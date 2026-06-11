Premium|AI marine safety tech : सागरी जीवांच्या रक्षणासाठी 'एआय' सरसावले; अमेरिकेतील 'व्हेलस्पॉटर' तंत्रज्ञान रोखणार जहाजांची धडक!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comलस्पॉटर’ (WhaleSpotter) नावाचा थर्मल कॅमेरा आणि मशीन लर्निंग प्रणाली हवामान बदलामुळे विस्थापित झालेल्या ग्रे व्हेल माशांना जहाजांच्या धडकेपासून वाचवत आहे. भारताच्या सागरी संवर्धनासमोरील आव्हानांसाठीदेखील यात महत्त्वाचे धडे दडले आहेत.मे महिन्याची एक धुक्याची पहाट. सॅन फ्रान्सिस्को उपसागराच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या ‘अँजेल आयलंड’वरील रेडिओ टॉवरवर बसवलेल्या थर्मल कॅमेऱ्याने अचानक एक वेगळी गोष्ट टिपली. सभोवतालच्या पाण्याच्या तापमानापेक्षा सुमारे दोन अंश सेल्सिअस जास्त तापमान असलेला गरम हवेचा एक लोट पाण्याच्या पृष्ठभागावरून वर येताना दिसला. लाखो जुन्या चित्रांवर आधीच प्रशिक्षित असलेल्या एका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणालीने अवघ्या काही सेकंदांतच ओळखले, की हा दुसरा-तिसरा काही नसून एका महाकाय ‘ग्रे व्हेल’ माशाच्या श्वासोच्छवासाचा फवारा आहे! तातडीने हा इशारा जवळून जाणाऱ्या एका महाकाय मालवाहू जहाजाला पाठवण्यात आला. जहाजाचा वेग मंदावला आणि एका मोठ्या अपघाताचा धोका टळला.हे कोणतेही कल्पित विज्ञान कादंबरीतील दृश्य नाही; तर ही आजची सत्य परिस्थिती आहे. समुद्र वैज्ञानिक, युनायटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड आणि स्थानिक फेरी बोट चालकांच्या एका संयुक्त गटाने १९ मे रोजी ‘व्हेलस्पॉटर’ ही एआय-आधारित प्रणाली जगासमोर आणली. रिअल-टाइम वन्यजीव संवर्धनासाठी मशीन लर्निंगचा वापर करण्याचा हा आजवरचा अत्यंत प्रगत आणि कौतुकास्पद प्रयत्न आहे. सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत हे पाऊल अगदी योग्य वेळी उचलले गेले आहे.सॅन फ्रान्सिस्को उपसागरातून प्रवास करणारे हे ग्रे व्हेल मासे पृथ्वीवरील सर्वात आश्चर्यकारक स्थलांतर करणाऱ्या जीवांपैकी एक मानले जातात. दरवर्षी ते अलास्काच्या थंड अन्नक्षेत्रापासून मेक्सिकोमधील ‘बाजा कॅलिफोर्निया’च्या प्रजननासाठी अनुकूल असलेल्या खाडीपर्यंत तब्बल १६ हजार किलोमीटरचा मोठा प्रवास करतात; परंतु सध्याच्या जागतिक हवामान बदलाने या प्राचीन प्रवासाचे सगळे नियमच बदलून टाकले आहेत. आर्क्टिकमधील वाढत्या तापमानामुळे तिथला बर्फ वितळत असून, तिथे वाढणाऱ्या शेवाळाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हेच शेवाळ तिथल्या लहान खेकड्यांचे (अॅम्फिपॉड्स) मुख्य अन्न असते, ज्यांवर हे व्हेल मासे जगतात. अन्नसाखळी विस्कळित झाल्यामुळे या माशांची संख्या झपाट्याने घटत आहे. २०१८ मधील सुमारे २०,५०० वरून २०२३ मध्ये ही संख्या साधारण १४,५०० पर्यंत खाली आली आहे. म्हणजेच अवघ्या पाच वर्षांत त्यांची संख्या तब्बल ३० टक्क्यांनी घसरली आहे..Premium|Marine biology and oceanography : १० हजार मीटर खोलीवर आणि अथांग अंधारातही सजीव सृष्टी? शास्त्रज्ञांना महासागराच्या तळाशी सापडल्या ८०० हून अधिक नवीन प्रजाती.उपसागरातील जीवघेणा विळखाअन्नाच्या शोधात व्याकुळ झालेले हे मासे आता आपला नेहमीचा किनारी मार्ग सोडून सॅन फ्रान्सिस्को उपसागरात शिरू लागले आहेत. दुर्दैवाने हा नवा मार्ग त्यांच्यासाठी मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. एकट्या २०२५ या वर्षातच या उपसागरात सुमारे २१ ग्रे व्हेल मासे मृत अवस्थेत आढळले. त्यांच्या शवविच्छेदनातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे, ते म्हणजे यातील जवळपास ४० टक्के मृत्यू हे जहाजांच्या थेट धडकेमुळे झाले होते. हा उपसागर जगातील सर्वात गजबजलेल्या व्यापारी जलमार्गांपैकी एक आहे, जिथे मालवाहू जहाजे, विलासी क्रूझ आणि प्रवासी बोटींची अहोरात्र वर्दळ असते. अशा ठिकाणी हे निष्पाप प्राणी हवामान बदल आणि वाढत्या सागरी व्यापाराचे बळी ठरत आहेत.