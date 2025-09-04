Premium| 'No Backbencher' Policy: 'बॅकबेंचर्स' आता 'फ्रंटबेंचर्स' का होत आहेत? केरळच्या शाळांमधील प्रयोग काय आहे?

सुरेंद्र पाटसकरएक वर्ग जिथे ‘हुशार’ व ‘ढ’ असा किंवा पुढच्या व मागच्या बाकावरील विद्यार्थी असा भेद नाही. सर्व जण एकमेकांच्या शेजारी व एकाच समान पातळीवर असतील, वर्गातील प्रत्येक कृतीमध्ये सर्वांना संधी मिळेल, शिक्षकांनाही सर्वांकडे एकाच वेळी लक्ष देणे शक्य होईल, अशा प्रकारच्या बैठक रचनेचा प्रयोग केरळमध्ये साकारला आहे. त्याची दखल आता देशातील इतर राज्यांनीही घेतली आहे ...केरळातील शाळांनी एक अभिनव तसेच जुन्या आठवणी जागवणारा निर्णय घेतला आहे. खोडकरपणाशी जोडली गेलेली पारंपरिक ‘बॅकबेंच’ व्यवस्था, आता हळूहळू संपुष्टात आणली जात आहे. त्या जागी नवी आसनव्यवस्था काही शाळांनी प्रत्यक्षात आणली आहे. या व्यवस्थेमध्ये शिक्षक मुलांच्यामध्ये उभे राहून शिकवतील. त्यांच्या बाजूने इंग्रजी अक्षर ‘यू’ किंवा ‘व्ही’ प्रमाणे मुलांची बसण्याची व्यवस्था असेल. .यामुळे सर्व मुले शिक्षकांच्या नजरेच्या एका टप्प्यात येतील. एकापेक्षा अधिक रांगांमुळे निर्माण होणारे विद्यार्थी व शिक्षकांमधील अंतर यामुळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर मागील बाकांवर बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बसण्याच्या जागेवरून मिळणारे टोमणे आता बंद होणार आहेत. केवळ बैठक व्यवस्थेपुरता प्रयोग म्हणून याकडे न पाहता विद्यार्थ्यांशी अधिक समरसता साधण्याचा, त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहायला हवे..चित्रपटामुळे प्रेरणाया सगळ्या बदलाला कारणीभूत ठरला आहे तो एक चित्रपट. मल्याळी चित्रपट ‘स्थानार्थी श्रीकुट्टन’ हा तो चित्रपट. चार खोडकर मुलांची गोष्ट या चित्रपटात दाखविण्यात आली आहे. वर्गातील हुशार मुलगा आणि ही खोडकर मुले यांच्याभोवती चित्रपटाची कथा गुंफण्यात आली आहे. ‘स्थानार्थी श्रीकुट्टन’ हा मुलांसाठी बनवलेला एक हलकाफुलका पण अर्थपूर्ण चित्रपट आहे. त्याची कथा एका ग्रामीण शाळेत घडते. यात सातवीत शिकणारा एक खट्याळ, हुशार आणि खोडकर विद्यार्थी श्रीकुट्टन हा नायक आहे. त्याच्यासोबत आणखी तीन वर्गमित्र आहेत. चौघे मिळून शाळेत शिक्षकांना फसवण्यासाठी, वेळ घालवण्यासाठी आणि मजा करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या योजतात. .त्यांच्या खोड्या प्रेक्षकांना हसवितात, पण त्याचबरोबर शिक्षणातील असमानता आणि वर्गातील आसनव्यवस्थेतील भेदभावाकडेही लक्ष वेधतात. चित्रपटात दाखवलेली इंग्रजी ‘यू’ आकारातील बाकांची रचना हे या कथानकाचे वैशिष्ट्य ठरते. दिग्दर्शक विनेश विश्वनाथ यांनी स्वतःच्या शालेय अनुभवावरून घेतलेली प्रेरणा यात प्रतिबिंबित होते. विद्यार्थ्यांच्या छोट्या-छोट्या खोड्या शिक्षकाला राग आणतात, पण शेवटी त्यातूनच समानता, सहभाग आणि सर्वांना संधी मिळावी हा महत्त्वाचा संदेश अधोरेखित होतो.गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. मात्र त्यावेळी ‘पुष्पा २’ चित्रपटही प्रदर्शित झाल्याने या चित्रपटाला चित्रपटगृहांत स्थान मिळाले नाही. नंतर तो ‘ओटीटी’वर प्रकाशित झाला. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला..