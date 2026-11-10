Premium|Study Room : मराठवाड्याच्या हवामानात मोठा बदल; शेती आणि पाणी व्यवस्थापनासमोर नवी आव्हाने

मराठवाड्यात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र आता या भागाच्या हवामानातही दीर्घकाळात बदल होत असल्याचे संशोधनातून दिसून येत आहे. वाढते तापमान, पावसाची बदलती पद्धत आणि भूजलाचा वाढता वापर यामुळे शेती आणि पाणी व्यवस्थापनासमोर नवी आव्हाने निर्माण होत आहेत. हवामान विभागाच्या अभ्यासातून कोणते बदल समोर आले आहेत? २०२६ मधील दुष्काळाचा हवामानातील या बदलांशी काय संबंध आहे? वेगवेगळ्या तालुक्यांसाठी स्वतंत्र नियोजन का गरजेचे आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आणि मराठवाड्यापुढील आव्हाने समजून घेण्यासाठी हा सखोल लेख नक्की वाचा.हवामानात बदल होण्याचे संकेतमराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमधील शेती मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे किती पाऊस पडतो, तो कधी आणि किती दिवस पडतो, तसेच दोन पावसांमध्ये किती दिवसांचे अंतर असते, याचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. मराठवाड्याने १९७२ आणि २०१५ मध्ये मोठ्या दुष्काळाचा सामना केला आहे. दुष्काळ ही या भागाची जुनी समस्या असली, तरी आता वाढते तापमान आणि हवामानात होत असलेल्या दीर्घकालीन बदलांकडेही लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारतीय हवामान विभागाच्या MAUSAM या संशोधनपत्रिकेत एक अभ्यास प्रसिद्ध झाला. Identifying the climate zones shifts of Indian meteorological subdivisions: insights from historical records असे या अभ्यासाचे नाव आहे. या अभ्यासासाठी १९५१ ते २०२० या काळातील पावसाच्या नोंदी आणि दिवसाचे व रात्रीचे कमाल-किमान तापमान यांचा अभ्यास करण्यात आला.या संशोधनातील नकाशांच्या आधारे मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील बहुतांश भागांच्या हवामानात बदल झाल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. १९६१ ते १९९० या काळात हा भाग उष्णकटिबंधीय सवाना हवामान विभागात होता. मात्र १९९१ ते २०२० या काळात तो उष्ण अर्ध-शुष्क हवामान विभागाकडे सरकला. या बदलामागे दिवसाचे आणि रात्रीचे तापमान वाढणे हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे संशोधकांनी सांगितले आहे.मात्र याचा अर्थ मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे किंवा तालुक्याचे हवामान सारखेच बदलले आहे, असा नाही. हा निष्कर्ष अनेक वर्षांच्या हवामान नोंदींच्या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. एखाद्या वर्षी कमी पाऊस पडला किंवा एका हंगामात दुष्काळ पडला, म्हणून हवामान बदलले असे म्हणता येत नाही. तसेच हवामान विभाग बदलला म्हणजे मराठवाडा वाळवंट बनत आहे, असाही त्याचा अर्थ होत नाही..पाऊस किती पडतोय, यापेक्षा तो कसा पडतोय हे महत्त्वाचे!मराठवाड्यात किती पाऊस पडतो, एवढेच पाहून या भागातील पाण्याची परिस्थिती समजणार नाही. पाऊस किती दिवस पडतो, कोणत्या काळात पडतो, दोन पावसांमध्ये किती दिवसांचे अंतर असते आणि कमी वेळात किती जोरदार पाऊस पडतो, हेही महत्त्वाचे आहे.उदाहरणार्थ, एखाद्या भागात संपूर्ण पावसाळ्यात सरासरीइतका पाऊस झाला, तरी तो काही मोजक्याच दिवसांत मोठ्या प्रमाणात पडला आणि त्यानंतर अनेक दिवस पाऊसच झाला नाही, तर पिकांना पाण्याची कमतरता जाणवू शकते. कमी वेळात जोरदार पाऊस झाल्यास त्यातील बरेचसे पाणी वाहून जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वर्षभरात किती पाऊस पडला आणि त्यातील किती पाणी प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध झाले, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या स्वरूपाचा अभ्यास करणारे एक संशोधन २२ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रथम ऑनलाइन प्रसिद्ध झाले. या अभ्यासात १९०१ ते २०२१ या काळातील मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांच्या पावसाच्या नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यानुसार, १९१८ ते १९२७ हा सर्वाधिक काळ चाललेला दुष्काळाचा कालावधी होता. तसेच १९१८, १९२०, १९२९, १९७२ आणि २०१५ ही वर्षे तीव्र दुष्काळाची वर्षे म्हणून या अभ्यासात नमूद केली आहेत.या संशोधनात २०१० नंतर काही भागांमध्ये तीव्र आणि अतितीव्र दुष्काळाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचेही सांगितले आहे. मात्र याचा अर्थ मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी दुष्काळ वाढत आहे, असा नाही. हा निष्कर्ष अनेक वर्षांच्या पावसाच्या नोंदींचा अभ्यास करून काढण्यात आला आहे.