Premium|Drought 2026: दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो? त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?

जून पूर्ण कोरडा गेल्यावर जुलैमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली पण त्यानंतर परत ऑगस्टच्या ऐन काळात दडी दिली. आता राज्यात अनेक ठिकाणी अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस तर झाला आहेच पण दुष्काळसदृश्य स्थिती निर्माण झाल्याचंही दिसतंय. सरकार दुष्काळ जाहीर करत नाही, त्यामुळे टीका होतेय. पण दुष्काळ केव्हा जाहीर करता येतो, त्यासाठी शासनाने कोणते निकष दिलेले आहेत? केवळ कमी पाऊस आणि कोरड्या जमिनी यावर दुष्काळ मापला जातो का? एल निनो मुळे दुष्काळाचं संकट ओढवलं आहे का? सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या लेखातून. .ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये राज्यातील अनेक भागांत पावसाने चांगलीच ओढ दिली आणि त्यामुळे खरीपाच्या पिकांवर मोठा परिणाम झाला. १४ सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात १७.५% पावसाची तूट नोंदली गेली होती. मराठवाड्यात परिस्थिती अधिक बिकट आहे. महाराष्ट्रातील १९ जिल्ह्यांतील ८३ तालुक्यांमध्ये दीर्घकाळ पाऊस पडला नसल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे; मात्र राज्य सरकारने अद्याप या तालुक्यांना अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित केलेले नाही.मधला बराच काळ पावसाचा खंड पडल्याने पिकांवर ताण निर्माण झालाय. मराठवाड्यातील काही भागांत सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, मका या पिकांवर दुष्काळाचा प्रभाव दिसू लागला आहे. .मान्सूनमध्ये ‘ब्रेक’, डीप डिप्रेशन असे शब्द आपण सध्या ऐकतोय. पण त्याचा अर्थ काय? “मान्सूनमध्ये Active आणि Break असे टप्पे येत असतात. मान्सून ट्रफ उत्तरेकडे, हिमालयाच्या पायथ्याकडे सरकला की मध्य भारतातील अनेक भागांमध्ये पावसाची सक्रियता कमी होऊ शकते. त्यामुळे एका भागात पाऊस किंवा पूरस्थिती असताना दुसऱ्या भागात पावसाची उघडीप असू शकते.” सध्या महाराष्ट्रात पाऊस नाही पण बिहारमध्ये पूर आलाय. ते याचमुळे. परस्परविरोधी वाटलं तरीही मान्सून रचनेच्या दृष्टीने हे शक्य आहे..जलसाठ्याचीही चिंता!२० सप्टेंबरपर्यंत "मराठवाड्यातील धरणे व जलाशयांमधील एकूण पाणीसाठा... सुमारे ४६.१९% असल्याचं काही अहवालात कळलं आहे. पाणी नसल्याने टँकरचं प्रमाणही वाढलं आहे. पिकांसोबतचपिण्याचे पाणीजनावरांसाठी पाणीचाराग्रामीण रोजगारया सगळ्याच गोष्टींचा प्रश्न आहे. .एल निनोमुळे ही दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालीय का?एल निनो २०२६मध्ये El Niño विकसित झाला आहे आणि जुलैमध्ये तो moderate स्तरावर पोहोचला होता, अशी माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या उत्तरात मिळते. या माहितीला IMDचा आधार आहे. सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की भारतातील पावसावर El Niñoचा प्रभाव असू शकतो, पण त्याचा परिणाम फक्त El Niñoवर अवलंबून नसतो; समुद्र-वातावरणातील इतर घटकही महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे एल निनो मुळे पावसाचे प्रमाण कमी होऊन दुष्काळसदृश्य परिस्थिती झाली आहे. .'