझेशन अशा सुविधा ग्राहक अनुभवाचा भाग बनल्या आहेत. अर्थात कस्टमायझेशन टॉप-एंड वाहनांत उपलब्ध असते.वाहन खरेदीची प्रक्रिया सुलभकाही काळापूर्वी वाहन खरेदी करणे ही मोठी प्रक्रिया होती. वाहन उपलब्ध होण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागायची. आर्थिक व्यवहार, कर्ज आणि आरटीओ प्रक्रिया यामुळे ग्राहकाचा बराच वेळ खर्च होत असे. आज बँकांबरोबरच एनबीएफसी कंपन्यांचा सहभाग वाढला आहे. त्यामुळे वाहन कर्जाची उपलब्धता वाढली आहे. नवीन वाहनांसोबतच सेकंड-हँड वाहनांसाठीही अर्थसाह्याची व्यवस्था पूर्वीपेक्षा सुधारली आहे. वाहन खरेदीची प्रक्रिया अधिक ‘सीमलेस’ करण्यासाठी शासन, डीलर्स आणि वाहन उत्पादक यांच्यातील समन्वय वाढत आहे. वाहन नोंदणी, नंबर प्लेट आणि इतर कागदपत्रांची प्रक्रिया अधिक वेगाने करण्यावर भर दिला जात आहे. वाहन नोंदणी ऑनलाइनद्वारे करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळोवेळी पुढाकार घेतल्याने वाहन खरेदी पूर्वीच्या तुलनेत सुलभ झाली आहे.वाहन उद्योगावर कररचनेचा थेट परिणाम होतो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर करप्रणाली अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली. करातील बदलांचा वाहन विक्रीवरही परिणाम होतो. अर्थव्यवस्था मजबूत होत गेली, कर्ज उपलब्धता वाढली आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढल्याने वाहन खरेदीला चालना मिळाली. पूर्वी वाहन खरेदी आयुष्याच्या उत्तरार्धातील महत्त्वाची आर्थिक बाब मानली जात होती. आता तरुण पिढी, विशेषतः नोकरी लागल्यानंतर लवकर वाहन खरेदी करण्याकडे वळत आहे. त्यामुळे वाहनांचा ग्राहकवर्ग विस्तारला आहे..आवडीत बदलराज्यातील ग्राहकांच्या आवडीमध्येही मोठा बदल झाला आहे. छोट्या मोटारी आणि दुचाकींबरोबरच मिड-साइज एसयूव्ही, मोठ्या एमपीव्ही आणि प्रीमियम-लक्झरी वाहनांची मागणी वाढली आहे. रस्ते, दळणवळण आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारल्याने वाहनांची मागणी केवळ शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. कृषी क्षेत्रातही ट्रॅक्टर आणि इतर व्यावसायिक वाहनांची मागणी अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.ऑटोमोबाइल उद्योगाच्या पुढील टप्प्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. त्याचबरोबर हायब्रिड, पर्यायी इंधन, हायड्रोजन आणि इतर स्वच्छ तंत्रज्ञानावरही काम सुरू आहे. ईव्हीचा प्रसार वाढवण्यासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्येक इंधन पंपावर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महामार्गांवरील पंप, हॉटेल, ढाबे, पार्किंग क्षेत्रे आणि सरकारी जागांवर चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढल्यास ईव्हीचा स्वीकार अधिक वेगाने होऊ शकतो. भविष्यात नियमित अंतरावर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध झाल्यास लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ईव्ही वापरणे अधिक सोयीचे होईल.वाहनांची संख्या वाढत असताना प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी ही आव्हाने आहेत. मात्र वाहन उद्योगाने उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘बीएस-सहा’सारख्या कठोर उत्सर्जन मानकांचा स्वीकार केला आहे. पुढील टप्प्यात अधिक कडक उत्सर्जन नियम येत आहेत. ग्राहकांसाठी वाहन महाग झाले तरी कमी प्रदूषण करणारे तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक आहे. पर्यावरणपूरक वाहनांकडे संक्रमण ही उद्योगाची नव्हे तर समाजाचीही सामूहिक जबाबदारी आहे.वाहन उद्योगाच्या वाढीचा संबंध पायाभूत सुविधांशी थेट आहे. चांगले रस्ते, महामार्ग, ग्रामीण संपर्कमार्ग आणि दळणवळणाची साधने वाढली की वाहनांची गरज वाढते. त्याचवेळी वाहनांची वाढ झाल्यामुळे रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज निर्माण होते. भविष्यात सार्वजनिक वाहतूक, स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि चांगल्या रस्ते पायाभूत सुविधांचा समन्वय आवश्यक ठरणार आहे.पुढील दशकाची दिशाऑटो रिटेल क्षेत्र आता केवळ वाहन विक्रीचा व्यवसाय राहिलेला नाही. तो विक्री, सेवा, फायनान्स, विमा, डिजिटल तंत्रज्ञान, रोजगार, कौशल्य विकास आणि ग्राहक अनुभव यांचे एकत्रित इकोसिस्टम बनले आहे. पुढील काळात ईव्ही, हायब्रीड, हायड्रोजन, कनेक्टेड कार, डिजिटल सेवा आणि अधिक प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानामुळे वाहन उद्योगात आणखी मोठे बदल होणार आहेत. डीलर्सना या बदलांसोबत स्वतःची कौशल्ये आणि सेवा प्रणालीही बदलावी लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या संपूर्ण इकोसिस्टमच्या केंद्रस्थानी ग्राहक असणार आहे. गेल्या सहा दशकांत ऑटो रिटेलने जिल्ह्यांच्या ठिकाणाहून गावाच्या दारापर्यंतचा प्रवास केला आहे. आता पुढचा टप्पा डिजिटल, इलेक्ट्रिक आणि कौशल्याधारित ऑटोमोबाइल इकोसिस्टमचा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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