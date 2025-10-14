Premium| NDRF criteria change: शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून सरकार केंद्राकडे ‘एनडीआरएफ’ निकष बदलाची मागणी करणार आहे. पूरग्रस्तांना तत्काळ मदत आणि पुनर्वसनावरही भर

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा खरीप हंगाम अतिशय कठीण ठरला आहे. मुसळधार पाऊस, नद्यांचे पूर आणि अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पाऊस नसतानाही नदीच्या खोऱ्यातून अचानक आलेल्या महापुराने शेती वाहून गेली. अनेक घरांचे, गोठ्यांचे, विहिरींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी सदानंद पाटील यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला.राज्यात सध्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी तुमचा आश्वासक संदेश काय आहे?सरकार या संकटकाळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतांचे, घरांचे, गोठ्यांचे; तसेच दगावलेल्या पशुधनाचे पंचनामे वेळेत पूर्ण केले जात आहेत. या महापुरामुळे जीवनावश्यक वस्तू, कपडे, संसारोपयोगी साहित्य आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अन्नधान्य वाहून गेले आहे. म्हणूनच सर्व बाधित कुटुंबांना तत्काळ अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. नियम-निकष बाजूला सारून, झालेल्या नुकसानीची शक्य तितकी भरपाई करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. हे केवळ कागदोपत्री आश्वासन नाही, तर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल, याची खात्री देतो..अशा आपत्तीमध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाची भूमिका किती महत्त्वाची ठरते?विभागाचे काम केवळ मदत पुरवणे एवढे मर्यादित नाही. नुकसानीचे पंचनामे करून, त्यानुसार मदतीचे प्रस्ताव तयार करणे, त्या प्रस्तावांची दैनंदिन मंजुरी करणे आणि निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवणे, ही सर्व कामे विभाग अत्यंत तत्परतेने करत आहे. मागील तीन वर्षांत सर्व प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची खरी भरपाई देणे शक्य नाही, पण शासनाने त्यांना संकटातून सावरण्यासाठी सातत्याने मदत केली आहे आणि पुढेही करत राहील. सरकारकडे खरिपाच्या नुकसानीची अधिकृत आकडेवारी कितपत आहे?महाराष्ट्रातील यंदाचा खरीप हंगाम अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाला आहे. एकूण १४६ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ६८.७२ लाख हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. शेतकऱ्यांना पीकविमा दाव्यासाठी ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला पूर्वसूचना द्यावी लागते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र आजही काही शेते पाण्याखाली असल्याने नुकसानीचा अंतिम अंदाज बांधणे कठीण आहे. या संकटात शासन सर्वोतोपरी मदत करण्यासाठी सज्ज आहे..पंचनामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभारली आहे?झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरित व्हावेत, म्हणून यंत्रणा साखळी पद्धतीने काम करत आहे. क्षेत्रीय स्तरावर तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक हे अधिकारी संयुक्तपणे पंचनामे करत आहेत. तालुका पातळीवर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व कृषी अधिकारी प्रमुख समन्वयक म्हणून काम करत आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आहे. म्हणून पंचनाम्यांना गती मिळाली आहे. केवळ ज्या शेतांमध्ये अजूनही पाणी आहे, तेथे पंचनामे थांबले आहेत.मदत कागदोपत्रीच असते, पण प्रत्यक्षात खात्यात पैसे येत नाहीत, असे शेतकरी म्हणतात. हे टाळण्यासाठी काय उपाय?सरकारने शेतकऱ्यांसाठी २२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत थेट लाभार्थींच्या खात्यात पाठवली जात आहे. काही शेतकऱ्यांची ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने निधी पोहोचण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे ‘केवायसी’शिवायही मदत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात १.७१ कोटी शेतकरी खातेदारांपैकी १.१७ कोटी शेतकऱ्यांची माहिती ‘अॅग्रीस्टॅक’वर नोंदवली आहे. तसेच ‘पीएम किसान’ योजनेंतर्गत माहिती राज्याकडे उपलब्ध आहे. अशा वेळी कागदपत्रांची मागणी अयोग्य ठरेल, म्हणूनच शेतकऱ्यांना मदत थेट मिळेल याची हमी दिली आहे..मदत वितरणामध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाली होती. यावर सरकारची भूमिका काय आहे?अस्मानी संकटाशी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीतच लुटायचा प्रयत्न करणे अक्षम्य आहे. पण अशा भ्रष्ट प्रवृत्तीवर सरकारने कारवाई केली आहे. जालना आणि पाचोरा (जळगाव) येथे मदतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळले. त्या ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. जालना जिल्ह्यातील तब्बल २८ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या संकटाचा फायदा घेणाऱ्यांना सरकार अजिबात सोडणार नाही. कडक शिक्षा केली जाईल.दरवेळी महापुरात स्थलांतराची तारांबळ उडते. यावर काय उपाय?हो, यात तथ्य आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने पूर येतो. नद्यांचे पाणी वाढले की स्थलांतराला सुरुवात केली जाते. गावातील शाळा, मंदिरे किंवा शेजारच्या गावात व्यवस्था केली जाते. स्थानिकही मदतीसाठी पुढे येतात. मात्र मराठवाड्यात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महापूर आला. त्यामुळे यंत्रणा आणि नागरिकांची मोठी धावपळ झाली. पुढील काळात अधिक सक्षम आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचा निर्धार केला आहे..राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) निकषांत बदलाची मागणी का होत आहे?‘एनडीआरएफ’मध्ये काही मर्यादा आहेत. त्यामध्ये विहिरींच्या नुकसानीसाठी तरतूद नाही. तसेच पाऊस नसतानाही नद्यांमधून पाणी सोडल्याने शेती वाहून जाते, घरे कोसळतात. गोदावरी काठच्या परिसरात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नदीकाठच्या गावांत अतिवृष्टी झाली नाही, तरी मोठा महापूर येतो. त्यामुळे शेती, घरांची हानी होते. मात्र सध्याच्या निकषांनुसार अशा नुकसानीला मदत मिळत नाही. म्हणूनच राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करणार आहे. ‘एनडीआरएफ’ निकषांत बदल करण्याची मागणी केली जाणार आहे. राज्याच्या स्तरावरूनही काय मदत करता येईल, याचा विचार सुरू आहे.पूरग्रस्त आणि भूकंपप्रवण गावांचे पुनर्वसन अर्धवट आहे. याबाबत शासनाची भूमिका काय?नदीकाठच्या गावांचे पुनर्वसन, गावठाण विस्तार आणि भूकंपप्रवण भागातील स्थलांतर ही मोठी प्रक्रिया आहे. काही ठिकाणी आदेश झाले आहेत, काही ठिकाणी जमीनही उपलब्ध करून दिली आहे. पुनर्वसित गावांना शासन प्लॉट, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देते. मात्र काही गावांच्या पुनर्वसनात दप्तर दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. दिवाळीपूर्वी अशा सर्व प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल..पंचनाम्यातील विलंबाबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नेहमीच येतात. यावर उपाययोजना काय आहेत?पंचनामे वेळेत व्हावेत यासाठी आम्ही डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहोत. मोबाइल अॅप, ड्रोनद्वारे तातडीने नोंदणी केली जात आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांना कालबद्ध पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कुठेही जाणूनबुजून विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळावी, हेच आमचे प्राधान्य आहे.भरपाईच्या रकमा नेहमी अपुऱ्या असल्याची तक्रार केली जाते. राज्य सरकार काय भूमिका घेणार?शेतकऱ्यांना खरी मदत मिळावी म्हणून आम्ही केंद्राकडे निकष शिथिल करण्याची मागणी करणार आहे. सध्या मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा अधिकची मदत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या नुकसानभरपाईशी सुसंगत मदत झाली पाहिजे, ही सरकार म्हणून आमची भूमिका आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नक्की न्याय देतील, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्याला पुरेशी मदत होईल, याची मला खात्री आहे..