या' जिल्ह्यांना सगळ्यात जास्त भीती जळगाव अहिल्यानगर नाशिक धुळे बुलढाणा अकोला अमरावती वाशीम वर्धा नागपूर बीड छत्रपती संभाजीनगर धाराशिव परभणी जालना पुणे सोलापूर सातारा सांगली.Premium|El Nino and Drought in India : एल निनो म्हणजे नेहमीच दुष्काळ नाही; पावसामागील विज्ञान समजून घ्या.संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झालेला नाही.शासन अजून पाऊस, पिकांची स्थिती, जलसाठा आणि आणि इतर निकषांच्या आधारे परिस्थितीचं मूल्यांकन करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ सप्टेंबरला सांगितलं होतं की, ५ ऑक्टोबरनंतर पीक नुकसानीचं सर्वेक्षण सुरू होईल पण तो निर्णय बदलून २३ सप्टेंबरपासूनच पीक नुकसान पाहणी व पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दुष्काळाबाबतची पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढली जाणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. .Premium|Study Room : हिंदी महासागरातील IOD म्हणजे काय? मान्सूनवर त्याचा परिणाम कसा होतो?.मात्र दुष्काळ जाहीर होण्यासाठी कोणते निकष लावले जातात?महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केवळ पाऊस कमी पडला आहे का, एवढाच एक निकष पाहिला जात नाही. शासनाच्या दुष्काळ मूल्यांकन पद्धतीत पर्जन्यमान, शेतीची स्थिती, वनस्पती निर्देशांक, जमिनीतील ओलावा आणि पाण्याची उपलब्धता अशा अनेक बाबींचा एकत्रित विचार केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या २८ जून २०१८ च्या शासन निर्णयात ही सुधारित पद्धत स्पष्ट केली आहे. .महाराष्ट्रात दुष्काळ ठरवताना मुख्यतः हे निकष पाहिले जातात१. पावसाची स्थिती — Rainfallपहिल्या टप्प्यात पावसाशी संबंधित अनिवार्य निकष तपासले जातात. ठरावीक पातळीवरील पावसाची तूट किंवा दीर्घ पर्जन्यखंड आढळल्यास 'Drought Trigger 1' लागू होतो. त्यानंतरच पुढील प्रभावदर्शक निकषांचा विचार केला जातो. पाऊस किती झाला? त्याचे वितरण कसे झाले? पावसात मोठे खंड किंवा dry spell आहेत का? सामान्य पावसाच्या तुलनेत किती तूट आहे?म्हणजे फक्त एकूण पाऊस कमी आहे की नाही एवढ्यावर निर्णय होत नाही; पावसाचे वितरण आणि कालावधीही महत्त्वाचा असतो. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या मूल्यांकन पद्धतीत rainfall-related indicators महत्त्वाचे आहेत. .एखाद्या भागात हंगामाचा पाऊस आकडेवारीत कमी नसला तरी तो कमी कालावधीत एकवटला आणि त्यानंतर मोठा खंड पडला, तर त्याचा पिकांना अपेक्षित फायदा होत नाही. त्यामुळे केवळ हंगामी पर्जन्यमान पाहून परिस्थिती समजून घेता येत नाही; पावसाचे वितरण आणि पावसातील खंडही महत्त्वाचे असतात. उदा. एखाद्या ठिकाणी २०० मिमी पाऊस पडला पण तो फक्त २ दिवस पडला. बाकीचे दिवस कोरडे गेले तर मग त्या दोन दिवसांतल्या पावसाचा शेतीला तितकासा फायदा होत नाही. सलग काही दिवस एका लयीत पाऊस पडला तर तो पिकासाठीसुद्धा उपयोगी ठरतो.”.२. पिकांची पेरणी - Crop Situationखरीपासाठी ऑगस्टअखेर प्रत्यक्ष पेरणीचे क्षेत्र सामान्य क्षेत्राच्या तुलनेत किती आहे, हे पाहिले जाते.८५% किंवा त्यापेक्षा कमी → मध्यम दुष्काळाची स्थिती सूचित५०% पेक्षा कमी → गंभीर दुष्काळाची स्थिती सूचितरब्बीसाठी डिसेंबरअखेर पेरणीची स्थिती पाहिली जाते. .Premium|El Nino Climate Change : उशिराचा पाऊस... नियोजनाचा सांगावा .३. पिकांची/वनस्पतींची स्थिती — Remote Sensingउपग्रहांच्या माध्यमातून NDVI, NDWI आणि VCI यांसारखे निर्देशांक पाहिले जातात. यामुळे पिके आणि वनस्पतींची स्थिती सामान्य आहे की तणावाखाली आहे, हे समजते.