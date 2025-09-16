Premium| Maratha Reservation Controversy: मराठा आंदोलनाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटात रस्सीखेच?

अॅड. श्रीनिवास बिक्कडमराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने या प्रश्नावर तोडगा काढणारा शासननिर्णय काढला. मराठा समाजातील अनेक अभ्यासक या निर्णयाचा फायदा होणार नसल्याचे सांगत आहेत, तर ओबीसी समाजातही या निर्णयाबाबत संभ्रम आहे. लक्ष्मण हाके या निर्णयाची होळी करत आहेत, तर बबनराव तायवडे मात्र स्वागत करत आहेत. राज्यात हा संभ्रम निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे राज्य सरकारची आहे. .मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रचंड आंदोलनाने देशाची आर्थिक राजधानी ठप्प झाली. आझाद मैदानासह संपूर्ण दक्षिण मुंबईत आलेल्या मराठा वादळाने हादरलेल्या सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करत त्यासंबंधीचा शासन निर्णयाचा आदेश (जीआर) काढला. सातारा गॅझेट लागू करणे, मराठा कुणबी एकच आहेत, याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला वेळ दिला. मनोज जरांगे पाटलांनी ‘राजे हो आपण जिंकलो’ असे म्हणत राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हाताने लिंबाचा रस पिऊन उपोषण सोडले. राज्यभरात मराठा बांधवांनी गुलाल उधळत एकच जल्लोष केला. .पण त्याचवेळी काही मराठा अभ्यासक हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या जीआरचा काही फायदा होणार नाही असे सांगत आहेत, त्यामुळे एक संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. जर मराठा समाजातील लाखो लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले, तर ते सरळ ओबीसी आरक्षणाचे हक्कदार होणार. याचा अर्थ ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाज वाटेकरी होणार. पण तरीही मुख्यमंत्री ठामपणे सांगतात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. जरांगे पाटील म्हणतात मराठवाड्यातील सर्व मराठे ओबीसीत जातील. ह्या दोन भूमिका परस्परविरोधी असून एकाचवेळी दोन्ही सत्य असू शकत नाहीत. म्हणजेच दोघांपैकी कुणीतरी खोटे बोलत आहे किंवा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे हे स्पष्ट आहे..मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह काही मंत्री सरकारने मराठा समाजाला न्याय दिला असून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे सांगत आहेत. मात्र दुसरीकडे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घालतात. भुजबळ वगळता मंत्रिमंडळातील ओबीसी समाजाचे इतर मंत्री काही बोलत नाहीत. आपल्याच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत असे सांगून या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरु आहे हे भुजबळ यांचे म्हणणे हे सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही, तर प्रचंड विरोधाभास आणि मतभेद असल्याचे दर्शवतात..मराठा, ओबीसी नेत्यांमध्येही संभ्रमहैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयावर फक्त सरकारमध्येच संभ्रमाची स्थिती आहे असे नाही तर मराठा आरक्षण चळवळीतील अभ्यासक आणि नेत्यांमध्येही मतभेद आहेत. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाज ओबीसी झाला आहे, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणतात. तर त्यांच्या या आंदोलनातील एक सहकारी अॅड. योगेश केदार याचा काही फायदा होणार नाही असे सांगतात. याशिवाय दीर्घ काळापासून मराठा आरक्षणाचा लढा लढणारे बाळासाहेब सराटे, विनोद पाटील यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना मात्र आरक्षणासाठी या शासन आदेशाचा काही उपयोग नाही असे वाटते. .अशीच संभ्रमाची आणि मतभेदाची परिस्थिती ओबीसी समाजाच्या चळवळींमध्येही आहे. ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांच्या म्हणण्यानुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाचा ओबीसी आरक्षणावर काही फरक पडणार नाही. दुसरीकडे लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांना वाटते की ओबीसी समाजाचे आरक्षण या निर्णयामुळे संपणार आहे. त्यांच्या हक्कात आता वाटेकरी निर्माण झाले आहेत. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणाचे काय होणार? आरक्षण मिळणार की नाही? मिळाले तर कोणत्या प्रवर्गातून मिळणार? समाजातील सर्वांना मिळणार की काही निवडक लोकाना? याबाबत संभ्रमाची परिस्थिती आहे..गुलालाने प्रश्न संपले की निर्माण झाले?मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी यापूर्वीही अनेक आंदोलने झाली. दिवंगत नेते सर्वश्री. अण्णासाहेब पाटील, विनायक मेटे यांनीही आरक्षणाच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने केली, लढा दिला. त्यानंतर या प्रश्नाने उचल खाल्ली आणि २०१६ मध्ये मराठा समाजाने अत्यंत शांततापूर्ण पद्धतीने लाखो लोकांच्या उपस्थितीत ५८ मूक मोर्चे काढून आरक्षणाच्या मागणीला बळ दिले. याचा परिणाम म्हणून ‘सारथी’सारखी संस्था स्थापन झाली. मराठा समाजाच्या मुलांना वसतिगृह, शुल्क परिपूर्ती अशा सवलती देऊन लढ्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला फारसे काही यश आले नाही, उलटपक्षी लढ्याची तीव्रता वाढतच गेली. विशेषतः शेती व रोजगाराचे प्रश्न गंभीर असलेल्या मराठवाड्यात जरांगे पाटलांकडे या लढ्याचे नेतृत्व आल्यानंतर निर्णायक लढ्याची सुरुवात झाली. .