Premium|Maharashtra Drought : कोरडं शिवार... अश्रूंचे फुटले बांध

अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, धाराशीव, बीड या सहा जिल्ह्यांतल्या विशेषतः पूर्व भागातल्या जमिनीची परिस्थिती भीषण आहे. इथली जमीन कोरडीठाक पडते आहे. धुळे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुण्याचा पूर्व भाग, जालना या पाच जिल्ह्यांमधल्या जमिनीतला कोरडेपणाही धोकादायक परिस्थितीला पोहोचला आहे. कोरड्या शिवारांत फक्त अश्रूंचेच बांध फुटले आहेत...दुष्काळ नैसर्गिक संकट आहे. ते अन्य संकटांपेक्षा वेगळे आहे. कारण, या संकटाची सुरुवात संथ होते आणि महिनोन् महिने किंवा अगदी काही वर्षे ते विस्तारत जाते. व्यापक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होतो. (तुलनेने) व्यवस्थांची हानी कमी होते. हे हळूहळू येणारे अरिष्ट आहे. दुष्काळाचा सामना व्यवस्थित केला, तर समाजावर होणारे दुष्परिणाम कमी करता येतात. या संकटाने विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पावसाची तूट, कोरडा कालावधी, भूजलाचे घटते प्रमाण, कोरड्या विहिरी, धरणाच्या पाणीसाठ्यातील तूट, पिकांची खुंटलेली वाढ दुष्काळाची चाहूल देतात...’महाराष्ट्र सरकारच्या २०२३च्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन नियोजनातील दुष्काळ प्रकरणाची सुरुवात या तपशिलाने होते. दुष्काळाचा मुकाबला कसा करायचा, याचं सारं स्पष्टीकरण नियोजनात आहे. हवामानशास्त्रीय माहिती, जलशास्त्र, कृषी, पिकांच्या वाढीची दूरसंवेदनाद्वारे तपासणी आणि सामाजिक-आर्थिक माहिती अशा स्वरूपाच्या माहितीच्या संकलनातून दुष्काळाचा अंदाज घेता येतो आणि त्यानुसार पावलं उचलता येतात. त्यासाठी स्थापन करावयाच्या समित्या, त्यांची कामाची पद्धती असं सगळं विवरण महाराष्ट्राच्या या नियोजनात आहे. .हा झाला नियोजनाचा भाग.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २३ सप्टेंबरला मराठवाड्यात दुष्काळाची पाहणी करायला गेले, तेव्हा लातूर जिल्ह्यातल्या निलंगा तालुक्यात जाऊ गावातील बाबामियाँ पटेल या शेतकऱ्याला अश्रू आवरले नाहीत. कोरड्याठाक बांधावर पटेल यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. ‘‘आजचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही तीव्र आहे. लाख रुपये दिले, तरी नुकसान भरून निघणार नाही,’’ असं सांगत पटेल मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर डोकं ठेवून ढसाढसा रडले. हे अश्रू पटेल यांचेच नव्हते. ते महाराष्ट्रातल्या जवळपास सत्तर टक्के शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करत होते. सप्टेंबर संपतो आहे. आता जून-जुलैशिवाय पाऊस नसेल. ऑक्टोबर ते जून असे तब्बल नऊ महिने कोरड्या शेतातल्या वाळलेल्या पिकाच्या बळावर कसे काढायचे, हा जीवनमरणाचा प्रश्न या अश्रूंमध्ये आहे.पटेल यांचे अश्रू हे आजचं वास्तव आहे.