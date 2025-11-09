Premium|Maharashtra municipal elections 2025: नगरपालिका निवडणुकीत महिला आणि ओबीसींच्या सहभागाने राजकीय क्रांतीची नवी सुरुवात

प्रकाश पवारनगरपालिका आणि नगर पंचायतीची निवडणूक जाहीर झाली. ही निवडणूक अनेक अर्थाने सुप्त क्रांतीची सुरुवात करणारी आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवीन आकार देणारी आहे. उदाहरणार्थ नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक हे प्रारूप नगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकीत वापरले जात आहे. याआधी हे प्रारूप वापरले असले तरीही मोठ्या प्रमाणावर या प्रारूपाचा प्रयोग या निवडणुकीत केला जाणार आहे. यामुळे राजकीय पक्षांचे किंवा अपक्षांचे २८८ नगराध्यक्ष थेट निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून येणार आहेत. एका अर्थाने यांची प्रतिमा शहरी-निमशहरी भागातील मिनी आमदार अशी असेल. ही नवीन नेतृत्व घडवण्याची एक प्रयोगशाळा आहे. तसेच गेल्या चारपाच वर्षांच्या तुलनेत निर्णय निश्चितीचे केंद्र प्रशासनाकडून लोकप्रतिनिधींकडे सरकणार आहे. राजकीय सहभागाच्या सुप्त क्रांतीत एक खंड पडला होता. तो प्रवाह नव्याने सुरू होणार आहे. याशिवाय राजकीय पक्षांची स्पर्धा आणि निवडणूक मेरिट यामध्ये देखील मोठे फेरबदल या निवडणुकीत दिसणार आहेत. यामुळे ही निवडणूक म्हणजे अशा बदललेल्या लोकशाही पाठशाळेची चित्तवेधक कथा आहे..शहरी-निमशहरी भागात लोकशाहीची पाठशाळा नगरपालिका आणि नगर पंचायती या संस्था आहेत. शहरी-निमशहरी नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींमध्ये निर्णय निश्चिती कोणी करावी? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांमध्ये निर्माण झाला होता. हा प्रश्न भिजत घोंगडे या उक्तीप्रमाणे होता. निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे निर्णय निश्चिती नोकरदार वर्गाने करावी हा मुद्दा बाजूला जाऊन त्या ऐवजी स्थानिक लोकांच्या प्रतिनिधींनी निर्णय निश्चिती करावी, हा मुद्दा राजकीय आखाड्यात महत्त्वाचा मानला गेला. यामुळे नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निर्णय निश्चितीच्या क्षेत्रात देखील हा सुप्त क्रांती (silent revolution) घडवणारा बदल घडणार आहे. या अर्थाने ही निवडणूक तळागाळात सुप्त क्रांती घडविणारी आहे..राजकीय सहभागाची सुप्त क्रांतीनगर पालिकामध्ये आणि नगर पंचायतींमध्ये महिला आणि ओबीसींच्या राजकीय सहभागाने सुप्त क्रांती घडवली होती (१९९०-२०१९). परंतु निवडणुका रखडल्यामुळे या क्रांतीचा प्रवाह खंडित झाला होता. निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे राजकीय सहभागाच्या सुप्त क्रांतीची पुन्हा नव्याने सुरुवात झाली आहे. यांची महत्त्वाची तीन कारणे आहेत. एक - एकूण ६ हजार ८५९ जागांपैकी निम्म्या महिलांच्या जागा आहेत. त्यांना लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी चारपाच वर्षांच्या मोठ्या गॅप नंतर मिळणार आहे (३,४९२ महिला प्रतिनिधी).दोन - महिलांनंतर ओबीसी या वर्गाला चारपाच वर्षांच्या मोठ्या गॅपनंतर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे. ओबीसींची संख्या प्रभावी ठरणारे आहे (१,८२१ ओबीसी प्रतिनिधी). थोडक्यात शहरी व निम शहरी भागातील स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिला आणि ओबीसी या दोन वर्गांच्या संदर्भात एक राजकीय सहभागाची सुप्त क्रांती घडून आली होती. निवडणुका लांबल्यामुळे राजकीय सहभागाच्या सुप्त क्रांतीमध्ये अंतर पडले होते. निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे महिला आणि ओबीसी या दोन वर्गांमध्ये पुन्हा नव्याने राजकीय सहभागाच्या सुप्त क्रांतीचा प्रवाह सुरू होणार आहे.तीन - अनुसूचित जाती (८९५ जागा) व अनुसूचित जमाती (३३८ जागा) यांच्या या निमशहरी शासन संस्थांमध्ये प्रभावी ठरणाऱ्या १,२३३ जागा आहेत. नगरपालिका आणि नगर पंचायतींचा सामाजिक चेहरा नव्याने वैविध्यपूर्ण दिसणार आहे. निवडणुका रखडल्यामुळे एक सामाजिक साचलेपण आला होता. या ऐवजी सामाजिक सरमिसळ घडण्याची प्रक्रिया घडणार आहे. हा सामाजिक फेरबदल निवडणूक घेण्यामुळे होणार आहे. दुसऱ्या शब्दात ही राजकीय सहभागाच्या संदर्भातील सामाजिक क्रांतीची नव्याने सुरुवात होत आहे. ही तर केवळ झलक आहे. चित्रपट अजून बाकी आहे (महानगर पालिका व जिल्हा परिषद)..