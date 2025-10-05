Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे

पाण्याविना पिकं करपत होती आन गुरं बाजाराला. आता पिकं पाण्यात कुजतात आणि जनावरं जातात वाहून,’ बीड जिल्ह्याच्या पाटोद्यामधील ७९ वर्षांचे राजाभाऊ देशमुख ‘बदल काय झाला?’ हे सांगत होते. ‘शेतकरी वाऱ्याची आणि ढगांची दिशा, आकाशाचा रंग, याकडे लक्ष देत. ते, मुंग्या, पाखरं आणि गुरांकडे डोळे लावून असत. कारण त्यांना निसर्ग, बरा-वाईट पाऊस समजतो. ते घरटी कुठे बांधतात, त्यांच्या वागण्यातला बदल बघून आम्ही पावसाचा अंदाज लावायचो. आता हे सगळं कामात येईना. निसर्ग समजेनासा झालाय.’ दुष्काळ, अवर्षण, गारपीट, वीजबळी आणि शेतकरी आत्महत्या यांनी ग्रासलेला अवघा मराठवाडा आता अतिवृष्टी आणि ढगफुटीने जलमय झाला आहे. २०१० ते २०२५ या १५ वर्षांतील हवामान बदल असा आहे. मे महिन्यापासून, मराठवाड्याच्या ४८३ मंडलांपैकी ४५१ मंडलांत सातत्यानं अतिवृष्टी झाली आहे; कुठे एक वेळा तर काही ठिकाणी ६-७ वेळा. सुमारे सात लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली. या पावसाळ्यात १०४ मनुष्य बळी गेले आणि अडीच हजार जनावरं दगावली आहेत. सध्या मराठवाड्यातील ग्रामीण जनतेचं आर्थिक नुकसान आणि मोजता येणं शक्य नाही, अशी अतीव हानी (नॉन इकॉनॉमिक लॉस अँड डॅमेजेस) आहे. शेतीशी निगडीत सेवा, व्यापार आणि उद्योग उद्ध्वस्त झाले आहेत. उडीद-मूग-सोयाबीन-कापूस-भाजीपाला हातातून गेल्यानं दसरा निव्वळ कोरडा गेला आहे. धान्याच्या गाड्यांनी गजबजलेल्या बाजारपेठा आज सुन्यासुन्या आहेत. खरेदीसाठी होणाऱ्या दाटीमुळे पाय ठेवणं मुश्कील होणारा बाजार सध्या उदास आहे. मिट्ट अंधार जाणवून कोणी पुराच्या पाण्यात स्वत:ला लोटून देत आहे. तर कोणी विजेच्या तारेला धरून स्वतःची हत्या करत आहेत. .गेल्या वर्षी बाकूमधील जागतिक हवामान परिषदेत भारताने ‘धनिक राष्ट्रांनी आर्थिकेतर नुकसान आणि हानी भरपाई द्यावी’ अशी उचित आणि आग्रही भूमिका मांडली होती.( पुढील महिन्यात ब्राझीलच्या जागतिक परिषदेतही यावर घनघोर चर्चा होणार आहे.) हाच न्याय देशांतर्गतही लागू करणं आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या आपत्तींत दयनीय झालेल्या मराठवाड्यासाठी विशेष योजना जाहीर केल्यास ती देशासाठीच नव्हे तर जगासाठी मानदंड ठरू शकते.ग्रामीण अर्थचक्र, ऐन काढणीच्या वेळी झालेल्या पावसानं खोल खोल चिखलात ठप्प पडलं आहे. ३२ वर्षांपूर्वी किल्लारी भूकंपानंतर जोरदार पाऊस झाला होता. घराघरांवर सुतकी कळा पसरली होती. तेव्हा मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी शेती व पशू विभागाला रब्बीच्या पेरणीसाठी मदत करण्याचे आदेश दिले होते. भूकंपग्रस्तांना जनावरं दिली. यंत्रं आणून शेती विभाग आणि शेती महाविद्यालये कामाला लागली. त्या भागात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था शेतावर गेल्या. त्यामुळे तेव्हा वातावरण बदललं होतं. आता माती खरवडून गेलेल्या शेतांवर माती टाकावी लागेल. