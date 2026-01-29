Premium|Study Room : महाराष्ट्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्थानिक स्वराज्य

लेखक – अभिजीत मोदेमहाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या ताज्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वाढीव चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते, कारण ही व्यवस्था लोकशाहीची खरी मुळे मजबूत करते..NMIA: लोटस-इंस्पायर्ड डिझाईन, फ्युचरिस्टिक टेक अन्...; नवी मुंबई विमानतळ जागतिक पातळीवर चमकणार, कसं आहे नवं Airport?.ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य : पंचायतराज व्यवस्थेची त्रिस्तरीय रचनाग्रामपंचायत : गावाच्या विकासाचे केंद्रग्रामीण भारतात पंचायतराज व्यवस्था ही त्रिस्तरीय रचना आहे. सर्वांत खालच्या पायरीवर ग्रामपंचायत आहे, जी गाव किंवा गावसमूहासाठी कार्यरत असते. ग्रामपंचायतीला २० ते ३० सदस्य असू शकतात आणि सरपंच हा त्यांचा प्रमुख असतो. ग्रामपंचायत गावातील रस्ते, पाणवठे, शाळा, आरोग्य केंद्र, स्वच्छता, जन्म-मृत्यू नोंदी यांसारख्या मूलभूत सेवा पुरवते. महाराष्ट्रात सुमारे २८,००० ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत.ग्रामसभेचे महत्त्व येथे विशेष आहे. ग्रामसभेत गावातील सर्व १८ वर्षांवरील मतदार सहभागी होऊन विकासयोजना मंजूर करतात. यामुळे स्थानिक लोकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग वाढतो आणि लोकशाही खऱ्या अर्थाने पायाभूत पातळीवर पोहोचते.पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद : मध्यम ते उच्च स्तरपंचायत समिती हे ब्लॉक किंवा तालुका स्तरावरील संस्था आहेत, ज्या अनेक ग्रामपंचायतींचे समन्वय साधतात. येथे कृषी, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या विभागांची जबाबदारी असते. जिल्हा परिषद ही उच्चतम पायरी असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे नियोजन करते. महाराष्ट्रात ३६ जिल्हा परिषद आहेत, ज्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रकल्पांचे राबवतात..शहरी स्थानिक स्वराज्य : नगरपालिका व्यवस्थानगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिकाशहरी भागात स्थानिक स्वराज्य तीन प्रकारचे आहे. लहान शहरीकरण असलेल्या भागात नगरपंचायत कार्यरत असते, तर मध्यम शहरांत नगरपरिषद आणि मोठ्या महानगरांत महानगरपालिका असते. मुंबई, पुणे, नागपूर येथे महानगरपालिका आहेत, ज्या करसंग्रह, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन दल यांसारखी सेवा पुरवतात.७४ व्या घटना दुरुस्तीने शहरी संस्थांना स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रिया दिली. राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका घेते आणि महापौर किंवा नगराध्यक्ष निवडले जातात. महाराष्ट्रात ३७० हून अधिक नगरपरिषद आणि महानगरपालिका आहेत.शहरी विकास आणि नियोजनशहरी संस्था शहर नियोजन, झोपडपट्टी पुनर्वसन, सार्वजनिक वाहतूक यावर लक्ष केंद्रित करतात. डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामे आणि प्रदूषण ही मोठी आव्हाने आहेत..Premium|Elections: महापालिका निवडणूक; शहरी ‘खजिन्या’साठीची लढाई.स्थानिक स्वराज्याची कार्ये आणि अधिकारविकासात्मक आणि सामाजिक कार्येस्थानिक संस्थांना एकूण २९ विषयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यात कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, लघु सिंचन, पेयजल, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, महिला-बाल विकास, सामाजिक वनरोपण, गरीबी निर्मूलन योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळतो.महाराष्ट्रात 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' (मनरेगा) ग्रामपंचायतीद्वारे राबवली जाते. शहरी भागात 'स्वच्छ भारत अभियान' आणि 'अमृत' योजना महानगरपालिकांमार्फत चालवल्या जातात.वित्तीय अधिकार आणि निधीराज्य वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी निधीचे वाटप सुचवतो. स्थानिक संस्थांना कर आकारण्याचा अधिकार आहे. ग्रामीण भागात मालमत्ता कर, पाणी कर; शहरी भागात व्यवसाय कर, जाहिरात कर. मात्र, करसंग्रहाची क्षमता मर्यादित आहे..स्थानिक स्वराज्यापुढील प्रमुख आव्हानेआर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणीनिधीची कमतरता ही सर्वांत मोठी समस्या आहे. स्थानिक संस्थांचा स्वतःचा महसूल फक्त १% असतो. प्रशिक्षित कर्मचारी आणि तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे निवडणुका विलंबित होतात.महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींना प्रलंबित थकबाकी रु. ५,००० कोटी आहे. भ्रष्टाचार आणि अनियमित खर्च रोखण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स आवश्यक आहे.आरक्षण आणि सहभागाच्या समस्यामहिलांसाठी ५०% आरक्षण असले तरी अनेक ठिकाणी सरपंच पतींचे वर्चस्व आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण असले तरी भेदभाव कायम आहे. ग्रामसभांचा सहभाग कमी आहे..सुधारणांसाठी उपाययोजनास्थानिक संस्थांना अधिक स्वायत्तता द्यावी. करसंग्रहाचे अधिकार वाढवावेत. प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून पारदर्शकता आणावी. केंद्र सरकारचा 'पंचायत सशक्तीकरण आणि ग्रामस्वराज अभियान' (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan) चा विस्तार करावा.महाराष्ट्र सरकारने 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल सुरू केले असून, यामुळे योजना ट्रॅकिंग शक्य झाले आहे. 'आपले सरकार' सारख्या योजना सेवा वेळेवर देतात.भविष्यातील दृष्टीकोन आणि महत्त्वस्थानिक स्वराज्य ही खऱ्या अर्थाने सहभागी लोकशाही आहे. गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ही व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत स्थानिक संस्थांना ५०% निधी थेट हस्तांतरणाचे ध्येय आहे. महाराष्ट्र निवडणुकीनंतर नव्या सरकारने स्थानिक स्वराज्याला प्राधान्य दिल्यास ग्रामीण आणि शहरी विकासाला गती मिळेल. ही व्यवस्था मजबूत झाल्यास भारत खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल करेल. 