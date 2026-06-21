Premium|Manchester Innovations : मँचेस्टर एक क्रीडाप्रेमी शहर...

सुनंदन लेले - sdlele3@gmail.comतसे बघायला गेले तर इंग्लंडमधील मँचेस्टर गावी मी असंख्य वेळा क्रिकेट सामन्यांच्या वार्तांकनासाठी गेलो होतो. तरीही जेव्हा मला ब्रिटिश सरकारच्या व्हिजिट ब्रिटन विभागातर्फे महिला टी-२० विश्वचषकाच्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याला पाहुणा म्हणून हजर राहण्याचे निमंत्रण मिळाले, तेव्हा दौरा जरी छोटा असला तरी त्याचा योग्य लाभ घेण्याचा मी प्रयत्न केला. बर्मिंगहॅमला सामन्याचा आनंद घेतल्यावर मी मँचेस्टरला गेलो आणि मला जॉन नावाचा अत्यंत अभ्यासू गाइड मिळाला. ज्याने मला शहराची अशी काही सफर घडवली, की बोलायची सोय नाही. याच शहराच्या सफरीमध्ये मला समजले, की काय काय शोध मँचेस्टरमध्ये लागले आहेत. एकदा पुढे देतोय त्या छोट्या यादीवर नजर टाका.इंग्लंडमधल्या एकाच शहरात म्हणजे मँचेस्टरमध्ये जॉन डाल्टन यांनी १८०३ मध्ये अणूचा सिद्धांत मांडला, ज्याने विज्ञानाचे जग बदलून टाकले. १९१७ मध्ये मँचेस्टर विद्यापीठात अर्नेस्ट रुदरफर्ड यांनी जगातील पहिल्यांदा अणूचे विभाजन (विखंडन) केले, ज्यातून अणुऊर्जा आणि कर्करोगावरील रेडिओ थेरपीचा पाया रचला गेला. १७६१ मध्ये सुरू झालेला ''ब्रिजवॉटर कॅनॉल'' हा ब्रिटनमधील पहिला पूर्णपणे मानवनिर्मित कालवा होता, ज्याने औद्योगिक वाहतुकीत क्रांती घडवली. जगातील पहिला डिजिटल संगणक १९४८ मध्ये मँचेस्टर विद्यापीठात ''मँचेस्टर बेबी'' (Manchester Baby) हा जगातील पहिला माहिती साठवून प्रक्रिया करणारा संगणक तयार करण्यात आला. जगातील पहिली आंतर-शहरातील प्रवासी रेल्वे (मँचेस्टर ते लिव्हरपूल) याच शहरात सुरू झाली. २०१० मध्ये मँचेस्टर विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना जगातील सर्वांत पातळ आणि मजबूत असा ''ग्राफीन'' हा पदार्थ शोधल्याबद्दल भौतिकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. इतकेच नाही तर १८५० मध्ये एका उद्योगपतीने लक्षात घेतले, की कामगारांना सतत कामाला लावून चालणार नाही तर त्यांना थोडी विश्रांती मिळायला हवी, जेणे करून ते आपल्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवून ताजेतवाने होऊन जोमाने कामाला लागतील. त्याने शनिवारी अर्धा दिवस सुट्टी हा प्रकार चालू केला. ज्याचे पुढे रूपांतर वीक एण्डमध्ये झाले..मँचेस्टर जगातील पहिले औद्योगिक शहर होते हे माहीत असले, तरी माझ्या अल्प ज्ञानात जॉनने चांगलीच भर टाकली. मानवी जीवनावर या सर्व शोधांचा काय फरक पडला याची कल्पना आपल्याला येते. नंतरच्या भटकंतीत अजून मजा आली कारण मँचेस्टर एक खेळप्रेमी शहर कसे आहे याची अनुभूती मला आली. एकाच शहरात लँकेशायर कौंटीचे जगप्रसिद्ध ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदान आणि सोबतीला इंग्लिश प्रीमियरशिपचे दोन नामांकित क्लब... म्हणजे काय म्हणायचे. याच्या सोबत इंग्लंडचा ऑलिंपिक सायकलिंग संघ जिथे सातत्याने सराव तयारी करतो ते खास वॅलोड्रोम असे बरेच काही बघायला मिळाले. ओल्ड ट्रॅफर्डवर अनेक सामन्यांचे वार्तांकन केले होते आणि मँचेस्टर युनायटेड क्लबची सफर मी अगोदर दोन वेळा केली होती म्हणून या वेळी मी मँचेस्टर सिटी क्लबची टूर करायला गेलो.१८८० मध्ये सेंट मार्क्स (वेस्ट गॉर्टन) म्हणून स्थापना झालेला हा संघ, १८८७ मध्ये आर्डविक असोसिएशन फुटबॉल क्लब आणि १८९४ मध्ये मँचेस्टर सिटी बनला. क्लबचे घरचे मैदान पूर्व मँचेस्टरमधील सिटी ऑफ मँचेस्टर स्टेडियम आहे, जिथे ते १९२३ पासून मेन रोडवर खेळल्यानंतर २००३ मध्ये स्थलांतरित झाले. २००८ मध्ये अबू धाबी युनायटेड ग्रुप मँचेस्टर सिटीचे नवीन मालक बनले. थोडक्यात मालकी अबू धाबीच्या राजघराण्याने विकत घेतली. प्रथम २००२ साली मँचेस्टरमध्ये कॉमनवेल्थ गेम्स झाले होते. त्यासाठी जे मैदान तयार करण्यात आले होते ते मँचेस्टर सिटी क्लबने विकत घेतले. नंतर रिअल माद्रिदकडून रॉबिन्होला ३२.