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधांवर जाऊन रब्बी पेरणीसाठी मार्गदर्शन केलं पाहिजे. कृषी महाविद्यालये, विद्यापीठ, विज्ञान केंद्र आणि संशोधन संस्था यांच्या समन्वयातून अशी मोहीम अवघड नसेल. संशोधक, प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि अधिकारी हे शेतांवर आणि शेतकऱ्यांच्या घरात डोकावू शकले तरी ‘अवस्था’ पाहून कित्येक मनांचे आपसूक परिवर्तन होईल. आपत्तीचक्रानंतरच्या दीर्घकालीन पुनर्वसनास उत्तम दिशा लाभेल. .गेल्या वर्षी जगाचं तापमान सरासरी १.७५ अंश सेल्सिअसने वाढलं आणि संपूर्ण जग ‘हवामान बदलोत्तर’ काळात दाखल झालं आहे. वातावरणात एकाचवेळी उष्णता आणि दमटपणा वाढत आहे. काही ठिकाणी उच्च दाबाच्या उष्णतेचा घुमट तयार होऊन दमट उष्णतेची घातक लाट येत आहे. हा घुमट अतिवृष्टीस अनुकूल वातावरण घडवतो. ‘जागतिक हवामान संस्थे’ने यंदाच्या एप्रिल महिन्यातच ‘२०२५ हे महापूरमय वर्ष होणार’ असा अंदाज व्यक्त केला होता.पुण्यातील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिरिऑलॉजी’मधील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कोल म्हणतात, ‘अरबी समुद्र तापत असल्याने तिथे वादळ निर्मिती वाढत आहे. उष्ण समुद्र हवामान प्रणालीमध्ये अधिक उष्णता व आर्द्रता वाढवतात, त्यामुळे चक्रीवादळे आणि मुसळधार पावसाच्या घटना पूर्वीपेक्षा अधिकच तीव्र होतात. म्हणूनच अलीकडच्या वर्षांत अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि चक्रीवादळे अधिक शक्तिशाली होत आहेत. तापलेल्या पाण्याचे प्रसरण होऊन समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. भारताच्या किनारपट्टीसाठी, वादळातील भरती, अतिवृष्टी आणि पसरणारा समुद्र या तिन्हींचा संगम ही टाइम बॉम्बसारखी परिस्थिती आहे.’ .बेसुमार जंगलतोड व वस्ती वाढलीसप्टेंबर महिन्यात एकाच वेळी पूर्व आणि पश्चिमेकडून आलेले ढग आणि १०-१२ किमी उंच दाट ढगांचे मनोरे देशावर अतिवृष्टी करत होते. त्यात उत्तर ध्रुवाकडून आलेल्या ढगांनी उत्तर भारताला हैराण केलं. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यावर झालेली ‘रुद्रवर्षा’ पाहावी लागेल. तरीही ‘केवळ अतिवृष्टीमुळेच महापूर आले’ हे निदान अर्धसत्यच ठरेल. पन्नास वर्षांपूर्वीदेखील देशभरातील शासकीय अभियंते ‘पावसाचं प्रमाण वाढल्यामुळे पूर वाढत आहेत,’ ही सबब सर्रास सांगत होते. पुरांचा पसारा १९५०पासून वाढतच चालला होता. त्यामुळे भारत सरकारने १९७६मध्ये ‘राष्ट्रीय पूर नियंत्रण आयोगा’ची स्थापना केली होती. या आयोगाने आकडेवारीसह ‘पाऊसमान वाढल्यामुळे पूर’ हा समज खोडून थेट निष्कर्ष सादर केले होते, ‘वाढत्या शहरीकरणामुळे पूर मैदानावर (फ्लड प्लेन) वस्त्या होत आहे. देशातील पूल, रस्ते व रेल्वे रूळ यांच्या सदोष बांधणीमुळे जलनि:स्सारणात अडथळे येत आहेत. डोंगराळ भागात बेसुमार जंगलतोड होत आहे. धरणांच्या दरवाजांची दुरुस्ती व देखभाल वेळेवर होत नाही. त्यामुळे ऐनवेळी दरवाजे उघडत नाहीत. अशा कारणांमुळे पूर वाढत आहेत.’ .हवामानाची धास्ती वाढलीराष्ट्रीय पूर नियंत्रण आयोगाच्या अहवालास ५० वर्षे होत आहेत. आता महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील ‘पूर नियंत्रण नामक ‘समग्र यंत्रणे’चं कठोर विश्लेषण करणं आवश्यक आहे. केंद्र सरकारचे मृदा व जल खाते आणि महाराष्ट्र शासन यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था ‘वाल्मी’ (वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट) स्थापन केली आहे. पुरांची कारणमीमांसा निश्चित करण्याची जबाबदारी, ‘वाल्मी’ आणि मुंबईच्या ‘आयआयटी’वर सोपवावी. राज्यभर सर्वेक्षण करण्यासाठी त्यांच्यासोबत त्या त्या भागातील इंजिनिअरिंग-पॉलिटेक्निकचे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी जाऊ शकतात. पूरग्रस्त शेतकरी, महिला आणि मुलांची मानसिकता समजून घेतली पाहिजे. काढणीच्या वेळी आलेल्या मुसळधार पावसाने हातात आलेलं पीक गेल्यावर अनेक तरुणांनी गळफास घेतले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर- मार्चमध्ये गडगडाट सुरू होताच एकल झालेल्या महिलांचे रक्तदाब आणि मधुमेह वाढू लागतात. ही हवामान धास्ती लहान मुलांपर्यंत आली आहे. हुंड्याचा भार टाळण्यासाठी मुली जीव देत आहेत. पूरग्रस्त कुटुंबांचे सर्वेक्षण आणि समुपदेशन करण्याची जबाबदारी मानसशास्त्र आणि सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे घेऊ शकतात. त्यातील निष्कर्ष पुढील काळातील आपत्ती निवारणास अत्यंत उपयुक्त ठरतील. .पुनर्वसनला प्राधान्य हवे‘शेतकरी आत्महत्यांची भूमी’ झालेल्या मराठवाड्यात सुमारे १२ हजार शेतकरी महिला एकल (विधवा) आहेत. त्यांत भर पडू नये आणि इतर कोणाचीही अशी ‘हानी’ होऊ नये, यासाठी सरकार आणि समाजातील धनिक खूप काही करू शकतात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण, सर्व आमदार-खासदार, उच्चपदस्थ आणि शासकीय अधिकारी हे यांवर अधिक सखोल विचार करतच असतील. या मंडळींची ‘शेती आणि शेतकरी पुनर्वसन’ ही प्राथमिकता आहे, हे आम जनतेला समजलं तरी हजारो हात पुढे सरसावतील. राज्यातील संवेदनशील संस्था म्हणतील, ‘पुराने बाधित कुटुंबीयांकडून रुग्णालये शुल्क घेणार नाहीत. विना नफा औषधे देतील. मुलामुलींना शिक्षण घेताना देणगी घेणार नाहीत.’ एवढ्यावरही अनेक कुटुंबांवरचा मोठा भार निघून जाईल. मराठवाड्यात ‘राष्ट्रीय हवामान बदल आणि शाश्वत विकास संशोधन संस्था’ स्थापन झाल्यास ती देशासाठी उपयुक्त ठरेल. आगामी काळात नवीन बियाणे- पिके– प्रक्रिया उद्योग- कल्पक सेवा व व्यापार आकार घेऊ शकतील. .