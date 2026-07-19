Premium|Struggle of Marathi Actors : साधेपणात न्हाऊन निघालेलं... अव्वल दर्जाचं कलात्मक आयुष्य

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com जेव्हा कलाकार म्हणून एखादा कलावंत मुंबईत पाऊल टाकतो, पैसे नसतातच हे गृहीत आहे. सुरुवात कुठून करायची हाही मोठा प्रश्न समोर उभा राहतो. मग आपसूकच दादरच्या शिवाजी मंदिराकडे तुमचे पाय वळतात. पण शिवाजी मंदिरच्या रंगमंचावर जायला... त्यावर उभे राहून आपली कला सादर करायला... स्वतःचं नाटक यायला किती कालावधी लागेल याची काहीच शाश्वती नाही. तुम्ही तसे लोकांना माहीत नसता. त्यामुळे तुम्ही कुणाच्या हिशेबात नसता. तुमचा काउंट नसेल, तर तुम्ही सर्व अर्थाने निरुपयोगी...‘‘तुम्ही घ्या पुरस्कार, बाहुल्या, आम्ही नाचतोय त्या ॲवार्ड फंक्शनमध्ये.’’ सिद्धार्थ जाधव अगदीच नवा होता... पण आश्वासक होता. तेव्हा एका चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मला पुरस्कार (बाहुली) मिळाला. तो कार्यक्रम संपल्यावर सिद्धार्थ मला हे वाक्य म्हणाला. अर्थात नंतर त्याने अनेक पुरस्कार मिळवले. वस्तुतः त्याच्या मनात असलेलं हे शल्य त्यानं त्याला यशाचा - पुरस्काराचा पाठलाग करण्यासाठी तयार केलं असावं...ही मोठी कसरत आहे. जेव्हा कलाकार म्हणून एखादा कलावंत (व्यक्ती) मुंबईत पाऊल टाकतो, पैसे नसतातच हे गृहीत आहे. सुरुवात कुठून करायची हाही मोठा प्रश्न समोर उभा राहतो. मग आपसूकच दादरच्या शिवाजी मंदिराकडे तुमचे पाय वळतात. पण शिवाजी मंदिरच्या रंगमंचावर जायला... त्यावर उभे राहून आपली कला सादर करायला... स्वतःचं नाटक यायला किती कालावधी लागेल याची काहीच शाश्वती नाही. तुम्ही तसे लोकांना माहीत नसता. त्यामुळे तुम्ही कुणाच्या हिशेबात नसता. तुमचा काउंट नसेल, तर तुम्ही सर्व अर्थाने निरुपयोगी....Premium|Milind Shinde life journey : मलबार हिलच्या बंगल्यात राहून 'स्ट्रगल'? डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी सांगितली त्या आलिशान परिसरातील एका छोट्या अंधाऱ्या खोलीची रंजक गोष्ट!.शिवाजी मंदिरच्या परिसरात स्वतःला झिजवल्यावर शिवाजी पार्ककडं पावलं वळतात. खूप गर्दी पण तुमच्याहून एकटं तिथं कुणीच नसतं. असेच अनेक एकएकटे पार्कात स्वतःच्या अस्तित्वाला प्रश्न विचारत असतात. काही नाकारतात, काही उभं करायला धजावतात. मग कुणीतरी म्हणतं, सांगतं... ‘आविष्कार’मध्ये काम कर.’ हे ‘आविष्कार’ म्हणजे पूर्वीचं छबीलदास असं काही लोक म्हणतात.इथं कलात्मक नाटकांचा ऊहापोह चालतो. मोठमोठी नावं या चळवळीशी निगडित आहेत... होती... काहीच काम नाही चला ‘आविष्कार’मध्ये काम करू. दिसू तरी लोकांना... करतो आपण काम. काही महिने, वर्षे... मग कळतं... जगायला पैसे लागतात. चळवळीत कुठे असतात पैसे? मग पुन्हा अस्तित्वाचे प्रश्न उभे राहून ‘सोलोल्युकी’ म्हणायला लागतात. त्याचे आरोह, अवरोह, विरामचिन्हे तुम्हाला बेचैन करतात.