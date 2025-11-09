Premium| Rezang La battle: १९६२ च्या युद्धातील रेझांग-ला लढाई म्हणजे भारतीय सैनिकांच्या शौर्याची अमर कथा

मेजर मोहिनी गर्गे-कुलकर्णी (नि.)ऑफिसर्स ट्रेनिंग ॲकॅडमी, चेन्नईमधली डौलात उभी असलेली मुख्य प्रशासकीय इमारत ‘रेझांग-ला’! या नावाशी जोडला गेलाय पराक्रमाचा जाज्वल्य इतिहास! खरं तर, १९६२ मध्ये चीनकडून झालेला दारुण पराभव म्हणजे भारताच्या इतिहासातली भळभळती जखम. त्यासाठी अनेक बाबी कारणीभूत होत्या. मात्र, यात एक गोष्ट शाश्वत होती ती म्हणजे, भारतीय सैन्याची निष्ठा, त्यांचं मनोबल, त्यांचं मातृभूमीसाठी समर्पण! याच युद्धात समोर पराजय दिसत असतानाही निधड्या छातीने लढलेली ‘१३ कुमाऊँ पलटण’ आणि शेवटपर्यंत लढत मातृभूमीच्या मांडीवर चिरनिद्रा घेणारा ‘परमवीर’ मेजर शैतान सिंह यांची ही युद्धकथा! १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी झालेली ‘रेझांग-ला’ म्हणजे रेझांग खिंडीची लढाई भारताच्या, काय पण जगाच्या लष्करी इतिहासामधली सर्वांत धाडसी बचावांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय लष्कराच्या १३ कुमाऊँ बटालियनच्या एका कंपनीमधल्या अवघ्या १२० सैनिकांनी तीन हजारांहून अधिक चिनी सैनिकांचा सामना केला. ते निकराने लढले आणि चिनी सैन्याला दीर्घकाळ थोपवून धरलं. अपरिमित धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ही लढाई! .पार्श्वभूमीऑक्टोबर १९६२ मध्ये, चीनने अक्साई चीन आणि अरुणाचल प्रदेश या वादग्रस्त सीमावर्ती भागांत मोठं आक्रमण केलं. ‘चीन भारतावर मुळीच हल्ला करणार नाही’ या बाळबोध समजुतीमुळे या युद्धाला सामोरं जाण्यासाठी भारताची सामरिक सज्जता नव्हती. अशा परिस्थितीत चिन्यांनी भारताने उभारलेल्या धोला पोस्टवर हल्ला केला आणि युद्धाचा शंखनाद झाला. ऑक्टोबर महिन्यातला या युद्धाचा पहिला टप्पा अत्यंत कष्टप्रद होता. याच काळात सुरू झालेली नामकाचू इथली लढाई बरेच दिवस चालली. ब्रिगेडियर दळवी यांना युद्धकैदी म्हणून बंदी बनवण्यात आलं.‘रेझांग-ला’लडाखमध्ये चुशुल भागातल्या डोंगर रांगांमधली खिंड - रेझांग. १६,००० फुटांपेक्षा अधिक उंचीवर असलेली बर्फाच्छादित शिखरांनी वेढलेली ही खिंड! या खिंडीचा बचाव करण्याचं काम कुमाऊँ रेजिमेंटच्या १३ व्या बटालियनला सोपवण्यात आलं. चार्ली कंपनी रेझांग खिंडीच्या बाजूला होती. पश्चिम दिशेला त्सकाला- चुशूल मार्ग, तर पूर्वेला खाऱ्या पाण्याचं स्पंगुर सरोवर. गुरूंग आणि रेझांग या खिंडींच्यामध्ये मगर हिल होती. या तिन्ही ठिकाणी झालेल्या मोर्चेबंदीमुळे चीनी सैन्य अस्वस्थ होतं. रेझांग खिंडीचं सामरिक महत्वं म्हणजे तिच्यावरून जाणाऱ्या एका अरुंद वाटेवरून १८,३०० या पॉइंटपर्यंत,एका अत्यंत महत्वाच्या शिखरांपर्यंत पोहोचता येत होतं. तसंच त्याच खिंडीतून त्सकाला – चुशूल रस्त्यावर जाण्यासाठीसुद्धा वाट उपलब्ध होती. म्हणून रेझांग खिंडीचा ताबा घेणं हे चिन्यांचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. मेजर शैतान सिंह यांच्या सक्षम नेतृत्त्वाखाली असणाऱ्या चार्ली कंपनीकडे जवाबदारी होती - चिनी सैन्याला पॉइंट १८,३०० चा ताबा मिळू न देणं आणि त्यांना त्या खिंडीमार्गे चुशूल रस्त्यावर जाण्यापासून रोखणं. .