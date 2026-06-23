Premium|Maharashtra Single women Day Special : ‘एकल’ महिलांसाठी धोरण ठरवणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य..! हे धोरण नेमकं काय आणि का.? हेरंब कुलकर्णी यांची सविस्तर मुलाखत

Single Women policy maharashtra : Heramb Kulkarni Interviewपुणे - कोविड काळात अनेक महिला विधवा झाल्या.. अनेक मुलं अनाथ झाली.. कित्येक कुटुंबच्या कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. याच काळात या विधवा महिलांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी अर्ज भरायला मदत करत असताना या एकूणातच प्रकाराची भीषणता कळाली आणि महाराष्ट्रात सुरू झाली एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्यांची चळवळ. हेरंब कुलकर्णी यांच्या प्रयत्नातून सुरू झालेल्या या चळवळीला आता सरकारी धोरणाच्या रूपानं मूर्त रूप मिळणार आहे आणि महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच एकल महिला धोरण ठरविले जाणार आहे.पण हा प्रवास सोपा नव्हता. एकल महिला म्हणजे काय.? यापासून हा प्रवास सुरू झाला होता. खेडोपाड्यात, रानावनात राहणाऱ्या महिलांना एकत्र आणणं, त्यांना जो त्रास होतोय त्याची त्यांनाच जाणीव करून देणे, त्यांना त्याविषयी बोलतं करणं आणि त्यांना संघटीत करून त्यांच्या प्रश्नावर काम करणं हा मोठा प्रवास महाराष्ट्रातील हजारो कार्यकर्ते हे सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांच्या मदतीने करत आहेत. आणि सरकारनेही आता याला हात दिला आहे. २३ जून हा तसा ‘जागतिक विधवा दिन’ म्हणून पाळण्यात येतो. पण महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार हा दिवस आता ‘एकल महिला दिवस’ म्हणून पाळण्यात येणार आहे. आजच्या या दिनाच्या निमित्ताने या एकूणातच प्रश्नावर काम करणाऱ्या हेरंब कुलकर्णी यांची सविस्तर मुलाखत वाचूया सकाळ+ च्या लेखात...सर आतापर्यंतचं तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात काम केलं आहे, शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून तुमची ओळख आहे. असं सगळं असताना तुम्ही एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम सुरू करण्यामागे नेमकी काय प्रेरणा होती? कोविडच्या काळात एक संस्था होती जी ज्या महिलांच्या पतीचे निधन झाले आहे त्यांना आर्थिक मदत करत होती. या संस्थेने आर्थिक मदतीसाठी या महिलांना अर्ज करायला सांगितले होते. त्या महिलांना ते अर्ज भरण्यासाठी मदत करत असताना आम्हाला जाणवलं की, या महिलांचे प्रश्न अत्यंत भीषण आहेत आणि त्यांना मदतीची गरज आहे. त्यामुळे या विषयावर काम करायचं ठरवलं. यासाठी मी सोशल मिडियावरून आवाहन केलं त्याला जवळपास १५० संस्थांनी पाठिंबा दिला त्यातून आम्ही कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीची स्थापना केली. आम्ही काम सुरू केलं. महिलांना सरकारी मदत जाहीर झाली होती ती मिळवून देणं, तिची माहिती सरकारदरबारी पोचवणं हे काम केलं आणि मग जसजसं पुढं गेलो तसतसं साधारण २०२३ पर्यंत कळत गेलं की हा आकडा फारच मोठा आहे आणि यात व्यापक काम होण्याची गरज आहे. सुरूवातीला विधवा प्रश्नावर काम सुरू केलं पण नंतर असं वाटलं की, फक्त कोविडमधील विधवाच नाही तर एकूणाचत एकल महिला आणि त्यांचे प्रश्न यावर काम व्हायला हवं आहे, अशा पद्धतीने या प्रश्नात काम करायला सुरूवात झाली..तुम्ही आत्ता म्हणालात की, या महिलांचे प्रश्न अत्यंत भीषण आहेत असं जाणवलं, तर असा काय अनुभव आला तुम्हाला ज्यातून तुम्हाला या विषयाचं गांभीर्य खूप आहे असं वाटलं..?कोविड काळात अनेक महिला विधवा झाल्या. फक्त तेवढंच नाही झालं तर या काळात त्या मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी देखील झाल्या. या काळात महागडी इंजेक्शनं, हॉस्पिटलचा खर्च यामुळे सरसरी काढायची झालं तर प्रत्येक महिलेच्या नावावर पाच ते सात लाखाचं कर्ज असेल. मला एक अशा बाई माहिती आहेत ज्यांच्यावर २४ लाखांचं कर्ज आहे. बरं या बायका फार शिकलेल्या नाही, त्यांच्याकडे कोणती कौशल्य नाहीत. अशात त्यांच्यावर मुलांच्या जबाबदाऱ्या, सासरचे आणि अनेक ठिकाणी माहेरचेही अशा दोन्ही ठिकाणहून हात झटकले गेले आहेत. प्रॉपर्टीतले त्यांचे हिस्से त्यांना दिले गेलेले नाहीत. मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा नाही. रहायला स्वत:चं घर नाही अशी अनेकींची कथा आहे.