मग तुम्ही ‘आविष्कार’ सोडता... चळवळ सोडता... जिथं पैसा मिळेल तिथे वावरायला लागता. वावर वाढवता. उन्नीस-बीस काहीतरी हाती लागतं. ‘सुरुवात तर आहे’ म्हणून मनाची समजूत घालता. अशीच अनेकांनी घातली. ‘आविष्कार’ सोडलं. मग काकडे गेले... कुलूप लागलं चळवळीला. पैसा, प्रसिद्धी की कलात्मक समाधान? यात एक हुशार वर्ग आहे... आधी पैसे कमवायचे... चळवळ-फिळवळ काही नाही... बँक भरायची... एफ.डी. वगैरे करायच्या आणि मग आता आपण रंगभूमी-सिनेमाची सेवा करू... तिच्या संवर्धनाची जबाबदारी घेऊ म्हणून कलात्मक, खरंतर ॲवार्ड (पुरस्कार) मिळवून देणारे दिग्दर्शक, सिनेमे शोधायला लागतात... त्या दिग्दर्शकांना स्वतःहून फोन करून ‘मी आहे हं...’ ‘मला तुमच्यासोबत काम करायची खूप इच्छा आहे,’ इत्यादी इत्यादी पोपट चालू होतो.यात तसं संबंधित नटाचं फारच चुकतंय असंही अगदी ठामपणे म्हणता येत नाही. ‘आधी पोटोबा मग विठोबा’च्या चालीवरचं असावं हे... फक्त त्याला सेवा, संवर्धन असे मुलामे देण्याची गरज नसावी. पैसा, प्रसिद्धी की मानसिक समाधान?मोठमोठ्या चळवळी धारातीर्थी पडल्या, की या प्रश्नाचं उत्तर देता-देता... शोधता-शोधता...‘रंगायन’च्या वाटा का आणि कशा वेगळ्या झाल्या असाव्यात? विजया मेहतांच्या ‘झिम्मा’मध्ये आलंय हे सगळं. कलाकारासाठी हा चिरदाह आहे... अंगाला चिकटून आलेला... जणू काही. `To be or not to be` सारखं.काय निवडू?‘नामुष्कीचे स्वगत’ (रंगनाथ पठारे यांच्या कादंबरीचे नाव) म्हणण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये म्हणून मनाला ‘करप्ट वाटलं तरी’ किचन रन करण्याला कवटाळून जगाला भिडायला मनाला तयार करतो. ‘इसम एक...’.Premium|Rural Healthcare Support : रुग्णसेवा... हाच खरा धर्म.झालं थोड्याफार फरकानं असंच...पीतांबर काळे नावाचे दिग्दर्शक. ज्येष्ठ सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक अनंत माने यांच्या ‘गणगौळण’ या सिनेमापासून त्यांनी सहायक दिग्दर्शक म्हणून सुरुवात केली. ‘सोंगाड्या’ या सिनेमाचे दिग्दर्शक गोविंद कुलकर्णी यांचेही ते सहायक राहिले आहेत. मला तर आत्ता-आत्तापर्यंत वाटायचं, की ‘सोंगाड्या’चे दिग्दर्शक दादा कोंडकेच आहेत. सावलीत झाकोळून जायला होतं कधी-कधी... त्यातलंच हे...व्यावसायिक दिग्दर्शक म्हणून आपला पहिला सिनेमा पीतांबर काळे यांनी १९८७ मध्ये ‘इरसाल कार्टी’ म्हणून केला. स्वतंत्र दिग्दर्शक म्हणून पीतांबर काळे यांची पहिली कलाकृती. असं म्हणतात लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा नायक म्हणून हा पहिला सिनेमा ‘धूमधडाका’मध्ये महेश कोठारे हीरो होते, बेर्डे साइड हीरो होते...दिग्दर्शक म्हणून पीतांबर काळेंनी जम बसवल्यावर अनेक व्यावसायिक, गल्लाभरू सिनेमे ते करू लागले... प्रचंड लौकिक कमावला. मोठं नाव झालं. पीतांबर काळेंचे ते ‘काळेसाहेब’ झाले. सगळे त्यांना ‘काळेसाहेब’ म्हणू लागले.‘सर्जा-राजा’, ‘तांबव्याचा विष्णूबाळा’, ‘सख्खा भाऊ पक्का वैरी’, ‘पहिली शेर दुसरी सव्वाशेर नवरा पावशेर’, ‘कशासाठी प्रेमासाठी’ असे अनेक व्यावसायिक यश मिळवणारे सिनेमे केले. प्रचंड नाव झाल्यावर त्यांनी ‘थरकाप’ आणि ‘उतावळा नवरा’ हे दोन सिनेमे निर्माता म्हणून केले. यश मिळवलं. अफाट वाचन असलेले काळेसाहेब आता स्वतःला काय वाटतं, व्यासंगातून जमा झालेलं साचलेलं गोळा करून नवीन काहीतरी सांगू पाहत होते. ज्यात काही देखावा नव्हता. कुणाला काही दाखवायचं नव्हतं. खूप दिवस मनात त्यांच्या एक गोष्ट रेंगाळत होती. ती घेऊन ते आले...