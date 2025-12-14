Premium|khanderi underi naval conflict 1679 : खांदेरी-उंदेरी सागरी संग्राम: मराठ्यांची जिद्द, सिद्धीचा हट्ट आणि इंग्रजांची कोंडी

केदार फाळकेश्रीशिवछत्रपती भारत भाग्यविधातामराठ्यांकडून इंग्रजांशी तोडगा निघावा म्हणून गुप्त प्रयत्न सुरू होते. २८ नोव्हेंबराला अनाजीपंत राजापूरात आल्यावर इंग्रज फॅक्टर्सशी त्यांची भेट झाली. व्यापार का थांबला याची चौकशी करीत त्यांनी सुबादारास इंग्रजांना त्रास न देण्याचा हुकूम दिल्याचे सांगितले; मात्र ‘बक्षिसांबाबत’ आपले हात बांधले असल्याचेही स्पष्ट केले. शिवाय ते महाराजांना इंग्रजांच्या वतीने शिफारस करतील, अशी खात्री दिली. इंग्रज फॅक्टर्सशी असणारी मैत्री दृढ करण्याची त्यांची इच्छा होती; म्हणूनच ते आपला दूत डेप्युटी गव्हर्नराकडे पाठविण्याच्या तयारीत होते. डिसेंबर १६७९–जानेवारी १६८० या काळात नाकेबंदी पूर्ववत सुरू झाली. ३/४ डिसेंबराला दोन मराठा होड्या चतुराईने सिद्दीच्या गॅलियोट्सना भुलवून पुढे गेल्या—त्या इंग्रजांच्या जहाजाच्या नावाने आणि खलाशांच्या नावांनी आपली ओळख देऊन निसटल्या. त्याच दिवशी केग्विन सिद्दीच्या जहाजावर गेला. सिद्दी संयुक्त उतराईची वारंवार मागणी करीत असताना शिवाजी महाराजांना इंग्रजांच्या कृपेनेच एवढी मोकळीक मिळत आहे, असा युक्तिवाद करीत होता. तो ७०० सैनिक सज्ज ठेवून होता. त्याच वेळी दौलतखानाने मुंबईला शिवाजी महाराजांचे सौजन्यपूर्ण पण ठाम पत्र पाठविले—त्यामधून खांदेरी बांधणीचा निर्धार स्पष्ट दिसत होता. दौलतखानाच्या तक्रारीनुसार, सिद्दीने गावे जाळून लोक कैद केले आणि इंग्रज यास मूक संमती देत आहेत, अशी निराशाही व्यक्त केली. मुंबई कांउन्सिलाने सुरतेला कळविताना लिहिले की, ते हा वाद सभ्य मार्गाने मिटविण्यास तत्पर आहेत. ८ डिसेंबराला सिद्दीच्या उत्तराचा सारांश पाठवून त्यांनी सांगितले की, सिद्दी स्वतः खांदेरी ठेवण्यास इच्छुक नाही—फक्त तो शिवाजी महाराजांच्या हातात जाऊ नये एवढेच त्याचे ध्येय आहे. इंग्रजांनी साहाय्य केल्यास बेट इंग्रजांना देण्याचे आश्वासनही त्याने दिले..Premium|Purandar fort history : शंभूराजांचे जन्मस्थान! पुरंदर गडाच्या संघर्षाचा महान आणि थरारक इतिहास.नागावाहून मिळालेल्या बातम्यांनुसार, दौलतखान समुद्रात निघण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत होते. तो मुंबई बेटावर उतराई करेल अशी भीती वाटल्याने १० डिसेंबराला केग्विनला रात्रभर हंटर आणि मचवा नदीमुखाशी ठेवण्याचे आदेश दिले. महिमसमोरही पहारा ठेवण्याचे ठरले—शत्रू हालचाल करताच तोफांचा मारा करून तुकडीला जाणीव व्हावी अशी योजना आखली. १२–१३ डिसेंबराच्या पत्रांत केग्विनने दौलतखानाच्या समुद्रप्रवासाबद्दल शंका व्यक्त केली, तरी हंटर आणि मचवा नदीमुखाशी पाठविण्याची तयारी