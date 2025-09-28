Premium|Solar energy: महाराष्ट्रात सौरऊर्जेची क्रांती; शेतकऱ्यांना दिवसा वीज, घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्यावर येणार.?

सचिन तालेवारमहाराष्ट्रात सौरऊर्जेची अभूतपूर्व क्रांती घडली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०, मागेल त्याला सौर कृषिपंप अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. पर्यायाने उद्योगांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होत आहे. तर प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेमुळे घरगुती ग्राहकांचे मासिक वीजबिल शून्यावर येत आहे. हरित ऊर्जेच्या बळावर राज्याने ऊर्जा परिवर्तनाचे खरे सीमोल्लंघन करत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव मिळवला आहे.स्व स्त वीजदर आणि शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनासाठी वीज हे एकेकाळचे स्वप्न आता वास्तवात उतरत आहे. पारंपरिक वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण या तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांमुळे हे साध्य होणे अवघड मानले जात होते. कोळसा, तेल आणि वायू यांसारख्या पारंपरिक इंधनांच्या वाढत्या किमतींमुळे वीजदरही महाग होत गेले, हा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र, गेल्या अडीच-तीन वर्षांत सौरऊर्जा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीमुळे महाराष्ट्रात स्वस्त दरात वीज मिळत असून तब्बल ४५ लाख शेतकऱ्यांचे दिवसा वीजपुरवठा मिळण्याचे स्वप्न साकार होऊ लागले आहे. या सौरऊर्जा क्रांतीत मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले ऊर्जा परिवर्तनाचे सीमोल्लंघन विशेष महत्त्वाचे ठरत आहे. .अन्नदाता ते ऊर्जादाताभारतात सन २०३०पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जेची क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी पुढील दोन दशके निर्णायक ठरणार असून, या प्रवासात ऊर्जा क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र शासनाने २०३०पर्यंत एकूण वीजनिर्मिती क्षमतेपैकी ५० टक्के वाटा अक्षय्य ऊर्जेतून मिळवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी विविध धोरणे आणि योजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना अन्नदाता ते ऊर्जादाता करणारी प्रधानमंत्री कुसुम योजना आणि घरगुती ग्राहकांचे वीज बिल शून्यवत करणारी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना या विशेष उल्लेखनीय आहेत. सौरऊर्जेसह हरित ऊर्जेच्या वाढत्या वाट्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या केंद्र शासनाच्या उद्दिष्टाला बळ मिळत आहे. महाराष्ट्राला निसर्गाने दिलेल्या समृद्ध साधनसंपत्तीमध्ये सूर्यप्रकाश हे मोठे वरदान आहे. राज्याच्या भौगोलिक स्थितीमुळे वर्षभर पुरेसा सूर्यप्रकाश उपलब्ध होतो, त्यामुळे सौरऊर्जेचा व्यापक वापर करणे शक्य आहे. सध्या महाराष्ट्रात वीजजोडण्या असलेल्या कृषिपंपांची संख्या देशात सर्वाधिक म्हणजे ४५ लाखांवर आहे. या कृषिपंपांना दिवसा आणि भरवशाचा, निश्चित वीजपुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कुसुम सी योजनेअंतर्गत एप्रिल २०२३मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरू करण्यात आली. ही जगातील सर्वात मोठी विकेंद्रित सौरऊर्जानिर्मिती योजना असून, राज्यातील सर्व कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी सन २०२६पर्यंत १६ हजार मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. .मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे आणि ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०च्या प्रभावी अंमलबजावणीला मोठा वेग दिला. ऊर्जा विभाग व महावितरणने महसूल विभागाच्या सहकार्याने जागा शोधण्याचे काम हाती घेतले. महावितरणच्या राज्यभरातील उपकेंद्रांच्या ५ ते १० किलोमीटर परिघातील ४० हजार एकर सरकारी जागा केवळ तीन महिन्यांत निश्चित करण्यात आल्या. त्यानंतर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला गती देत विकसकांसोबत वीज खरेदी करार, कृषिवाहिन्या असलेल्या वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे आदी कामांना वेग आला. याशिवाय, देशात प्रथमच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सोलर अॅग्रो पॉवर ही स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन करण्यात आली.