Premium|Maharashtra policy stability 2047 : विकसित महाराष्ट्र २०४७; जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या शर्यतीत महाराष्ट्राचा गौरवशाली भविष्यवेध

सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासनमहाराष्ट्राला प्रगतीचा वेग टिकवायचा आणि वाढवायचा असेल तर धोरणसातत्याला फार महत्त्व आहे. आपल्याकडे विकसित देशांसारखे कर देऊन मागासलेल्या देशासारख्या सुविधा मिळतात, ही लोकांची तक्रार दूर करायला हवी. शहरांचे व्यवस्थापन आणि ‘शासनतंत्र’ सुधारणे फार गरजेचे आहे. महाराष्ट्र दिनी राज्याच्या प्रगतीचे सिंहावलोकन करणे आणि भविष्यवेध घेणे आवश्यक ठरते. अलिकडेच राज्य सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या नावाने ‘व्हिजन डॅाक्युमेंट’ सादर केले आहे. राज्यात सनदी अधिकारी म्हणून प्रदीर्घ काळ काम करीत असताना जो काही अनुभव घेतला, त्या आधाराने ‘व्हिजन डॅाक्युमेंट’च्या संदर्भातील विवेचन येथे केले आहे. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यापासून पुरोगामी विचार आणि प्रगतिशील कृती यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधता आला. उद्योगस्नेही धोरणे, कृषी क्षेत्रास प्रोत्साहन, ‘आयटी’सारख्या उदयोन्मुख क्षेत्राला उत्तेजन, आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी रोजगार हमी योजना, प्रकल्पबाधितांना न्याय, झोपडपट्टीवासीयांना मालकीची घरे अशा अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे यापुढील विकासासाठी एक भक्कम पाया रचला गेला आहे. महाराष्ट्राने देशाच्या आर्थिक विकासाच्या सूत्रधाराची भूमिका अनेक वर्षे बजावली आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या देशव्यापी जाळ्याच्या अनुषंगाने पाहिले तर देशातील वस्तुनिर्माण (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राचा मोठा भाग हा पुरवठासाखळ्या व तदनुषंगिक पूरक व्यवस्थांच्या (लॅाजिस्टिक्स) माध्यमातून महाराष्ट्राशी जोडला गेलेला आहे. .महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) १०-११ टक्क्यांचा वाटा आहे. परंतु पुरवठा साखळ्यांच्या अनुषंगाने पाहिले तर केवळ मुंबई-पुणे-नाशिक हा औद्योगिक त्रिकोण देशाच्या ४० टक्के ‘जीडीपी’वर प्रभाव टाकतो. म्हणजेच हा त्रिकोण जर काही कारणांनी बंद पडला, तर देशातील ४० टक्के जीडीपीवर परिणाम होईल. अशा पद्धतीने महाराष्ट्र सगळ्या देशाशी जोडला गेला आहे. या राज्याची ओळख देशातील ‘पहिल्या क्रमांकाचे राज्य’ अशी राहिलेली आहे. मात्र मुख्यमंत्री आपल्या भाषणातून आता महाराष्ट्राची तुलना इतर राज्यांशी न करता, जागतिक संदर्भात करतात. महाराष्ट्र जगातील ३५व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगतात. तसेच लौकरच जीडीपीच्या मोजणीत ‘यूएई’ आणि सिंगापूरला महाराष्ट्र मागे टाकेल, असेही ते म्हणतात.मला वाटते की, अन्य अर्थव्यवस्थांशी तुलनाच करायची असेल तर महाराष्ट्राएवढा भूभाग आणि लोकसंख्या असलेल्या एखाद्या तुल्यबळ अर्थव्यवस्थेशी तुलना करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. त्या अर्थाने पाहता महाराष्ट्राची जर्मनीशी तुलना अधिक समर्पक आहे. महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र तीन लाख सात हजार चौरस किलोमीटर आहे, तर जर्मनीचे तीन लाख ५७ हजार आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे, तर जर्मनीची साडेआठ कोटी आहे. ‘जीडीपी’च्या बाबतीत मात्र आज जर्मनी ५.४३ ट्रिलियन डॅालर आहे, तर महाराष्ट्र हा त्याच्या साधारण एक दशांश म्हणजे ६०० अब्ज डॉलर इतकाच आहे. या अर्थाने विचार केला तर महाराष्ट्राला आर्थिक विकासात बरीच मजल गाठायची आहे. राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने २०४७ करीता ‘विकसित महाराष्ट्रा’चे एक आकर्षक ‘व्हिजन डॅाक्युमेंट’ तयार केलेले आहे. २०४७ मध्ये पाच ट्रिलियन डॅालर जीडीपी गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सुमारे ११ लाख लोकांकडून प्रतिसाद घेऊन १६ आर्थिक क्षेत्रांना अग्रक्रम दिला आहे. “प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक सुशासन” असे त्यातील घोषवाक्य आहे, ज्यात प्रादेशिक समतोल राखण्यात येईल, असेही म्हटले आहे. मात्र २०४७ येता येता हा सगळाच निव्वळ एक ‘जुमला’ होता, अशी लोकभावना तयार होऊ द्यायची नसेल तर काही विषयांचा गांभीर्याने विचार सरकार आणि समाजाने केला पाहिजे. यातील सर्वांत महत्त्वाची आहे ती धोरणशाश्वती. उद्योगविश्वात वावरताना कर, प्रोत्साहने, सवलतींच्या संदर्भात असो, वा जमिनींची मालकी आणि वापर यासंदर्भात असो; धोरणांची संदिग्धता, धोरणसातत्याचा अभाव, सरकारच्या थकबाक्यांचा वाढता आलेख आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचे संभ्रमित करणारे वर्तन यावरची नाराजीही बरेचवेळेला जाणवते. सुशासन साधायचे असेल तर या उणीवांवर लवकरात लवकर मात करावी लागेल.