आमची भेट झाली. अनेक वर्षांपासून ज्यांची महती सिद्धहस्त दिग्दर्शक आणि अतिशय मनस्वी, शांत व्यक्तिमत्त्व म्हणून ज्यांच्याबाबत ऐकून होतो ते काळेसाहेब ‘अंतर्दाह’ नावाचा सिनेमा माझ्या पुढ्यात ठेवून ‘हे आपल्याला करायचं आहे’ असं म्हणाले.मला सन्मान वाटला माझा... अनेक व्यावसायिक सिनेमे यशस्वी देऊन तरीही नम्र राहून जेव्हा तीच व्यक्ती कलात्मक सिनेमाला हात घालते आणि आपल्याला हाक मारते, तेही नायकाच्या भूमिकेसाठी. एका पारधी समाजातल्या नवरा-बायकोची ही गोष्ट. त्यांच्या अस्तित्वहीन असण्याची, त्यासाठी झगड्याची ही गोष्ट. नायिका हेमांगी कवी.लेखक आशा गायकवाड हे शिक्षक त्यांनी हा सिनेमा लिहिला होता... जसं मला खलनायक करणारे गुरू ठाकूर आणि संगीत कुलकर्णी आहेत तसे मला नायक करणारे पीतांबर काळे आणि मानसिंग पवार (‘गप्पागोष्टी’, ‘आमची माती आमची माणसं’वाले... यांच्याबद्दल पुढे येईलच विस्ताराने.)काळेसाहेबांनी अतिशय मनोज्ञ भावाने हा सिनेमा पूर्ण केला. त्यांना निर्माते दिवंगत सतीश गडाळे, त्यांची मुलगी गौरी गडाऔळे-सणस यांची साथ लाभली. काळेसाहेबांच्या सकस प्रयत्नांना त्यांनी निर्माते म्हणून पुरेपूर सहकार्य केलं. ‘अंतर्दाह’ PIFF ला select झाला; पण ‘अंतर्दाह’ने सिनेमाचा पडदा पाहिला नाही. काळेसाहेबांना अतिशय वाईट वाटलं... पहिल्यांदा वाट वाकडी करून बरेच दिवस मनात जपून ठेवलेल्या गोष्टीनं सिनेमाचं थिएटरच पाहिलं नाही याची सल त्यांना आजतागायत आहे. आधीचं सगळं यश त्यांना या सिनेमाच्या अपयशामुळे खुजं वाटू लागलं... पण थांबतील ते काळेसाहेब कसले. ते पुन्हा आणखी एक सिनेमा घेऊन आले. हा ‘उमंग’ नावाचा सिनेमा... हा थोडा मधला... करावा असा त्यांचा मानस होता. ‘पॅरलल’ म्हणून अशा कॅटेगरीतला. पुन्हा त्यातल्या अतिशय महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी, काळेसाहेब भेटायला आले. त्यांना नाही म्हणायचं काही कारण कधीच नसतं... नाहीये..झपाटल्यासारखं काळेसाहेब काम करतात. रात्री उशिरापर्यंत काम करतात. पुन्हा सकाळी अगदी लवकर उठून स्वतःला कामाला जुंपवून घेतात. माफक खातात. कधी-कधी फक्त गाजर-काकडी इतकं पुरतं त्यांना... कुठला बडेजाव नाही. काम करताना कुठला आरडाओरडा नाही. देखावा नाही... कपड्यांची फॅशन नाही. तेच ते मळलेले कपडे घालतात. काळेसाहेब म्हणजे साधेपणाची हद्दच. त्यांचा साधेपणा पाहून स्वतःला गुंडाळून ठेवावं असं वाटतं. काळेसाहेब मन लावून काम करतात. त्यांना सहकार्य करणारी तंत्रज्ञ मंडळी तितकंच मन लावून काम करतात का, असा कधी-कधी प्रश्न पडतो. कारण ते खूपच साधे आणि शांत आहेत. लोक त्यांना ‘ग्रँटेड’ घेतात का? ‘चलता है’ या ॲप्रोचने काम करतात का? लाइटली घेतात का? काळेसाहेबांची कुणाविषयीच काहीच तक्रार नसते. आपले काम करायचं... नो पार्टी, नो सेलिब्रेशन हा मंत्र जोपासणारे... चंदेरी दुनियेत राहून प्रकाश दूर लोटणारे... मायानगरीत राहून माया न जमवणारे... माया करणारे... मला त्यांचा भरपूर स्नेह लाभला. त्या प्रेमापायी त्यांनी ‘उमंग’ सिनेमाचं १५ ते २० फुटी माझं होर्डिंग त्यांनी दादरच्या प्लाझा सिनेमासमोर लावलं होतं.