मी याविषयी सोशल मिडियावर या महिलांचे दु:ख सांगणारी, त्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत याविषयीच्या त्यांच्या कथाही लिहितो आहे. मुळात यातून माझा हेतू हाच आहे की त्यांचं दु:ख हे लोकांना समजावं..महिलांचे हे प्रश्न समजून घेताना तुम्हाला ग्रामीण आणि शहरी असा काही फरक आढळून आला का?सासरच्यांनी प्रॉपर्टी न देणे, त्याची कागदपत्र न देणे, त्यांना चुकीच्या लोकांच्या नजरांना झेलावे लागणे या गोष्टी सारख्याच आहेत. पण शहरी भागात किमान काम मिळण्याची शक्यता तरी असते. ग्रामीण भागात त्या महिलेला उत्पन्नाचे साधनच नसते. त्यांना परंपरेच्या वेढ्यात अडकवले जाते. त्यांच्यावर बंधने आणली जातात. त्यांची मुलं या काळात चुकीच्या मार्गाला लागायची शक्यता वाढते. त्यांना कायदेशीर लाभांपासून जाणीवपुर्वक दूर ठेवले जाते.शहरी भागातील महिलांना मुलांचे शिक्षण, महागाई या गोष्टींचा सामना करावा लागतो. कामाच्या ठिकाणी त्या बाईला काही पुरूषांकडून चुकीची वागणूक मिळण्याची शक्यता असू शकते. तिला शहरातील घरभाडे, अनेक गोष्टी या अजिबातच परवडणाऱ्या नसतात. त्यामुळे दोन्हीकडे थोड्याफार फरकाने प्रश्न सारखेच गंभीर आहेत..काम करायला सुरूवात केल्यावर तुमच्या समोरची आव्हानं काय काय होती?सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे या महिलांना संघटित करणं. या महिलांशी संवाद कसा साधायचा हा प्रश्न होता. म्हणजे साधं फोनवर बोलून आमच्या कामाविषयी सांगायचं म्हणलं तरी त्यांचा फोन घरातल्या दीराकडे किंवा पुरूषाकडे होता. “काय काम आहे?, कशासाठी बोलायचं आहे?” असे प्रश्न आमच्यासमोर येत होते. त्यात माझ्यासोबत काम करणारे बरेचसे पुरूष कार्यकर्ते होते, त्यामुळे आमचा हेतू पटवून द्यायला आम्हाला बरेच कष्ट घ्यावे लागले.तसेच अजूनही या महिलांना संघटित होण्याचं तितकं महत्त्व अजून पटलेलं नाही. कारण अजूनही माझं काहीतरी अडकलेलं काम होईल या आशेने त्या येतात. त्यामुळे त्यांना संघटीत करणे, संघर्ष करायला शिकवणे हे आमच्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे असं मला वाटतं.तिसरं सगळ्यात महत्त्वाचं की, यासाठी कुठलाही आर्थिक हातभार नाही. त्यामुळे आज जेव्हा आम्ही १०० तालुक्यात काम करतोय तेव्हा भेटीगाठी, प्रवास हे अनेक कार्यकर्ते स्वत:च्या पदरच्या पैशातून करतात. तसेच पैसे नसल्याने या महिलांना आर्थिक मदत करणं शक्य होत नाही. पण तरीही अनेक संस्था त्यांच्या त्यांच्या परिने पैशाची, शैक्षणिक साहित्याची मदत करतात जे आम्ही त्या वेळेला गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवतो. त्यासाठी आम्ही साऊ ट्रस्ट नावाने संस्था स्थापन केली असून त्यामाध्यातून आम्ही देणग्या घेतो आणि या महिलांना मदत करतो.मागील वर्षी आम्हाला १६ लाखाची देणगी मिळाली त्यातून आम्ही या महिलांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक साहित्य दिलं. तर १० लाखाची जी दुसरी देणगी मिळाली त्यातून काही शेळ्या विकत घेऊन या महिलांना पालन करण्यासाठी दिल्या..तुम्हाला या कामासाठी माणसांची मदत कशी झाली? म्हणजेच अनेक कार्यकर्ते या चळवळीशी कसे जोडले गेले?सुरूवातीला काम सुरू केलं तेव्हा आम्ही काही कार्यकर्ते आणि काही संस्था असेच होतो. पण जसंजसं आम्ही लोकांना भेटत गेलो. त्यांना सांगत गेलो तेव्हा आपणहून मला अनेकांचे कॉल, मेसेजेस आले. त्यांनाही या कामात सहभागी व्हायचं आहे अशी ते इच्छा व्यक्त करत. त्यानुसार आम्ही त्यांना त्यांच्या ठिकाणी राहून ते काय काम करू शकतात आणि यात कसे सहभागी होऊ शकतात हे सांगितले आणि त्यांनी त्यांच्या पातळीवर अशा महिलांना शोधणे, त्यांची माहिती घेणे, त्यांना मदत करणे अशी कामं सुरू केली.हे कार्यकर्ते जे आहेत त्यातले कोणी रिक्षा चालवणारे, कोणी शिक्षक, कोणी शेतकरी असे आहेत. त्यामुळे सगळी ‘ग्रासरूट’ ला काम करणारी मंडळी यामध्ये जोडली गेली आहेत. आजही मला रोज एक दोन तरी मेसेज असतात की आम्हाला यात सहभागी होऊन काम करायचं आहे..सर एकल महिला या संकल्पनेत कोणकोणत्या महिला येतात..?