पुन्हा एकदा दुष्काळमहाराष्ट्र गंभीर अशा दुष्काळात पुन्हा एकदा लोटला गेला आहे. आपत्ती निवारण नियोजनात जे जे मुद्दे दिले आहेत, ते सारे आजच्या परिस्थितीला लागू पडत आहेत. महाराष्ट्रात १ जुलै ते १९ सप्टेंबर २०२६ अखेर किमान दोन ते तीन आठवडे पावसाचा थेंबही पडला नाही, असं महालनोबीस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्रानं उपग्रहांद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांमध्ये स्पष्ट दिसतं. महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातही ही स्थिती आहे. सप्टेंबरमध्ये कोरड्या दिवसांची संख्या सर्वाधिक आहे. याचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर झाला. जमिनीतला ओलावा घटला. गेल्या दहा वर्षांतल्या (२०१६ ते २०२६) सरासरीपेक्षा यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्रातली जमीन सर्वाधिक कोरडी आहे. जमिनीवरचा ओलावाही पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा घटला आहे.पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणारअहिल्यानगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, धाराशीव, बीड या सहा जिल्ह्यांतल्या विशेषतः पूर्व भागातल्या जमिनीची परिस्थिती भीषण आहे. इथली जमीन कोरडीठाक पडते आहे. धुळे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुण्याचा पूर्व भाग, जालना या पाच जिल्ह्यांमधल्या जमिनीतला कोरडेपणाही धोकादायक परिस्थितीला पोहोचला आहे. संपूर्ण मराठवाड्याचा विचार केला, तर यंदाच्या मोसमात सरासरी ५० दिवस समाधानकारक पाऊस झालाच नाही. लातूरमध्ये पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे ४९.८२ टक्के झाला. धाराशिवमध्ये ५६.०३ टक्के, परभणीत ५५.२६ टक्के, बीडमध्ये ५८.५२ टक्के पाऊस झाला आहे.यंदाचा जवळपास संपलेला पावसाळा पाहता ही आकडेवारी येत्या काळात सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही. याचा अर्थ, या भागातली पिण्याच्या पाण्याची टंचाई येत्या काळात झपाट्याने वाढत जाणार आहे. दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत जाणार असल्याचं ही आकडेवारी सांगत आहे..Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.असमान पाऊसमानयंदाच्या दुष्काळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही परिस्थिती सरसकट सगळीकडं समान नाही. एकाच जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागात असमान पाऊसमान आहे. त्यामुळं, पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, सातारा, लातूर, धाराशीव अशा जिल्ह्यांमध्ये काही तालुके दुष्काळात होरपळत असतील, तर अन्यत्र दुष्काळाच्या तुलनेनं कमी झळा असतील. २२ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात मोसमी पाऊस सरासरी पेक्षा १७ टक्के कमी होता; मात्र मराठवाड्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या सरासरीच्या पन्नास टक्केही पाऊस झालेला नाही. अगदी शेजारी-शेजारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही ही अवस्था आहे. सांगलीतल्या पावसाची तूट २४ टक्के आहे, तर नजिकच्या सोलापूर जिल्ह्यातली तब्बल ५७ टक्के आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातली तूट ११ टक्के आहे. असमान पाऊसमानावर उपाययोजना करणं, हे येत्या काळातलं एक मोठं आव्हान असणार आहे. विशेष म्हणजे, मागच्याच वर्षी बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला होता. अर्थातच, हा पाऊसही असमान होता. त्यामुळं, विदर्भात सरासरीपेक्षा १४ टक्के पाऊस गेल्या वर्षी अधिक होऊनही सरसकट विदर्भात पाऊसमान समान राहिल्याचं चित्र नव्हतं. जिथं पाऊस कमी होता, तिथं यावर्षी आणखी घटला आहे. तीच परिस्थिती मराठवाड्यात दिसते आहे. मागच्या वर्षी सरासरीपेक्षा तेरा टक्के पाऊस अधिक होऊनही यंदा मराठवाडा दुष्काळात होरपळणार आहे. एखाद्या वर्षी जास्त पाऊस झाला, म्हणून पाण्याची परिस्थिती सुधारत नाही, याचा यापेक्षा पक्का पुरावा दुसरा नकोच.