२०२६ च्या दुष्काळामागे हवामान बदल कारणीभूत आहे का?२०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला. १ जून ते २६ सप्टेंबर या काळात महाराष्ट्रात सरासरी ९७०.९ मिमी पाऊस पडणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात ७९८.२ मिमी पाऊस झाला. म्हणजेच राज्यात १८ टक्के पाऊस कमी झाला. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये मिळून ३८ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही तूट १६ टक्के, तर हिंगोलीमध्ये ४८ टक्के होती.राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र ही आकडेवारी २६ सप्टेंबरपर्यंतच्या पावसाची आहे. त्यामुळे तिला संपूर्ण वर्षातील पावसाची अंतिम आकडेवारी समजता येणार नाही.२०२६ मधील दुष्काळाचे एकमेव कारण हवामान बदल आहे, असे म्हणता येणार नाही. भारतीय हवामान विभागाच्या संशोधक अनन्या करमाकर यांनी या दुष्काळाचा संबंध ‘एल निनो’ या नैसर्गिक हवामान बदलाशी जोडला आहे. एल निनोमुळे प्रशांत महासागराच्या पाण्याचे तापमान बदलते. याचा परिणाम जगातील वेगवेगळ्या भागांतील पावसावर होऊ शकतो.हवामान बदल आणि एल निनो या दोन्हींचा पावसावर परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळात तापमान वाढल्यामुळे उष्णता आणि कोरड्या हवामानाच्या घटनांचा धोका वाढू शकतो. मात्र प्रत्येक दुष्काळामागे हवामान बदल हेच एकमेव कारण असते, असे नाही. त्यामुळे २०२६ मधील दुष्काळ समजून घेताना त्या वर्षातील नैसर्गिक हवामानातील बदल आणि दीर्घकाळापासून होत असलेले हवामानातील बदल या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे..Premium|Study Room : १२ कोटी भाविक, ३४ हजार कोटींचा निधी; कुंभमेळा नाशिकचा चेहरामोहरा बदलणार का?.शेतीसाठी भूजलाचा सर्वाधिक वापर; पाण्यावर वाढता ताणपावसाचा अंदाज बांधता न येणे आणि पावसात मोठे खंड पडणे याचा परिणाम पाण्याच्या उपलब्धतेवर होतो. पाऊस कमी पडला किंवा अनेक दिवस पाऊस झाला नाही, तर काही भागांमध्ये शेतीसाठी विहिरी आणि बोअरवेलवर अवलंबून राहावे लागू शकते. मात्र भूजलाचा किती वापर होतो आणि जमिनीत पाणी किती प्रमाणात पुन्हा मुरते, यावरही पाण्याची उपलब्धता ठरते.२५ मार्च २०२५ रोजी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०२४ च्या भूजल मूल्यांकनात मराठवाड्यातील वर्षभरात वापरता येण्याजोगे भूजल ७.६७६ अब्ज घनमीटर नोंदवण्यात आले. सर्व प्रकारच्या वापरासाठी ३.८९१ अब्ज घनमीटर भूजल उपसण्यात आले. त्यापैकी ३.६६९ अब्ज घनमीटर म्हणजेच सुमारे ९४.३ टक्के पाणी शेतीच्या सिंचनासाठी वापरण्यात आले. एकूण भूजल उपशाचे प्रमाण ५०.७० टक्के होते.या आकडेवारीवरून मराठवाड्यातील भूजलाचा मोठा हिस्सा शेतीसाठी वापरला जात असल्याचे दिसून येते. मात्र संपूर्ण विभागाची आकडेवारी पाहून सर्व तालुक्यांमध्ये भूजलाची स्थिती सारखीच आहे, असे म्हणता येणार नाही. जमिनीखालील खडकांचे स्वरूप, पावसाचे प्रमाण, विहिरींची संख्या आणि पाण्याचा वापर यांनुसार प्रत्येक गावातील परिस्थिती वेगळी असू शकते.त्यामुळे केवळ किती पाणी उपसले जाते, हे पाहणे पुरेसे नाही. जमिनीत पाणी किती प्रमाणात पुन्हा मुरते आणि कोणत्या भागात भूजलाचा वापर जास्त होत आहे, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे.बदलत्या हवामानाचा शेतीला फटका बसणार?वाढते तापमान आणि पावसाच्या बदलत्या पद्धतीचा शेतीवर परिणाम होऊ शकतो. पेरणीच्या वेळी पाऊस न पडणे, पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पावसाने दीर्घकाळ दडी मारणे किंवा उष्णतेमुळे जमिनीतील ओलावा कमी होणे, अशा अडचणी निर्माण होऊ शकतात.दिवसाचे तापमान वाढत असतानाच रात्रीचे किमान तापमानही वाढत असेल, तर त्याचा काही पिकांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र मराठवाड्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर आणि इतर पिकांवर नेमका किती परिणाम झाला आहे, हे सांगण्यासाठी प्रत्येक पीक आणि जिल्ह्यानुसार झालेल्या उत्पादनाची अनेक वर्षांची आकडेवारी तपासणे आवश्यक आहे.यासाठी मागील काही वर्षांतील पेरणीचे क्षेत्र, पीक उत्पादन, सिंचनासाठी झालेला पाण्याचा वापर आणि शेतीचा खर्च यांची तुलना करावी लागेल. या अभ्यासातून हवामानातील बदल आणि शेतीतील बदल यांच्यातील संबंध अधिक स्पष्ट होऊ शकतो. केवळ शेतकऱ्यांचे अनुभव किंवा एखाद्या वर्षी उत्पादनात झालेली घट यावरून हवामान बदलाचा थेट परिणाम झाला, असे सिद्ध करता येणार नाही..Premium|Communal Politics : लोकशाहीच्या रक्षणाचा लढा की राजकीय संघर्ष? सांप्रदायिकता आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्न.