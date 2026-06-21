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Premium|Manchester Innovations : मँचेस्टर एक क्रीडाप्रेमी शहर...

Manchester Scientific Discoveries : अणूसिद्धांत, जगातील पहिला डिजिटल संगणक, ग्राफीनचा शोध आणि वीकेंड संस्कृतीची सुरुवात अशा अनेक क्रांतिकारी कल्पनांचे उगमस्थान म्हणून मँचेस्टरने जगाच्या इतिहासात वेगळी ओळख निर्माण केली.
Manchester Scientific Discoveries

Manchester Scientific Discoveries

esakal

सुनंदन लेले
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सुनंदन लेले - sdlele3@gmail.com

तसे बघायला गेले तर इंग्लंडमधील मँचेस्टर गावी मी असंख्य वेळा क्रिकेट सामन्यांच्या वार्तांकनासाठी गेलो होतो. तरीही जेव्हा मला ब्रिटिश सरकारच्या व्हिजिट ब्रिटन विभागातर्फे महिला टी-२० विश्वचषकाच्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याला पाहुणा म्हणून हजर राहण्याचे निमंत्रण मिळाले, तेव्हा दौरा जरी छोटा असला तरी त्याचा योग्य लाभ घेण्याचा मी प्रयत्न केला. बर्मिंगहॅमला सामन्याचा आनंद घेतल्यावर मी मँचेस्टरला गेलो आणि मला जॉन नावाचा अत्यंत अभ्यासू गाइड मिळाला. ज्याने मला शहराची अशी काही सफर घडवली, की बोलायची सोय नाही. याच शहराच्या सफरीमध्ये मला समजले, की काय काय शोध मँचेस्टरमध्ये लागले आहेत. एकदा पुढे देतोय त्या छोट्या यादीवर नजर टाका.

इंग्लंडमधल्या एकाच शहरात म्हणजे मँचेस्टरमध्ये जॉन डाल्टन यांनी १८०३ मध्ये अणूचा सिद्धांत मांडला, ज्याने विज्ञानाचे जग बदलून टाकले. १९१७ मध्ये मँचेस्टर विद्यापीठात अर्नेस्ट रुदरफर्ड यांनी जगातील पहिल्यांदा अणूचे विभाजन (विखंडन) केले, ज्यातून अणुऊर्जा आणि कर्करोगावरील रेडिओ थेरपीचा पाया रचला गेला. १७६१ मध्ये सुरू झालेला ''ब्रिजवॉटर कॅनॉल'' हा ब्रिटनमधील पहिला पूर्णपणे मानवनिर्मित कालवा होता, ज्याने औद्योगिक वाहतुकीत क्रांती घडवली. जगातील पहिला डिजिटल संगणक १९४८ मध्ये मँचेस्टर विद्यापीठात ''मँचेस्टर बेबी'' (Manchester Baby) हा जगातील पहिला माहिती साठवून प्रक्रिया करणारा संगणक तयार करण्यात आला. जगातील पहिली आंतर-शहरातील प्रवासी रेल्वे (मँचेस्टर ते लिव्हरपूल) याच शहरात सुरू झाली. २०१० मध्ये मँचेस्टर विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना जगातील सर्वांत पातळ आणि मजबूत असा ''ग्राफीन'' हा पदार्थ शोधल्याबद्दल भौतिकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. इतकेच नाही तर १८५० मध्ये एका उद्योगपतीने लक्षात घेतले, की कामगारांना सतत कामाला लावून चालणार नाही तर त्यांना थोडी विश्रांती मिळायला हवी, जेणे करून ते आपल्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवून ताजेतवाने होऊन जोमाने कामाला लागतील. त्याने शनिवारी अर्धा दिवस सुट्टी हा प्रकार चालू केला. ज्याचे पुढे रूपांतर वीक एण्डमध्ये झाले.

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