मेजर शैतान सिंहशैतान सिंह जोधपूर जवळच्या बानासर या गावचे. मूळचे भाटी राजपूत असलेल्या शैतान सिंह यांना शौर्याचा मोठा वारसा लाभलेला होता. वडील लेफ्टनंट कर्नल हेम सिंह लष्कराधिकारी होते, त्यांनी पहिल्या महायुद्धात मोठं योगदान दिलं होतं. शाळेत असताना शैतान सिंह उत्कृष्ट फुटबॉलपटू होते. जोधपूरच्या जसवंत महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर वडिलांप्रमाणेच जोधपूर स्टेट फोर्सेसमध्ये त्यांचं कमिशन झालं. १९५० साली स्टेट फोर्सेसमधले सैनिक, अधिकारी भारतीय सैन्यात सामावून घेण्यात आले, त्या वेळी शैतान सिंह प्रथम ६ कुमाऊँ आणि नंतर १३ कुमाऊँ रेजिमेंटमध्ये अधिकारी म्हणून कार्यरत झाले.युद्धाची चाहूलसखोल पाहणी करून मेजर शैतान सिंह यांनी आपल्या कंपनीच्या तुकड्या योग्य जागी नेमल्या. जमादार सूर्जा यांची ७ प्लटून खिंडीच्या उत्तरेस, त्याच्या दक्षिणेस एका उंच वट्यावर जमादार रामचंद्र यांची ९ प्लटून आणि उत्तरेकडे ८ प्लटून, तसंच ९ प्लटूनच्या मागे कंपनी मुख्यालय तैनात होतं. त्याच्या मागच्या बाजूला तोफांचा विभाग होता. मोर्चेबांधणी झाली होती. रात्री तापमान उणे २५ ते उणे २० पर्यंत खाली जात असे. त्यामुळे थंडीच्या कपड्यांची ऊब पुरेशी नव्हती. १७ नोव्हेंबरला रात्री जोरदार वादळ येऊन गेलं. शत्रू लपत छपत मोठ्या संख्येने चालून येत होता. १८ नोव्हेंबरची पहाट शत्रूकडून येणाऱ्या तोफांच्या गडगडाटाने सुरू झाली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपल्या ३८ फिल्ड बॅटरीच्या २५ पाऊंडर गन्स आग ओकू लागल्या. शत्रूच्या तोफांचा मारा पुढचे २०-२५ मिनिटे अखंड सुरूच होता. .आपल्या मॉर्टर सेक्शनचे तिघेही जागीच ठार झाले. शिवाय जी अतिरिक्त जागा नेमून दिली होती, तिथून नेमके चिनी सैनिक वर चढू लागले. त्यांच्यावर त्याच वेळी आपल्या सैनिकांनी ग्रेनेड्सने जबरदस्त हल्ला चढवला. या अचानक झालेली हल्ल्यामुळे ते मागे हटले. आता बटालियन मुख्यालयाचा संपर्कदेखील तुटला, हे शैतान सिंह यांना जाणवलं. एकामागे एक... समुद्राच्या लाटेप्रमाणे चिनी सैनिक हल्ला करत होते, तेच त्यांचं युद्धतंत्र होतं. आपल्या दोन्ही मॉर्टर्स पुन्हा गर्जना करत शत्रूवर बरसू लागल्या. त्यांनी मोठी कामगिरी बजावली. मात्र, चार्ली कंपनीचा एकेक मोहरा कामी येत होता. आतापर्यंत कंपनीच्या ७ आणि ८ तुकडीने जोरदार प्रतिहल्ला केला होता. आपले आणि शत्रूसैन्य असे मिळून धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांच्या मृतदेहांचा खच जमा झाले होता.