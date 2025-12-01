Premium|Credit Score Improvement : क्रेडिट स्कोअरमध्ये सुधारणा कशी करावी?

रामकुमार गुणसेकर उच्च क्रेडिट स्कोअर हा केवळ सन्मानाचा बिल्ला नाही, तर ती चांगल्या आर्थिक संधींची गुरुकिल्ली आहे. आजच्या डिजिटलाइज्ड आर्थिक परिसंस्थेत, तुमचा क्रेडिट स्कोअर फक्त तुमच्या मागे येत नाही, तर तो तुमच्या आधी येतो. तुम्ही व्यवसायासाठी कर्ज घेत असाल, गृहकर्ज घेत असाल, तरी तुमचा स्कोअर तुमच्यापेक्षा इतरांना आधी माहीत असतो. चांगला स्कोअर असेल, तर कर्जे अधिक जलद, वाजवी व्याजदराने सुरळीतपणे मंजूर केली जातात. तुमचा ‘क्रेडिट वर्दिनेस’ वाढतो, अधिक आर्थिक लवचिकता मिळते आणि तुम्हाला कर्जपुरवठादारांशी वाटाघाटी करण्यात लाभ मिळतो. हा क्रेडिट स्कोअर वाढवायचा कसा, याबाबत हा ऊहापोह..Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.पल्या दैनंदिन जीवनात, आपण अनेकदा पैसे कमावण्याचा, वाचवण्याचा आणि गुंतवण्याचा विचार करतो; परंतु याच पैशांबद्दल एक गोष्ट अशी आहे, जी आपल्या अनेक आर्थिक निर्णयांना आकार देते आणि ती म्हणजे आपला क्रेडिट स्कोअर. आपण मोबाइल फोन विकत घेताना ‘ईएमआय’साठी अर्ज करत असू किंवा कॅफेमध्ये ‘क्रेडिट कार्ड’ने ते बिल भरत असू, अशा प्रत्येक गोष्टींची नोंद आपल्या नकळत घेतली जाते.आपल्या क्रेडिट हिस्ट्रीला आणि शेवटी क्रेडिट स्कोअरला त्यातूनच आकार मिळतो. बँकांकडे कोणी ग्राहक कर्ज मागायला आल्यावर बँका पहिल्यांदा त्या ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोअर तपासतात. हा स्कोअर कमी भरला, तर बँका कर्ज देण्यास नकार देतात. त्यावेळी कर्जदाराला धक्का बसतो. अनेकदा बँक, कर्जदाता कंपनी किंवा एखादे वित्तीय अॅप यांच्याकडे क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज केला जातो. हे कार्ड नाकारले जाते, तेव्हा क्रेडिट स्कोअरच्या तीन-अंकी क्रमांकाचा प्रभाव लक्षात येतो. हे तीन आकडेच कर्जाचा व्याजदर आणि क्रेडिट कार्डसाठीची पात्रता निश्चित करतात..क्रेडिट स्कोअर म्हणजे काय?बऱ्याच जणांचा असा समज आहे, की फक्त क्रेडिट कार्डाची बिले किंवा कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरण्याबद्दल हा स्कोअर बनवलेला असतो; परंतु, या स्कोअरमध्ये आणखीही काही बारकावे समाविष्ट असतात. तुम्ही घेतलेल्या कर्जांचे विविध प्रकार आणि तुम्ही ते कसे व्यवस्थापित करता, हे यामध्ये बघितले जाते. हा एक असा क्रमांक आहे जो अनेक दरवाजे उघडू शकतो, किंवा काही दरवाजे कायमचे बंद करू शकतो. तुमच्या आर्थिक प्रवासाच्या मार्गावर प्रभाव टाकू शकतो; पण प्रत्यक्षात त्यात काय समाविष्ट आहे? ‘क्रेडिट स्कोअर’मध्ये चढ-उतार का होतात? सशक्त क्रेडिट स्कोअर निर्माण का करावा, याची माहिती असणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (सीआयसी) आपापल्या संगणक प्रणालीद्वारे ही तीन आकडी संख्या तयार करतात. त्यातून कर्ज देणाऱ्यांना (बँका, एनबीएफसी आदी) तुम्ही कर्ज कसे फेडता, हे समजते. कर्ज देणाऱ्या संस्था तुमच्या क्रेडिट हिस्ट्रीवर अवलंबून राहून कर्ज मंजूर करतात. तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल, तर हे दिसून येते, की तुम्ही विश्वासार्ह आहात. त्यामुळे तुम्ही कर्जासाठी जेव्हा अर्ज करता, तेव्हा त्यांना ‘होय’ म्हणणे सोपे होते.