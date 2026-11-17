प्रसाद घारे - prasad.ghare@gmail.com एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात महाराष्ट्रात अनेक थोर विभूती होऊन गेल्या. त्यांनी साहित्य, समाजजीवन, शिक्षण, राजकारण, उद्योग अशा विविध क्षेत्रांत अतिशय मूलभूत कार्य केले. यातून केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशातील महत्त्वपूर्ण सुधारणांचा पाया घातला गेला. यातील एक अतिशय महत्त्वाचे आणि आदरणीय नाव म्हणजे महात्मा जोतीराव फुले (वर्ष १८२७ ते १८९०). समाजक्रांतिकारक महात्मा फुले यांची द्विशताब्दी जयंती सध्या आपण साजरी करीत आहोत. त्या काळात प्रथितयश व्यावसायिक आणि उद्योजक म्हणून महात्मा फुले यांनी जो नावलौकिक मिळविला होता, त्यावर प्रकाश टाकणारा हा विशेष लेख.सध्या (२०२६-२७) महात्मा फुले यांची द्विशताब्दी जयंती आपण साजरी करीत आहोत. आज महात्मा फुले यांच्या जन्माला दोनशे वर्षे पूर्ण होत असताना त्यांनी केलेले कार्य, दिलेला विचार आणि केलेली कृती प्रत्येक मराठी माणसालाच नव्हे, तर देशबांधवांना पथदर्शक ठरणारी आहे. आज सर्वच आघाड्यांवर महिलांनी जी देदीप्यमान कामगिरी केली आहे, तिच्या मुळाशी महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींना शिक्षणाची कवाडे खुली केली, ही ऐतिहासिक घटना कारणीभूत आहे. आधुनिक भारतातील स्त्रीशिक्षणाचे जनक, शेतकरी आणि कामगार यांच्या दुःखांचे निवारण करण्यासाठी चळवळ उभारणारे पहिले व्यक्तिमत्त्व, खरे सत्यशोधक म्हणजे महात्मा फुले. घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा फुले यांना गुरुस्थानी मानत. महात्मा गांधींनी महात्मा फुले हे खरे महात्मा होते, असे गौरवोद्गार काढले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी जोतीराव फुले यांना समाजक्रांतिकारक म्हटले, तर ख्यातनाम विचारवंत डॉ. रामचंद्र गुहा यांनी जोतीरावांना आधुनिक भारताचे ‘शिल्पकार’ म्हटले आहे. अशा या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या एका पैलूकडे का कोण जाणे, पण आपले जरा दुर्लक्षच झाले. तो पैलू म्हणजे व्यावसायिक आणि उद्योजक महात्मा फुले. .Premium|Marathi Sahitya Sammelan : १८७८मध्ये सुरू झालेली साहित्य संमेलनाची परंपरा; अध्यक्षांचे अधिकार आणि आजची आव्हाने.आजपासून साधारणपणे दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वी महात्मा फुले यांनी विविध प्रकारचे उद्योग आणि व्यवसाय यशस्वी करून दाखवले. सचोटी आणि प्रामाणिकपणा या भांडवलाच्या आधारे पैसा मिळविणे आणि संपत्ती निर्माण करणे गैर नाही, हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. आजच्या आधुनिक काळात इच्छापत्र म्हणजेच ‘विल’ला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महात्मा फुले यांनी त्याकाळी इच्छापत्र तयार केले होते. यातून त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते. उद्योग-व्यवसायातून मिळविलेला पैसा त्यांनी समाजकार्यासाठी सत्कारणी लावला होता, याची अनेक उदाहरणे त्यांच्या चरित्रग्रंथांत दिसून येतात. आजच्या आधुनिक युगात यालाच ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (Corporate Social Responsibility - CSR), अर्थात व्यवसायांची सामाजिक जबाबदारी, असे म्हटले जाते. त्याकाळात ते खऱ्या अर्थाने ‘राष्ट्रनिर्माते’ होते. उद्योजक, व्यावसायिक आणि प्रामाणिक व्यापारी म्हणून त्यांची जी ओळख आहे, तिचे अनुकरण आजच्या तरुणाईने करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण पूर्ण झाले, की तरुणाईने नोकरीच्या रांगेत उभे राहण्यापेक्षा सुरुवातीला लहान-मोठा स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करावा. भविष्यात तो वाढवावा आणि कालांतराने एक व्यावसायिक व उद्योजक म्हणून आपले नाव कमवावे. यातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. हाच या शतकाचा राजमार्ग व्हायला हवा. हीच आजच्या तरुणाईकडून महात्मा फुले यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.बांधकाम क्षेत्रातील उद्योजकआज जगभरातील उद्योगक्षेत्रात ज्यांचे नाव आदराने घेतले जाते, त्या टाटा समूहाची स्थापना १८६८ मध्ये जमशेदजी टाटा यांनी एक खासगी व्यापारी कंपनी (Trading Firm) म्हणून केली होती. ‘टाटा अँड सन्स’ या नावाने या कंपनीची पायाभरणी झाली. त्याच काळात महात्मा फुले पुणे आणि मुंबई येथे उद्योग-व्यवसाय करीत होते. त्यांनी १८६८ च्या सुमारास आणि त्यानंतरच्या काळात प्रामुख्याने बांधकाम क्षेत्रात कंत्राटदार (Contractor) म्हणून व्यवसाय सुरू केला होता. त्यांनी रामचंद्र शिंदे आणि कृष्णराव भालेकर यांच्यासोबत भागीदारीत पूना कमर्शियल अँड कॉन्ट्रॅक्टिंग कंपनीची स्थापना केली. ही कंपनी मोठ्या कंपन्या आणि प्रकल्पांसाठी दगड, चुना, विटा, खडी आणि इतर बांधकाम साहित्य पुरविण्याचा व्यवसाय करीत असे. या कंपनीने ब्रिटिश सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधकामाची मोठी कंत्राटे घेतली होती. पूल, बोगदे, कालवे आणि मोठे पायाभूत प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले होते. याचबरोबर त्यांनी भाजीपाला, पुस्तक प्रकाशन, सोन्या-चांदीचे दागदागिने तयार करण्याचा व्यवसायही यशस्वी करून दाखवला. महात्मा फुले यांनी त्यांच्या व्यावसायिक जीवनात अनेक उद्योग आणि व्यवसाय केले..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : १८७८मध्ये सुरू झालेली साहित्य संमेलनाची परंपरा; अध्यक्षांचे अधिकार आणि आजची आव्हाने.पूल, वास्तूंची उभारणीत्यांच्या कंपनीने पुण्याजवळील खडकवासला धरणाचा कालवा (१८६९ ते १८७९), कात्रजचा बोगदा (१८६४), पुण्यातील प्रसिद्ध जुना येरवडा पूल, ज्याला बंडगार्डन पूल किंवा फिट्झगेराल्ड पूल म्हणूनही ओळखले जाते (ब्रिटिश राजवटीत १८६७ ते १८६९ दरम्यान बांधण्यात आला), तसेच पुण्यातील येरवडा कारागृह (१८७१) यांच्या बांधकामाचे कंत्राट यशस्वीपणे पूर्ण केले. येरवडा पुलाच्या कामासाठी खडी, चुना आणि दगड पुरविण्याचा मुख्य ठेका जोतीरावांकडे होता. आज १५७ वर्षे लोटली तरी हा पूल दिमाखात उभा आहे. त्याच्या बांधकामात कंपनीने दाखविलेली सचोटी आणि प्रामाणिकपणा विशेष उल्लेखनीय आहे. सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीत सहभागी असणारे व्यंकु बाळोजी कालेकर यांनी १८८९ ते १८९३ या काळात मुंबई महानगरपालिकेची मुख्य इमारत बांधली. याशिवाय मुंबई, पुणे आणि बडोदा येथे अतिशय देखण्या आणि मजबूत इमारती उभारल्या. जोतीरावांचे आणखी एक स्नेही रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी भंडारदरा धरण; तसेच बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड यांचा लक्ष्मीविलास राजवाडा बांधला. नरसिंग सायबू वडनाला यांनी भायखळा पूल आणि परळचे रेल्वे वर्कशॉप बांधले. राजू बाबाजी वंजारी यांनी मुंबईतील ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ची इमारत, सोलापूरची लक्ष्मी विष्णू मिल आणि लक्ष्मीदास खिमजी यांच्या मुंबईतील काही कापड गिरण्या बांधल्या. हे सर्व जण जोतीरावांचे स्नेही तर होतेच; पण व्यवसायातील भागीदारही होते. आज यातील बहुसंख्य वास्तू दिमाखात उभ्या असून, त्यांच्याशी फार मोठा इतिहास जोडला गेला आहे.