भूजलाचा मोठा प्रश्नअसमान पाऊसमान आणि कोरडी जमीन यामुळं भूजलाची मोठा प्रश्न येत्या काळात ‘आ’ वासून उभा राहणार आहे. भूजल पुनर्भरण कागदोपत्री असल्याचं महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात सहजासहजी दिसतं. सरकारी योजनांचा भाग म्हणून भूजल पुनर्भरणाचा गाजावाजा होतो. प्रत्यक्षात त्याचं गांभीर्य ना अंमलबजावणी करणाऱ्यांना आहे ना लाभार्थ्यांना. नैसर्गिक पुनर्भरण वगळता मानवी प्रयत्नांनी पुनर्भरणाकडं होणारं अक्षम्य दुर्लक्ष दुष्काळी परिस्थितीत ठळकपणानं लक्षात येतं. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात हे दुर्लक्ष आहे. महाराष्ट्रातल्या आठ तालुक्यांत भूजलाचा अतिउपसा झाला आहे. सात तालुक्यात धोकादायक उपसा झाला आहे आणि ४१ तालुक्यांत भूजल उपसा धोकादायक स्थितीपर्यंत पोहोचतो आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्थेची २०२४ची आहे. १९७२चा दुष्काळ अनुभवल्यानंतर महाराष्ट्रानं भूजलाकडं जितकं काळजीपूर्वक लक्ष द्यायला हवं होतं, तितकं ते कधीच दिलं गेलेलं नाही. यावर्षी या दुर्लक्षाची किंमत लाखो लोकांना मोजावी लागेल, असं आजचं चित्र आहे.पॅकेज उत्तर नव्हेबरं, महाराष्ट्राला दुष्काळी परिस्थिती नवी नाही. खुद्द फडणवीस यांनी २०१४मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून कारभार हाती घेतला, तेव्हा दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा केली होती. २०२४मध्ये जास्त पाऊस झालेल्या मराठवाड्यात २०२३मध्ये १५ जिल्ह्यांतले ४० तालुके दुष्काळग्रस्त होते. राज्यभर २२.६६ लाख हेक्टर बाधित झाले होते. म्हणजे गेल्या बारा वर्षांतल्या दुष्काळमुक्तीच्या उपाययोजनांमध्ये जरूर काही त्रुटी राहिल्या आहेत. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून दुष्काळाकडे न पाहता या त्रुटींवर मार्ग शोधावे लागतील. पाऊस हवा तेव्हा हवा तितका हवा तिथं पाडणं किमान आज तरी तंत्रज्ञानानं सहजसाध्य नाही. उद्या ते कदाचित शक्य होईलही. मात्र, तोपर्यंत नियोजनपूर्वक काम करावंच लागणार आहे. केवळ कागदोपत्री आपत्ती निवारणात दुष्काळाचं उत्तम वर्णन करून भागणार नाही. कारण, या संकटाचे परिणाम महाराष्ट्राची आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक ताकद क्षीण करणारे ठरू शकतात. अन्न धान्याची टंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई, मानवी स्थलांतर, त्यातून निर्माण होणारे शहरांमधले नागरीकरणाचे प्रश्न, शिक्षणाची आबाळ, बेरोजगारी वाढण्याचा धोका अशा अनेक शक्यता घेऊन दुष्काळ पुढं सरकत असतो. या साऱ्यांवर केवळ पॅकेज उतारा असणार नाही. राजकीय गणितांमध्ये पॅकेज शब्दाला महत्त्व आहे. तथापि, कुठल्या पॅकेजमुळं कुठल्या घटकाचा प्रश्न निकालात निघाला, याचं उत्तर कधी मिळत नाही. मात्र, चर्चेत फक्त पॅकेज राहतं..