दर्शविली. सिद्दी मात्र आपली गलबते तिथे उभी करायला तयार नव्हता. केग्विनने दुहेरी नाकेबंदीची—सिद्दीबरोबर मिळून नदीत मराठा फौज रोखण्याची—कल्पनाही मांडली. दरम्यान, खांदेरीहून थळला पत्रे पोहोचविणारी छोटी होडी पकडली, त्यात अल्प साहित्याशिवाय काहीच मिळाले नाही. या सर्वांमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली—मराठे, इंग्रज, सिद्दी आणि सुरत कांउन्सिल या चौघांच्या परस्पर अविश्वासामुळे खांदेरी प्रश्न अधिकच तीव्र झाला.सागरी संघर्षातील निर्णायक प्रतिकार१७ डिसेंबराला कॅप्टन अॅडर्टनने केग्विनची जागा घेतल्यावर इंग्रजांच्या नाकेबंदी तुकडीचे नेतृत्व अधिक शिस्तबद्ध झाले, तरी परिस्थितीचा मूलस्वरूप ताण मात्र पूर्ववतच राहिला. खांदेरी बेटावरून आणि सिद्दीच्या गलबतांतून सुरू असलेली तोफांची देवाणघेवाण क्षणभरही थांबेना; परंतु या अखंड माऱ्यानं मराठ्यांच्या किल्लेबांधणीचा वेग न कमी झाला, न ढळला—उलट जिद्दीने ते कार्य सुरूच राहिले. मुंबईवर मराठा हल्ल्याची भीती असल्याने इंग्रजांनी प्रत्येक प्रवेशद्वारावर कठोर पहारा ठेवला होता. हिवाळ्यातील उत्तरेकडील प्रखर वाऱ्याने इंग्रजांच्या जलद हालचाली खुंटविल्या. २/४ जानेवारीला कॅप्टन मिन्चिनने कळविल्याप्रमाणे, छोटे मचवे आणि नौका उंदेरीकडे आश्रयाला पाठवाव्या लागल्या; शिवाय थळ येथे मराठे तोफा बसवीत असल्याची माहिती मिळाली. या संपूर्ण संघर्षात अजून एक निर्णायक टप्पा ठरला, तो म्हणजे ९ जानेवारीला सिद्दीने अचानक उंदेरीवर माणसे उतरवून किल्लेबांधणीस प्रारंभ केला. १२/१३ जानेवारीच्या रात्री मराठा आरमाराने उंदेरीवर केलेला झंझावाती हल्ला जणू काळोख्या सागरावर वीज चमकावी असा होता. नागाव नदीतून बाहेर पडलेला मराठा ताफा सुमारे एक वाजता उंदेरीवर आदळला. तोफांचा प्रचंड आवाज, दोन्ही बाजूंनी झडलेल्या माऱ्याच्या फैरी आणि इंग्रजांच्या नौकांचा गोंधळ—या सर्वांमध्ये मराठा दल अखेरीस मागे हटले असले, तरी त्यांच्या धैर्याची सागराने त्या रात्री साक्ष घेतली. १९ जानेवारीच्या रात्री मराठ्यांनी पुन्हा इंग्रजांना चकविले. दोन गॅलियोट्सनी पहारेकऱ्यांची दिशाभूल केली; परंतु इंग्रजांची जागरूकता आणि ठराविक नियमांमुळे हा डाव अखेर उघड झाला. तोफांचे अनेक मारे झाले तरी मराठा नौका विजेच्या चमकाटाप्रमाणे अदृश्य झाल्या.२६ जानेवारीची पहाट मात्र संपूर्ण संघर्षातील सर्वाधिक रोमहर्षक ठरली. सिद्धीने उंदेरीवर ३,००० सैनिक आणि दहा मोठ्या तोफा उभ्या केल्या होत्या. दौलतखानाचा ताफा नागाव नदीतून बाहेर येऊन तीन बाजूंनी उंदेरीवर धडकला. रक्तपाताची ती भीषण सकाळ—तोफांचा दणदणाट, समुद्रातील दिशाहीन तरंग आणि बुडत्या जहाजांबरोबर वाहत येणारे मृतदेह—या सर्वांनी त्या दिवसाचा इतिहास जणू लालेलाल करून रंगविला. मराठ्यांची मोठी हानी झाली; इंग्रजांच्या नोंदीप्रमाणे, दौलतखानाचे २०० लोक ठार आणि शेकडो जखमी झाले, तर सिद्धीचे