हा जीवघेणा सिलसिला रोखण्यासाठीच ‘व्हेलस्पॉटर’ प्रणाली विकसित करण्यात आली. मॅसॅच्युसेट्समधील ‘वूड्स होल ओशनोग्राफिक इन्स्टिट्यूशन’च्या संशोधकांनी ही संकल्पना मांडली आणि नंतर याच नावाच्या एका स्टार्ट-अप कंपनीद्वारे तिचे व्यापारीकरण केले गेले. हे तंत्रज्ञान थर्मल इमेजिंग आणि विशेष मशीन लर्निंग अॅल्गोरिदमचे उत्तम मिश्रण आहे. हे अॅल्गोरिदम व्हेल माशांच्या शरीराची उष्णता आणि त्यांच्या श्वासाच्या उष्ण लोटांचे अचूक वर्गीकरण करण्यासाठी प्रशिक्षित केले गेले आहे. हे तंत्रज्ञान तब्बल सात किलोमीटर (सुमारे दोन सागरी मैल) अंतरावरूनच व्हेल माशांचे अस्तित्व ओळखू शकते, ज्यामुळे मोठ्या जहाजांना आपला मार्ग बदलण्यासाठी किंवा वेग कमी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो..Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.मानवी देखरेख आणि अचूकताया प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची वेगवान कार्यपद्धती आहे, ज्यामध्ये माहिती मिळवणे, तिची पडताळणी करणे आणि त्वरित प्रतिसाद देणे या तिन्ही गोष्टी एकाच चक्रात चालतात. जेव्हा एआय यंत्रणा संभाव्य व्हेल माशाचा शोध घेते, तेव्हा तो इशारा तातडीने एका मानवी संशोधकाकडे पाठवला जातो. मानवी डोळ्यांनी खात्री केल्यानंतरच हा संदेश परिसरातील जहाजांना दिला जातो. संपूर्णपणे स्वयंचलित यंत्रणांमुळे कधी कधी खोटे इशारे (फॉल्स अलार्म) मिळण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे जहाजांचे कप्तान अशा इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकतात किंवा बंदराचे काम विनाकारण विस्कळित होऊ शकते. ही मानवी पडताळणीची जोड अॅल्गोरिदमच्या वेगासोबतच यंत्रणेची विश्वासार्हतादेखील टिकवून ठेवते. सध्या ही यंत्रणा मोजक्या; पण अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवण्यात आली आहे. एक कॅमेरा अँजेल आयलंडच्या टॉवरवर आहे, जिथून संपूर्ण उपसागरावर नजर ठेवता येते. दुसरा कॅमेरा रोज धावणाऱ्या एका प्रवासी फेरी बोटीवर बसवला आहे, ज्यामुळे ती बोट स्वतःच एक फिरते निरीक्षण केंद्र बनली आहे. आगामी काळात गोल्डन गेट ब्रिज आणि अल्काट्राझ बेट यांसारख्या मुख्य सागरी मार्गांवरही असे कॅमेरे बसवण्याची योजना सुरू आहे.भारताच्या सागरी संरक्षणासाठी महत्त्वाचे धडेहा यशस्वी प्रयोग केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित नसून भारतासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही किनाऱ्यांवर सागरी वाहतूक प्रचंड गतीने वाढत आहे. भारताचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) २० लाख चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त विस्तीर्ण आहे. मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टणम आणि कोची यांसारखी मोठी बंदरे दरवर्षी कोट्यवधी टन मालाची वाहतूक हाताळतात. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर ‘ब्राईड्स व्हेल’, ‘ब्लू व्हेल’ आणि संकटग्रस्त ‘इंडो-पॅसिफिक हम्पबॅक डॉल्फिन’ मोठ्या संख्येने आढळतात. भारताच्या ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत बंदरांचा विकास होत असताना आणि जहाजांची ये-जा वाढत असताना, या सागरी जीवांना जहाजांची धडक बसण्याचा धोका भविष्यात निश्चितच वाढणार आहे. भारताने सागरी संवर्धनाच्या दिशेने सागरी संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती आणि ‘इंडियन ओशन व्हेल सँक्चुअरी’ची स्थापना यांसारखी चांगली पावले उचलली आहेत; परंतु रिअल-टाइम देखरेख आणि अपघात टाळण्याच्या आधुनिक उपाययोजनांचा आपल्याकडे अजून अभाव आहे. आपले तटरक्षक दल आणि बंदर प्राधिकरणे सध्या मानवी डोळ्यांनी होणाऱ्या निरीक्षणावर किंवा जुन्या ध्वनी यंत्रणांवर (पॅसिव्ह अकौस्टिक मॉनिटरिंग) अवलंबून आहेत. भारतामध्ये अशी यंत्रणा राबवण्यासाठी थर्मल कॅमेऱ्यांची पायाभूत रचना उभारणे, स्थानिक माशांच्या प्रजातींनुसार एआय मॉडेल्स प्रशिक्षित करणे आणि जहाजांवरील ‘ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम’ (AIS)शी ते जोडणे आवश्यक आहे.