काळेसाहेब त्यांच्या व्यावसायिक यशस्वी कारकिर्दीला जरा वळसा घालून कलात्मक सिनेमाचा हात धरायला आले होते. ‘शेकहँड झाला नाही’ असे वाटते... पण काळेसाहेब थांबणार नाहीत हेही खरंच...नम्रता, साधेपणा आणि चिकाटी हे त्यांच्याकडून घ्यावे असे गुण... त्यांचे हे गुण पाहून एकेकाळी प्रख्यात अभिनेत्री दिवंगत स्मिता पाटील यांनी त्यांना मुंबईत यायचं आमंत्रण दिलं होतं. तुम्ही हिंदीत काम करा म्हणून सुचवलं होतं... त्या तशी शिफारसही करणार होत्या... हो-नाही करता काळेसाहेब गेलेही... त्यांची निवास व्यवस्था स्मिता पाटील यांनी त्यांच्या घरीच केली होती. पण हा साधा माणूस त्या भव्यदिव्य वातावरणात रमला नाही. काही दिवसांतच परत आला.अलीकडच्या बऱ्याच नटांना पितांबर काळे माहीत नाहीत; पण एकेकाळी काळेसाहेबांसोबत काम करण्यासाठी कलाकारांमध्ये रांग लागलेली असे, असे काही जुनी जाणकार मंडळी सांगतात. व्यावसायिक यश मिळालं... पण मिरवलं नाही कधी. कलात्मक यश हातीच लागलं नाही... ती खंत त्यांना होती, आहे...काळेसाहेब आता ८२ वर्षांचे आहेत. मध्यंतरी त्यांच्या वाढदिवसाला फोन केला तर उसळून म्हणाले, ‘‘मिलिंद, आनंदाची बातमी आहे. बाकी कुणाला सांगितली नाही. पण तू माझा जवळचा मित्र आहेस म्हणून सांगतो... मी एक पिक्चर करतोय लवकरच. सगळं बोलणं झालंय. होईल लवकरच सुरू...’’ हा उत्साह... ही आशा...वय त्यांना अडवत नाही की हेच वयाला मध्ये येऊ देत नाहीत... वय नावाच्या आकड्याला ते नाकारतात, जुमानत नाहीत.काळेसाहेबांना राहण्यासाठी आता मित्रांचा आधार घ्यावा लागतो. आर्थिक चणचण आहे. प्रेमा किरण केल्यानंतर ते आणखीच एकटे पडले... पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनच्या जमान्यात हा साधा माणूस एक पॉइंट घेऊन फिरतोय. सिनेमाचा आत्मा घेऊन फिरतोय... चकचकीत इमारतींना यांचा साधेपणा चालेल?वय वर्षे ८२ आहे. त्यांना कुणीतरी सांगितलं टेस्ट करून घ्या बॉडीच्या...केल्या. ‘मी ठीक आहे,’ म्हणाले.ते ठीकच राहावेत...काळेसाहेब जपा स्वतःला... थोडा आराम करा. अगदी थोडा. मग पुन्हा भिडा तुमच्या सिनेमाच्या प्रेमाला...तुमची पुतणी म्हणते ना, ‘तात्या, या माझ्याकडे राहा.’अगदी थोडे दिवस जा...जो आवाज हक्कानं या म्हणतो... जा त्या आवाजाकडे. काळेसाहेब, तुमचे आणखी खूप सिनेमे बघायचे आहेत... त्यात मला काम करायचं आहे... तुमच्यासारखं ‘मी कुणीच नाही’ असं जगणं शिकायचं आहे. जमणार नाहीच इतकं स्वतःला मुडपून घ्यायला. त्याला पीतांबर मारुती काळेच व्हावं लागतं. पडद्यावर अनेक चलती-व्यावसायिक यशस्वी सिनेमे देणारे काळेसाहेब यांचं खासगी आयुष्य अगदी अव्वल दर्जाचं कलात्मकतेनं ओतप्रोत भरलेलं, साधेपणात न्हाऊन निघालेलं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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