अत्यल्प नुकसान झाले. या सर्व हालचालींमध्ये इंग्रजांची मुख्य चिंता होती—खांदेरीपर्यंत मराठ्यांचा पुरवठा रोखणे. परंतु वेगवान मराठा नौका, नागाव नदीची संरक्षक वळणे आणि अनपेक्षित डावपेच यांमुळे इंग्रज सतत फसत राहिले. नोव्हेंबरात सुरू झालेल्या नाकेबंदीच्या आरंभीही हेच दिसले होते—केग्विनने जप्त केलेल्या डोंगीतले लोक कोणत्या बाजूचे हे ठामपणे कळत नव्हते आणि मराठा गुराब-गॅलियोट्चा वेग एवढा प्रचंड होता की, इंग्रजांची जड जहाजे त्यांच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत सागरात फक्त त्यांच्या लाटांशिवाय काहीच उरत नसे.संपूर्ण संघर्षाच्या मध्यभागी एक गोष्ट ठळक दिसत होती—मराठ्यांची धडाडी, सिद्धीचा हट्ट आणि इंग्रजांची उभय बाजूंनी होत असलेली कोंडी. खांदेरी-उंदेरीचा हा सागरी संग्राम फक्त बेटांचे कवतिक नव्हते; तो महाराष्ट्राच्या सागरी इतिहासातील दृढनिश्चय, धैर्य आणि निर्भय प्रतिकाराचा झगमगता अध्याय होता..खांदेरी संघर्षाची बदलती समीकरणे५ नोव्हेंबराला मराठ्यांच्या गुराबा पुन्हा नागाव नदीतून बाहेर पडल्या आणि किनाऱ्याला धरून गॅलियोट्सना घेरण्यासाठी पुढे सरसावल्या. त्या दिवशी पूर्वेकडचा वारा असल्याने इंग्रजी शिबाडे आणि मचवे मराठा जहाजांवर झेपाविली, परंतु मराठे त्यांच्या नाकाकडे येत असल्याचे पाहून ती जहाजे मागे हटली आणि मोठ्या जहाजांच्या आडोशाला जाऊन उभी राहिली. प्रतिकूल वारा आणि भरतीमुळे मोठी इंग्रज जहाजे पुढे सरकू शकत नसताना, इंग्रजांचा मारा सुरू होण्यापूर्वीच मराठे वळले आणि पुन्हा नागाव नदीत सुरक्षित गेले.६ नोव्हेंबराच्या संध्याकाळी केग्विनने संपूर्ण ताफ्यासह नागाव नदीच्या मुखाशी तळ ठोकला, जेणेकरून खांदेरीसाठी पुरवठा करणाऱ्या मराठा नौकांचा मार्ग रोखता येईल. त्याला विशेषतः थळचा मार्ग बंद करण्यासाठी लहान गॅलियोट्सची गरज होती; मुंबई कांउन्सिल त्याबाबत विचार करीत होती, परंतु ते प्रत्यक्षात अद्याप पाठविले नव्हते. ७ नोव्हेंबराला पाठविलेल्या पत्रात केग्विनने पुन्हा आठवण करून दिली की, तो अजूनही नागाव नदीच्या मुखाशी थांबलेला आहे आणि थळचा मार्ग बंद करण्यासाठी आवश्यक गॅलियोट्स आजही आलेल्या नाहीत. तरीही १० नोव्हेंबराच्या आदेशात कांउन्सिलाने उलटच सूचना पाठविल्या—केग्विनने ताफ्यासह पूर्वीच्या खांदेरीसमोरील ठिकाणी परतावे.या अचानक बदलाचे कारण स्पष्ट होते, कारण त्याच दिवशी सिद्दीचा ताफा मुंबईजवळ दिसला होता. पोर्तुगीज आणि सिद्दी या दोघांच्या संभाव्य हालचालींचा विचार करता इंग्रजांना भीती वाटत होती की, सिद्दीने खांदेरी ताब्यात घेतल्यास तो त्यांच्यासाठी मोठा आणि जवळून त्रास देणारा शेजारी बनेल. त्यामुळे केग्विनने अनिच्छेने १३ नोव्हेंबरापर्यंत पुन्हा ताफा खांदेरीसमोर आणला. मुंबई कांउन्सिलाने १७ नोव्हेंबराच्या पत्रात पोर्तुगीजांच्या सहकार्याबाबत सूरतेला माहिती दिली. डेप्युटी गव्हर्नर, वसईचा