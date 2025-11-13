Premium| Maharashtra Vision 2047: दऱ्या-दऱ्यांतून नाद गुंजणार महाराष्ट्र माझा

विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दस्तऐवजाला महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर रोजी मान्यता दिली. महाराष्ट्राची पुढच्या दोन दशकांची विकासाची वाटचाल या दस्तऐवजात आहे. विकासाचा चेहरा, भूमिका आणि लक्ष्य या दस्तऐवजाने निश्चित केले आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे त्या आग्रहाचे नियोजनाच्या दस्तऐवजात झालेले रूपांतर आहे. म्हणूनच ‘विकसित महाराष्ट्र विकसित भारतासाठी’ असे महाराष्ट्राच्या दस्तऐवजाचे घोषवाक्य आहे.महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला साडे सहा दशके झाली आहेत. भारतीय प्रजासत्ताकाची पंच्चाहत्तरी झाली आहे. देश स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे झाली आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दीकडे होणारी वाटचाल सुनियोजित असावी, म्हणून केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये अभियानाची घोषणा केली. ‘विकसित भारत २०४७’ असे या अभियानाचे नाव. त्याच धर्तीवर राज्यांनी विकासाचा संकल्प करावा, नियोजन करावे अशी केंद्राची अपेक्षा. .‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या दस्तऐवजाला अशी केंद्रीय पार्श्वभूमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ११ डिसेंबर २०२३ च्या घोषणेमागे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या संभाव्य प्रचाराचादेखील स्पर्श होता. प्रजासत्ताकाची पंच्चाहत्तरी ते स्वातंत्र्याची शताब्दी या दरम्यानच्या प्रवासाला ‘अमृतकाल’ असेही नाव मोदींनी घोषित केले. सार्वत्रिक निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला गेला. निवडणुकीच्या काळात होते तशीच ‘अमृतकाल’ शब्दाभोवती चर्चा झाली. भारतातील प्रभावी युवाशक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, मानव निर्देशांक, ढोबळ अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अशी लक्ष्ये या ‘विकसित भारत २०४७’ घोषणेत समाविष्ट होती. निवडणूक निकालानंतर गेल्या दीड वर्षांत या योजनेचा वारंवार पुनरुच्चार केला गेला.भारताचा सर्वांत मोठा आयातदार अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर गलेलठ्ठ आयातशुल्क (टॅरिफ) बसविण्याच्या शक्यतेनंतर २०२४ च्या सुरुवातीपासून ‘आत्मनिर्भर भारत’ घोषणेला अधिकाधिक व्यावहारिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. जमेल तसा विकास, या प्रकारापासून शक्य तितक्या लवकर सुटका करून नियोजनपूर्वक विकासाकडे प्रत्येक राज्याने जायला हवे, यासाठी केंद्राचा आग्रहही सुरू झाला. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे त्या आग्रहाचे नियोजनाच्या दस्तऐवजात झालेले रूपांतर आहे. म्हणूनच ‘विकसित महाराष्ट्र विकसित भारतासाठी’ असे महाराष्ट्राच्या दस्तऐवजाचे घोषवाक्य आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ ऑक्टोबरच्या मंजुरीनंतर दस्तऐवजाला ठोस मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दस्तऐवज केवळ आराखडा असतो, मात्र त्याला विकासाचा चेहरा ठरवण्याचे सूत्र असे स्वरूप मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आले आहे. .