Premium|Maharashtra APMC Reform : ‘योग्य बाजारपेठ, जलद विक्री’

महाराष्ट्राचा शेतकरी हा जगातील सर्वोत्तम उत्पादक आहे. आता त्याला योग्य बाजारपेठ आणि भाव मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, प्रक्रिया उद्योग आणि जागतिक बाजारपेठेत शेतमाल पोहोचवण्यासाठी जलदपुरवठा साखळी व संपर्क या दृष्टीने नियोजन करून आम्ही राज्याच्या कृषी विपणन व्यवस्थेला नवे बळ देत आहोत.”राज्यात ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, तसेच ६२५ उपबाजार आवार; तर खासगी बाजार ८४ ठिकाणी निर्माण करण्यात आले आहेत. या समित्यांमध्ये खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या ठिकाणचे व्यवहार पारदर्शक नसतील तर खासगी बाजारांचे परवाने रद्द केले जातील. तर सरकारी बाजार समित्यांवरही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी भूमिका पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी सदानंद पाटील यांच्याशी बोलताना मांडली..पणन विभागाची मुख्य उद्दिष्ट्ये कोणती आहेत? तुमचा सध्याचा सर्वांत मोठा प्राधान्यक्रम काय आहे?राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीची व्यवस्था अधिक सक्षम करणे हे पणन विभागाचे प्रमुख कार्य आहे. जागतिक कृषी विपणन व्यवस्थेचा विचार करता राज्याची कृषी विपणन व्यवस्थाही बळकट होणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेतमालाला स्पर्धात्मक भाव मिळून देण्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून, त्यानुसार धोरणात्मक बदलांची सुरुवात झाली आहे. सरकार जागतिक कृषी विपणन व्यवस्थेशी सुसंगत व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देत आहे. शेतमालाला योग्य बाजारपेठ, योग्य दर आणि जलद विक्री सुविधा उपलब्ध करून देणे, यालाच आमचे सर्वाधिक प्राधान्य आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क या सर्वांचा समन्वय साधला जात आहे.प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या जात आहेत?शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. द्राक्षे, कांदा, केळी, कापूस, मिरची या उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग विकसित करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. काजू उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जात आहेत. देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी उत्पादित शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी काही प्रकल्प उभे करण्याचे नियोजन आहे. बेदाणे, केळी वेफर्स, कांदा पावडर यांसारखी उत्पादने देशभर मागणीत आहेत. त्यांच्या मार्केटिंगचे काम सुरू आहे..पणन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन पावले कोणती उचलली आहेत?राज्यात एकूण ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या; तसेच ६२५ उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. राज्यातील कार्यरत बाजार समित्यांचे उत्पन्नानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने ‘अ’ वर्गीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपवर्गीकरण; तसेच ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ बाजार समित्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, त्या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. त्याचबरोबर ‘ई-नाम’ डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची जोडणी करण्यात आली आहे. कोणत्या शेतमालाला देशातील कोणत्या बाजारपेठेत काय भाव आहे, आपण ‘ई-नाम’च्या माध्यमातून पाहू किंवा आपला शेतमाल ऑनलाइन विक्री करू शकतो. आणखी १८ बाजार समित्यांना ‘ई-नाम’शी जोडत आहोत. तसेच ३५६ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाहीत. प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती कार्यरत असावी म्हणून ‘मुख्यमंत्री बाजार समिती’ योजनेच्या माध्यमातून ६५ तालुक्यांत नव्याने बाजार समित्या निर्माण केल्या जाणार आहेत. प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना विश्रांतीची व राहण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येणार आहे.कृषी मालाच्या वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी कोणत्या योजना आहेत?समृद्धी महामार्गालगत ॲग्रो लॉजिस्टिक हब उभारण्याचे काम सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जांबरगाव येथे लॉजिस्टिक हब पूर्णत्वाकडे आहे. याशिवाय प्रत्येक मोठ्या उत्पादन पट्ट्याजवळ आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोअरेज आणि साठवण केंद्रे निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. कांद्यासाठी आम्ही पाच ठिकाणी आधुनिक सुविधांयुक्त ‘कांदा महाबँक’ उभारण्यासंदर्भात नियोजन करत आहोत..Premium| GST Rate Cut: जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय बाजारपेठ तग धरणार का?.गुंतवणुकीचा अभाव ही पणन विभागासमोरील प्रमुख समस्या आहे. निधी वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न आहात?शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाची विक्री ही व्यवस्थापन विभागावर अवलंबून आहे. आधुनिक साधनांनी युक्त जागतिक पणन व्यवस्थेतील स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर आपल्यालाही पणन व्यवस्था सक्षम करणे आवश्यक आहे. कृषी आणि जलसंपदा विभागांप्रमाणेच पणन विभागालाही अधिक निधी मिळावा यासाठी आम्ही शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधून स्वतंत्र निधी उभारणीसाठी प्रयत्न करत आहोत. तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवर अनेक योजना आखल्या आहेत. त्यातूनही पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे नियोजन आहे.खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विभागाचे धोरण काय आहे?खासगी क्षेत्राला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विशेष सवलती, करसवलत आणि भांडवली अनुदान योजनेचा विचार सुरू आहे. खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचा समन्वय करून राज्यात आधुनिक फूड टर्मिनल मार्केट उभारण्याचे आमचे धोरण आहे..Premium|Oilseed production India: खते, डाळ, तेलबियांच्या उत्पादनांत स्वयंपूर्णता हवी\n\n.हमीभावाच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काय उपाय केले आहेत?कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद यांसारख्या पिकांच्या खरेदीसाठी पारदर्शक आणि डिजिटल प्रणाली लागू केली आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रातच पाच लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून सर्वाधिक ११.२१ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. ही खरेदी देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेने सर्वांत जास्त होती. यावर्षीही आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत राज्यात १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास किंवा अव्यवस्था होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच राज्यात भारतीय कपास निगम (सीसीआय)अंतर्गत ८११५ रुपये प्रतिक्विंटल दराने किमान आधारभूत किमतीत कापूस खरेदी होणार आहे.पणन आणि कृषी विभाग स्वतंत्र झाल्याने समन्वय कसा राखला जातो?उत्पादन आणि उत्पन्न या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. उत्पादनाचा संबंध कृषी विभागाशी येतो, तर उत्पन्नाचा संबंध पणन विभागाशी येतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी विविध उपाययोजना करून उत्पादन वाढवणे हे कृषी विभागाचे काम आहे. तर शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी सक्षम पणन व्यवस्था उभी करणे हे पणन विभागाचे काम आहे. मात्र शेतमालाचे उत्पादन आणि त्यातून उत्पन्न वाढून शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे, हा दोन्ही विभागांचा उद्देश एक समान आहे..बाजार समित्यांच्या पारदर्शकतेबाबत नेहमी तक्रारी येतात. त्यावर उपाय काय?कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह खासगी बाजारात शेतकऱ्यांनी विकलेला मालाचे पैसे शेतकऱ्यांना २४ तासांच्या आत ऑनलाइन पद्धतीने किंवा इतर मान्य पद्धतीने देण्याची निर्देशही देण्यात आले आहे. तसेच, प्रत्येक महिन्यात शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले का? यासंदर्भात आढावा घेण्यात यावा. शेतमाल विक्रीचे पैसे अडवून ठेवलेल्या परवानाधारकांवर कार्यवाही करण्यात यावी, अशा उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. एकूणच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवहार अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. तसेच, बाजार समित्यांचे वर्गीकरण आणि ऑडिट प्रणाली काटेकोर करण्यात आली आहे.विभागाच्या फेररचनेबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?शेतमालाच्या विपणनासाठी क्षेत्रीय व जिल्हास्तरावर पुरेशी आस्थापना व यंत्रणा नाही. पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना व सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. गोयल समितीने अहवाल सादर केला आहे. मंत्रालयीन आणि क्षेत्रीय स्तरावर विभागाची कालसुसंगत रचना आणि सक्षमीकरणासाठी या संदर्भात अभ्यास केला आहे. आर्थिक भार न वाढवता कार्यक्षम रचना करण्यावर भर आहे.राष्ट्रीय बाजार समितीबाबत विरोधकांची टीका होते. वस्तुस्थिती काय आहे?राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळून देण्यासाठी आधुनिक संसाधनांनीयुक्त राष्ट्रीय बाजार निर्माण करणे हे शासनाचे धोरण आहे. त्या दृष्टीने मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या संदर्भात बाब विचाराधीन आहे. दापचारी येथे ‘महामुंबई इंटरनॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट’ उभारण्याचे नियोजन आहे. राष्ट्रीय बाजार आणि महामुंबई इंटरनॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट यांना समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशा सक्षम पुरवठा साखळीने जोडून राज्यात उत्पादित होणारी फळे, भाजीपाला व इतर शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात जलद गतीने पुरवठा करून चांगला दर मिळवून देणे हा यामागील एकमेव उद्देश आहे. राष्ट्रीय बाजार समिती म्हणजे बाजार समित्यांना जागतिक दर्जा देणे, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व संपवणे नव्हे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे..फळ निर्यातीसाठी विशेष योजना काय आहेत?राज्यात उत्पादित होणाऱ्या फळे व भाजीपाल्यांना १२ ते १४ तासांत दुबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी जलद पुरवठा साखळी उभी केली जात आहे. पॅरिसमधील ‘रंजिस मार्केट’च्या धर्तीवर नाशिक जिल्ह्यात मेगा फूड मार्केट उभारले जाईल, त्याला समृद्धी महामार्ग व वाढवण बंदराची जोड असेल. ‘महामुंबई इंटरनॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट’च्या माध्यमातून ग्रेडिंग, पॅकिंग करून मागणीनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात राज्यातील फळे व भाजीपाला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात जलद पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे नियोजन सुरू आहे.वाशी बाजार समितीला पर्याय म्हणून नवी बाजारपेठ उभारण्याबाबत काय स्थिती आहे?पालघर परिसरात उभारण्यात येणारे ‘महामुंबई इंटरनॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट’ जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे शेतमाल विक्री केंद्र बनेल. या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय निर्यातीच्या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. त्यामुळे राज्यात उत्पादित शेतमाल जलदगतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित होईल.पुढील पाच वर्षांत राज्याच्या पणन व्यवस्थेचा तुमचा दृष्टिकोन काय आहे?सर्वांग दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. राज्याच्या शेतकऱ्याची उत्पादनक्षमता लक्षात घेता राज्याची पणन व्यवस्था जागतिक स्पर्धेत टिकेल या दृष्टिकोनातून सक्षम करणे आवश्यक आहे. यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर राष्ट्रीय बाजार निर्माण करणे, त्या राष्ट्रीय बाजारांना, समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून जलदगतीने 'महामुंबई इंटरनॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट' या सर्व सुविधांसह आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बाजारपेठेची जोडणी, शेतीमालाची सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात जलदपुरवठा साखळीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणे असे नियोजन सुरू आहे. 'आजची फळे उद्या दुबईच्या डायनिंग टेबलवर' ही कल्पना वास्तवात उतरवणे, हे आहे. पाच वर्षांत राज्याला जागतिक दर्जाची कृषी विपणन प्रणाली देऊ, जी शेतकऱ्याला आत्मनिर्भर आणि स्पर्धात्मक बनवेल. 