बदलाची सुरुवातचित्रपटात दाखविलेली बाकांची मांडणी पाहून काही शाळांनी आपल्याकडे बदल करण्यास सुरुवात केली. यात पुढाकार घेतला तो कोल्लम जिल्ह्यातील वलाकॉम येथील रामविलासम व्होकेशनल हायस्कूलने (आरव्हीएचएसएस). केरळचे परिवहनमंत्री के. बी. गणेशकुमार यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यवस्थापनाखाली चालणाऱ्या या शाळेत वर्गातील चारही भिंतीलगत बाकांची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुढचा बाक मिळतो. शिक्षक-विद्यार्थी संवाद अधिक थेट आणि परिणामकारक होण्यास सुरुवात झाली..‘आरव्हीएचएसएस’ व्यतिरिक्त त्रिसूरमधील ‘आरसीसीएपीएस’, पलक्कडमधील ‘जीएचएसएस’, कन्नूरमधील पाप्पिनिस्सेरी वेस्ट एलपी स्कूल, कोल्लममधील ‘एनएसव्ही व्हीएचएसएस’ आणि कन्नूरमधीलच ‘अंडूर एएलपी स्कूल’ या शाळांनीही बदलासाठी पावले उचलली आहेत.खरंतर बैठक व्यवस्था बदलणे ही अत्यंत छोटी गोष्ट. परंतु,त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत प्रचंड मोठा बदल घडून घेऊ शकतो, असा विश्वास चित्रपटाने दिला आणि बदलाला सुरुवात झाली.पश्चिम बंगालमधील माल्डामधील बार्लो गर्ल्स हायस्कूलनेही मल्याळी चित्रपटातूनच प्रेरणा घेऊनच ‘नो बॅकबेंचर्स’ ही भूमिका स्वीकारली आहे. पंजाबमधील काही शाळांनीही यासाठी पुढाकार घेतला आहे. केरळमधील शाळाही नवी बैठकव्यवस्था स्वीकारण्याचा विचार करत आहेत. .चित्रपटात कोठून आली संकल्पना?‘स्थानार्थी श्रीकुट्टन’ या चित्रपटात दाखविलेल्या ‘यू’ आकाराची बैठक व्यवस्थेची प्रेरणा कशी मिळाली, याबद्दल दिग्दर्शक विनेश विश्वनाथ यांनी स्वतःच स्पष्ट केले आहे की ही कल्पना त्यांच्या शालेय जीवनातून आणि ‘डिस्ट्रिक्ट्र प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्रॅम’ (डीपीईपी)मधून घेतली आहे. ‘डीपीईपी’ हा कार्यक्रम १९९० च्या दशकात देशभरात राबविला होता. त्यावेळी काही शाळांमध्ये पारंपरिक रांगेऐवजी वर्तुळाकार-अर्धवर्तुळाकार बैठक रचना प्रायोगिक स्वरूपात वापरली गेली होती. विश्वनाथ यांनी तीच आठवण चित्रपटातील वर्गदृश्यात आणली. त्यांनी सांगितले की, “ही नवी गोष्ट नाही, पण काळाच्या ओघात आपण हरवून बसलो.” म्हणजेच, चित्रपटामुळे ही संकल्पना लोकप्रिय झाली असली, तरी याचा मूळ स्रोत भारतीय शैक्षणिक प्रयोग ‘डीपीईपी’ हाच आहे..शांतिनिकेतनमधील प्रयोगशिक्षणपद्धतीला नवी दिशा देण्यामध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शांतिनिकेतनचा मोठा वाटा आहे. रवींद्रनाथ टागोरांनी जेव्हा विश्वभारती विद्यापीठ आणि त्या आधी शाळा सुरू केली, तेव्हा तेथील वर्ग निसर्गाशी एकरूपता साधणारे होते. बंदिस्त इमारतींऐवजी झाडांच्या सावलीत बसवून ज्ञानदान दिले जात होते. ही बैठक व्यवस्थाही अत्यंत साधी होती. मुले जमिनीवर चटई घालून किंवा कधी थेट मोकळ्या गवतावर बसत. शिक्षकही विद्यार्थ्यांच्या मध्येच बसून शिकवत असत. कोणी पुढे बसावे व कोणी मागे बसावे हे ठरवले जात नसे. शिक्षण हे मोकळ्या हवेत, निसर्गाच्या सान्निध्यात, आणि गुरू-शिष्य परंपरेप्रमाणे व्हावे, अशी रवींद्रनाथांची भूमिका होती. .पहिल्याच चित्रपटातील एक दृश्य इतका परिणाम करेल, हे कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. पंजाबमधील एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी हा चित्रपट पाहिला आणि विद्यार्थ्यांनाही दाखवला तसेच लगेचच वर्गरचना बदलली. तेव्हा लक्षात आले की बैठक रचनेतील बदल हे केवळ केरळपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर देशभर पसरत आहेत.