प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र नियोजन का गरजेचे?महाराष्ट्र सरकारच्या MITRA आणि CEEW या संस्थांनी पर्यावरण व हवामान बदल विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य हवामान कृती कक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘PARIVARTAN’ हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यात हवामानाशी संबंधित कोणते धोके आहेत, याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.या अभ्यासात उष्ण दिवस, उष्ण रात्री, अतिवृष्टीचे दिवस, जमिनीच्या पृष्ठभागाचे तापमान आणि पूर येण्याची शक्यता अशा घटकांचा विचार केला आहे. यासाठी १९८१ ते २०१० हा ऐतिहासिक कालावधी आधार म्हणून घेतला आहे. तसेच २०११ ते २०२४ या काळात झालेले बदल आणि भविष्यात निर्माण होऊ शकणारी परिस्थितीही तपासण्यात आली आहे.CEEW च्या अहवालाच्या पानावर दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ९४ टक्क्यांहून अधिक जिल्हे हवामान बदलाच्या धोक्यांना संवेदनशील आहेत. तसेच ८० टक्के जिल्हे तीव्र हवामानविषयक घटनांचा अधिक धोका असलेल्या गटात येतात. हे आकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला सारखाच धोका आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही.या अहवालाचे महत्त्व असे की, हवामान बदलाशी संबंधित उपाययोजना ठरवताना केवळ संपूर्ण राज्याची सरासरी आकडेवारी न पाहता प्रत्येक तालुक्यातील परिस्थिती लक्षात घेता येऊ शकते. एखाद्या तालुक्यात उष्णतेचा धोका अधिक असू शकतो, तर दुसऱ्या तालुक्यात अतिवृष्टी किंवा पाणीटंचाईची समस्या गंभीर असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक भागातील परिस्थितीनुसार उपाययोजना ठरवणे गरजेचे आहे.बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याची तयारी किती?हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी केवळ दुष्काळ जाहीर करणे किंवा टँकरने पाणीपुरवठा करणे पुरेसे नाही. त्यासाठी पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत पाणी मुरवणे, उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करणे, हवामानाच्या अंदाजानुसार पेरणीचे नियोजन करणे आणि कोणती पिके घ्यावीत याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे अशा उपायांची गरज आहे.महाराष्ट्राच्या २०२४ च्या उष्णता कृती आराखड्यात उष्णतेच्या लाटांची पूर्वसूचना देणे, आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवणे, रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करणे, पाणी आणि वीजपुरवठ्याचे नियोजन करणे तसेच थंडावा मिळण्यासाठी केंद्रे सुरू करणे अशा उपायांचा समावेश आहे. मात्र आराखड्यात उपाय सुचवले जाणे आणि त्यांची प्रत्यक्ष गावपातळीवर अंमलबजावणी होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात या उपाययोजना कितपत राबवल्या गेल्या आहेत, हे समजण्यासाठी स्वतंत्र माहिती आवश्यक आहे.बदलत्या हवामानानुसार नियोजनातही बदल गरजेचा!मराठवाड्याच्या हवामानात दीर्घकाळापासून बदल होत असल्याचे संशोधनातून संकेत मिळत आहेत. वाढते तापमान, पावसाचे बदलते स्वरूप आणि भूजलावरील वाढता ताण या तिन्ही गोष्टींचा एकत्रित विचार केला, तर शेती आणि पाणी व्यवस्थापनासमोरील आव्हाने लक्षात येतात. मात्र या बदलांचा प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यावर नेमका किती परिणाम झाला आहे, हे समजण्यासाठी आणखी स्थानिक आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष अभ्यासाची गरज आहे.यापुढे मराठवाड्यातील कोणत्या भागात तापमान अधिक वाढत आहे, पावसातील खंड किती वाढले आहेत, कोणत्या तालुक्यांमध्ये भूजलावर अधिक ताण आहे आणि बदलत्या हवामानानुसार शेतीचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना किती मदत मिळत आहे, या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.मराठवाड्याला दुष्काळाचा सामना करण्याचा मोठा अनुभव आहे. मात्र बदलत्या हवामानाच्या काळात दुष्काळ पडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा आधीपासूनच तयारी करणे महत्त्वाचे आहे. हवामानातील बदल प्रत्येक भागात कसे होत आहेत, हे समजून घेऊन शेती आणि पाण्याच्या नियोजनात आवश्यक बदल करणे, हेच मराठवाड्यापुढील मोठे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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