आर्थिक पातळीवर पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था पुढच्या दोन दशकांत निर्माण करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे साधारणतः एक लाख कोटी डॉलर किंवा एक हजार अब्ज डॉलर. पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्राला आजच्या सुमारे पावणे सहाशे अब्ज डॉलरवरून सुरुवात करायची आहे. सन २०४७ च्या उद्दिष्टाच्या ११ टक्के आजची अर्थव्यवस्था आहे. पाच हजार अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी आजच्यापेक्षा दहापट अधिक प्रगती करायची आहे. तीदेखील पुढच्या दोन दशकांत. पुढच्या वीस वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वेग दरवर्षी ११ ते १२ टक्के राखला, तरच हे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची गती सुमारे सहा ते आठ टक्क्यांनी वाढल्याचे या दरम्यानच्या राज्य आर्थिक विकास पाहणी अहवालातून समजते. आणखी तपशिलात आकडेमोड केली, तर तो दर सुमारे साडे पाच टक्के होतो. सन २०१६-१७ या काळात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे सव्वा नऊ टक्क्यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढली. कोव्हिड काळात जगाचीच अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेली. त्यानंतरच्या वर्षांत वसुली वाढल्याने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीने दोन अंकी टप्पा गाठला. तथापि, तो शाश्वत नव्हता. कोव्हिडनंतरच्या दोन वर्षांत वसुलीची वाढ होत राहिल्याने सरकारची तिजोरी भरलेली दिसत राहिली. प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ सरासरी साडे पाच टक्के ते आठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका २०२४ मध्ये झाल्या. त्यामुळे, अर्थव्यवस्थेची चर्चा राजकीय दृष्टिकोनातून होत गेली. राजकीयदृष्ट्या अर्थव्यवस्थेची चिकित्सा होणे गैर नाही. तथापि,परस्परांवर चिखलफेक असेच राजकीय दृष्टिकोनाचे स्वरूप असल्याने त्या दृष्टिकोनातून हाताला काही लागत नाही. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साध्य करायचे असेल, तर आधी आपण कुठे उभे आहोत, हे उघड्या डोळ्यांनी आणि विकसित बुद्धीने पाहून घ्यायला हवे. मग असे दिसते, की आजच्या विकासाच्या वेगाच्या दुप्पट वेग दरवर्षी गाठला तर आणि तरच महाराष्ट्र २०४७ मध्ये पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. .शंभर दिवस, दीडशे दिवस‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चे चित्र रंगविण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्या आल्या एक प्रमुख योजना महाराष्ट्र सरकारच्या साऱ्या विभागांना दिली. त्यामध्ये आगामी शंभर दिवसांत आपापल्या विभागांतील सुधारणांचा कार्यक्रम सादर करण्याची सूचना साऱ्या मंत्र्यांना दिली गेली. त्या सुधारणांवर आधारित गुणांकन मे २०२४ मध्ये जाहीर केले आणि लगेचच पुढच्या दीडशे दिवसांत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी नियोजन आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. आधी खात्यांतर्गत सुधारणा आणि त्यानंतर पुढच्या वीस वर्षांसाठीच्या योजना, असा क्रम फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाला आणि पर्यायाने महाराष्ट्र सरकारला दिला. याचा परिणाम म्हणून सप्टेंबर २०२४ पर्यंत साऱ्या खात्यांनी त्यांच्या आकलनानुसार आणि समजुतीनुसार लोकसहभाग घेतल्याचा दावा करत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चा आराखडा तयार केला. आधी त्याचा एकत्रित मसुदा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला सादर झाला आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळासमोर सादर करून त्याला नियोजनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप देण्यात आले. प्रक्रिया म्हणून हे सारे उत्तम झाले आहे. त्यातून सादर झालेला ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चा आराखडादेखील उत्तम आहे. आता, जसे आर्थिक पातळीवर पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करायचे तर किती वेगाने प्रगती करावी लागेल, हे समजते तसेच प्रत्येक क्षेत्राची गती काय राहायला हवी, ती कशी राखणार याबद्दल सविस्तर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. .