न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर मराठवाड्यात काही कुणबी नोंदी सापडल्या. अशा नोदीं सापडलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना ओबीसी समाजाची प्रमाणपत्र मिळू लागली, हे मोठे यश होते. पण आंदोलन सुरुच होते. गेल्या वर्षीही नवी मुंबईच्या वाशीमध्ये २६ जानेवारी २०२४ रोजी गुलाल उधळला गेला. पण सरकारने शब्द पाळला नाही त्यामुळे २९ ऑगस्ट रोजी पुन्हा जरांगे पाटलांना मुंबईत आंदोलन करावे लागले. पण ओबीसीतून आरक्षण मिळाले का? प्रश्न मार्गी लागला का? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. सरकार किंवा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे कार्यकर्ते कोणीही ते स्पष्टपणे दिलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा फसवणूक होईल का? याची भीती कायम आहे..सामाजिक सलोख्यावर मोठे संकटमराठा समाजाचा मनोज जरांगे पाटलांवर विश्वास आहे; पण सरकारवर अजिबात भरोसा नाही. कारण सरकारने यापूर्वीही वारंवार आश्वासने दिली, पण ती टिकवली नाहीत. ही अविश्वासाची दरीच मराठा समाजातली चीड वाढवत आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाला भीती आहे की त्यांच्या ऐतिहासिक संघर्षातून मिळवलेले आरक्षण आता वाटले जाईल. म्हणून ओबीसी नेते आक्रमक होत आहेत. या दोन्ही समाजातील अस्वस्थता, शंका आणि असुरक्षितता काही स्वार्थी राजकारण्यांना पोसणारी ठरत आहे. काही पुढारी जाणीवपूर्वक उग्र, प्रक्षोभक वक्तव्ये करत आहेत. ही वक्तव्ये समाजांमध्ये वैमनस्य वाढवतात, अविश्वास पसरवतात आणि एकतेला गालबोट लावतात. आरक्षणाचा गोंधळ सोडवण्याऐवजी वातावरण अधिकच दूषित करण्याचे काम हे लोक करत आहेत..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात की दोन्ही समाजात दरी निर्माण होऊ देणार नाही. पण मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला आणि संपलेला नाही, पण त्यावरून दोन मोठे समाज एकमेकांविरोधात उभे राहत आहेत. हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक सलोख्यालासमोरील सर्वात मोठे संकट आहे. सरकारने कायदेशीरित्या आरक्षणाचे शाश्वत समाधान काढले पाहिजे. तात्पुरते तोडगे, गॅझेट्स, शपथपत्रे, आणि तात्पुरती आश्वासने याने हा प्रश्न सुटणार नाही. उलट दोन्ही समाजात संभ्रम, अविश्वास आणि वैमनस्य वाढणार. हे थांबवणे हीच खरी राजकीय आणि सामाजिक जबाबदारी आहे, सरकारने ती योग्य रितीने पार पाडली नाही तर हा आरक्षणाचा गोंधळ मराठा व ओबीसी समाजात कायमचे तेढ निर्माण करेल. दोन्ही समाजात जी दरी निर्माण होईल ती पुढील पिढ्याही मिटवू शकणार नाहीत..संदेश देण्यासाठी लांबवलेले आंदोलनमनोज जरांगे यांनी चार महिन्यांपूर्वीच आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र सरकारने त्याकडे गंभीरतेने पाहिले नाही, उलट त्यांच्याशी संवाद साधण्याचेही टाळले. २६ जानेवारी २०२४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळला गेला नसल्यानेच आंदोलनाने पेट घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेत्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असावे असे दिसते. आश्वासन शिंदेंनी दिले आता जरांगेना त्यांनीच थांबवले पाहिजे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे असा भाजप नेत्यांचा सूर होता..आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी भाजप नेत्यांनी जरांगे यांच्यावर कठोर टीका केली. सरकारला आंदोलनाची तीव्रता लक्षात आली नव्हती, की जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. "आंदोलन तापू द्या, ओबीसी समाजावर मानसिक दबाव यावा, शेवटी त्यांच्याकडे आमच्याशिवाय पर्याय नाही," हा हिशेब सरकारने केला होता, अशीच शंका निर्माण होते. अन्यथा, पाच दिवस आंदोलन चालू देण्याऐवजी मागणी चार महिन्यांपूर्वीच मान्य करणे सरकारला सहज शक्य होते..सुरुवातीपासूनच भाजप नेते जरांगे पाटलांना कोण मदत करत आहे याचा शोध घेत असल्याचे सांगत होते. हा रोख उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या गटातील मंत्र्यांकडे होता, हे स्पष्ट दिसते. पण आंदोलन सोडवण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात भाजपचेच मंत्री पुढे होते. राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे यांनी आघाडी घेतली; राष्ट्रवादीचे माणिकराव कोकाटे सहभागी झाले; पण नेहमी अग्रस्थानी असणार उदय सामंत यावेळी मागे होते. हा योगायोग नसून ठरवून आखलेली रणनीती होती. .मराठा आरक्षणाचे श्रेय भाजपकडेच राहावे, मित्रपक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला ते मिळू नये, म्हणून आंदोलनाला चिघळू दिले गेले. शिवाय स्वतःच्याच लोकांकडून याचिका दाखल करून आंदोलकांवर दबाव आणण्याचा प्रयोगही सरकारने केला. एकंदरीत एकनाथ शिंदे यांना थोडे ही श्रेय मिळू नये आणि फक्त देवेंद्र फडणवीस हेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावू शकतात. 'देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री आहेत. आता शिंदेंचे नाही फडणवीसांचे चालणार,' हा संदेश देण्यासाठीच सरकारने पाच दिवस घेतले असे दिसते. 