क्रेडिट स्कोअर हा मूलतः तुमच्या आर्थिक विश्वासार्हतेचे संख्यात्मक प्रतिनिधित्व करतो. कर्ज पुरवठादारांनी तुम्हाला पैसे उधार देण्याच्या जोखमीचे मोजमाप करण्यासाठी वापरलेले क्रेडिट स्कोअर हे एक साधन आहे. भारतात क्रेडिट स्कोअर सामान्यतः ३०० ते ९०० पर्यंत असतात. चार क्रेडिट ब्युरो देशात कार्यरत आहेत. एखाद्या कर्जदाराचा ‘क्रेडिट स्कोअर’ काढण्यासाठी त्या व्यक्तीने घेतलेल्या कर्ज आणि परतफेड या व्यवहारांचे मूल्यांकन या संस्था करतात. ही संख्या जितकी जास्त असेल (सामान्यत: ७०० च्या वर), तितके तुम्हाला कर्ज, क्रेडिट कार्ड किंवा कमी व्याजदर मिळणे सोपे असते. क्रेडिट स्कोअर ७०० पेक्षा कमी असेल, तर बँकांसाठी तुम्ही पसंतीचे ग्राहक नसता किंवा बँक तुम्हाला जास्त व्याज आकारू शकते..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.क्रेडिट स्कोअर कसा ठरतो?तुमचा क्रेडिट स्कोअर हा एक काल्पनिक क्रमांक नाही. तो तुमच्या वास्तविक जीवनातील आर्थिक सवयींवर आधारित असतो. क्रेडिट स्कोअर फक्त कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्यावर अवलंबून असतो, तुम्ही तुमचे बिल वेळेवर भरता की नाही याचा त्याच्याशी संबंध नसतो, असा एक सामान्य समज आहे; परंतु तुमचा क्रेडिट स्कोअर अनेक घटकांवर अवलंबून असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यातील प्रत्येक घटक तुम्ही एक जबाबदार कर्जदार आहात की नाही, हे निश्चित करतो.१) तुमच्या कर्ज परतफेडीचा एक इतिहास तयार होतो. त्यावरून तुम्ही नियमितपणे कर्जाचे मासिक हप्ते आणि क्रेडिट कार्डची बिले वेळेवर देत आहात किंवा कसे, हे समजते.२) तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डावरील उपलब्ध कर्जसुविधेचा किती वापर करता, हेसुद्धा लक्षात घेतले जाते. तुम्ही तुमच्या उपलब्ध सुविधेचा कमी वापर केलात तर तुम्ही जबाबदार कर्जदार असता. तुमची कार्डमर्यादा एक लाख रुपये असेल आणि तुम्ही नियमितपणे त्यातील ९० हजार रुपये वापरत असाल, तर त्याचा तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर विपरीत परिणाम होतो. तुमच्या क्रेडिट मर्यादेचा वापर जास्त झाला, तर त्यातून तुमच्यावर आर्थिक ताण असल्याचे दर्शविले जाते. त्यामुळे तुमच्या स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ३०-४० टक्के क्रेडिट वापर हा आदर्श वापर मानला जातो.३) तुम्ही दीर्घकाळ वेळेवर परतफेड करत असाल, तर तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला राहतो. उदा. तुम्ही पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुमचे गृहकर्ज किंवा इतर कोणतेही सुरक्षित कर्ज सातत्याने वेळेवर भरत असाल, तर ते तुमच्या स्कोअरमध्ये चांगल्या रीतीने प्रतिबिंबित होते.४) आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तुम्ही घेतलेली विविध कर्जे. ही कर्जे बारकाईने अभ्यासली जातात. अनेक लोकांना हे कळत नाही की फक्त क्रेडिट कार्ड किंवा विनातारण कर्ज असणे यातून संपूर्ण चित्र तयार होत नाही. एक जबाबदार कर्जदार असण्यासाठी विनातारण कर्जे (वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड) आणि तारण कर्जे (गृहकर्ज, वाहन कर्जे किंवा सोन्यावरील कर्ज) ही दोन्ही प्रतिबिंबित होतात. या दोन्ही प्रकारच्या कर्जांच्या एकत्रित व्यवस्थापनामुळे आर्थिक परिपक्वता दिसून येते.