भाजपाचे पुढारपणनिम शहरी स्थानिक संस्थांतील निर्णय निश्चिती, लोकप्रतिनिधींचे सामाजिक स्वरूप याबरोबरच तिसरा मुद्दा म्हणजे पक्षीय स्पर्धा हा आहे. नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमध्ये पाठीमागील निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या चार पक्षांमध्ये तुल्यबळ स्पर्धा झाली होती. या स्पर्धेमध्ये पाचवा घटक अपक्ष हा होता. म्हणजेच थोडक्यात मुख्य चार पक्षांना २५ टक्के किंवा २५ टक्क्यांपेक्षा कमी जागा मिळाल्या होत्या. तरीही तेव्हा नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमध्ये भाजप हा पक्ष सर्वांत मोठा म्हणून पुढे आला होता. यानंतर गेल्या काही वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. या पार्श्वभूमीवरती नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील कौल नगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये पुन्हा व्यक्त होणार का? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत भाजप हा पक्ष सर्वांत जास्त प्रबळ आणि प्रभावी पक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहे. अपक्षांचा एक मोठा गट होता. तो गट भाजपकडे वळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच थोडक्यात मतदारांचा झुकता कल हजार भाजपकडे स्पष्टपणे दिसत आहे. या निवडणुकीचे पुढारपण भाजपकडे असल्याचे दिसते. .उमेदवारांची निवड, निवडणूक निधी, प्रचार या गोष्टी निवडणूक मेरिट म्हणून प्रसिद्ध आहेत. नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या सहा हजार ८५९ जागांसाठी उमेदवारांची निवड, त्यांचा निवडणूक खर्च आणि त्यांची प्रचार यंत्रणा या गोष्टींवर भाजपाचे नियंत्रण आहे. परंतु तरीही राजकीय पक्षांच्या नियंत्रण कक्षेच्या बाहेर या निवडणुका जातात. कारण या निवडणुका निम शहरी भागातील आहेत. निम शहरी भागातील राजकीय अर्थकारण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निम शहरी भागात ‘रियल इस्टेट’ हा एक राजकीय अर्थकारण या अर्थाने प्रभावी ठरणारा मुद्दा आहे. रियल इस्टेट ही एक छत्री आहे. रियल इस्टेटच्या छत्रीमध्ये बिल्डर व विविध सेवा पुरविणारे सेवा व्यावसायिक (डॉक्टर, पाणीपुरवठा, शिक्षण, धार्मिक सेवा, सांस्कृतिक सेवा इत्यादी) यांचा समावेश होतो. यामुळे रियल इस्टेट मधील उमेदवारांमध्ये राजकीय स्पर्धा रंगणार आहे. एका जागेसाठी चार-पाच रियल इस्टेट मधील उमेदवार स्पर्धा करतील. .यामुळे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार आणि अपक्ष उमेदवार या दोन्हीही उमेदवारांशी राजकीय पक्षांना संवाद ठेवावा लागतो. म्हणजेच थोडक्यात एका पक्षाचा एक अधिकृत उमेदवार आणि दुसरा अपक्ष उमेदवार अशी नवीन संरचना निवडणुकीमध्ये उमेदवारी देताना उदयास येते. यानंतर त्या दोन्हीही उमेदवारांना निवडणूक निधी आणि त्यांचा प्रचार राजकीय पक्षांना करावा लागतो. हे राजकीय पक्षांकडे कौशल्य असावे लागते. हे नवीन कौशल्य म्हणजे निवडणूक मेरिट. नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींच्या ६,८५९ जागांवरती सर्वच राजकीय पक्षांचे निवडणूक कौशल्य पणाला लागणार आहे. म्हणजेच थोडक्यात लोकसेवा हा या निवडणुकीचा केवळ एक भाग नाही. नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या ६,८५९ जागांवरती लोकसेवेच्या पुढे जाऊन मुत्सद्देगिरी आणि डावपेच या दोन गोष्टींना सर्वांत जास्त महत्त्व आहे. .Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.राज्यात २८८ शहरांत पालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. यातल्या निम्म्या महिला प्रतिनिधी असतील. प्रशासक राजवटीनंतर अनेक महिन्यांनी ही निवडणूक होत आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेतली नागरी भागातील ही प्राथमिक पातळीवरची निवडणूक असून , पुढच्या बदलाची चुणूक यातून दिसेल..या कारणामुळे २८८ नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका केवळ राजकीय पक्षांच्या छत्रछायेखाली घडतील असे नाही. २५ टक्के नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका व २५ टक्के जागा राजकीय पक्षांच्या छत्रछायेबाहेर राहून राजकीय स्पर्धा करतील. यामुळे या निवडणुका राजकीय पक्षांसाठी अवघड जाणार आहेत. तसेच राजकीय पक्ष आणि रियल इस्टेटवर नियंत्रण असणारे नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रातील पुढारी यांच्यामध्ये मोठा संघर्ष उभा राहणार आहे. अशा परिस्थितीत वाटाघाटी आणि तडजोडी करण्याची कार्यक्षमता असणारा पक्ष पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. अर्थातच ही कार्यक्षमता आजच्या घडीला एखाद्या दुसऱ्या पक्षाकडे आहे. अर्थातच तो पक्ष भाजप आहे. यामुळे नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकीतील एक प्रभावी पक्ष भाजप हाच दिसतो................................सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.