कॅप्टन जनरल आणि इतर पोर्तुगीज अधिकारी यांच्यात विस्तृत पत्रव्यवहार झाला. त्यांनी मराठ्यांना त्यांच्या हद्दीतून मार्ग न देण्याचा निर्णय आधीच कळविला होता. आता ‘‘स्वतःच्या संकटांची जाणीव’’ झाल्याने त्यांनी किनाऱ्यावर दक्ष गस्त ठेवली, किल्ल्यांचे बुरूज सज्ज केले, कारंजा, शाहबाद अशा ठिकाणी दौरे केले. अगदी इंग्रजांना स्वस्त दरात मुबलक वस्तूंचा पुरवठाही उपलब्ध करून दिला.सुमारे १० नोव्हेंबर रोजी सिद्दीचा ताफा मुंबईत दाखल झाला. त्याची अचूक ताकद ठाऊक नसली तरी ३१ जानेवारी, १६८०च्या पत्रानुसार त्याच्याकडे ‘‘२ मोठी जहाजे, ५ फ्रिगेट्स, एक केच आणि २६ गॅलियोट्स—मिळून सुमारे ७०० माणसे’’ होती. कांउन्सिलाने हेन्री गॅरी आणि जॉन हॉर्निगोल्ड यांना त्याच्या उद्दिष्टांचा मागोवा घेण्यासाठी पाठविले. सिद्दीने सांगितले की, जर इंग्रजांनी नागाव नदीत शिवाजी महाराजांचा ताफा थोडा अडविला, तर तो खांदेरी लवकरच जिंकून घेईल. मात्र या सूचनेवर इंग्रजांनी कोणताही ठोस प्रतिसाद दिला नाही. मुंबई कांउन्सिल केग्विनला सांगत होती की, सिद्दीशी विनयशीलतेने वागावे, तरी प्रत्यक्षात ते सिद्दीवर अजिबात विश्वास ठेवत नव्हते. त्याची मनीषा उपसागराच्या किनाऱ्यांची लुट करण्याची आहे असा त्यांना संशय होता आणि तो खांदेरी ताब्यात घेईल या भीतीने त्यांची चिंता अधिक गडद झाली. अशा स्थितीत राजापूर, इत्यादीच्या भरपाईबाबत त्यांची मागणी धुळीस मिळेल; शिवाय इंग्रज कैदी मुक्त होणार नाहीत आणि या संपूर्ण मोहिमेचा खर्च वाया जाईल, अशी त्यांना प्रबळ भीती वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी केग्विनला स्पष्टपणे लिहिले की—जरी सिद्दीने बोलाविले तरी—त्याच्या तराफ्यावर एकावेळी एका पेक्षा जास्त इंग्रज अधिकाऱ्याने जाऊ नये.मुंबई सोडून सिद्दी थोड्याच वेळात खांदेरीसमोर पोहोचला. १६ नोव्हेंबराला त्याने बेटाभोवती फेरफटका मारला आणि केग्विनला सांगितले की, तेथील लष्करी शक्ती फार मोठी नाही—केवळ ३०० सैनिक आणि २०० कामगार आहेत. त्याने बेटावर हल्ला करण्याची आपली इच्छा स्पष्टपणे व्यक्त केली. यानंतर बेटाभोवती दीर्घकाळ तोफांची देवाणघेवाण सुरू राहिली, परंतु त्याचा मराठ्यांवर फारसा दुष्परिणाम झाला नाही. १८ नोव्हेंबराला केग्विनने लिहिले की, ‘‘आपण दारूगोळा वाया घालवीत आहोत; आवाजाखेरीज काहीच परिणाम होत नाही.’’सिद्दीच्या आगमनाने नाकाबंदी मात्र अधिक घट्ट झाली. नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात किनाऱ्याकडून बेटाकडे एकाही नौकेस जाता आलेले नव्हते. त्यामुळे कांउन्सिलाची आशा पल्लवित झाली की, बेट फार काळ टिकणार नाही आणि तेथील मराठा तुकडी सिद्दीऐवजी इंग्रजांपुढे आत्मसमर्पण करेल. बेटाचा ताबा घेण्याची इंग्रजांची योजना होती—प्रथम गडावरील प्रमुख ५०–६० जणांना तारण म्हणून जहाजावर आणणे; नंतर इंग्रज सैन्याच्या १२ तुकड्या बेटावर उतरविणे आणि शेवटी उर्वरित मराठा सैनिकांना निःशस्त्र करून जहाजांवर चढवून ताबा सुरक्षित करणे..Premium|Shivaji Maharaj Padmadurg Fort history : राज्याभिषेकानंतरचा झंझावात .