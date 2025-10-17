Premium| Maharashtra flood management policy: महाराष्ट्रातील पूरस्थिती, हवामान बदलाचा इशारा आणि उपाययोजनांची गरज

मराठवाड्यासह राज्याच्या अनेक भागामध्ये यंदा अतिवृष्टी झाली आणि पूर आला. अनेक भागात प्रथमच अशी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या पुरामुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हवामान बदलाचीही चर्चा होत असून, त्यातून लहरी हवामानाच्या आव्हानाला सामोरे जात असताना त्याविषयी वेळीच उपाययोजनाही करणे गरजेचे आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र ३.०८ लाख चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी १६.५ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित; तर ३.५ टक्के क्षेत्र झाडांनी आच्छादलेले आहे. राज्यातील जवळजवळ ४२.५ टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण आहे. राज्यात लहान-मोठ्या मिळून ३८० नद्या वाहतात. त्यांची एकूण लांबी अंदाजे वीस हजार किलोमीटर आहे. महाराष्ट्रातील पूरप्रवण क्षेत्र राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या सात टक्के असून, काही विशिष्ट भागापुरते मर्यादित होते. परंतु, हवामान बदल, जलाशय प्रचालनातील त्रुटी व चुका आणि शहरी भागातील पुरांमुळे आता महाराष्ट्रातील पूरप्रवण क्षेत्र वाढताना दिसत आहे. या वर्षी तर पावसाने कहरच केला. राज्यातील सर्व विभाग विचारात घेता, ‘महारेन’च्या संकेतस्थळानुसार सरासरी पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पावसाची नोंद पुढीलप्रमाणे आहे - जून (९९.५ टक्के), जुलै (८७.४ टक्के), ऑगस्ट (१०५ टक्के) आणि सप्टेंबर (१६७ टक्के). .नद्यांमधील बदलाचे परिणामनदी-प्रवाहातील असंख्य अडथळे व अतिक्रमणे; नदीतील पाण्याचा वाढता उपसा व प्रचंड वापर; प्रदूषणात लक्षणीय वाढ; पावसाळ्यानंतर नदीकडे वाहणाऱ्या भूजलात (बेस फ्लो) लक्षणीय घट; नद्यांसंदर्भातील आकडेवारी व माहिती उपलब्ध नसणे किंवा तिची विश्वासार्हता संशयास्पद असणे आणि हवामान बदलाची दखल न घेता योजनांची/प्रकल्पांची आखणी करणे ही नदी-कारभाराची व्यवच्छेदक लक्षणे बनली आहेत. नद्यांच्या अशा जल-भीषण सद्यस्थितीचे अर्थातच प्रतिकूल परिणाम होतात. यामध्ये सुपीक जमिनी आणि जंगलांचे महापुरामुळे होणारे नुकसान; विस्थापन; उपजीविका, मालमत्ता व जीवितहानी; भूजल पातळी, कृषी-उत्पादकता आणि जैव विविधतेत घट; छोट्या नद्या कोरड्या पडण्यात वाढ आणि जलसंघर्षात वाढ अशा अनेक गंभीर समस्या निर्माण होतात..पाण्याशी वैर नकोनद्यांची सद्य:स्थिती व त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम याबाबत मतभेद असले तरी साधारणत: पुढील उपाययोजना आवश्यक आहे असे वाटते: पर्यावरणीय प्रवाह चालू ठेवणे; पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वनीकरण करणे; नदीनाल्यांवरील बांधकामांचा आढावा घेऊन नदी प्रवाहाला मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण करणाऱ्या बांधकामांची संख्या कमी करणे/त्यांच्या संकल्पनेत सुधारणा करणे; नद्यांतील प्रदूषण रोखणे; नदी-पुनरुज्जीवन कार्यक्रम नदीखोरे स्तरावर एकात्मिक पद्धतीने शक्यतो एकाच वेळी राबवणे. अशा एकूण व्यापक पार्श्वभूमीवर या वर्षीच्या अभूतपूर्व पावसाकडे पाहिले पाहिजे.आज गरज आहे ती पाण्याला ओळखण्याची व जपण्याची. पाण्याशी वैर घेऊन चालत नाही. संस्कृती निर्माण करणारे पाणी त्यांचा विनाशही करू शकते! आपण नेमकी येथेच माती खाल्ली. हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष करून आपण तथाकथित जलविकास करत राहिलो. पण हवामान बदलाचा लांडगा खरेच आला आहे. या वर्षी झालेल्या अभूतपूर्व पावसाचा हा संदेश नव्हे, इशारा आहे. .शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेमहाराष्ट्रात या वर्षी प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली. काही प्रमाणात जीवित, तर मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली. गाईगुरे, पाण्याचा उपसा आणि सिंचन करण्यासाठी लागणारी यंत्रे व उपकरणे, शेतीची अवजारे हे सर्व अक्षरश: वाहून गेले. या वेळी तरी चांगले बाजारभाव मिळतील, असे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची पिके कुजून गेली. शेतातील मातीची फार मोठ्या प्रमाणावर धूप झाली. शेतीमध्ये गंभीर अरिष्ट असताना या पावसामुळे आणि महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. पण हे का घडले? हवामान बदलामुळे अभूतपूर्व पाऊस पडला आणि सर्व गोष्टी हाताबाहेर गेल्या. निसर्गाच्या रौद्रभीषण अवतारापुढे कोण काय करणार? असे म्हणून चालेल का?श्वेतपत्रिकेत खरेच वास्तव मांडले गेले तर असे दिसेल की २०२५ सालचा महापूर केवळ अस्मानीच नव्हे तर सुलतानी संकटही आहे..Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम.संभाव्य बदलाची लक्षणे‘टेरी’ (द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट) या संस्थेने महाराष्ट्रातील हवामान बदलाचा अभ्यास करून २०१४ सालीच शासनाला अहवाल सादर केला होता. हवामान बदलामुळे यापुढे खालील बाबींमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे याची सुस्पष्ट कल्पना राज्याला देण्यात आली होती.lदुष्काळ व पुराचे प्रमाण व वारंवारताlपिकांवरील रोगराईlतापमान, बाष्पीभवन व पिकांची सिंचन गरजlपाऊसमानlटोकाच्या घटना (कमी वेळात खूप जास्त पाऊस होण्यासारख्या घटना)lअपधावlकमी पावसाच्या दिवसांची संख्याlदोन पावसातील अंतर व अशा गोष्टींमध्ये वाढ संभवते.lमहाराष्ट्रात तापमान आणि पाऊस या दोन्हीत लक्षणीय वाढ होईल. अमरावती व मराठवाडा या दोन प्रदेशात वार्षिक सरासरी तापमान राज्यातील इतर प्रदेशांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. अमरावती व नाशिक या दोन प्रदेशात मान्सून-पर्जन्यमान राज्यातील इतर प्रदेशांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.उपाययोजनांवर भर हवाया अहवालात हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी तंत्र-वैज्ञानिक बाबींवर भर देणाऱ्या शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत.lहवामान बदलात टिकून राहतील अशा बी-बियाणांचा विकासlजमिनीची बांधबंदिस्ती आणि शेतावरील पाणी वापराच्या नव्या पद्धतीlपीक नियमन-जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे,lसुपीक जमिनीच्या अ-कृषीकरणावर निर्बंध; भूजल पुनर्भरणाला प्रोत्साहन, उपशावर निर्बंध, नदी पुनरुज्जीवन (खोलीकरण नव्हे): मृद संधारण आणि पीक व भूजल-उपसाचे नियमन करून नदीकडे मुळात पाणी वाहू देणे..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.सरकारने काय केले?‘टेरी’च्या अहवालात सुस्पष्ट कल्पना दिली असताना हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी २०१४ सालापासून गेली अकरा वर्षे राज्याने नेमकी काय पावले उचलली, याचा तपशील राज्यापुढे मांडण्यासाठी शासनाने त्वरित श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. जलाशय प्रचालन, पूर नियमन, नदीचा कारभार आणि सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी इत्यादी संदर्भातील शासनाची विहित कार्यपद्धती आणि शासनाचा प्रत्यक्ष व्यवहारही तपासला जाणे आवश्यक आहे. सर्व दोष हवामान बदलावर ढकलून चालणार नाही. श्वेतपत्रिकेत खालील बाबींबाबत माहिती असावी.lहवामान बदलाचा विचार करून जलसंपदा विभागाने जलविकास व व्यवस्थापनविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांत काय सुधारणा केल्या आहेत?lहवामान बदलामुळे पाऊसमानात व अपधावेत वाढ होणार असल्यामुळे नवीन/वाढीव जलसाठे नक्कीच आवश्यक असताना गेल्या १० वर्षांत एकही नवीन प्रकल्प पूर्ण झाला नाही आणि प्रकल्पीय जलसाठ्यात वाढ झालेली दिसत नाही.lमृदसंधारणावर भर देत जलधर आधारित पाणलोट क्षेत्र विकास, बांधकामाधीन प्रकल्पांची पूर्तता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्त.), देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन, जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण इत्यादींवर भर का दिला गेला नाही?lबांधकामाधीन प्रकल्पात पाणी उपलब्धतेचा विचार करून ५० टक्के विश्वासार्हते आधारे साठवण क्षमता वाढवण्याची शक्यता तपासली गेली का?lस्थानिक स्तरावर जास्त अचूक कृषी-हवामानविषयक पूर्वानुमान का देण्यात येत नाही?lनिषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई नगरपालिका, महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाच्या दोन डिसेंबर २०२०च्या एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या आधारे करावी. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी का गेली जात नाही?lपूर व्यवस्थापन करण्यासाठी दारांची उघडझाप करण्याचे अधिकार मपाअ कलम १६ अन्वये ‘योग्यरित्या अधिकार सोपवलेल्या’ कालवा अधिकाऱ्यास विहित पद्धतीने दिले गेले आहेत का?lजलनि:सारणास होणारे अडथळे दूर करणे (१९,२०,२१) या कलमांचा वापर का केला जात नाही?lकार्यक्षम पूरव्यवस्थापनासाठी खालील अभियांत्रिकी बाबीं राज्याच्या सर्व विभागात अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध आहेत का?lधरणातील गाळाचे अतिक्रमण व सुधारित पाणीसाठा दर्शवणारे आलेख व तक्तेlजलाशयात किती पाणी साठवायचे, कधी किती पाणीपातळी ठेवायचे आणि त्यासाठी सांडव्यावरील दारांची उघडझाप कशी व कधी करायची याचा तपशील (आरओएस आणि जीओएस)lनदी-प्रवाह-मापन केंद्राच्या ठिकाणी विशिष्ट पाणीपातळीला नदीत सरासरी किती विसर्ग आहे, हे दर्शविणारे आलेखlपाऊस, नदीतील प्रवाह, जलाशयातील पाणी पातळ्या, इत्यादी माहितीचे घटना घडत असताना तत्काळ (रिअल टाइम) संकलन, वहन व विश्लेषणlलाल व निळ्या पूर-रेषा, विविध पूर-विभाग आणि अतिक्रमणे दर्शविणारे नकाशे;lनदीखोरेनिहाय एकात्मिक जलाशय प्रचलन आराखडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 