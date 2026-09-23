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Premium|Drought 2026: दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो? त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?

Maharashtra Rainfall Crisis: दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सरकार कोणते निकष लावते? महाराष्ट्रात कोणत्या निकषांवर दुष्काळ जाहीर होईल? आता येणारा पाऊस परतीचा आहे का?
Rain Break to Deep Depression

Maharashtra Drought

E sakal

स्वाती केतकर-पंडित
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जून पूर्ण कोरडा गेल्यावर जुलैमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली पण त्यानंतर परत ऑगस्टच्या ऐन काळात दडी दिली. आता राज्यात अनेक ठिकाणी अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस तर झाला आहेच पण दुष्काळसदृश्य स्थिती निर्माण झाल्याचंही दिसतंय.

सरकार दुष्काळ जाहीर करत नाही, त्यामुळे टीका होतेय. पण दुष्काळ केव्हा जाहीर करता येतो, त्यासाठी शासनाने कोणते निकष दिलेले आहेत?

केवळ कमी पाऊस आणि कोरड्या जमिनी यावर दुष्काळ मापला जातो का? एल निनो मुळे दुष्काळाचं संकट ओढवलं आहे का?

सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या लेखातून.

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