किमान शासन, कमाल प्रशासन‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी निश्चित केलेल्या सोळा क्षेत्रांचे वर्गीकरण चार गटांमध्ये केले आहे. त्यामध्ये प्रगतीशील (अर्थव्यवस्था गतीने वाढवणारे), शाश्वत (प्रामुख्याने दीर्घकालीन लाभ देणारे), सर्वसमावेशक (प्रामुख्याने सामाजिक शैक्षणिक समतोल राखणारे) आणि सुशासन (सरकारी कामकाजाची गती वाढवणारे) यांचा समावेश आहे. शेती, सेवा, उद्योग आणि पर्यटनाच्या क्षेत्रात विकासाची गती वाढली, तर महाराष्ट्राची लक्ष्यापर्यंतची वाटचाल सोपी होणार आहे. सुनियोजित शहरीकरण, पाण्याची उपलब्धता, ऊर्जेची उपलब्धता आणि वाहतूक-दळणवळण या क्षेत्रांवर दीर्घकालीन विकासासाठी काम करण्याचे महाराष्ट्राचे नियोजन आहे. शिक्षण, कौशल्य, समाज कल्याण, आरोग्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्राच्या विकासातून सामाजिक समतोल साधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टांसाठी किमान शासन आणि कमाल प्रशासन ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे सरकार ठरवत आहे. एकूण विकासासाठी उत्तम आर्थिक पाठबळ उभे करण्यासाठीही सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. फडणवीस सरकारने आतापर्यंत विकसित महाराष्ट्र २०४७ बद्दल उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीमध्ये हे सारे घटक येतात. हा सारा दस्तऐवज अद्याप संपूर्णपणे खुला झालेला नाही. आणखी बारीकसारीक काम करून तो जनतेसाठी खुला होईल, अशी अपेक्षा आहे. .गुंतवणुकीचे आव्हानफडणवीस सरकारने आखलेल्या नियोजनात सर्व सोळा क्षेत्रांसाठी मिळून एकूण शंभर उपक्रम ठरविले आहेत. तीन टप्प्यांमध्ये हे उपक्रम राबवून उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. पहिला टप्पा दोन ऑक्टोबर २०२९ पर्यंतचा (अल्पकालीन) आहे. त्यानंतरचा टप्पा एक मे २०३५ (मध्यमकालीन) पर्यंतचा आहे. याच वर्षी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेची पंचाहत्तरी आहे. शेवटचा टप्पा १५ ऑगस्ट २०४७ पर्यंतचा (दीर्घकालीन) आहे. दीर्घकालीन टप्प्यापर्यंत येईपर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था दरवर्षी बारा टक्क्यांनी वाढविण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. सन २०२३-२०२४ ची ४९० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था सन २०२९ पर्यंत एक हजार अब्ज डॉलरची (एक ट्रिलियन) होईल, २०३५ पर्यंत ती दोन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र उभी करेल, असे सरकारचे स्वप्न आहे. या काळात दरवर्षी दहा ते बारा लाख नोकऱ्यांच्या निर्मितीची आवश्यकता असल्याचे असे सरकारला वाटते. या ठिकाणी स्वप्न आणि वाटते अशी शब्दयोजना करण्याचे प्रयोजन आहे. पुढच्या चार वर्षांत म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत फडणवीस सरकार, प्रशासन, सत्ताधारी-विरोधी राजकीय नेते, उद्योजक, व्यापारी, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक असे सारे घटक एकदिलाने कामाला लागण्याची अपेक्षा आहे. १३ ते १४ ट्रिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक पुढच्या दोन दशकांत व्हावी लागणार आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांना, मग ते स्वदेशी असोत अथवा विदेशी, कमालीचा आकर्षक ठरण्याची आवश्यकता आहे. .