पूर व अतिवृष्टीबाबत दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत सरकारचे काय धोरण आहे?आम्ही दीर्घकालीन प्रकल्पांवर भर देत आहोत. नदी खोलीकरण, धरण व्यवस्थापन, बंधारे, पाणी साठवण क्षमता वाढवणे; तसेच हवामान अंदाज यंत्रणा बळकट करणे यावर काम सुरू आहे. आपत्ती टाळणे आणि परिणाम कमी करणे हे आमचे दोन मुख्य उद्देश आहेत.दरवर्षी महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे राज्याला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. सरकारकडे दीर्घकालीन पूर व्यवस्थापन आराखडा का नाही?हे खरे आहे. आजपर्यंत तुकड्या-तुकड्यांत उपाययोजना झाल्या. आता आम्ही जलसंपदा विभाग, कृषी, ग्रामविकास, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, तज्ज्ञ संस्था यांच्या मदतीने ‘पूरनियोजन आराखडा’ तयार करीत आहोत. यात धरण व्यवस्थापन, नद्यांचे खोलीकरण, शहरी नालेसफाई, पूर अलर्ट प्रणाली यांचा समावेश असेल. फक्त मदत न देता पुढील आपत्ती टाळणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.पुराच्या वेळी स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यांच्या समन्वयात विलंब झाल्याचे चित्र अनेकदा दिसते. हा समन्वय सुधारण्यासाठी काय केले जाईल?आम्ही त्यादृष्टीने काही धोरणात्मक निर्णय घेत आहोत. यात हवामान खात्याचा अंदाज, धरणातील पाण्याची पातळी, स्थानिक तळमजल्यांवरचा पाण्याचा स्तर आणि मदत पथकांची लोकेशन हे सर्व रिअल-टाइम दिसेल.पुरानंतर गावोगाव शाळा, अंगणवाडी, रुग्णालये यांचे मोठे नुकसान होते. मात्र, मदत पॅकेज बहुधा शेतीपुरते मर्यादित राहते. सार्वजनिक सोयीसुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधा पुनर्बांधणीसाठी खास निधी का नाही?हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. काही सार्वजनिक नुकसानीला केंद्र सरकारच्या निधीतून मदत करण्यात येते. मात्र शाळा, आरोग्य केंद्रे, पाणीपुरवठा, रस्ते यांना देखील तत्काळ आणि दुरुस्ती निधी मिळेल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन समितीला अधिक बळकटी देण्याचाही विचार सुरू आहे..Premium| Maharashtra Crop Damage: कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत मिळाल्याशिवाय शेतकरी रब्बीची पेरणी कशी करतील?.नुकसानीचे सर्वेक्षण पद्धतशीर होत नाही, ड्रोन सर्व्हे अपूर्ण असतात, असा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. यावर सरकारची भूमिका काय?कधी-कधी जमिनीवरील सर्व्हे व ड्रोन डेटामध्ये तफावत असते. यासाठी आम्ही संशोधन संस्थांसोबत काम करीत आहोत. उपग्रह चित्रे आणि स्थानिक पातळीवरील मोबाइल अॅप सर्वेक्षण यांची जुळवणी करून ब्लॉक स्तरावर नुकसान नोंदवले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य हक्काची मदत मिळेल. पूरग्रस्तांना तत्काळ दिलासा म्हणून तांदूळ-डाळीची पिशवी किंवा ५-१० हजार रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र दीर्घकालीन पुनर्वसन, उदरनिर्वाहाचे प्रश्न कायम राहतात. सरकार या दिशेने काय करणार आहे?शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक बाबींसाठी शासन मदत करत आहेच; पण शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे, छोटे शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या काळात सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पंचनाम्यांची गती वाढवणे, मदत थेट खात्यात देणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, 'एनडीआरएफ' निकष बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि अर्धवट पुनर्वसन पूर्ण करणे या सर्व बाबतींत शासन ठोस भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढणे, हाच आमचा पहिला उद्देश आहे.- मकरंद जाधव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री. 