५) अलिकडच्या काळात वेगवेगळे कर्जपुरवठादार तुमचा क्रेडिट स्कोअर वारंवार तपासत असतील, तर तुमचा स्कोअर कमी होऊ शकतो, याचे कारण कर्ज घेण्यास तुम्ही उतावीळ आहात, असे त्यातून दर्शविले जाते. म्हणूनच तुम्हाला कर्ज घेण्यासाठी किंवा क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी आलेल्या फोनकॉलला ठामपणे नकार देणे हेच तुमचा क्रेडिट स्कोअर वाढविण्याच्या दृष्टीने हिताचे आहे..क्रेडिट स्कोअर का घसरतो?कर्ज व्यवस्थित ठेवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही, तुमचा क्रेडिट स्कोअर घसरू शकतो आणि कधीकधी त्यामागची कारणे कळत नाहीत. काही साधारण कारणे पुढीलप्रमाणे :१) हप्ता भरण्यास उशीर : नियोजित दिवस उलटून गेल्यावर दुसऱ्या दिवशी कर्जाचा हप्ता दिला, तरी तुमचा स्कोअर घसरू शकतो.२) उच्च मर्यादेचा जास्त उपयोग : तुमच्या उपलब्ध कर्जमर्यादेचा अधिक वापर झाल्यास कर्जपुरवठादारांना चुकीचे संकेत मिळतात. तुम्ही नियमितपणे तुमच्या मर्यादेच्या ३०-४० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्रेडिट वापरत असाल तर ते आर्थिक ताणतणावाचे संकेत देते.३) निष्क्रिय खाती : जुनी क्रेडिट खाती बंद करणे हा आणखी एक दुर्लक्षित घटक आहे. तुम्ही तुमचे कर्ज खाते किंवा क्रेडीट कार्ड बंद करता, तेव्हा तुमचा सरासरी क्रेडिट इतिहास कमी होतो आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो..क्रेडिट स्कोअर कसा सुधारावा?तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला नसेल, तर तुम्ही तो ताबडतोब सुधारण्याचा विचार केला पाहिजे. तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारणे ही गोष्ट तुम्ही एका रात्रीत होऊ शकत नाही. सततच्या प्रयत्नांनी ती साध्य करता येते. त्यासाठी संयम, सातत्य आणि धोरणात्मक आर्थिक वर्तन आवश्यक आहे. तुम्ही तुमचा क्रेडिट स्कोअर वाढविण्यासाठी कसे काम करू शकता ते पाहू या...१. सर्व देयके वेळेवर भरा : ‘ईएमआय’ असो किंवा क्रेडिट कार्डचे बिल असो, सर्व देयके वेळेवर भरणे आवश्यक आहे. एक चुकलेले पेमेंटदेखील दीर्घकालीन परिणाम करू शकते. वेळेवर देयके भरण्यासाठी रिमाइंडर सेट करा किंवा स्वयंचलित पेमेंट करा.२. क्रेडिट कार्डाचा वापर कमी करा : तुमच्या क्रेडिट वापराचे व्यवस्थापन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. एकूण उपलब्ध क्रेडिटपैकी ३० ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापर न करण्याचे ध्येय ठेवा आणि शक्य असेल तेव्हा बिलिंग सायकल पूर्ण होण्याआधी थकबाकी भरून टाका.३. एक समतोल क्रेडिट मिक्स तयार करा : तारण कर्जे आणि तारणविरहित कर्जे, दोन्ही कर्जे जबाबदारीने हाताळा; उदाहरणार्थ, कमी वापराच्या क्रेडिट कार्डमधून गृहकर्ज राखणे सुरू करा किंवा तुम्ही फक्त क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर तुमच्या प्रोफाइलमध्ये विविधता आणण्यासाठी लहान वैयक्तिक किंवा शैक्षणिक कर्ज घेण्याचा विचार करा (केवळ खरोखर आवश्यक असल्यास). याचा अर्थ अनावश्यक कर्ज घेणे नाही; उलट, ते तुमच्या कर्ज घेण्याच्या वर्तनाची व्याप्ती दाखवण्याबद्दल आहे.