इंग्रज आणि मराठ्यांतील वाटाघाटी१७ नोव्हेंबर रोजी मुंबईच्या डेप्युटी गव्हर्नरास मोरोपंतांचे पत्र मिळाले. त्यांनी त्याच दिवशी उत्तर पाठविले. इंग्रजांनी उत्तरात सिद्दीकडून होणाऱ्या सततच्या माऱ्याचा आणि त्याने लवकरच खांदेरी काबीज करण्याची शक्यता यांचा उल्लेख केला. त्यांनी सुचविले की, अशा प्रसंगी मराठ्यांच्या प्रदेशावर येणारे संकट मोठे असेल. मोरोपंतांनी खांदेरीवरील मराठा तुकडीला बेट इंग्रजांकडे सोपविण्याचा आदेश द्यावा आणि हे शिवाजी महाराजांच्या इच्छेविरुद्ध ठरले, तर सिद्दी निघून गेल्यानंतर इंग्रज पुन्हा बेटाचा ताबा घेतील आणि बेट निर्जन राहील. २७ नोव्हेंबराला आलेल्या मोरोपंतांच्या उत्तरात बेट सोडण्यास ठाम नकार दिला होता, जो पूर्णपणे कांउन्सिलाच्या अपेक्षेविरुद्ध होता.मराठ्यांकडून इंग्रजांशी समझोत्याचे द्वार उघडण्याचे प्रयत्न सुरू होते. ६ डिसेंबर रोजी अनाजीपंत जवळच्या मंदिराला भेट देण्यासाठी आले होते. त्यांनी इंग्रज फॅक्टर्सना बोलावून व्यापार का बंद आहे असे विचारले. इंग्रज फॅक्टर्सनी उत्तर दिले की, सुबादाराने व्यवहार थांबविले आहेत आणि त्याचा संबंध अनाजींच्या आदेशांशी आहे. अनाजींनी स्पष्ट केले की, त्यांनी एकदा सुबादाराला असे करण्यास सांगितले होते, परंतु नंतर विचार करून इंग्रजांना त्रास न होईल, असा आदेश दिला. ‘बक्षिसांबाबत’ (म्हणजे काही महसुली सूट किंवा करार) त्यांच्याकडे अधिकार नव्हता, कारण शिवाजी महाराजांनी त्यासाठी आधीच वेगळा हुकूम दिला होता. तरीही त्यांनी इंग्रजांना हमी दिली की, आवश्यक परवानग्या मिळवून ते महाराजांना लिहतील.इंग्रज आणि मराठे यांच्यातील वाटाघाटीही पुढे सरकत होत्या. २२–२४ डिसेंबर रोजी मुंबई कांउन्सिलाने सुरतेला पत्र पाठवून सांगितले की, १९ किंवा २० डिसेंबर रोजी शिवाजी महाराजांचे आणि चौलच्या सुबादाराचे पत्र प्राप्त झाले आहे. मुंबई कांउन्सिलाने २१ डिसेंबर रोजी महाराजांच्या पत्राला उत्तर देऊन त्यांच्याकडे आपला प्रतिनिधी पाठवावा, अशी विनंती केली. १ जानेवारी १६८० या तारखेच्या पत्रात मुंबई कांउन्सिलाने सुरतेला कळविले की, तीन दिवसांपूर्वी त्यांना शिवाजी महाराजांचे आणखी एक पत्र प्राप्त झाले, जे सुबादाराने आपल्या पत्रासह मुंबईला धाडले होते. हे पत्र पूर्वीच्या पत्राच्या आशयाशी साधर्म्य दाखविणारे होते. परंतु प्रेसिडेंटच्या पत्राकडे सुबादाराने दुर्लक्ष केले होते. त्याच्या पत्रात शांततेची इच्छा व्यक्त केली होती, इंग्रजांच्या सर्व योग्य तक्रारींचे समाधान करण्याचे वचन दिले होते, तसेच इंग्रजांनी चौलाकडे आपली होडी पाठवावी, कारण सिद्धीच्या गॅलियोट्स खाडीमध्ये गस्त घालत असल्यामुळे तो स्वतःचा दूत पाठवू शकत नसल्याचे म्हटले होते.