प्रतिकूल परिस्थितीराजकीय हस्तक्षेप, वरिष्ठ पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांचा बेबनाव, चुकीची युद्धनीती, भ्रामक कल्पना आणि प्रत्येक पातळीवर सैन्यासमोरची मोठमोठी आव्हानं यांना मर्यादा नव्हती. भारतीय लष्कर पुरेसं सज्ज नव्हतं आणि संख्याबळातही कमी होतं. कडक हिवाळ्यात अनेक सैनिक केवळ सुती कपड्यांवर लढत होते. अंगावर एकच पांघरूण, थंडीपासून संरक्षण करणारी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने अनेक जवान न्युमोनिया, तर काही ‘एनफ्लूएन्झा’चे शिकार झाले. रसद बरोबर घेण्यापेक्षा दारुगोळा बरोबर घेऊन जाण्यास सैनिक प्राधान्य देत असत. प्रतिकूल हवामानामुळे ‘एअर ड्रॉप’ करण्यात अडचणी होत्या. त्यामुळे साधनं, रसद, औषधे, दारूगोळा सगळं योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी पोहोचत नव्हतं. अशाही परिस्थितीत मनोबल उंच ठेऊन एकेक सैनिक लढत होता..निधडी छातीचिन्यांच्या मीडियम मशीन गनने (एमएमजी) आपल्याकडची महत्त्वाची स्थळे वेधली. ही एमएमजी निकामी करण्याची महत्त्वाची कामगिरी करण्यासाठी निघाले - नायक गुलाब सिंह आणि लान्सनायक सिंगराम. आडोसा धरत त्या जागेच्या जवळ जाताच त्यांना धक्का बसला तो हा की, तिथे हजारेक चिनी दबा धरून बसले होते! ‘दाता श्रीकिशन की जय’ अशी गर्जना करून दोघे त्यांची मशीन गन बंद करण्यासाठी तुटून पडले. जमादार सुर्जा दुरून निरीक्षण करत होते. गुलाबसिंह गोळी लागून खाली पडताना त्यांना दिसले. ‘एलएमजी’चा मारा करत सिंगराम थेट भिडले होते. त्यांच्या छातीवर, पोटावर अनेक गोळ्या लागल्या. शरीराची चाळणी झाली! दोघांना मरणोत्तर वीरचक्राने गौरवण्यात आलं. प्लटून ७ आणि ८ चे सैनिक निकराने लढले. किती तरी चीनी सैनिकांना त्यांनी पाणी पाजले. ४ मोठे हल्ले परतवून लावले! तरीही शत्रूचं सामर्थ्य प्रचंड होतं. पुढे त्यांनी ५७ मिलिमीटर तोफ वापरली. ती डोंगरी युद्धात बंकर उडवण्यासाठी वापरली जाते. यामुळे प्लटून ७ आणि ८ चं अस्तित्त्व जवळपास संपुष्टात आलं.अखेरचा वारशैतान सिंहांनी आता उरलेल्या सैन्यानीशी हल्ला करायचा ठरवला. स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता आतापर्यंत ते एका मोर्चावरून दुसरीकडे सातत्याने फिरत होते. ते टेहळणी करत असतानाच समोरून मशीनगानचा मारा सुरू झाला. त्यांच्या डाव्या दंडावर, हातावर जखमा झाल्या. त्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करून ते निघाले. मागून येऊन मिळणाऱ्या सैन्यात एक लाइट मशीन गन (एलएमजी) शिपाई निहाल सिंह याच्याकडे, तर दुसरी कंपनी हवालदार मेजर हरफूल सिंह यांच्याकडे होती. मात्र, हे सगळे एकत्र येण्याच्या आतच समोरून भीषण मारा सुरू झाला. आपले काही सैनिक जागीच ठार झाले. शैतान सिंह गंभीर जखमी झाले. तशाही अवस्थेत ते उठून चालू लागले, मात्र पुन्हा कोसळले. हवालदार फूल सिंह आणि शिपाई रामचंद्रने त्यांच्या या शूर कंपनी कमांडरला पकडून, रायफलच्या दांड्यावर बसवून ३००/४०० मीटर पुढे आणलं, पण नंतर ते खाली कोसळले. कामरेखालचा भाग पक्षाघाताने लुळा पडला होता. पोटात अगदी खोलवर गोळ्या लागून मोठं भोक पडलं होतं. मेजर शैतान सिंहांनी शेवटचे शब्द सांगितले ते म्हणजे - ‘आपल्या CO साहेबांना सांगा, त्यांच्या आज्ञेनुसार चार्ली कंपनी खूप धैर्याने लढली!’ त्यांनी फूलसिंहाला परत फिरण्याची आज्ञा दिली. अनेक तास थांबून अखेर हतबलतेने फूलसिंह त्यांना कडक ‘सॅल्युट’ करून निघाला..Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.विदारक दृश्य१९६३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात चिन्यांनी कुमाऊँच्या एका गटाला रेझांगला युद्धक्षेत्राला भेट देण्याची परवानगी दिली. रेड क्रॉस संस्थेमार्फत हे काम केलं गेलं. कर्नल हरिसिंह धिंग्रा, इतर अधिकारी आणि चार्ली कंपनीचे बचावलेले सैनिक यांनी तिथे जे पहिलं ते विदारक होतं. शैतान सिंह त्याच ठिकाणी चिरनिद्रा घेत होते! आपले अनेक सैनिक खंदकांत, काही आजूबाजूला पडले होते. गुलाब सिंह, सिंग राम आणि जिवावर उदार झालेले कितीतरी योद्धे तिथेच होते... अविचल! चिन्यांनी या मृत देहांवर कांबळी पसरून त्या भोवती संगीन खुपसून ठेवल्या होत्या. प्रत्येकाच्या हातात शस्त्राची मजबूत पकड घेतल्याची स्थिती होती. काहींच्या हातात ग्रेनेडचे ‘लीवर्स’ होते. हुकूमचंदचा हात ‘एलएमजी’वरच होता! १७ फेब्रुवारीला ब्रिगेडियर रैना आणि कर्नल धिंग्रा यांच्या हातून या वीरदेहांवर मानाने अग्निसंस्कार करण्यात आले. शैतान सिंह यांचा दिव्यदेह त्यांच्या गावी बानासर इथे पाठवण्यात आला. या परमवीराला अखेरचा निरोप देण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली होती..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.सामरिक महत्त्वरेझांगलाच्या लढाईत जवळपास १००० चिनी मारले गेले. १९६२ च्या युद्धात ही संख्या सर्वांत जास्त असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. प्रचंड अडचणींचा सामना करताना मेजर शैतान सिंह यांनी दाखवलेल्या असामान्य शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर ‘परमवीरचक्र’ प्रदान करण्यात आलं. १३ कुमाऊँ या सर्वांत तरुण बटालियनमधल्या अनेकांना वीरचक्र, सेना मेडल आणि इतर लष्करी सन्मान देऊन गौरवण्यात आलं. या कंपनीतील १२० पैकी ११४ सैनिकांनी सर्वोच्च बलिदान दिलं. त्यांच्या तीव्र प्रतिकारामुळे चिनी सैन्याची आगेकूच थांबली आणि चुशुलसारखा सामरिक दृष्टीने अत्यंत मोक्याचा भाग राखण्यास मदत झाली. या लढाईचा अंतिम परिणाम दारुण पराभव असला, तरी भारतीय सैनिकांची राष्ट्रनिष्ठा, त्यांच्यातली लवचिकता, त्यांचा पराक्रम आणि दुर्दम्य साहस यासाठी ती इतिहासात अमर झाली. या युद्धात हुतात्मा झालेल्या सैनिकांना मानवंदना देण्यासाठी चुशुल इथे ‘रेझांग-ला’ युद्धस्मारक उभारण्यात आलं आहे. त्याला ‘अहिर धाम’ असंही म्हणतात. १९६२ च्या शोकांतिकेमधला ‘रेझांग-ला’चा हा अत्यंत प्रेरक अध्याय मेजर शैतान सिंह आणि सहकाऱ्यांच्या अपरिमित विजिगीषू वृत्तीचं द्योतक आहे. जय हिंद!.........................................सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 