अतिक्रमणांचा विचार व्हावामहाराष्ट्र सरकारला, ‘आपत्ती ही नैसर्गिक असली तरी त्यामुळे होणारी हानी ही मानवनिर्मित असते’ हे लक्षात घेऊन हानी अत्यल्प करून दाखवण्याची ही संधी आहे. ती, ‘रोजगार हमी योजने’नंतर महाराष्ट्राकडून संपूर्ण देशाला कल्पक आणि अनुकरणीय योजनेची देण ठरू शकेल. पाण्याला सैरावैरा वाहू देण्यापासून रोखण्यासाठी नदीची परिसंस्था (इकोसिस्टीम) -आजूबाजूची झाडी, गवताळ प्रदेश आणि पूर मैदान यांना भक्कम करणं गरजेचं आहे. वाळू ही पूर रोखण्यासाठीचा नैसर्गिक उपाययोजना असते. त्यामुळे पाण्याचा वेग कमी होऊन ते जमिनीत जिरत जाते. पाण्याचा लोंढा तयार होत नाही. मराठवाड्यातील नद्यांत वाळूचे कण शोधायला मोठमोठी भिंगेच आणावी लागतील. त्यातून ‘वाळूच्या कणांतून सत्तेचे इंधन’ हस्तगत करणारे, त्यांची मालमत्ता आणि पुरामुळे झालेली हानी असं एक नवीन समीकरण सापडू शकेल. यंदाच्या पावसाळ्यात विस्मरणात गेलेल्या अनेक छोट्या नद्या वाहायला लागल्या. कित्येक नद्यांना महापूर आले. हे लक्षात घेऊन ओढे-नाले आणि नद्या यांचा नकाशा तयार करावा. पाणथळ जागा, नदीपात्र आणि पूरभूमीवरील आक्रमणांची सविस्तर यादी जाहीर करावी. ती इंटरनेटवर टाकावी. अतिक्रमणामुळे किती गावांना, किती दिवस पूर सहन करावा लागला? आणि यातून झालेले नुकसान यांचं मोजमाप करता येईल. .देखभालीतली उदासीनता हानिकारकमराठवाड्यात १९८०च्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर पाझर तलाव तयार केले गेले. त्यातून पाणी पाझरून विहिरींचं पाणी आणि भूजल पातळी वाढेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र पाझर तलावांची वेळोवेळी देखभालच केली नाही. त्यात गाळ साचत गेला. त्यामुळे पाझर तलाव पाझरतच नाहीत. ते पाणी उडून जाणारे तलाव झाले आहेत! ते पाझरले असते तर पुरांचा धोका कमी झाला असता. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी पाझर तलाव, कोल्हापूर- वसंत बंधारे केले होते. लातूर जिल्ह्यात पोहरेगाव आणि औराद शहाजनीजवळ धरणाची दारे उघडता आली नाहीत. तर वैजापूर तालुक्यातील धरणांचे गंजलेले दरवाजे वाहून गेले. याला जबाबदार कोण? अभियंत्यांनी दुरुस्ती व देखभालीसाठी निधी मागितला, परंतु तो उपलब्ध झाला नाही? कारण काहीही असो, पुराने शेताची आणि लोकांची किती हानी झाली, याची मोजदाद का होऊ नये? औराद शहाजनीजवळ पुराचा पसारा पाच किलोमीटरवर पसरला होता. लोकांना भयंकर शोकात टाकणाऱ्या भयंकर गुन्ह्यांना शासन न करणे ही कसली ‘लोक’शाही?राष्ट्रीय आणि राज्य मार्ग करताना काँक्रिटला प्राधान्य आहे. हे रस्ते करताना पाण्याचा निचरा करण्याचा विचार तरी केला आहे काय? या महामार्गांवर पाण्याचे लोंढे का तयार होत आहेत? एका बाजूने अवजड वाहन गेलं तर त्यानं उडवलेलं पाणी विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांच्या काचांवर पडून अपघात होत आहेत काय? याचं कसून विश्लेषण होऊन रस्ता बांधणीमधील ‘डिझाईन’चे दोष जगजाहीर होतील. आगामी काळात तरी काळजीपूर्वक रस्ते होऊ शकतील. जंगल आणि झाडोरा असल्यास पावसाचा थेंब झाडांवरून गवतावर अलगद येऊन मातीत विसावतो. तोच थेंब थेट मातीवर आदळला तर त्या वेगामुळे माती वाहून जाते, ती ओढे- नाले- नद्यांमधून धरणात जाऊन बसते किंवा समुद्राला अर्पण होते. सध्या ठिकठिकाणचा गाळ काढून तो शेतांवर टाकण्याची गरज आहे. त्यानिमित्ताने मातीचं मापनही होऊ शकेल आणि शेती उत्पादनही वाढू शकेल. .