‘एकल’ ज्याला आपण इंग्रजीत ‘सिंगल’ असं म्हणतो. या एकल महिलांमध्ये केवळ विधवा महिला नाहीत तर त्यांच्यासोबतच घटस्फोटीत, परित्यक्ता, अविवाहित अशा सगळ्याच महिलांचा समावेश आहे. .Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.एकल महिलांसाठीच्या या तुमच्या कामात सरकारी पातळीवरून मदत झाली का? आणि ती कशी होती..?३२ जिल्हा परिषदांमध्ये मी स्वत: जाऊन आलो. त्यांना विनंती केली की, त्यांनी एकल महिलांचे सर्वेक्षण करावे. या महिलांच्या माहितीची नोंद ठेवावी. यामध्ये त्यांनी आंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व्हेक्षण केलं आणि हजारों महिलांची नव्याने नोंद झाली. तसेच आम्ही आता शिक्षण विभागाच्या मदतीने हा डेटा गोळा करतो आहोत. शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून जो डेटा मिळाला त्यात जवळपास २ ते अडीच लाख महिलांची माहिती मिळाली. आता उच्च शिक्षण विभाग देखील या विषयात सर्व्हेक्षण करत असून त्यांच्या माध्यमातूनही आणखी महिलांपर्यंत आम्ही पोहचू असं वाटतंय. त्यामुळे कार्यकर्ते, सरकारी विभाग आणि समाजातील सजग मंडळी असे सगळे मिळून आम्ही एकत्र काम करतो आहोत..सरकारने आता एकल महिलांसाठीच्या धोरणाची घोषणा केली आहे. काय असेल ते धोरण आणि त्याचे काय काम सध्या सुरू आहे..?सध्या महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९९४ च्या महिला धोरणाप्रमाणे एकल महिलांकरिता स्वतंत्र धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एकल महिलांच्या कल्याणाकरिता धोरण निश्चित करण्याचे जाहीर केले होते. त्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले गेले असून महिला व बाल विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या समितीसाठी ३ महिन्याची मुदत दिली असून २२ सदस्यांची ही समिती आहे. या समितीत मी अशासकीय सदस्य म्हणून आहे. या समितीच्या माध्यमातून सध्या या धोरणासंदर्भात एकल महिलांसाठी कोणत्या योजना असाव्यात, सरकाने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, कोणते कायदे व नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे, कोणत्या सरकारी योजना यांना लागू होतील या विषयांवर सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकल महिला, त्यांच्या संघटना, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक, तज्ज्ञ व्यक्ती आणि पत्रकार यांना सूचना पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या सगळ्याचा एकत्रित आढावा घेत, अभ्यास करत नव्या धोरणाची आखणी करण्यात येणार आहे. २५ जून २०२६ पुर्वी ८२०८५८९१९५ या क्रमांकावर आपण आपल्या सुचना देऊ शकता. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ५४ लाख एकल महिला होत्या. कोविडनंतर अशा महिलांची संख्या किमान ७० ते ७५ लाखांवर गेल्याचा अंदाज आहे..सरकारी धोरण आल्यानंतर यापुढे तुमच्या या चळवळीची दिशा कशी असेल?एकल महिलांचे धोरण आल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असेल धोरणाची अंमलबजावणी. त्यामुळे ही चळवळ थांबणार नाही तर अधिक व्यापक होईल. अधिकाधिक महिला यात कशा भाग घेतील, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ कसा मिळेल यासाठी संस्था प्रयत्न करेल. या महिलांना संघटीत करण्याचे काम महाराष्ट्रभर सातत्याने सुरूच राहिल..आजच्या या दिवसाच्या निमित्ताने काय सांगाल.?सरकारचे खरोखरच कौतुक आणि आभार. या एकूणातच विषयाबद्दल जागृकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून हा दिवस साजरा होणे महत्त्वाचे होते. हा दिवस जाहीर झाल्यापासून उद्या पहिल्यांदाच हा दिवस साजरा होणार आहे. या निमित्ताने सर्वानी हा विषय समजून घ्यावा. त्याची व्याप्ती समजून घ्यावी. ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा पातळीवर हा विषय बोलला जाईल यावर काम होईल अशी मला आशा आहे. तसेच मी एकल महिलांना सांगेन की, तुमचे प्रश्न मांडण्यासाठी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तुम्हाला एक व्यासपीठ मिळतं आहे. त्याचा वापर करून स्वत:ला पुढे न्या. रडत न बसता लढून प्रश्न सोडवा. आम्ही सगळे सोबत आहोत. आपण सगळे सोबत आहोत.--------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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