उद्योग-व्यवसायात सचोटीकोणताही उद्योग, व्यवसाय किंवा व्यापार करताना सचोटी आणि साधनशुचिता यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे, असे महात्मा फुले यांनी आपल्या काव्यातून सांगितले आहे.सत्य उद्योगानें रोग लया जाती।प्रकृती ती होती बळकटा॥उल्हासी मन झटे उद्योगास।भोगी संपत्तीस। सर्वकाळ॥सदाचार सौख्य त्याची सेवा करी।शांतता ती बरी। आवडीने॥नित्य यश देई त्याच्या उद्योगास।सुख सर्वत्रांस ज्योती म्हणे ॥सर्व दुर्गुणांचा आळस हा पिता।बालपणी कित्ता। मुलीमुलां॥तरुणपणांत दुर्गुणी संसारीं।वृद्धपणी करी। हाय हाय॥उद्योगा सोडूनी कलाल बनती।शिव्याश्राप देती। जनामाजी॥आळशास सुख कधीच होईना।शांतता पावेना। ज्योती म्हणे॥आळशांचा धंदा उद्योग करीती ।दुकान मांडिती । सचोटीचें ॥नांवानिशी नाहीं पैश देई त्यांची ।आदा आढाव्याची । देत नाहीं ॥उचल्यांचे परी मूढास नाडीती ।तमाशा दावीती । उद्योग्यास ॥अशा आळशीची शेवटी फजिती ।धूळमाती खाती । ज्योती म्हणे ॥कोणत्याही प्रकारची हातचलाखी आणि अनीती माणसाला शेवटी धुळीलाच मिळवत असते. जुगार, मटका, लॉटरी या विनाकष्टाच्या गोष्टींचा महात्मा फुले यांनी कायमच निषेध केला होता. हे सारे खिसा कापण्याचे उद्योग आहेत, असे महात्मा फुले यांनी साधारण दीड-दोनशे वर्षांपूर्वी सांगून ठेवले आहे.रोजगारासाठीं पैसा नसे गांठी ।अज्ञान्यास गांठी, नफा हल ॥शेअर घेणाऱ्यास गळीं भाल दोरी ।पावतींत सारी । जडीबुट्टी ॥परो बुडाल्यास नाहीं त्यास दाद ।सुका आशिर्वाद । भटासाठीं ॥उचल्याच्या परी खिसे कातरीती ।तोंड लपविती । ज्योती म्हणे ॥मुंबई शेअर बाजारमहात्मा फुले ज्या काळात पुणे, मुंबई आणि देशाच्या अन्य भागांत उद्योग-व्यवसाय करीत होते, त्याच काळात १८७५ मध्ये मुंबईत शेअर बाजाराचा प्रारंभ होत होता. त्यावेळी त्यांनी शेअर बाजारावर एक अतिशय मार्मिक काव्य लिहिलेले आहे.शेअर्स काढून उद्योग काढणे।हिशोब ठेवणे रोजकीर्द॥खतावणी सर्व बिनचूक ठेवी।नफा-तोटा दावी शोधी त्यास॥जामीन देऊन नीतीने वर्तावें।सर्वां वांचवावे अब्रूमध्ये॥शेअर्स विकुं गेल्या काही नफा व्हावा।जगा दाखवावा ज्योती म्हणे॥शेअर्स मार्केटांत खप कागदाचा।नफा दलालांचा बूड धन्य॥शेअरकागदास पाहून रडती।शिव्या शाप देती, योजी त्यास॥शेअर्स व्यापाराचा जळो तो उद्योग।होऊन निःसंग, मूढा लुटी॥आळशाचा खरा नित्य हाच धंदा।दुरूनच वंदा, ज्योती म्हणे॥असा हा मुंबई शेअर बाजार (बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज-बीएसई) आज आशिया खंडातील सर्वांत जुना शेअर बाजार म्हणून ओळखला जातो. व्यापारी प्रेमचंद रायचंद यांनी नऊ जुलै १८७५ रोजी मुंबई शेअर बाजाराची स्थापना केली. म्हणजे गेली १५१ वर्षे हा बाजार कार्यरत आहे. आज मुंबई शेअर बाजाराची उलाढाल किती प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेअर बाजाराला किती महत्त्व आले आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. महात्मा फुले यांचा सातत्याने भर हा सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आणि शेती करण्यावरच होता. याबाबतचे विचार त्यांनी आपल्या शेअर बाजार; तसेच उद्योग-व्यवसायासंदर्भातील काव्यातून आणि कृतीतून दाखवून दिले आहेत. लुटालुटीचा कोणताही उद्योग, व्यवसाय किंवा धंदा महात्मा फुले यांना अजिबात मानवणारा नव्हता. त्याकाळात एका बाजूला शिक्षण आणि समाजकारणात काम करीत असतानाच उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय क्षेत्रातील महात्मा फुले यांची कामगिरी अतिशय लक्षणीय होती..