दीर्घकालीन व्यवस्थापन कधी?बदलतं हवामान लक्षात घेऊन दीर्घकालीन पाणी व्यवस्थापन कधी होणार, हा महाराष्ट्रासमोरचा कळीचा प्रश्न आहे. पीक व्यवस्थापन, भूजल पूनर्भरण, सिंचन क्षमता विकास आदी गोष्टी या प्रश्नाच्या उत्तरात दडलेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं दुष्काळी भागाचा दौरा करून स्वतःच्या डोळ्यांनी परिस्थिती समजावून घेतली याचं जरूर स्वागत आहे. त्याचवेळी, कागदावर असलेल्या व्यवस्थापनाच्या योजना जमिनीवर उतरवण्यासाठी कठोरपणानं त्यांनाच काम करावं लागेल, याचीही नोंद असावी. तत्कालिक अडचणी सोडवतानाच दीर्घकालीन दृष्टिकोन महाराष्ट्रानं समोर ठेवण्याची ही वेळ आहे. ती गमावता कामा नये. अन्यथा, नियोजनाच्या गमजा होतील आणि पिढ्यान् पिढ्या लाखो नागरिक दुष्काळात होरपळतच राहतील.यंदाच्या दुष्काळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही परिस्थिती सरसकट सगळीकडं समान नाही. एकाच जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागात असमान पाऊसमान आहे. त्यामुळं, पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, सातारा, लातूर, धाराशीव अशा जिल्ह्यांमध्ये काही तालुके दुष्काळात होरपळत असतील, तर अन्यत्र दुष्काळाच्या तुलनेनं कमी झळा असतील. २२ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात मोसमी पाऊस सरासरी पेक्षा १७ टक्के कमी होता; मात्र मराठवाड्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या सरासरीच्या पन्नास टक्केही पाऊस झालेला नाही. अगदी शेजारी-शेजारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही ही अवस्था आहे. सांगलीतल्या पावसाची तूट २४ टक्के आहे, तर नजिकच्या सोलापूर जिल्ह्यातली तब्बल ५७ टक्के आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातली तूट ११ टक्के आहे. असमान पाऊसमानावर उपाययोजना करणं, हे येत्या काळातलं एक मोठं आव्हान असणार आहे. विशेष म्हणजे, मागच्याच वर्षी बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला होता. अर्थातच, हा पाऊसही असमान होता. त्यामुळं, विदर्भात सरासरीपेक्षा १४ टक्के पाऊस गेल्या वर्षी अधिक होऊनही सरसकट विदर्भात पाऊसमान समान राहिल्याचं चित्र नव्हतं. जिथं पाऊस कमी होता, तिथं यावर्षी आणखी घटला आहे. तीच परिस्थिती मराठवाड्यात दिसते आहे. मागच्या वर्षी सरासरीपेक्षा तेरा टक्के पाऊस अधिक होऊनही यंदा मराठवाडा दुष्काळात होरपळणार आहे. एखाद्या वर्षी जास्त पाऊस झाला, म्हणून पाण्याची परिस्थिती सुधारत नाही, याचा यापेक्षा पक्का पुरावा दुसरा नकोच.भूजलाचा मोठा प्रश्नअसमान पाऊसमान आणि कोरडी जमीन यामुळं भूजलाची मोठा प्रश्न येत्या काळात ‘आ’ वासून उभा राहणार आहे. भूजल पुनर्भरण कागदोपत्री असल्याचं महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात सहजासहजी दिसतं. सरकारी योजनांचा भाग म्हणून भूजल पुनर्भरणाचा गाजावाजा होतो. प्रत्यक्षात त्याचं गांभीर्य ना अंमलबजावणी करणाऱ्यांना आहे ना लाभार्थ्यांना. नैसर्गिक पुनर्भरण वगळता मानवी प्रयत्नांनी पुनर्भरणाकडं होणारं अक्षम्य दुर्लक्ष दुष्काळी परिस्थितीत ठळकपणानं लक्षात येतं. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात हे दुर्लक्ष आहे. महाराष्ट्रातल्या आठ तालुक्यांत भूजलाचा अतिउपसा झाला आहे. सात तालुक्यात धोकादायक उपसा झाला आहे आणि ४१ तालुक्यांत भूजल उपसा धोकादायक स्थितीपर्यंत पोहोचतो आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्थेची २०२४ची आहे. १९७२चा दुष्काळ अनुभवल्यानंतर महाराष्ट्रानं भूजलाकडं जितकं काळजीपूर्वक लक्ष द्यायला हवं होतं, तितकं ते कधीच दिलं गेलेलं नाही. यावर्षी या दुर्लक्षाची किंमत लाखो लोकांना मोजावी लागेल, असं आजचं चित्र आहे..Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.पॅकेज उत्तर नव्हेबरं, महाराष्ट्राला दुष्काळी परिस्थिती नवी नाही. खुद्द फडणवीस यांनी २०१४मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून कारभार हाती घेतला, तेव्हा दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा केली होती. २०२४मध्ये जास्त पाऊस झालेल्या मराठवाड्यात २०२३मध्ये १५ जिल्ह्यांतले ४० तालुके दुष्काळग्रस्त होते. राज्यभर २२.६६ लाख हेक्टर बाधित झाले होते. म्हणजे गेल्या बारा वर्षांतल्या दुष्काळमुक्तीच्या उपाययोजनांमध्ये जरूर काही त्रुटी राहिल्या आहेत. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून दुष्काळाकडे न पाहता या त्रुटींवर मार्ग शोधावे लागतील. पाऊस हवा तेव्हा हवा तितका हवा तिथं पाडणं किमान आज तरी तंत्रज्ञानानं सहजसाध्य नाही. उद्या ते कदाचित शक्य होईलही. मात्र, तोपर्यंत नियोजनपूर्वक काम करावंच लागणार आहे. केवळ कागदोपत्री आपत्ती निवारणात दुष्काळाचं उत्तम वर्णन करून भागणार नाही. कारण, या संकटाचे परिणाम महाराष्ट्राची आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक ताकद क्षीण करणारे ठरू शकतात. अन्न धान्याची टंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई, मानवी स्थलांतर, त्यातून निर्माण होणारे शहरांमधले नागरीकरणाचे प्रश्न, शिक्षणाची आबाळ, बेरोजगारी वाढण्याचा धोका अशा अनेक शक्यता घेऊन दुष्काळ पुढं सरकत असतो. या साऱ्यांवर केवळ पॅकेज उतारा असणार नाही. राजकीय गणितांमध्ये पॅकेज शब्दाला महत्त्व आहे. तथापि, कुठल्या पॅकेजमुळं कुठल्या घटकाचा प्रश्न निकालात निघाला, याचं उत्तर कधी मिळत नाही. मात्र, चर्चेत फक्त पॅकेज राहतं.दीर्घकालीन व्यवस्थापन कधी?बदलतं हवामान लक्षात घेऊन दीर्घकालीन पाणी व्यवस्थापन कधी होणार, हा महाराष्ट्रासमोरचा कळीचा प्रश्न आहे. पीक व्यवस्थापन, भूजल पूनर्भरण, सिंचन क्षमता विकास आदी गोष्टी या प्रश्नाच्या उत्तरात दडलेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं दुष्काळी भागाचा दौरा करून स्वतःच्या डोळ्यांनी परिस्थिती समजावून घेतली याचं जरूर स्वागत आहे. त्याचवेळी, कागदावर असलेल्या व्यवस्थापनाच्या योजना जमिनीवर उतरवण्यासाठी कठोरपणानं त्यांनाच काम करावं लागेल, याचीही नोंद असावी. तत्कालिक अडचणी सोडवतानाच दीर्घकालीन दृष्टिकोन महाराष्ट्रानं समोर ठेवण्याची ही वेळ आहे. ती गमावता कामा नये. अन्यथा, नियोजनाच्या गमजा होतील आणि पिढ्यान् पिढ्या लाखो नागरिक दुष्काळात होरपळतच राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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