अमेरिकेत व्हेल माशांच्या स्थलांतराच्या काळात विशिष्ट जलमार्गांवर जहाजांच्या वेगावर कायदेशीर मर्यादा आणल्या जातात. भारताच्या ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’मध्ये अशा उपाययोजनांसाठी कायदेशीर तरतुदी असल्या, तरी अजूनही आपल्याकडे संवेदनशील सागरी क्षेत्रांमध्ये जहाजांच्या वेगावर असे कडक निर्बंध नाहीत. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने थेट इशाऱ्यांनुसार जहाजांचा वेग नियंत्रित करणारे नियम आपण बनवले; तर कायदे प्रत्यक्ष समुद्रात प्रभावीपणे राबवणे शक्य होईल.सॅन फ्रान्सिस्कोमधील हा प्रयोग सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारीचे (PPP) उत्तम उदाहरण आहे. व्हेलस्पॉटर केवळ सरकारी प्रयत्नांतून उभे राहिलेले नाही; तर त्यात शैक्षणिक संशोधन, खासगी स्टार्ट-अप आणि बोट कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. गोव्यातील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी’ (NIO) आणि हैदराबादमधील ‘इन्कोइस’ (INCOIS) यांसारख्या भारतीय संस्थांकडे उत्तम तांत्रिक कौशल्य आहे. या संस्थांना खासगी क्षेत्राची जोड मिळाली; तर भारतातही असे तंत्रज्ञान लवकर विकसित होऊ शकते..मर्यादा आणि भविष्यातील आशाएआय-आधारित संवर्धनाचे समीक्षक एका गोष्टीकडे योग्य लक्ष वेधतात : केवळ कॅमेऱ्यांचे जाळे आर्क्टिकमधील तापमानवाढ रोखू शकत नाही, जी या माशांच्या उपासमारीचे मूळ कारण आहे. जहाजांची धडक टाळणे हा आजारावरील तात्पुरता उपचार आहे, मूळ आजाराचे निर्मूलन नव्हे. तसेच, या यंत्रणेचे यश हे सतत मिळणारा निधी, कॅमेऱ्यांची योग्य देखभाल आणि बदलत्या वातावरणात अॅल्गोरिदमची अचूकता यावर अवलंबून असेल. मुसळधार पाऊस किंवा कडक उन्हाळ्यात थर्मल कॅमेऱ्यांची कार्यक्षमता काहीशी कमी होते, जे भारतासारख्या मान्सूनप्रधान देशात मोठे आव्हान ठरू शकते. असे असले, तरी संकटकाळात तत्काळ हानी कमी करण्यासाठी हे साधन अत्यंत मोलाचे आहे. संवर्धन जीवशास्त्रात एक नियम मानला जातो : जेव्हा एखादी प्रजाती वेगाने नष्ट होत असते, तेव्हा मूळ कारणांचा शोध घेत असतानाच समोर असणारे तात्कालिक धोके आधी रोखावे लागतात. व्हेलस्पॉटर नेमके हेच करते. ते या निष्पाप जीवांना, संशोधकांना आणि धोरणकर्त्यांना दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी अत्यंत मौल्यवान वेळ मिळवून देते. आपल्या वाचकांसाठी सॅन फ्रान्सिस्कोची ही बाब एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करते, की पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही केवळ श्रीमंत देशांची मक्तेदारी नाही. थर्मल कॅमेरे, मशीन लर्निंग आणि वायरलेस दळणवळण यांसारख्या गोष्टी आता भारतातही सहज उपलब्ध आणि परवडणाऱ्या आहेत. स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यात बदल करून वैज्ञानिक कौशल्याद्वारे समुद्री जीवांचे संवर्धन आपण करू शकतो. तिथे समुद्रात ग्रे व्हेल मासे अन्नाच्या शोधात अनोळखी पाण्यात धडपडत आहेत आणि इकडे भारतातील जलचरांनाही गजबजलेल्या सागरी मार्गांचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी, एआय तंत्रज्ञान जगभरातील जलचरांना वाचवू शकते का, हा प्रश्न आता उरलेला नाही... कारण तंत्रज्ञानाने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. खरा प्रश्न हा आहे, की जेव्हा हे एआय अॅल्गोरिदम आपल्याला धोक्याचा इशारा देतील, तेव्हा आपण त्यांचे ऐकणार आहोत का?समुद्रातील महाकाय व्हेल माशांना जहाजांच्या धडकेपासून वाचवण्यासाठी अमेरिकेत विकसित करण्यात आलेली ‘व्हेलस्पॉटर’ ही एआय-आधारित प्रणाली पर्यावरण संरक्षणातील तंत्रज्ञानाची नवी ताकद दाखवते. भारताच्या सागरी संवर्धनासाठीही या प्रयोगातून अनेक महत्त्वाचे धडे मिळू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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