शहरी-निमशहरी भागांचे व्यवस्थापन आज काळजीचा विषय बनलेले आहेत. प्रदूषण, अस्वच्छता, वाहतूक कोंडी, पायाभूत सुविधांचा दर्जा हे विषय शहरी लोकांच्या मनात घोळत आहेत. युरोप-अमेरिकेसारखे कर देवून (फर्स्ट वर्ल्ड टॅक्स) एखाद्या मागासलेल्या देशासारख्या सुविधा (थर्ड वर्ल्ड फॅसिलिटी) मिळतात, याची खंत लोकांच्या मनात असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे शहरांचे व्यवस्थापन आणि शासनतंत्र सुधारणे फार गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाबाबत खूप बोलले जाते; परंतु अलिकडच्या काळात पर्यावरणाच्या बाबतीत अत्यंत सैल धोरण असल्याचे जाणवते. बेदरकार वृक्षतोड, जलस्रोतांचे व हवेचे वाढते प्रदूषण, तापमानवाढ, सध्या जाणवत असलेला प्रचंड उन्हाळा व त्याच्या मुळाशी असणारे 'हीट डोम' हे सगळे लक्षात घेता पर्यावरणाकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाहीं. विकास आणि पर्यावरणाचे संतुलन साधण्यावर भर द्यावा लागेल.'ग्लोबल व्हिलेज' झाले आहे, त्यात महाराष्ट्र चांगल्या प्रकारे जोडला गेलेला आहे. ही राज्यासाठी जमेची बाजू आहे. मात्र जगात 'कायद्याचे राज्य' संपुष्टात येत चालले आहे आणि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या म्हणीप्रमाणे बलाढ्य देशांचे वर्तन सुरु आहे. आज ना उद्या याची झळ आपल्या राज्याच्या दारापर्यंत येऊ शकते. विकासाचे मनसुबे रचताना या धोक्यांच्या बाबतीत सजगता असली पाहिजे.काही परकी शक्तींना भारताला यशस्वी होवूच द्यायचे नाहीये. अलीकडच्या दिल्लीतील 'रायसीना डायलॅाग' मध्ये अमेरिकेचे उपविदेश सचिव क्रिस्टोफर लॅंडाऊ, यांनी जाहीरपणे सांगितले की, चीनच्या बाबतीत अमेरिकेकडून झालेली चूक (चायना मिस्टेक) ते भारताच्या बाबतीत होऊ देणार नाहीत, भारताला आपला स्पर्धक बनू देणार नाहीत. अर्थशास्त्रज्ञ ज्याला 'मिडिल इन्कम ट्रॅप' म्हणतात त्यात भारताला अडकवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असणार आहे, हे त्यातून उघड होते. 'मिडिल इन्कम ट्रॅप'चा हा चक्रव्यूह महाराष्ट्राभोवती आवळला जाऊ शकतो. तो कसा भेदायचा याची रणनीतिदेखील आखली पाहिजे.

प्रतिगामित्वाचा धोका

एकीकडे राज्य सरकार 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' या संकल्पनेला कटिबद्ध दिसत असताना दुसऱ्या बाजूला साम्प्रदायिकता आणि जातिवाद वेगाने पसरविण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो आहे. आर्थिक विकासाकरता आखलेली उदात्त धोरणे अशा प्रतिगामी विचारांच्या विळख्यातील समाजात कितपत यशस्वी होतील याविषयी शंका आहे. समाजात विद्वेष पसरवण्याच्या कृतींना कणखर विरोध करायला हवा.परदेशी शक्ती आपले दुष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानासंबंधांतील निर्बंध लादत राहतील हे स्पष्ट आहे. त्यांनी प्रगत तंत्रज्ञान देण्याचे नाकारल्यावर चीनने जसे स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित केले, तशीच क्षमता राज्यात विकसित करावी लागेल. त्याकरीता, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाऐवजी राजरोसपणे अंधश्रद्धा आणि छद्मविज्ञानाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणारे 'आयआयटी','आयआयएस'सारख्या प्रथितयश संस्थेतील वैज्ञानिक व अभियंते यांचा वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ हा विकासाचा संकल्प आणि त्या संदर्भातल्या योजना राज्याच्या प्रगतीला गतिमान करतील हे निश्चितच आहे. मात्र ते करत असताना ज्या संभाव्य अडचणी दिसत आहेत त्याबाबत सरकारमधील आणि समाजातील नेते गांभीर्याने विचार करतील व राज्याला योग्य दिशा देतील, अशी आशा बाळगूया. 