— विनेश विश्वनाथ, चित्रपट दिग्दर्शक.त्यामुळे बाकडी-खुर्च्यांची रांगोळी न करता वर्तुळाकार किंवा गटागटाने बसण्याची पद्धत त्यावेळी होती. शांतिनिकेतनमध्ये आता काळानुरूप विस्तार झाला असला आणि बहुतेक वर्गही इमारतींमध्ये भरतात, तरी मोकळ्या वातावरणातील शिक्षणाची परंपरा जपण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही वर्ग अजूनही झाडाखाली घेण्याची परंपरा टिकविण्याचा प्रयत्न केला जातो. संगीत, नृत्य, चित्रकला, नाट्य अशा सर्जनशील अभ्यासक्रांचे विद्यार्थी बऱ्याचदा जमिनीवर बसूनच शिक्षण घेतात.केरळमधील सध्याचा प्रयोग असो किंवा शांतिनिकेतनमधील आधीची व्यवस्था असो, दोन्हींमध्ये समानतेवर भर आहे. ती केवळ बैठक व्यवस्था नाही तर, लवचिक आणि संवादावर आधारित व्यवस्था आहे. विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रित ठेवणे आणि त्यांचा सहभाग वाढविणे हे या दोन्ही पद्धतीतील महत्त्वाचे ध्येय आहे..Premium|Human migration: ..तर आगामी २५ वर्षांतच वीस कोटींहून अधिक लोकांना स्थलांतर करावे लागेल.परदेशातही पद्धतकेरळमध्ये बैठक व्यवस्थेचा जो प्रयोग करण्यात येत आहे, तशा प्रकारची पद्धत अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांतील शाळांत राबविली जाते. तेथे या बैठक व्यवस्थेला ‘हॉर्स शू’ अरेंजमेंट असे म्हटले जाते. शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्पष्टपणे पाहू शकेल, त्याच्याशी संवाद साधू शकेल, चर्चेला चालना मिळेल या उद्देशानेही ही रचना परदेशात वापरली जाते. केवळ शाळांमध्येच नाही, तर महाविद्यालये, बिझनेस स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाळा अशा सर्व ठिकाणी ही पद्धत वापरली जाते.जपानमध्ये चर्चात्मक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी लवचिक बैठक रचना केली जाते. प्राथमिक शाळांत गटागटाने किंवा अर्धवर्तुळाकार बसण्याची पद्धत अवलंबली जाते.जगप्रसिद्ध शिक्षण पद्धती असलेल्या फिनलंडमध्येही बाकांच्या रांगांऐवजी विविध गटांत, वर्तुळाकार किंवा अर्धवर्तुळाकार रचनेत विद्यार्थ्यांना बसविले जाते..Premium| Election जगप्रसिद्ध शिक्षण पद्धती असलेल्या फिनलंडमध्येही बाकांच्या रांगांऐवजी विविध गटांत, वर्तुळाकार किंवा अर्धवर्तुळाकार रचनेत विद्यार्थ्यांना बसविले जाते..Premium| Election Commission: निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये संवादाची दरी का वाढत आहे?.आपण सगळे लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत व अनुभवलेही आहे की 'पुढील बाकांवर बसणारे हुशार, मागील बाकांवर बसणारे चंचल, खोडकर.' हा विचार बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी विस्मरणात गेलेल्या संकल्पनेला चित्रपटामुळे उजाळा मिळाला आणि शाळांना प्रत्यक्ष प्रेरणाही मिळाली. शाळा ही केवळ ज्ञान देणारी जागा नसून मुलांचे व्यक्तिमत्त्व घडविणारी कार्यशाळा आहे. आसनरचनेतील साधा बदलसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या समानतेच्या भावनेला आणि आत्मविश्वासाला नवे पंख देऊ शकतो. 'स्थानार्थी श्रीकुट्टन' ने दाखवलेला मार्ग कदाचित छोटा वाटेल, पण त्यातून भविष्यातील शिक्षणप्रणाली अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक बनण्याची आशा नक्कीच निर्माण होते. 