उदा. NDVI/NDWI deviation: >-२०% → सामान्य -२० ते -३०% → मध्यम दुष्काळ <-३०% → गंभीर दुष्काळVCI मध्येही स्वतंत्र वर्गवारी आहे. .४. जमिनीतील ओलावा - Soil MoistureMoisture Adequacy Index (MAI) पाहिला जातो. सुधारित निकषांनुसार:७६-१०० % → दुष्काळ नाही५१-७५% → मध्यम/माइल्ड स्थिती०-५०% → गंभीर स्थिती५. भूजल आणि पाण्याची स्थिती — Hydrological Indicators.भूजलाची पातळी, जलस्रोतांची उपलब्धता इत्यादींचाही विचार केला जातो. महाराष्ट्राच्या दुष्काळ मूल्यांकन पद्धतीत hydrological indicators समाविष्ट आहेत.मग दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय कसा होतो?इथे महत्त्वाची गोष्ट आहे - एकच निकष पूर्ण झाला म्हणून लगेच तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित होत नाही.महाराष्ट्राच्या पद्धतीत विविध impact indicators मधून खराब स्थिती दाखवणारे संकेतक निवडले जातात. त्यानंतर त्यांच्या तीव्रतेच्या आधारे दुष्काळाची स्थिती ठरवली जाते. पुढच्या टप्प्यात Ground Truthing म्हणजे प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पाहणी केली जाते..या प्रत्यक्ष पाहणीत:पीक नुकसान ३३% पेक्षा जास्त आढळल्यास गाव दुष्काळग्रस्त घोषित होण्यास पात्र ठरू शकते.५०% पेक्षा जास्त पीक नुकसान असल्यास दुष्काळाची तीव्रता गंभीर मानली जाते. .पाऊस अचानक का थांबतो? मान्सूनमध्ये ‘ब्रेक’, डीप डिप्रेशन असे शब्द आपण सध्या ऐकतोय. पण त्याचा अर्थ काय? हे समजून घेण्यासाठी मान्सून ट्रफ समजणं गरजेचं आहे. मान्सूनमध्ये Active आणि Break असे टप्पे येत असतात. मान्सून ट्रफ उत्तरेकडे, हिमालयाच्या पायथ्याकडे सरकला की मध्य भारतातील अनेक भागांमध्ये पावसाची सक्रियता कमी होऊ शकते. त्यामुळे एका भागात पाऊस किंवा पूरस्थिती असताना दुसऱ्या भागात पावसाची उघडीप असू शकते.” सध्या महाराष्ट्रात पाऊस नाही पण बिहारमध्ये पूर आलाय. ते याचमुळे. परस्परविरोधी वाटलं तरीही मान्सून रचनेच्या दृष्टीने हे शक्य आहे. .दुष्काळाची परिस्थिती आली तर शेतकऱ्यांनी काय करावे? दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी आधी त्याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. सरकारने ते करणं गरजेचं आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना देणं गरजेचं आहे. या सूचना हवामान, पीक, खते या सगळ्यासंबंधी मार्गदर्शन करणारे असले पाहिजे. कमी पावसाच्या काळात पीक निवड महत्त्वाचीकमी पावसाच्या परिस्थितीत कमी कालावधीची आणि कमी पाण्यात येणारी पिके निवडणे अशावेळी उपयोगाचे ठरते. ज्वारी, बाजरी, काही कडधान्ये आणि भरडधान्ये यांसारख्या पिकांचा पर्याय लक्षात घेता येतो. पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत विविधता आणणेही गरजेचे आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि स्थानिक हवामाननुसार पिक निवड करणं गरजेचं आहे.. शेवटी सांगायचं तर दुष्काळ = कमी पाऊस एवढेच समीकरण नाही.पाऊस + पेरणी + पिकांची अवस्था + जमिनीतील ओलावा + भूजल/पाणीसाठे + उपग्रहातून मिळणारी माहिती + प्रत्यक्ष पीक नुकसानया सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून दुष्काळाची तीव्रता ठरवली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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