Premium|Cyber attacks in india : देशात वर्षभरात २६.५ कोटी सायबर हल्ले; महाराष्ट्रासह शिक्षण क्षेत्र हॅकर्सच्या 'टार्गेटवर'

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरासोबतच सायबर हल्लेही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मागील वर्षभरात देशात तब्बल २६.५ कोटी सायबर हल्ल्याच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक हल्ले हे शिक्षण क्षेत्रात झाल्याचे अधोरेखित झाले.देशात मागील काही वर्षांत विविध क्षेत्रांत डिजिटायझेशन होत आहे. प्रत्येक काम ऑनलाइन किंवा डिजिटली करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विविध तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी वापर केला जात आहे. नवतंत्रज्ञानामुळे कामाचे स्वरूप सोपे आणि गतिमान झाले आहे. ज्या कामाला पूर्वी काही दिवस, काही तास लागायचे, ते काम आता अवघ्या काही सेकंदात होऊ लागले आहे. त्यामुळे अलीकडे सर्वच क्षेत्रात बहुतांश सर्वच कामे ऑनलाइन पद्धतीने केली जात आहे; परंतु या नवतंत्रज्ञानाच्या वापरासोबतच गैरवापरही बराच वाढला आहे. मालवेअर, रॅन्समवेअर, ट्रॉजन, फाइल इन्फेक्टर, आदींच्या माध्यमातून सायबर हल्ले करून डेटाचोरीसह आर्थिक व्यवहारांवर ताबा मिळवणे, गोपनीय माहिती मिळवणे, संगणकीय प्रणाली बाधित करणे, ती पूर्ववत करण्यासाठी प्रसंगी खंडणी मागणे, आदी सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण अलीकडे बरेच वाढले आहे..नुकत्याच सेकराइट संस्थेने जारी केलेल्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या काळात देशात तब्बल २६.५ कोटी सायबर हल्ल्यांची नोंद करण्यात आली. देशातील सायबर हल्ल्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी सेकराइटने जवळपास ८० लाख एन्ड पॉइंट्सवर (उदा. संगणक प्रणाली) लक्ष ठेवले. त्यानुसार दर मिनिटाला तब्बल ५०५ सायबर हल्ले होत असल्याचे समोर आले. सायबर हल्ल्यांमध्ये रॅन्समवेअरचे प्रमाण एक टक्क्यांहून कमी असूनही, त्यात संबंधितांचे आर्थिक नुकसान करण्याची क्षमता अधिक असते. एकट्या जानेवारी २०२५ मध्ये रॅन्समवेअर हल्ल्याच्या सुमारे एक लाख १३ हजार घटना घडल्या. सायबर गुन्हेगारांचे प्रमुख लक्ष्य हे शिक्षण, आरोग्य तथा उत्पादन क्षेत्र असून, या क्षेत्रात देशातील एकूण सायबर हल्ल्यांपैकी ४७ टक्के म्हणजेच १० कोटी ५० लाख हल्ले झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, देशात सर्वाधिक सायबर हल्ल्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाली. ती संख्या होती तीन कोटी ६१ लाख. महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरातमध्ये दोन कोटी ४१ लाख, तर दिल्लीत एक कोटी ५४ लाख हल्ले झाले..Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.शिक्षण क्षेत्रावर हल्ले का?सर्वाधिक डिजिटल फूटप्रिंट : शिक्षणासाठी ई-लर्निंग मॉडेल्स, विविध गॅजेट्सचा वापर आणि डिजिटली कनेक्टेड शिक्षण व्यवस्थेमुळे हल्लेखोरांना एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य करता येते.संसाधनांच्या मर्यादा : अनेक शिक्षण संस्था सायबर सुरक्षेबाबत अनभिज्ञ असतात. तसेच ही व्यवस्था केली तरी मर्यादित असते.ओपन ॲक्सेस प्लॅटफॉर्म : व्हर्च्युअल क्लासरूमसाठी अनेक ओपन ॲक्सेस प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. त्यामुळे सायबर हल्लेखोरांना सहजपणे हल्ला करता येतो.डेटा उपलब्धता : बौद्धिक संपदा, विद्यार्थ्यांचा संवेदनशील डेटा आणि शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्जांमुळे आर्थिक माहितीचा मोठा साठा सहज उपलब्ध असल्याने शिक्षण क्षेत्र हे सायबर गुन्हेगारांसाठी सोपे आणि आकर्षक लक्ष्य ठरते..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५.ऑपरेशन सिंदूरवेळी सर्वाधिक हल्लेदहशतवाद्यांच्या पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिले. रणांगणावरील लढाई एकीकडे शांत होत असताना, दुसरीकडे मात्र सायबर हल्ल्याच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या कुरापती सुरू होत्या. फिशिंग ई-मेल पाठवत भारतातील अनेक प्रमुख संस्थांवर मालवेअर हल्ले करण्यात आले. ई-मेलमध्ये 'ऑप्स सिंदूर लेसन्स फॉर ॲक्शन' नावाची पीडीएफ पाठवून त्यात पाकिस्तानच्या ड्रोन हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी संरक्षण प्रणाली विकसित करण्याबाबतची माहिती असल्याचा दावा करण्यात आला; मात्र ही पीडीएफ डाऊनलोड करताच, त्या माध्यमातून मालवेअर संगणकात सोडला जाऊन, त्याचे नियंत्रण हल्लेखोरांकडे येत होते. तसेच संबंधित संगणकातील फायली चोरणे, वापरकर्त्याच्या कामाचे निरीक्षण करणे आणि डेटा ट्रान्स्फर करणे हल्लेखोरांना शक्य झाले. विशेष म्हणजे, रिमोट कंट्रोल टूलमध्ये बदल करून, संबंधित संगणक हल्लेखोरांना जगाच्या पाठीवर कुठूनही नियंत्रित करण्याची परवानगी मिळाली..सायबर हल्ल्यांचे प्रकारट्रोजन ४३%इन्फेक्टर ३५%वॉर्म ६.७%पीयूए ६.५%एक्स्प्लॉइट ४.५२%क्रिप्टो जॅकिंग ३.१९%रॅन्समवेअर १%ॲडवेअर १%सायबर हल्ल्यांची टॉप १० राज्येमहाराष्ट्र - २४.३१%गुजरात - १६.२४%दिल्ली - १०.३७%प. बंगाल - ९.६६%उत्तर प्रदेश - ९.३८%कर्नाटक - ७.८३%तमिळनाडू - ५.०५%मध्य प्रदेश - ४.९३%राजस्थान - ४.५८%तेलंगण - ४.४३%.सायबर हल्ल्यांची टॉप १० शहरेमुंबई १७.७३%नवी दिल्ली १६.३७%कोलकाता १२.६९%पुणे १०.९५%सुरत ९.९८%बंगळूर ९.९१%अहमदाबाद ७.९४%हैदराबाद ५.९१%जयपूर ३.९५%चेन्नई .५६%सर्वाधिक बाधित क्षेत्रेशिक्षण- १०.८५%आरोग्य - १४.२४%उत्पादन व अभियांत्रिकी - १४.२२%सरकारी- १०.८०%आयटी- १०.३५%धातू, खाण- ४.६२%वित्तीय सेवा - ४.३६%बांधकाम व रिअल इस्टेट - ३.४४%ग्राहक सेवा- ३.४४%ऊर्जा- २.२८%.