सौरऊर्जेचा नवा टप्पाआजमितीस उद्दिष्टाएवढ्या म्हणजे १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या सौर वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये कार्यादेश दिल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांत १९ मेगावॅट क्षमतेच्या पाच सौरऊर्जा प्रकल्पांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाशीम जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथे झाले. आतापर्यंत २,४५८ मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, सहा लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू लागली आहे. कृषी क्षेत्राचा कायापालट करणाऱ्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागात ६५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक सुरू असून, ७० हजार रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. याशिवाय वीज खरेदीत दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असून, राज्य शासनावरचा ४,५०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक अनुदानाचा आणि उद्योगांवरील १३ हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होणार आहे. पर्यायाने उद्योगांचे वीजदरही हळूहळू कमी होत जाणार आहेत. यासोबतच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतील शिल्लक सौर वीज साठवण्यासाठी महावितरणकडून बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांवर काम सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यात भेंढा येथे २० मेगावॅट क्षमतेचा बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे बिगरशेती ग्राहकांना रात्रीच्यावेळीही सौरऊर्जेवर आधारित वीज मिळणार आहे. .Premium|Migration: 'ग्लोबल सिटिझन' म्हणून निओ नाझींच्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज.सौर क्रांतीमध्ये महावितरणचा आणखी एक नवा अध्याय म्हणजे पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील धामणी येथील कालव्यावर बसवलेला २५ एचपीचा ऑफ-ग्रिड सौर पंप. या पथदर्शी प्रकल्पामुळे ढगाळ वातावरणातही ३.५ किलोमीटर लांबीच्या पाइपलाइनमधून पाणी सोडणे शक्य झाले आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प असून २५ शेतकऱ्यांच्या स्थानिक गटाला सहकारी पद्धतीने त्याचा लाभ झाला आहे. यामुळे सहकारी पद्धतीने जास्त क्षमतेचे ऑफ-ग्रिड सौर पंप घेण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प एक वरदान ठरत आहे. याशिवाय, पीएम कुसुम बी योजना आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेतून दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी देशात सर्वाधिक ६० टक्के म्हणजे ४ लाख २५ हजार सौर कृषिपंप महाराष्ट्रातच कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यातून १३ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे.हरित ऊर्जेने उजळला महाराष्ट्रमहाराष्ट्राच्या विद्युत क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाची भरारी म्हणजे ऊर्जा विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेला रिसोर्स अॅडिक्वेसी प्लॅन. या योजनेनुसार सन २०३०पर्यंत ४५ हजार मेगावॅट विजेची भर पडणार आहे. त्यापैकी ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेचा वाटा राहणार आहे. गेल्या ७९ वर्षांत राज्यातील विजेची कमाल क्षमता ३६ हजार मेगावॅट झाली आहे. सन २०३०पर्यंत वाढत्या मागणी व पुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सौर, पवन, बॅटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज यांसारख्या नवीकरणीय आणि स्वस्त ऊर्जेच्या स्रोतांवर आधारित प्रकल्पांची मोठी वाढ होणार आहे.सध्या महावितरणच्या मासिक वीज बिल वसुलीपैकी ८५ टक्के रक्कम विजेची खरेदी व वहनासाठी खर्च होते. मात्र हरित ऊर्जेमुळे सुमारे ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या बचतीचा थेट फायदा म्हणजे सन २०२५ ते २०३०दरम्यान विजेचे दर पहिल्यांदाच कमी करण्यात आले आहेत. सौरसह हरित ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्वस्त आणि स्थिर दराची वीज उपलब्ध होत असल्याने घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांचे वीज दर वाढण्याऐवजी आता कमी-कमी होत जातील. ही महाराष्ट्रासाठी एक मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. .Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांसाठी वीज बिल शून्य करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना राबविताना महावितरणने देशात आघाडी घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत अवघ्या दीड वर्षांत राज्यातील सुमारे दोन लाख ५० हजार घरांवर मिळून एक हजार मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर पारंपरिक वीजनिर्मितीच्या मर्यादेमुळे भारनियमनाने ग्रासलेला हाच महाराष्ट्र आता हरित ऊर्जेच्या बळावर देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवी भरारी घेत आहे. कृषी क्षेत्रातील जागतिक सौर क्रांतीत महाराष्ट्र केंद्रबिंदू ठरत असून, ऊर्जा परिवर्तनाचे खरे सीमोल्लंघन येथे घडले आहे. महाराष्ट्राच्या या सौर ऊर्जेतील कामगिरीला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे.(सचिन तालेवार राज्याचे महावितरण कंपनीचे मुंबईस्थित संचालक (प्रकल्प) आहेत.) 