५ दशलक्ष ब्रिटिश पाउंडमध्ये करारबद्ध करून क्लबने दुसऱ्यांदा ब्रिटिश हस्तांतरण विक्रम मोडला. नंतरची काही वर्ष जडणघडणीत गेली. २०१६ साली संघ मालकांनी धाडसी निर्णय घेताना पेप गार्डिओला या माजी खेळाडू आणि नाव कमावलेल्या प्रशिक्षकाला क्लबच्या मार्गदर्शनासाठी करारबद्ध केले..Premium|Indian football crisis : विश्वकरंडक फुटबॉलमध्ये भारत नाही कारण....क्लबच्या पुढच्या विक्रमी कालखंडाचा तो पाया ठरला. गेल्या १० हंगामांपैकी ६ वेळा सिटीने प्रीमियर लीगचे विजेतेपद पटकावले. ज्यात २०१७-१८, २०१८-१९, २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४च्या हंगामाचा समावेश होता. इतकी सातत्यपूर्ण कामगिरी दुसऱ्या कोणत्याही क्लबला नव्या जमान्यात करता आली नव्हती. २०२३ साल मँचेस्टर सिटी क्लबसाठी लक्षणीय कामगिरीचे होते. इस्तम्बूल इंग्लंडमधील मँचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लबने इतिहास घडवला. मिडफिल्डर रॉड्रिगो हर्नांडिझ कॅसकान्टे याने ६८ व्या मिनिटाला केलेल्या गोलच्या जोरावर मँचेस्टर सिटीने इटलीतील इंटर मिलान फुटबॉल क्लबवर १-० असा विजय साकारला. मॅंचेस्टर सिटीची चॅम्पियन्स लीग या युरोपमधील प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेचे हे पहिलेच जेतेपद ठरले. तसेच या स्पर्धेसह इंग्लिश प्रीमियर लीग व एफ ए करंडक अशा दोन्ही स्पर्धा जिंकण्याची किमया त्यांनी या मोसमात केली. इंग्लंडमधील मँचेस्टर युनायटेड या क्लबला असा तिहेरी धमाका करता आला होता. त्यानंतर तब्बल २४ वर्षांनंतर इंग्लंडमधील क्लबकडून संस्मरणीय कामगिरी झाली.क्लबच्या आवारात गेल्यावर आणि निष्णात गाइड सोबत फेरफटका मारल्यावर या सर्व संस्मरणीय क्षणांचा आस्वाद घेता आला. क्लबने जिंकलेल्या ट्रॉफीज जवळून बघता आल्या. तसेच थेट संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये जाऊन पेप गार्डियोला खेळाडूंना कठीण काळात कसा प्रोत्साहित करायचा त्याच्या खास क्लिप्स बघता आल्या. मनात विचार आला, की भारतात निदान वानखेडे स्टेडियम सारख्या इतिहास सांगणाऱ्या क्रिकेट मैदानांवर अशा गाइडेड टूर का केल्या जात नाहीत..पेप गार्डियोलावर मालकांनी संपूर्ण विश्वास टाकला आणि त्या विश्वासाला प्रशिक्षक पात्र ठरला. पण सगळ्या चांगल्या गोष्टींचा कधी ना कधी शेवट असतो असे म्हणतात. क्लबचा एक सुवर्णकाळ संपला आहे आणि दुसऱ्या सुवर्णकाळासाठी वेगळ्या योजना, वेगळी आखणी क्लबला करावी लागणार आहे. कारण स्पष्ट आहे, गेली काही वर्ष क्लबला मार्गदर्शन करणारा पेप गार्डियोलाने आता क्लब सोडण्याचा कष्टप्रद निर्णय घेतला आहे. संघ मालकांनी नव्या प्रशिक्षकाची नेमणूक अजून जाहीर केली नाहीये.तसे बघायला गेले तर फुटबॉल मोसम चांगला नऊ महिने चालतो. उन्हाळ्याचा हंगाम संपताना म्हणजे ऑगस्ट महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात स्पर्धा चालू होते आणि मे महिन्यात संपते. मधल्या तीन महिन्यांत मँचेस्टर सिटी क्लबच्या इतिहाद मैदानात संगीताचे भले मोठे कार्यक्रम होतात. येणाऱ्या एका वर्षात क्लबच्या मैदानाला जोडून मोठे ४०० पेक्षा जास्त खोल्यांचे भव्य आलिशान हॉटेल उभारले जात आहे. प्रेक्षक क्षमता ६० हजारच्या पुढे गेल्याने येणाऱ्या काळात युरोपियन लीगचे सामन्यांचे यजमानपद भूषवण्याकडे मँचेस्टर सिटी क्लबची वाटचाल चालू झाली आहे. कधी मँचेस्टरला गेलात आणि तुम्ही सुद्धा खेळप्रेमी असलात, तर जॉन सोबत शहराची सफर कराच आणि नंतर मँचेस्टर युनायटेड आणि मँचेस्टर सिटी क्लबसह ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानाची सफर नक्की करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स 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