शैक्षणिक गुंतवणुकीची नितांत गरजविद्यमान ४९ टक्के शहरीकरण झालेला महाराष्ट्र येत्या दोन दशकांत ७० टक्के नागरीकरणापर्यंत पोहोचेल. मुंबई, ठाणे, पुणे या पट्ट्यातील नागरीकरणाची अवस्था पाहिली, तर ७० टक्के नागरीकरणाचा महाराष्ट्र कसा असेल, याची कल्पना करवत नाही. औद्योगीकरण, सेवाउद्योग अत्यंत मर्यादित पट्ट्यात विकसित झाला आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २७ जिल्ह्यांचा एकूण ढोबळ उत्पन्नातील वाटा ४६ टक्के आणि उर्वरित जिल्ह्यांचा ५४ टक्के आहे. विकासाचा असमतोल मांडणारे हे आकडे आहेत. औद्योगिकदृष्ट्या पिछाडीवरील जिल्ह्यांत उद्योग केवळ ढकलून चालणार नाहीत. उत्पादननिर्मिती उद्योग आणि सेवा उद्योगांसाठी आधी पिछाडीवरील जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्याचसोबत पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल. कुशल मनुष्यबळ, वीज-पाणी-रस्ते या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील, तर आणि तरच अशा जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक वाढेल. ही परिस्थिती रात्रीत निर्माण होणार नाही. त्यासाठी एखाद्या अर्थसंकल्पात चमकदार घोषणा करूनही उपयोग नाही. आज वय वर्षे दहा ते पंधरा असलेल्या मुला-मुलींमध्ये शैक्षणिक गुंतवणूक करावी लागेल. तेव्हा कुठे पुढच्या दहा वर्षांत कुशल मनुष्यबळ निर्माण होईल. आजच्या शिक्षण सम्राट, शिक्षण महर्षी वगैरेंना अशी दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास तयार करण्याचे आव्हान फडणवीसांसमोर आहे. .उद्योग, शेती क्षेत्राला प्राधान्यउद्योगांना वीज-पाणी-रस्ते देणे सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला त्याची निरंतर जाणीव हवी. या सुविधा प्राथमिक आहेत. ते काही उद्योजकांवर केलेले उपकार नाहीत. एकेका गुंठ्यासाठी ‘एमआयडीसी’मध्ये चकरा माराव्या लागणार असतील, तर उद्योजकाला कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू आणि अगदी उत्तर प्रदेशचेही दरवाजे खुले आहेत, हे कधीतरी सरकारी बाबूंच्या कानात खणखणीत आवाजात सांगण्याची जबाबदारीही फडणवीस सरकारवर आहे. शेती केवळ व्यावसायिक गुंतवणूक नाही; ती भावनिकदेखील आहे. शेतकऱ्याचे जमिनीशी पिढ्यान् पिढ्या नाते असते. शेतकऱ्याचे स्वतःचे काही एक आकलन असते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भावनिक नाते, शेतकऱ्याचे आकलन आणि व्यावसायिकता यांचा मेळ घालणे महत्त्वाचे आहे. बारामती कृषी विज्ञान केंद्राने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शेतीत प्रभावीपणे वापरताना या चारही घटकांचा मेळ घातला. हे उदाहरण बिल गेट्स, एलॉन मस्क, सत्या नाडेला यांना आणि तमिळनाडूलाही आकर्षित करते. महाराष्ट्राच्या कृषी खात्याला अद्याप ते नजरेस पडत नाही. ही उदासीनता विकसित महाराष्ट्राचा अडथळा आहे. .उद्याच्या महाराष्ट्रासाठीदीर्घ प्रवासाला निघताना सारी तयारी करून बाहेर पडतात. बारीकसारीक धोक्यांचाही तयारीत समावेश असतो. शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना सांगण्यापासून ते विम्यापर्यंतची काळजी घेतली जाते. इथे तर राज्याला वीस वर्षांच्या विकासाच्या प्रवासाला बाहेर पडायचे आवाहन ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चा दस्तऐवज करतो आहे. हे आवाहन प्रामाणिक आहे, असे मानू; मात्र ते पारदर्शी असलेच पाहिजे असा आग्रह धरू. प्रामाणिक आणि पारदर्शी दस्तऐवज तमाम मराठी जनतेपर्यंत, महाराष्ट्राबाहेरील मराठी समुदायापर्यंत पोहोचवला तर ते महाराष्ट्राच्या ते भल्याचे असेल. महाराष्ट्राचे स्वप्न छोटे नाही. छोटे स्वप्न बाळगण्याइतका महाराष्ट्र लहान नाही. वैभवशाली इतिहासाचा वारसा उराशी बाळगून अत्याधुनिक क्षमतांनी पावले टाकली आणि अडथळ्यांना खड्यासारखे बाजूला केले तर उद्याचा महाराष्ट्र सर्वार्थाने झळाळता असेल, याची खात्री आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ चा हाच सांगावा २०२६ ची पहाट आहे..