Premium|Study Room : भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील बदल; आदर्शवादापासून सामरिक स्वायत्ततेपर्यंतचा प्रवास

भारताचे परराष्ट्र धोरण सुरुवातीला नैतिकता, आदर्शवाद आणि वसाहतवादविरोधी भूमिकेवर आधारित होते; परंतु कालांतराने ते अधिक वास्तववादी, बहुआयामी आणि राष्ट्रीय हितांवर केंद्रित झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर केवळ आर्थिक पुनर्बांधणीचे नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत स्वतःचे स्थान निश्चित करण्याचे मोठे आव्हान होते. शीतयुद्धाच्या द्विध्रुवीय जगात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे सोपे नव्हते. तरीही भारताने जागतिक न्याय, शांतता आणि सहअस्तित्व यांचा पुरस्कार करत स्वतःची दिशा ठरवली. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सुरुवातीचा दृष्टिकोन अत्यंत नैतिक होता; मात्र बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताने हळूहळू आपले धोरण पुनर्रचित केले. आजच्या बहुध्रुवीय व्यवस्थेत भारताचे परराष्ट्र धोरण सामरिक स्वायत्तता, बहुपक्षीय सहभाग आणि राष्ट्रीय हितसाधन या तिन्हींचा संतुलित संगम आहे. हा प्रवास भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील लवचिकता आणि दूरदृष्टी स्पष्टपणे दाखवतो..नेहरू कालखंड : आदर्शवाद, अलिप्ततावादी चळवळ आणि जागतिक नेतृत्वस्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण नेहरू यांच्या विचारसरणीने प्रभावित झाले होते. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नैतिक मूल्ये, शांतता आणि सहकार्य यांना प्राधान्य दिले. भारताने शीतयुद्धात कोणत्याही गटात सामील न होता अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले आणि या चळवळीच्या माध्यमातून तिसऱ्या जगातील देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. पंचशील तत्त्वांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला वैचारिक आधार दिला. या काळात भारताने कोरिया, व्हिएतनाम आणि सुएझ संकट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर मध्यस्थीची भूमिका बजावली, ज्यामुळे त्याची नैतिक प्रतिष्ठा वाढली. तथापि, या आदर्शवादी दृष्टिकोनात सामरिक वास्तवाचे पुरेसे भान नसल्याची टीका झाली. १९६२ च्या चीन-भारत युद्धाने भारताच्या सुरक्षाविषयक कमकुवतपणाला उजागर केले आणि परराष्ट्र धोरणात अधिक वास्तववादी दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित केली.शीतयुद्ध काळ : अलिप्ततेतून वास्तववादाकडे वाटचालशीतयुद्ध काळात भारताने अलिप्ततावादाची भूमिका कायम ठेवली असली, तरी प्रत्यक्षात भारताच्या धोरणात वास्तववादाचा प्रभाव वाढू लागला. अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेला लष्करी व आर्थिक पाठिंबा भारतासाठी सुरक्षेचे मोठे आव्हान ठरले; त्यामुळे भारताने सोव्हिएत संघाशी जवळीक वाढवली. भारताने भारत-सोव्हिएत शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करार केला. हा करार भारतासाठी निर्णायक ठरला, कारण त्याने बांगलादेश मुक्ती संग्रामात भारताला राजनैतिक आणि लष्करी आधार मिळवून दिला. या काळात भारताने संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे हित जपण्यावर भर दिला. तरीही भारताने औपचारिकरित्या कोणत्याही गटात प्रवेश केला नाही; यामुळे त्याची स्वतंत्र ओळख टिकून राहिली. हा कालखंड भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील संक्रमणाचा होता, जिथे आदर्शवाद टिकून होता, पण त्यावर वास्तववादाचा प्रभाव स्पष्ट दिसू लागला..Premium|India national security challenges : पाकिस्तानचे वाढते भूराजकीय महत्त्व, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि भारतावरील दहशतवादी धोके.उदारीकरणानंतरची कूटनीतीशीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जागतिक व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आणि भारताला नव्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागले. सोव्हिएत संघाच्या पतनामुळे भारताचा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार गमावला गेला, तर १९९१ च्या आर्थिक संकटाने देशाला आर्थिक सुधारणा करण्यास भाग पाडले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारले. 