\r\n\r\nपावसाचे प्रमाण बदलले असून लोकांच्या चुकीच्या वागण्याचा त्याला मोठा हातभार लागत आहे. नद्या मुक्त नाहीत आणि पाणी जिरण्याची नीट व्यवस्था नाही. या सगळ्यात तापलेल्या पाण्याचे प्रसरण होऊन समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. भारताच्या किनारपट्टीसाठी, वादळातील भरती, अतिवृष्टी आणि पसरणारा समुद्र या तिन्हींचा संगम ही टाइम बॉम्बसारखी परिस्थिती आहे. वेगळा विचार करून यावर तोडगा काढावा लागेल....नद्यांचे प्रवाह मुक्त करण्याची गरजयापुढे जागतिक तापमानवाढ आणि अतिवृष्टी होणारच आहे. पूर्णपणे पूर नियंत्रण शक्य नसलं तरी पुरांची जोखीम कशी कमी करणार, हा खरा प्रश्न आहे. नेदरलँड, जपान, जर्मनी, अमेरिका, सिंगापूर आणि इंग्लंड आदी देशांनी पावसाच्या पाण्याचा वेग कमी करण्यासाठी ‘बायो रिटेन्शन’, म्हणजे वनस्पती आणि माती यांच्याकडून पाणी शोषले जाणारी रचना तयार केली आहे . झाडाखाली मातीचे अनेक थर करून पाण्याचा निचरा करणारे ‘स्टॉर्मवॉटर ट्री ट्रेंच’ आहेत. तिथे पाणी शोषून घेणारे रस्ते तयार करून रस्त्यांखालील भूमिगत टाक्यांमध्ये जलसाठा केला जात आहे. चीनने पाणी जिरवणारी अनेक ‘स्पंज शहरे’ तयार केली आहेत. अनेक देशांनी समुद्रकिनाऱ्यांवर आणि नद्यांच्या काठांवर गवताळ भाग वाढवला आहे. पाणी रोखण्यासाठी लाकडांच्या ओंडक्यांचे अडथळे निर्माण केले आहेत. पूरप्रवण भागांमध्ये नवीन बांधकामांना परवानगी अजिबात दिली जात नाही. उलट, जुन्या घरांचे उंच जागी स्थलांतर करून त्यांनी टिकाऊ घरे तयार केली आहेत.जगातील जलतज्ज्ञ ‘पूर नियंत्रण करू शकत नसलेली धरणे आणि बंधारे हटवून पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करा,’ असा आग्रह धरत आहेत. प्रगत देशांत ‘तलाव-नद्यांना मोकळा श्वास घेऊ द्या,’ ही मोहीम राबवली जात आहे. अमेरिकेमधून दोन हजार २४० धरणं युरोपमधील १३५० अडथळे (धरणे आणि बंधारे) हटवल्यामुळे हजारो किलोमीटर लांबीच्या नद्या पुन्हा प्रवाही झाल्या आहेत. चीननेदेखील नद्यांना मूळ स्वरूप आणून देण्यासाठी ३०० धरणे काढून टाकली आहेत. युरोपीय महासंघाने २०३० पर्यंत २५ हजार किलोमीटरच्या लांबीच्या नद्या मुक्त करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. त्यामुळे नद्यांच्या काठचा अधिवास आणि जैवविविधता नव्याने बहरू लागली आहे. २०३०मध्ये 'अतिवृष्टी झाली, महापूर आले मात्र जनजीवन विस्कळित झाले नाही,' असं अभिमानाने सांगता यावं अशी आकांक्षा राज्यातील प्रत्येकाला आहे! त्यानुसार आपले सरकार आपल्याला अनोखी दिवाळी भेट देईल, अशी आशा तरी करावी.(लेखक पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.) 