कृषी १०-१५ उच्च मूल्याच्या पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी सागरी आणि मत्स्य उत्पादन १० पट वाढवून ६ दशलक्ष टन दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला चालना एआय-आधारित कृषी-तंत्रज्ञान आणि संशोधन उपक्रमांना गती मजबूत एफपीओ आणि कंत्राटी शेती शेतीची शाश्वतता आणि पोषणाची पर्याप्तता २८,००० ग्रामपंचायतींचे विविध उपजीविका, आधुनिक सुविधा आणि सुधारित नागरी सेवांसह स्वावलंबी समृद्ध केंद्रांमध्ये रूपांतरउद्योग इन्व्हेस्ट महाराष्ट्राद्वारे खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी २० हून अधिक पूर्णपणे स्वायत्त औद्योगिक टाऊनशिप २४ फोकस क्षेत्रांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी एमएसएमईंना बळकटी ''उदयोन्मुख जिल्ह्यांचा औद्योगिक विकास २४ फोकस क्षेत्रांसाठी भारताचे संशोधन आणि विकासाचे प्रमुख केंद्र सर्व क्षेत्रांमध्ये शाश्वत उत्पादन आणि डीकार्बनायझेशनला चालना स्वतंत्र नियमनमुक्ती आयोग .सेवा मुंबई महानगर प्रदेशाला ६०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे जागतिक ‘फिनटेक’ आणि वित्तीय सेवा केंद्र मीडिया-टेकसारख्या क्षेत्रांसाठी ५० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किमतीचे जागतिक केंद्र मुंबई-पुण्यात तीस लाखांहून अधिक लोकांना रोजगारासाठी जीसीसी वापरणे पन्नास हजारांहून अधिक पेटंटसह भारतातील सर्वांत मोठी डीप टेक इकोसिस्टम हरित ऊर्जेद्वारे चालणारी ३०-४० गिगावॉट डेटा सेंटर क्षमता डिजिटल साधनांचा अवलंब आणि निर्यातीद्वारे पन्नास लाखांहून अधिक किरकोळ (रिटेल) आणि व्यापार एमएसएमई सक्षम उद्योजकता परिसंस्था, पाच लाखाहून अधिक ग्रामीण उद्योजक सेवा क्षेत्र आणि आघाडीच्या तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र आयुक्तालयपर्यटन पाच प्राधान्य पर्यटन परिपथांवर (टुरिझम सर्किट) लक्ष केंद्रित करून आठ पर्यटन संकल्पनांचा विकास संपूर्ण पर्यटन परिपथ विकासासाठी परिपथ व्यवस्थापन संघटना पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ७५ टक्के पेक्षा जास्त खासगी गुंतवणूक जागतिक ब्रँडिंग प्रवासाचे डिजिटायझेशन आणि पर्यटन डेटा परिसंस्थेचा विकास.विकासाची चार चाकेविकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये सोळा क्षेत्रांचा समावेश असला, तरी चार प्रमुख चाकांवर विकासाची गती अवलंबून राहणार आहे. त्यामध्ये कृषी, सेवा, उद्योग आणि पर्यटन या चार क्षेत्रांवर सर्वाधिक भर असणार आहे. त्याची उद्दिष्टे अशीःकृषी: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणिग्रामीण-शहरी दरी कमी करणेसेवा: अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, अर्थरचना आणि माध्यमे-मनोरंजन (मीडिया अँड एंटरटेनमेंट)यात आघाडीवर राहणे.उद्योग: महाराष्ट्राला उत्पादननिर्मिती केंद्र बनवणेपर्यटन: अधिकाधिक पर्यटकांना महाराष्ट्रात आकर्षित करणे.प्रमुख सोळा क्षेत्रेविकसित महाराष्ट्र २०४७ घडविण्यासाठी प्रामुख्याने सोळा क्षेत्रे निवडण्यात आली आहेत. त्यांची यादीःकृषीउद्योगसेवापर्यटननगर विकासऊर्जा आणि शाश्वत विकासपाणीवाहतूकशिक्षण आणि कौशल्य विकासआरोग्यसमाज कल्याणसॉफ्ट पॉवरशासनतंत्रज्ञानसुरक्षावित्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.