विकसित भारताचे स्वप्नइंग्रजांच्या जोखडातून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, या घटनेला आता ८० वर्षे लोटली आहेत (१९४७ ते २०२६). आज जगाच्या नकाशावर भारत हा सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणारा देश म्हणून ओळखला जातो. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या १५ ते २४ वर्षे वयोगटातील तरुणांची संख्या सुमारे ३७ कोटी आहे. तसेच देशातील जवळपास ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. ही ओळख पुढील २०-२५ वर्षांनंतर हळूहळू कमकुवत होत जाणार आहे. जेव्हा भारत शतकवीर होईल (१९४७ ते २०४७), तेव्हा भारताचा समावेश विकसित देशांच्या पंक्तीत होईल का? ही भविष्यवाणी आज छातीठोकपणे कोणी करेल, असे वाटत नाही. मात्र, २०४७ मध्ये भारतातील सुमारे २० टक्के लोकसंख्येच्या कपाळावर ‘ज्येष्ठ नागरिक’ असा शिक्का मारला जाणार आहे. हे सरकारी अहवालच सांगत आहेत. याचा अर्थ असा, की देश म्हणून आपल्याला एका ईप्सित स्थळी पोहोचायचे असेल, तर आगामी २०-२५ वर्षांत देशातील सर्व आर्थिक स्तरांतील समाजाला बरोबर घेऊन ठरावीक वेगाने प्रवास करावा लागणार आहे. यासाठी तरुणाईला कारकुनी, खर्डेघाशी वृत्तीचे विसर्जन करून प्रामुख्याने उद्योग, व्यवसाय आणि व्यापार यांची कास धरून दिवसातील जास्तीत जास्त वेळ घाम गाळावा लागणार आहे. याच मानसिकतेतून पुढील किमान पन्नास-शंभर वर्षे आपण प्रवास केला, तर भारताला पुन्हा एकदा वैभवाच्या शिखरावर नेता येईल, इतकी क्षमता आपल्यात आहे. साधारण १५०-२०० वर्षांपूर्वी उद्योजक आणि व्यावसायिक म्हणून परिचित असणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले यांनी सांगितलेला विचार, तसेच सचोटी आणि प्रामाणिकपणाला कायम प्राधान्य देऊन केलेल्या विविध उद्योगांचा आदर्श तरुणाईने डोळ्यासमोर ठेवावा. महात्मा फुले यांच्याप्रमाणे आजच्या तरुणाईने आपल्या घरावर उद्योगाचे तोरण बांधावे आणि मिळविलेल्या संपत्तीतून तळागाळातील समाजाचे जीवन समृद्ध केले, तर त्यासारखे समाधान नाही.शेती विकासाची तळमळमहात्मा फुले यांचे शेती आणि शेतकऱ्यांवर मनोमन प्रेम होते. त्यांनी हडपसर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाला आणि विविध फुलांची शेती केली. या शेतात पिकणारा भाजीपाला; तसेच विविध फुले मुंबई येथे पाठवली जात. त्यांनी स्वतःच्या शाळांमध्ये वयाच्या सहाव्या वर्षापासून मुलांना आणि मुलींना शेती आणि उद्योगाचे शिक्षण सक्तीचे केले होते. शेतकरी सुखी-समाधानी व्हायचा असेल, तर शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभाव मिळाला पाहिजे. शेती आधुनिक पद्धतीनेच केली पाहिजे. शेतीस नळाद्वारे (आत्ताच्या भाषेत ठिबक सिंचन) पाणीपुरवठा केला पाहिजे. नैसर्गिक खते आणि संकरित बियाणे वापरली पाहिजेत. दूध, कुक्कुटपालन, लोकर आदी शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करावेत. शेतीबरोबरच शेतकऱ्यांनी उद्योग आणि व्यापार करावा, असा विचार महात्मा फुले यांनी साधारण १५०-१६० वर्षांपूर्वी मांडला होता.(संदर्भ : या लेखासाठी ‘महात्मा फुले समग्र वाङ््मय’, ‘महात्मा फुले गौरव ग्रंथ’ आणि प्रा. हरी नरके यांचे ‘महात्मा जोतीराव फुले : पर्यायी समाजव्यवस्थेचे शिल्पकार’ या पुस्तकांचा आधार घेण्यात आला आहे.)(लेखक पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत. ९३७३००५४४८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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