मुंबई कांउन्सिलाने १ जानेवारी १६८०च्या पत्रानुसार राम शेणवी आणि बंदूकधारी सैनिकांची तुकडी सोबत देऊन एक ‘बलून’ (नौका) चौलास पाठविली. राम शेणवी आणि चौलाच्या सुबादारामध्ये काय बोलणी झाली याचा तपशील ज्ञात नाही, परंतु परत आल्यावर त्याच्याकडे सुबादाराचा संदेश होता की, इंग्रजांनी आता शांततेच्या अटी पुढे कराव्यात. ८ जानेवारी, १६८० रोजी मुंबई कांउन्सिलाने सुबादाराच्या इच्छेनुसार इंग्रजांचा प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरविले.इंग्रजांनी शिवाजी महाराजांकडे देणी फेडणे, युद्धभरपाई, जप्त नौका-वस्तू परत देणे आणि मुक्त व्यापाराची हमी अशी मागणी केली; अनाजी आणि चौलाच्या सुबादाराने सर्व मागण्यांना संमती दर्शविली, पण युद्धभरपाईबाबत मौन बाळगले. मराठ्यांनी इंग्रजांचे आरमार मागे घेणे, सिद्दीला साहाय्य न करणे, मराठा प्रजेचा आणि व्यापाऱ्यांचा आदर राखणे आणि दाऊदखानाला हाकलणे अशा अटी मांडल्या. मुंबई कांउन्सिलाने सिद्दीला दारूगोळा न देण्याचे आश्वासन दिले, परंतु मुघल मैत्रीमुळे त्याला थांबविणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.राम शेणवी परत आला तेव्हा त्याच्याकडे मराठ्यांचा संदेश होता की, इंग्रज कैद्यांना लवकरच मुक्त केले जाईल; तसेच गुराबा आणि शिबाडासाठी भरपाई म्हणून १०० खंडी सुपारी चौल येथे पाठविण्याचा हुकूम झाला. इंग्रजांनी आपले आरमार मागे घ्यावे, ही अट होती. २७ जानेवारी, १६८० रोजी मुंबई कांउन्सिलाने ठरविले की, कॅप्टन अॅडरटन आणि इतरांना आरमार माघारी आणण्याचा आदेश द्यावा, कारण कंपनीचा खर्च प्रचंड मोठया प्रमाणात वाढत चालला होता आणि मोठ्या फायद्याची कमतरता होती. हा आदेश २८ जानेवारीला पाठविला गेला आणि ३० जानेवारीला इंग्रजांचे आरमार मुंबईस परतले. ३१ जानेवारीच्या पत्रात मुंबई कांउन्सिलाने सुरतेला लिहिले, ‘‘आम्हांस मनापासून वाटते की, खांदेरीचा हा विषय कधी उद्भवलाच नसता.’’ त्यांनी कोळी आणि काही सैनिकांना कामावरून कमी करण्याचा विचार केला, परंतु बंदूकधारी सैनिक ठेवण्याचे ठरविले..जगातील सर्वोत्तम सागरी सामर्थ्याला उघड आव्हानसुरत कांउन्सिलास हे वृत्त मिळण्यापूर्वीच २४ जानेवारीला कंपनीस लिहिले की, पूर्वीच्या अपेक्षेप्रमाणे खांदेरीतील संरक्षकांना पाण्याअभावी आत्मसमर्पण करावे लागेल, हे चुकीचे ठरले असून आता प्रचंड खर्च आणि अनिश्चित यश विचारात घेता, मुंबई कांउन्सिलाने शिवाजी महाराजांशी योग्य तो तह करावा असे आदेश दिले होते. २० फेब्रुवारीच्या पत्रात त्यांनी तह झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. २७ फेब्रुवारीपूर्वीच शिवाजी महाराजांनी हा तह मंजूर केला होता. पुरावा म्हणून मुंबई कांउन्सिलाने गेप याला आदेश दिला—राजापूर वखार बंद करून सुपारी आणि नारळ मुंबईस आणावेत. १८ मार्चच्या पत्रातही सुरतेला कळविले, ‘‘शिवाजी महाराजांनी सर्व कलमे मंजूर केली आहेत; त्याचे इंग्रजी भाष 