४. एकाच वेळी अनेक कर्ज सुरू असणे टाळा : एकाच वेळी अनेक कर्जे काढणे किंवा क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करणे टाळा. अर्जांमध्ये जागरूकता बाळगा. जेव्हा शक्य असेल तेव्हा, पूर्वमंजूर (प्री-अॅप्रूव्हड) ऑफर किंवा सॉफ्ट एन्क्वायरी निवडा. या चौकशा तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम करत नाहीत. थोडक्यात, आपला क्रेडिट स्कोअर पुनःपुन्हा तपासला जाऊ नये, याची दक्षता घ्यावी.५. तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट नियमितपणे तपासा : तुमच्या क्रेडिट रिपोर्टचे नियमितपणे अवलोकन करणे ही एक चांगली सवय आहे. अनेकजण याकडे दुर्लक्ष करतात. तुम्हाला प्रत्येक ब्युरोकडून दरवर्षी एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट मिळण्याचा अधिकार आहे. या रिपोर्टचे पुनरावलोकन केल्याने तुम्हाला कोणत्याही विसंगतींवर जाब विचारता येतो आणि आपल्या स्कोअरवर काय परिणाम होत आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळते. स्वतः जाब विचारल्याशिवाय त्यांत सुधारणा होत नाहीत. म्हणून कोणत्याही विसंगतींबद्दल जाब विचारून तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे.६. जुनी क्रेडिट खाती राखा : कोणतेही ठोस कारण नसल्यास, जुनी क्रेडिट खाती बंद करू नका. जुनी खाती दीर्घ परतफेडीचा इतिहास दर्शवितात. जर ती महाग असतील किंवा गैरवापर केली गेली असतील, तरच ती काढून टाका; अन्यथा, ही खाती खुली ठेवल्याने तुमच्या स्कोअरला मदत होते, कारण ती तुमच्या दीर्घ क्रेडिट हिस्ट्रीचे प्रतिनिधित्व करतात, दीर्घकालीन आर्थिक शिस्तीचे संकेत देतात.शेवटी, तुमचा क्रेडिट स्कोअर हा एक सातत्याने बदलणारा क्रमांक आहे, जो तुमच्या आर्थिक निवडी, वर्तन आणि सवयींवर आधारित विकसित होतो. तो तुमच्या भूतकाळाचा आरसा आणि तुमच्या भविष्यातील संधींचा अंदाज लावणारा आहे. विचारपूर्वक नियोजन, धोरणात्मक कर्जाचा वापर, स्कोअरिंग फ्रेमवर्कची समज आणि नियमित देखरेखीसह, कोणीही स्वतःचा स्कोअर सुधारू शकतो आणि त्यातून उघडणाऱ्या संधींचा फायदा घेऊ शकतो..क्रेडिट स्कोअरचे महत्त्वक्रेडिट ब्युरो तुमच्या कर्ज घेण्याच्या वर्तनातील विविधतेला महत्त्व देते. गृहकर्ज, दुचाकी किंवा वाहनकर्जे आणि त्वरित परतफेड असलेले क्रेडिट कार्ड यांचे संतुलन करणारी व्यक्ती, ही फक्त एकाच प्रकारचे क्रेडिट वापरणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा अधिक पात्र ठरते. याचे कारण, कर्जाच्या ‘चांगल्या’ मिश्रणात तारणरहित आणि तारणासह अशी दोन्ही प्रकारची कर्जे समाविष्ट असतात. वाहनकर्ज, गृहकर्ज किंवा सोन्यावरील कर्ज ही तारणावर आधारित असतात आणि स्थिरता दर्शवितात. क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक कर्जे ही तारणरहित कर्जे अल्पकालीन परतफेडीची क्षमता दर्शवितात. यामध्ये संतुलन राखल्याने तुमचा स्कोअर वाढतोच असे नाही, तर तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या संतुलित कर्जदार म्हणूनदेखील मान्यता देतो.(लेखक ‘क्रिफ हाय मार्क’चे पूर्णवेळ संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.