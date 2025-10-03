Premium|Abhijat Marathi: मराठीचे अभिजातपण फक्त उत्सवातच अडकले का..?

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशीमराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा केवळ उत्सव साजरा करत राहिल्याने मराठी आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची भाषा होणार नाही. आजही राज्यकर्ते केवळ संमेलने, उत्सव, सप्ताह साजरे करणे, विदेशी दौऱ्यांची निमित्त शोधणे यापलीकडे मराठीसाठी पायाभूत, रचनात्मक कार्य करायला तयार नाहीत. त्यांनी मराठीसमोरील आव्हानांचे गांभीर्य जाणून घेण्याची गरज आहे.मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी सुमारे १२-१३ वर्षे तरी पाठपुरावा सुरू होता. २०१२मध्ये महाराष्ट्र सरकारने अहवाल तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली. समितीने २०१४मध्ये अहवाल दिला. २०१५मध्ये केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीने मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर आमच्यासारख्या मराठीसाठी कार्य करणाऱ्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती जागृत करीत जे वातावरण निर्माण केले, त्यामुळे वर्षभरापूर्वी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्राने दहा वर्षे अडवून ठरलेला दर्जा एकदाचा जाहीर केला. .या अभिजात दर्जाचे नष्टचर्य अद्याप संपलेले नाही. ३ ऑक्टोबर २०२४ला दिलेल्या दर्जाची साधी राजपत्रातील अधिसूचनादेखील तीन महिन्यांपर्यंत निघाली नव्हती; तरीही महाराष्ट्र शासनाने अतिउत्साहात दरवर्षी ३ ऑक्टोबरला ‘अभिजात मराठी भाषा दिन’ लाखो रुपये खर्च करीत साजरा करण्याचे जाहीरही करून टाकले.मराठीचा अभिजात दर्जा दहा वर्षे केंद्र सरकारने अडवून धरला होता. दर्जा दिल्यावर मात्र योजना केंद्राची, लाभ अजून एक पैशाचा नाही, अशी अवस्था आहे. ‘मराठीला या योजनेचे नेमके केंद्राकडून लाभ काय?’ या विषयावरील आमच्या २४ ऑक्टोबर २०२४च्या पत्राला उत्तर दिले नाही. राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी खर्च करीत अभिजात भाषा सप्ताह महाराष्ट्रातील करदात्यांच्याच पैशातून साजरे करते आहे. केंद्राकडून एक पैसाही आणण्यासाठी ते सक्षम नाही. ही योजनाच राज्याची नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडून अगोदर पैसे आणून दाखवावे, पण तेवढे सोडून सरकार उत्सव तेवढे साजरे करीत सुटले आहे. .मराठीच्या अभिजात दर्जाचे असणारे नेमके लाभ अद्याप कळवण्यात आले नाही, तरीही मराठी भाषा विभागाने नुकतेच असे म्हटले आहे, की सेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी त्यांनी प्रस्ताव पाठवला आहे. राज्याने प्रस्ताव पाठवण्याची तरतूद आजवरच्या उपलब्ध असलेल्या एकमेव २००४च्या केंद्राच्या संबंधित शासन निर्णयात नाही. असे असताना राज्याने तसा प्रस्ताव पाठवण्याचा मुद्दाच कुठे उद्भवतो? ही शुद्ध दिशाभूल आणि वेळ मारून नेणे आहे. केंद्राने तसा प्रस्ताव राज्याकडून मागवला का? असल्यास कृपया त्याची प्रत उपलब्ध करून देण्यात यावी, असेही आम्ही म्हटले आहे.अभिजात भाषांचा दर्जा दिल्या गेलेल्या सर्व अकराही भाषांसाठी केंद्राची अभिजात दर्जा योजना सारखीच लागू आहे. मग त्या साऱ्यांकडूनच असा प्रस्ताव केंद्राने मागवला आहे का? नसल्यास केवळ महाराष्ट्राकडूनच मागवला आहे का? असे नवीनच प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत.मुळात हे लक्षात घ्यायला हवे की केंद्राच्या या अभिजात दर्जा योजनेंतर्गत जे सेंटर फॉर एक्सलनन्स, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे दोन पुरस्कार आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठ शिक्षण आयोगाच्या सहकार्याने त्या त्या भाषांच्या अध्ययन, संशोधनाची व्यवस्था हे जे लाभ विशद केलेले आहेत, ती सारी कामे केंद्राच्या योजनेंतर्गत करायची कामे आहेत; राज्याने राज्यातील जनतेच्या पैशातून नव्हे. त्यासाठी काय कार्यपद्धत केंद्राची आहे याचीही विचारणा आम्ही २४ ऑक्टोबर २०२४च्या पत्रातच केंद्राला केलेली आहे, ज्याचे कोणतेही उत्तर अद्याप मिळाले नाही. .केंद्राच्या योजनेसंदर्भात २८ हजार लोकांची भाषा असलेल्या संस्कृतला दहा वर्षांत केंद्र सरकारने २,५३२.५९ कोटी रुपये दिले, असे सांगण्यात येते. मराठीला एक पैसाही अजून दिलेला नाही. इतर अभिजात दर्जा दिलेल्या सर्वांना मिळून दहा वर्षांत १५० कोटीदेखील दिले नाहीत, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर असा भेदभाव का आणि मराठीला अभिजात दर्जा देऊन वर्ष होत असूनही मराठीला अजून एक पैसाही का नाही, अशी विचारणा मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी, वैश्विक मराठी परिवार यांच्या वतीने सतत करण्यात येत आहे. उत्तर मात्र कोणीच देत नाही.३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मराठीला जाहीर केलेल्या अभिजात दर्जाचे मराठीला कोणते लाभ आहेत, ते विशद करणारा शासन निर्णय केंद्राने अजूनही निर्गमित केलेला नाही. केला असल्यास त्याची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, म्हणून २४ ऑक्टोबरला लिहिलेल्या पत्रानंतर आजवर केंद्राला अकरा स्मरणपत्रं पाठवून झाली आहेत.१२ कोटी मराठी भाषक जनतेच्या अभिजात दर्जा संबंधात विचारणा करणाऱ्या पत्रांना उत्तर देणे हे केंद्रातील कोणाही अधिकाऱ्यांच्या कामाचा भाग कसा काय होत नाही व महाराष्ट्र सरकारलाही त्याचे कसलेही सोयरसुतक का नाही, असा मराठी भाषिक समाजाला पडलेला प्रश्न आहे.. राज्य सरकारने शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक संस्था, मंडळांनी केवळ साहित्यकेंद्री, संमेलनकेंद्री, उत्सव व रंजनकेंद्री कामे न करता भाषाकेंद्री कार्य करावे. मराठी माध्यमाच्या १४ हजार शाळा ज्या पटसंख्येच्या कारणावरून बंद करण्यात येत आहेत, त्या पुन्हा सुरू कराव्या. मराठी माध्यमातील शाळांना परवानगी देण्यात यावी, त्या अनुदानित करण्यात याव्यात. शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक मंडळे, संस्था यांची स्वायत्तता नष्ट करणारा व त्यांचे सरकारी खातेकरण करणारा घाट घालणे चालले आहे, तो कायमचा रद्द करावा. त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता देण्यात यावी. मराठी भाषा विभागाचे रूपांतर राजभाषा मराठी विभागात करून राजभाषा मराठी अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा म्हणून त्याने काम करावे. मराठी भाषा विकास प्राधिकरण ही अर्धन्यायिक यंत्रणा कायदा करून स्थापन करण्यात यावी. दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात, अमराठींसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षणाची सोय करण्यात यावी. त्यावर रचनात्मक कामांवर लोकांचा पैसा खर्च करावा, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. मात्र हे करण्याचे सोडून व त्यावर पैसा खर्च करण्याचे सोडून सरकार नको ते अनावश्यक सप्ताह साजरे करण्यावर पैसे खर्च करते आहे.४० हजार शाळांमधून रिक्त असणारी शालेय ग्रंथपालांची पदे भरावीत. वाचन व ग्रंथ संस्कृतीसाठी गाव तिथे ग्रंथालय स्थापन करण्यात यावे. गावोगावी पुस्तक विक्री दुकाने असावीत. ग्रंथालय से 