'पूर्वेकडे पाहा' धोरणाद्वारे भारताने आग्नेय आशियाशी आर्थिक व सामरिक संबंध मजबूत केले. या काळात परराष्ट्र धोरणात आर्थिक हितांना मोठे महत्त्व मिळाले. पोखरण-२ च्या आण्विक चाचण्यांनी भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेला नवे परिमाण दिले आणि भारताने जागतिक शक्ती म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. या टप्प्यावर भारताने केवळ प्रतिसाद देणारा देश म्हणून नव्हे, तर सक्रियपणे जागतिक घडामोडींमध्ये सहभाग घेणारा देश म्हणून स्वतःला स्थापित केले.आधुनिक भारत : बहुआयामी परराष्ट्र धोरण२१व्या शतकात जागतिक सत्ता विविध देशांमध्ये विभागली गेली आहे, ज्यामुळे बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत भारताने बहुआयामी सहकार्य धोरण स्वीकारले आहे. भारत BRICS, QUAD आणि शांघाय सहकार्य संघटनांसारख्या विविध मंचांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतो. यामुळे भारताला विविध शक्तींशी संबंध ठेवून आपल्या हितांचे रक्षण करता येते. उदाहरणार्थ, भारत अमेरिकेसोबत तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सहकार्य वाढवतो, तर रशियासोबत ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात संबंध टिकवून ठेवतो. चीनसोबत स्पर्धा आणि सहकार्य यांचा मिश्र दृष्टिकोन ठेवला जातो. या धोरणामुळे भारताने जागतिक स्तरावर एक संतुलित आणि लवचिक भूमिका निर्माण केली आहे..सामरिक स्वायत्तता : बदलत्या जगात भारताची स्वतंत्र भूमिकाभारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे सामरिक स्वायत्तता ('Strategic Autonomy'), जे बदलत्या जागतिक परिस्थितीतही कायम राहिले आहे. याचा अर्थ असा की भारत कोणत्याही एका शक्तीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांनुसार निर्णय घेतो. उदाहरणार्थ, रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या वेळी भारताने कोणत्याही बाजूला पूर्णपणे समर्थन न देता संतुलित भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे, भारत अमेरिकेसोबत रणनीतिक भागीदारी वाढवताना रशियासोबतचे संबंधही कायम ठेवतो. आजची सामरिक स्वायत्तता ही पारंपरिक निर्गुटतेपेक्षा अधिक प्रगत आणि व्यवहार्य आहे. ती भारताला जागतिक पातळीवर अधिक प्रभावी बनवते आणि बदलत्या परिस्थितीत लवचिकता प्रदान करते.परराष्ट्र धोरणातील संतुलनाची कलाभारताच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्य आणि बदल यांचा अनोखा संगम दिसतो. शांतता, सार्वभौमत्वाचा आदर आणि विकसनशील देशांना पाठिंबा ही मूल्ये आजही कायम आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत बदलली आहे. आज भारत आर्थिक शक्ती, तंत्रज्ञान, संरक्षण क्षमता आणि भू-राजकीय धोरण यांचा प्रभावी वापर करून आपले हित साधतो. G20, हवामान बदल चर्चासत्रे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारत सक्रिय भूमिका बजावत आहे. यामुळे भारत केवळ एक नैतिक नेता नसून, एक प्रभावी आणि निर्णायक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. हा समतोल भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मुख्य ताकद आहे..निष्कर्षभारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रवास हा सतत बदल आणि अनुकूलतेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. नेहरूंच्या आदर्शवादी दृष्टिकोनापासून आजच्या बहुआयामी आणि व्यवहार्य धोरणापर्यंत भारताने मोठा पल्ला गाठला आहे. आजच्या अनिश्चित आणि स्पर्धात्मक जागतिक व्यवस्थेत भारताची सामरिक स्वायत्तता त्याला एक विश्वासार्ह आणि स्थिर भागीदार बनवते. भविष्यात भारतासमोर जागतिक नेतृत्वाची मोठी संधी आहे; परंतु त्यासाठी आर्थिक प्रगती, संरक्षण क्षमता आणि राजनैतिक कौशल्य यांचा समन्वय आवश्यक असेल. जर भारताने या सर्व घटकांचा प्रभावी वापर केला, तर तो केवळ जागतिक घडामोडींना प्रतिसाद देणार नाही, तर त्या घडामोडींना दिशा देणारा एक महत्त्वाचा देश ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.